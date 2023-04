# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

(Música)

"SAPOS Y DIADEMAS"

(Continúa la música)

Bien. Y gira y saluda.

¡Más dientes! Menos dientes...

Bien. Excelente.

Os preguntaréis por qué entreno a Lola para un concurso de belleza.

Mañana se celebra Miss Mari Perfecta

y la ganadora se lleva el mejor premio del mundo.

Dos pases de temporada para el Parque de Villa Es-La-Leche.

Uno va a ser para Lola y el otro para un servidor.

Llevo toda la semana deslomándome para que gane.

(Música)

(ESTORNUDA)

Ay...

Ay, madre...

Ha sido una semana espantosa...

Pero cuando lleguemos a Villa Es-La-Leche

todo habrá valido la pena. ¡Vuelve aquí, Brincos!

¡Lana, cuidado! ¿Sabes lo que cuesta limpiar el encaje al vapor?

Bla, bla, bla, bla, bla.

Vale, Lola, pasemos al desfile.

Recuerda lo que dice Gil DeLily en su famoso libro

"Libera a tu modelo interior". "Si quieres ganar debes pavonear".

Yo ya sé cómo se desfila.

(Música tensión)

(RALENTIZADO) ¡No!

(Crujido)

Muy bien, tampoco es tan grave... Aún podemos ganar.

¡Despierta y mira el panorama! ¡Se acabó!

No puedes abandonar. ¡Con lo que nos hemos esforzado!

Ya habrá algún otro concurso...

Pero sin entradas a Villa Es-La-Leche.

Lincoln, necesito descansar.

Como diría tu amigo Gil DeLily:

"No hay recuperación si te incordia un plastón".

He aprendido a hacer trenzas de raíz para nada.

Oye, Lincoln... ¿Te hace falta? Lo podría vender al chatarrero.

Ah...

(CORO) ¡Aleluya!

Ah... ¿Por qué me miras con esa cara?

Lana, ¿quieres un pase de temporada a Villa Es-La-Leche?

(CORO) ¡Aleluya!

No juegues así con mis sentimientos. Tranquila... Solo te pido...

que hagas una cosita chiquitita de nada.

¿Qué quieres? ¡Haré lo que sea! Tienes que ocupar el lugar de Lola

en el concurso de Miss Mari Perfecta y ganar.

¿Estás de broma? ¡Ah! ¿Tú sabes con quién hablas?

Con alguien que se volverá loca en una atracción de Villa Es-La-Leche.

¡El gran batido! Es tan rápida que vomitas

y das toda una vuelta entera antes de que caiga.

¡Maldito seas, Lincoln...! Me apunto.

Espera... ¿Y si se entera Lola? Ya sabes de lo que es capaz...

(Música terror)

(TIEMBLAN)

Te prometo que no se enterará.

Aj... Primero habrá que limpiarte un poco.

Si vas sucia te quedas sin nada.

(Ronquidos, música)

¿Qué haces con mi ropa? Oh, ¿esta dices?

Solo... la quiero llevar a lavar. Recupérate, hermanita.

¿Qué es esta toalla de baño que brilla?

Se llama vestido. Quédate quieta mientras hago mi magia.

Puag. Huele a peste de princesa.

(OLFATEA)

(Música tensión)

Ah, hola, Lola. Tu laca es un desodorante genial.

Tapa completamente mi olor a machote.

(GRUÑE)

(SUSPIRA ALIVIADO) ¿Me ayudas a despegarme las axilas?

Tal vez notes una ligera molestia...

Y... (GRITA) ¡Ah!

Hora de trabajar en lo que Gil DeLily

llama las tres eses: sonreír, saludar y sublimarse.

Vale, sonreímos, saludamos... pero no parece que te sublimes.

¿Llevas herramientas? ¡No fastidies!

Regla de la manitas: siempre ir preparada.

¡No eres una manitas! ¡Eres una reina de la belleza!

¿Qué pasa? ¡Esta noche va a nevar!

Lola, ¿qué puede hacer una niña para que el mundo sea un lugar mejor?

Eh... ¡Lana, no te rasques el trasero!

¿Qué? ¡Me ayuda a pensar! Pues piensa otra cosa.

"A quien se rasca le hacen zasca".

Muy bien, tus habilidades. ¿Cuáles tienes?

(PEDORREA EL SOBACO)

Impresionante, pero no me convence.

¿Qué tal la gimnasia con cinta? Demuestra elegancia y aplomo.

Perdona, pero me estás dando náuseas.

Lana, me estoy deslomando

para convertirte en una reina de la belleza

y tú solo te quejas.

¿Quieres las entradas para Villa Es-La-Leche?

Vale, vale. Es verdad.

Como dice Gil, la buena actitud...

(GRITA) ¡Te he dicho que vale!

(Música)

Qué bien, Lana. Mírate al espejo. Lo tienes. Ya eres Mari Perfecta.

Creí que nunca diría esto, pero me siento bastante bien.

Ni me molesta la toalla que brilla.

¡Villa Es-La-Leche nos espera!

CERTAMEN ANUAL MINI MISS MARI PERFECTA

Vaya, fíjate en ellas...

Están tan limpias y brillantes...

Igual que tú. Eres tan buena como ellas.

(Música)

No sabía que iba a salir en la tele.

Suerte que no tenemos el canal princesa.

Gracias por regalarme el canal princesa.

-De nada, cariño. Era eso o el canal deportes.

¿Y quién lo necesita?

(LLORA)

-Bienvenidos al desfile de Mari Perfecta.

Presentado por Donnie Dufresne.

Conozcamos a las pequeñas monadas del país.

Venida de Royal Woods, la señorita Lola Loud.

(SORPRENDIDA) -¡Ah! ¿Pero esto qué significa?

-Quiero dar las gracias a mi ayudante y hermano Lincoln.

-Lincoln... Lo suponía. Traidor.

-Y quiero decir que me alegro de estar aquí.

(ERUCTA) Eso no ha sido para ti, Donnie.

-¡Destrozan mi imagen! ¡Lo van a pagar!

(Música tensión)

¡Toma, canal deportes! ¡Allá voy!

Lana, ¿en qué estabas pensando? Recuerda lo que dijo Gil.

"Erúctale al juez y no te querrá otra vez".

¿Para eso Gil también tiene rima?

Por algo es el maestro de los desfiles.

Ahora toca la competición de vestidos de fiesta.

Si queremos esas entradas no podemos volver a meter la pata.

(Música)

Oh, esperad, chicos. Un tablón suelto.

Aguantará. Sigamos.

(RÍEN)

¡Lana! ¿Pero de qué vas?

Te dije lo de las herramientas. No lo pude evitar.

Sabes que lo mío es arreglar cosas. Tienes que ser Mari Perfecta.

¿Quieres ir a Villa Es-La-Leche y ganar a tu vomitera o no?

Sé que lo puedes hacer. Ahora es la entrevista.

Sal fuera y clávala.

Con eso no.

Lola..., ¿qué puede hacer una niña para reducir la deuda del país?

Eh... No, no, no, no...

Mucho, Donnie. Que tengamos seis años no significa que no podamos recortar.

¡No, Brincos!

(Barullo)

(Música tensión)

Lana, ¿pero qué es lo que te pasa?

Hemos revisado todo el libro de Gil y el DVD de regalo y el podcast.

¿Se puede saber qué es lo que no entiendes?

Perdona, Lincoln. Esto no es lo mío.

Yo no puedo ser Mari Perfecta como esas...

Creo que no soy lo bastante buena.

(Música triste)

Lana, espera. Tú no has hecho nada malo.

Fui yo el que me equivoqué.

Estaba tan metido en ganar las entradas

que me convertí en Gil DeLily...

Que, si te paras a pensarlo, no hace unas rimas tan buenas.

Ya, pero aún así... ¿Por qué no puedo ser como ellas?

Porque tú eres tú.

Te gusta ensuciarte, el barro y guardar reptiles en los bolsillos.

Por eso es por lo que molas... Y al querer cambiarte hice el bobo.

Ay, gracias, Lincoln.

(MEGAFONÍA) -"Damas y caballeros, la señorita Lola Loud

y su gimnasia con cinta".

-Bueno, me toca... Me esforzaré.

Pasa de ir con la cinta. ¿Por qué no muestras tu talento de verdad?

¿En serio? Vale, pero ya podemos despedirnos de las entradas.

Me importan un pimiento. Tú sé tú misma.

(Música tensión)

Brincos, una base rítmica.

(CROA RÍTMICAMENTE)

¡Qué bueno! ¡Esa es mi hermana!

¡Y esta es tu otra hermana!

Espera... Yo tengo la culpa... Lana no. Yo he tenido la idea.

(Vítores)

Me he pasado muchos años

construyéndome una reputación como modelo

y la acabáis de arruinar. Lola, escucha...

(MEGAFONÍA) "Y la ganadora es... ¡Lola Loud!".

¡Yuju!

Lola, lo siento por haber ido en tu lugar. No te enfades conmigo.

-No me gusta lo que has hecho, pero has ganado y respeto a una ganadora.

-Creo que esto te pertenece. -No. Os lo habéis ganado los dos.

Y las entradas a Villa Es-La-Leche.

(CORO) "Aleluya. Aleluya"

(LOS DOS) ¡Vamos a Villa Es-La-Leche!

Bueno, he aprendido dos lecciones importantes.

Primera: nunca intentéis hacer que alguien no sea como es.

Y, segunda: si os montáis en el gran batido...

cerrad bien la boca.

(Música rock)

¡Mola! Uf, tenía la boca abierta.

"DOS HOMBRES Y UN BEBÉ"

(Música)

(BOSTEZA) Ay... Domingo por la mañana.

He hecho los deberes, he acabado mis tareas

y tengo por delante un día entero de libertad.

(Música jazz)

"¡Levantad, familia! ¡Hoy vamos a ver a la tía Ruth! ¡Bien!".

¿La tía Ruth? ¿Hoy? (GRITA) ¡No!

Ver a la tía de mi mamá es una tortura.

"Nos hace ver un millón de fotos de sus gatos".

Este es Micifú en Egipto.

Íbamos a visitar las pirámides, pero Micifú odia el calor.

¿Verdad, pequeñito?

"Nos da una comida asquerosa...".

Pero bueno... ¿De cuándo es este pudin?

-Creo que en esta bandera faltan algunos estados.

"Y siempre me encarga las tareas especiales".

Cuando termines de limpiar ponte a lijarme los juanetes.

No te olvides de mi sexto dedo.

(Música terror)

Aj... ¡Qué potra!

"Los únicos Loud que pueden librarse de la tía Ruth son Lily y papá".

La tía Ruth no quiere que Lily esté con sus gatos,

así que papá se queda en casa a cuidarla. Qué potra...

Espera... Tal vez esa suerte la pueda tener yo.

De modo que pensé: "¿Por qué no cuido yo de Lily esta vez

para que papá pueda ver a la tía?

(TOSE ATRAGANTADO)

No, hijo. No puedo privarte de que visites a tu tía y...

No sé si estás preparado para cuidar de Lily.

¿Verdad? ¿Verdad?

Pero Lori y Leni me han enseñado mucho sobre cuidar bebés.

Por no mencionaros a vosotros, los profesionales.

Tienes razón, cariño. Y todos salimos ganando.

¡Podrás pasar todo el día con tía Ruth!

(Taza rota)

Bien. Tan solo tienes que darle de comer,

cambiarle el pañal

y ponerle en su camita para que eche su siesta.

-Como me enseñe el sexto dedo voy a...

(Música funeraria)

Qué potra...

No es potra. Es estrategia.

Pasadlo bien.

(SUSPIRA)

(RÍE)

-"Lincoln, soy Clyde. ¿Podemos quedar hoy? Cambio".

Pues me encantaría, pero estoy cuidando de Lily y, probablemente...

¿Lo dices en serio? ¡Me encantan los bebés!

Cambio y allá que voy. Y cierro.

Cambio y cierro.

Mamá dijo que lo primero es darle de comer.

Toma, súbela a la trona y buscaré su comida.

¡Abre el hangar, Lily bonita, que el avión va a aterrizar!

Vale. Una turbulencia. Trae, déjame a mí.

(RÍE)

-Me parece que no tiene mucha hambre. Solo es un bebé, Clyde.

Haremos que coma. No puede ser muy difícil...

(RÍE)

-¿Sabes? Leí en un artículo llamado "Hasta la papilla"

que si le enseñas al bebé

que te gusta la comida también le gustará.

¿Y cómo es que has leído tú un artículo?

Estaba esperando a mi psicólogo. Tiene una gran selección de revistas.

Bueno, lo podemos probar. Um... Lily...

Pollo con salsa. ¿A que a ti te gusta, Clyde?

(LOS DOS SABOREAN) ¡Rico rico!

Lincoln... ¿Por qué hay un perro en la etiqueta?

(GRITAN) ¡Ah!

(VOMITA)

Ah...

(RÍE)

Vaya. Menuda asquerosidad.

Pero no estoy en casa de la tía limpiando caca de gato.

(Pedo)

Hablando de caca...

-Caca.

Esto no será muy difícil.

He visto a mi madre un millón de veces.

Ay, ma...

¡Lincoln! ¡No te vayas! He visto pasar toda mi vida.

Pues yo lo haré.

He leído cómo en "Uy, qué mal, debo cambiar el pañal".

Ah...

(RÍE)

Esto no cuadra. He visto pasar toda tu vida.

(BALBUCEA)

(Música militar)

(JADEAN)

Es casi radiactiva.

¡Eh! ¿Has dicho radiactiva?

Es bueno tener una hermana aficionada a la física nuclear.

(GRITAN)

(RÍE)

(Música tensión)

(GRITAN RALENTIZADO) ¡No!

(RÍE)

Bueno. Vaya asquerosidad.

Cierto, pero al menos no estoy limando los juanetes de la tía Ruth.

Y de esto ni una palabra.

(BOSTEZA) -Oh,oh...

Creo que es la hora de la siesta.

Ahora no, Clyde. Tenemos que cuidar de Lily.

Te referías a Lily.

(LEE) "Y así la encantadora princesa Lori y el valiente sir Clyde

vivieron felices y comieron perdices mientras que el inútil de sir Bobby

fue devorado por un...". Vale, Clyde.

No queremos que tenga pesadillas.

(Ronquidos suaves)

(GRITAN) ¡Sí!

(SUSURRAN) Sí...

Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Maratón zombi?

EL NED VIVIENTE

(GRITAN) ¡Ah!

(LLORA)

Tranquila, Lily. Vuelve a dormir.

¿Has leído algún artículo sobre cómo dormir a un bebé?

Pues claro. "Dormir a tu bebé: una quimera imposible".

Dice que a los bebés les gusta el ruido constante.

Es como volver al útero.

(Ruido, llanto)

(Móvil)

¡Rayos, es mamá!

¡No puedo dejar que la oiga!

Hola, mamá... "Hola, cielo. ¿Qué tal va todo?".

Todo bien. Ningún problema. "¿Lily está llorando?".

Ah, eso... Verás...

Tenemos un pequeño problemilla para que se duerma...

"¿Sabes qué es lo que hago yo? Llevarla al parque. Así se cansará".

Gracias por el consejo. Adiós.

¡Clyde! ¿Pero qué pasa?

Lo siento, Lincoln. No he podido cerrar todos los grifos.

Iré a por fregonas.

PARQUE KETCHAM

(LLORA)

(RÍE)

¡Oh! Vaya, tu madre sí que sabe...

Me pregunto si ha leído "El camino del bebé".

(RÍE)

Vale, Lily, juega con tus amiguitos. Estaremos ahí al lado vigilándote.

(RONCAN)

¡Ah!

¡Clyde! ¡Lily se ha escapado!

(RÍE)

(Música)

(GRITA)

(RÍE)

(GRITAN)

Eh, niños, esperad turno.

¡Te pillé! ¡No es de buena educación, niños!

¡Lily! ¡Vamos a casa, Lily!

Vaya, qué pesadilla.

Pero es mejor que comer pudin mohoso en casa de la tía.

(LLORA)

Uy, tranquila, no llores. (CHISTA)

Oye, ¿Lily no está algo cambiada?

(LOS DOS) ¡Porque este bebé no es Lily! ¡Ah!

Nos hemos equivocado de bebé.

Es mi madre. Ya vuelven a casa.

(GRITAN)

(Música rock, gritos)

Tiene que haber otra forma de hacer estas cosas.

(Música)

¿Dónde está? No lo sé, tío.

Perdone. Perdone.

Qué mono.

Mira, se ha confundido.

(LOS DOS) ¡Espere, pare!

(GRITA)

Perdone, señor..., pero creo que esto es suyo.

(RÍE)

Rayos... Es lo que siempre me pasa...

(Música suave)

Uf, qué día.

No ha salido como me esperaba pero, ¿sabéis qué? Sigo ganando.

No he ido a casa de la tía Ruth. Estrategia.

(Claxon)

¿Por qué no entran?

¿Mamá?

"Hola, cielo. Me ha llamado el padre de Billy.

Billy, el del parque.

Billy ha vuelto con varicela,

así que puede que tú, Clyde y Lily os hayáis expuesto.

Me temo que tenéis que estar los tres en cuarentena,

pero, por suerte, la tía Ruth ha pasado la varicela...

así que...".

(RÍE)

Lincoln, que Clyde cuide de Lily. Mis juanetes están que rabian.

(Música)