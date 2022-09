"RÍO HELADO"

(BOSTEZA)

Gracias por el desayuno.

Volveré a las 16:00,

cuando le haya sacado las muelas del juicio a Flip.

-¿No se las habías quitado? -Le han vuelto a crecer.

-¿Qué?

-Oye, estaba pensando que los niños se han portado muy bien esta semana,

¿no? -Oh, estupendamente.

No han llamado del cole... -No hemos acabado en urgencias...

-Solo he alzado la voz una vez. -Deberíamos hacer algo especial.

¿Te apetece que los llevemos a la heladería cuando vuelva?

-Oh, me encanta. ¿Podríamos ir a la de la tía Pam?

-¿Y sabes qué?

Creo que alguien está lista para estrenarse con los helados.

-Oh, este es mi hito más favorito. ¿Cómo lo ves, cariño?

¿Quieres probar un helado?

-Oh.

¿Helado?

(Música)

(BARRITA)

-Ah.

(RÍE)

¡Ah!

Oh. ¡Ah!

(RÍE)

¡Ah!

¡Ay, ay, ay!

-¿Te parece bien lo del helado? -Más que bien,

si el día me va bien, claro.

-A ver si tus hermanos son buenos unas horitas más

porque si lo son, tocará heladito.

-Oh.

-"No me toques las gafas". -"Dámelo".

(GRITAN)

(BALBUCEA)

Eh, Lily, ¿qué es lo que pasa?

Qué monada, Lily ha organizado una reunión.

¡Ah!

(BALBUCEA)

-Muy bien, Lily, has dibujado un árbol del revés.

(BALBUCEA)

Creo que quiere contarnos algo. Tal vez la infante tenga gases.

(GRUÑE)

¡No!

-Ah, os estáis confundiendo, nos está saludando con la mano.

Nos habrá convocado solo para saludarnos.

Hola, Lily. (A LA VEZ) Hola, Lily.

-Vale. Bueno...

(A LA VEZ) Adiós, Lily.

(Música terror)

(SUSPIRA)

-"Ay, el correo. Skippa dee bop. ¿Qué nos ha entrado en el buzón?".

(CANTA)

¡Ah!

¡Oh, oh, oh!

Se acabaron los helados.

-¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

(CANTA) -"Si una carta recibo tal vez,

ver el correo es una exquisitez".

(SUSPIRA)

(WALKIE) -"Lincoln, tengo un código vaquero".

¿No puedes quitarte unos pantalones?

"Quería renovar mi look, pero no siento las piernas".

El suelo puede esperar, voy para allá.

No te muevas, Clyde, que lo empeoras.

Mm...

-¡Ah! -¡Ah!

-Mm...

(Música)

Quiero ver mis desfiles. -Quiero ver mis pingüinos.

-Desfiles. -Pingüinos.

(HACEN ESFUERZOS)

-Mío. -Trae, dámelo.

(Claxon)

(BALBUCEA)

-Lynn Loud mira alrededor, pero no hay nadie.

Va a saltarse al "quarterback" y... -¿Ah?

-Si todo esto pega bien, esta broma les quedará como un guante.

-¡Ah!

(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITA)

(RITA) "Se acabaron los helados".

(SILBA)

Ah. ¡Ah!

(GRITAN)

(TELEVISIÓN) -"Volvemos con 'Pingüinos desfilando".

(A LA VEZ) ¿Eh?

(SILBA)

-Ay, guay.

(RÍE) Déjame.

¡Oh! ¡Ah!

¡Ah!

-¡Ah!

-Ay. -Oh.

Oh, no, el balón va suelto.

-¿Ah? ¡Ah!

(TARAREA)

Vaya, me alegra ver que os estáis llevando todos bien.

Hasta Luan se ha echado una siesta.

-Sí, se han portado muy bien. No han dado ni un problema.

-Eso es lo que quería oír. Niños, venid aquí, por favor.

¿Les dices tú la sorpresa o yo? -Ay, dísela tú.

-Como esta semana os habéis portado tan bien,

queríamos tener, Luan, despierta, un detalle con vosotros.

Id todos a la furgodzilla porque... -Mejor se lo digo yo.

¡Vamos a por unos helados!

(HABLAN A LA VEZ) Sí. -Qué bien.

Me encanta.

(Música)

Arreando, que es gerundio. Hora de marcharse.

(TELEVISIÓN) -"Pasad el calor en la heladería de la tía Pam,

pero venid antes de las 17:00, esta semana cerramos pronto

para que los heladeros puedan descansar.

Que no se os olvide, a las 17:00.

Repetimos, a las 17:00, a las 17:00".

(BALBUCEA)

-Ya, ya lo sé, cariño, yo también tengo ganas de helado.

(GPS) -"Hora estimada de llegada a la heladería de la tía Pam, 16:46".

-"Hasta hora, Lily".

-Ah, cereza.

(Cláxones)

No suele haber tanto tráfico en esta calle.

-"Nueva hora estimada de llegada, 17:05".

-Tranquilos, la tía Pam no cierra hasta las 20:00.

(HACE ESFUERZOS)

-Oh, ¿quieres jugar con mi móvil, Lily?

Vale, pero no vuelvas a llamar a la tía Ruth,

que te tiras dos horas con ella.

-"Redirigiendo, den media vuelta hacia la calle Oak".

-Anda, mírala.

Lilly nos ha encontrado un camino más rápido.

-"Nueva hora estimada de llegada, 16:52".

(Sirenas)

¡Ah!

-Caramba, ¿y ahora qué?

-Señora, ¿sabe que le ha caducado la ITV?

Le voy a tener que poner una multa.

Póngase cómoda, esto va a tardar mucho.

(Música)

¿Eh? ¡Ah, mi moto! ¡Vuelve, pequeña!

-Eh, gracias, agente, me lo tomaré como un aviso. ¡Yuju!

-"Nueva hora estimada de llegada, 16:58".

(SUSPIRA)

HELADERÍA DE LA TÍA PAM

-"Ha llegado a su destino".

-Oh, oh.

-Ay, cariño, no me digas que te has dejado la cartera.

Aquí solo aceptan metálico.

(GRUÑE)

-Los 20 de emergencia. Lily, nos has vuelto a salvar.

(A LA VEZ) Sí.

-Hola, ¿me da una bola de helado de vainilla, por favor?

-No, no.

(RÍE) -Vale, ya veo que quiere otra cosa.

Una copa de helado.

¿Estás lista, Lily? Vale, ya estoy grabando.

No puedo creer que esta sea la última vez

que presentemos los helados a un pequeño Loud.

(A LA VEZ) Sí. Tu puedes, Lily.

(Graznido)

¿Ah? ¡Ah!

-Ay, no, cariño, tranquila, te compraremos otra copa de helado.

Eh, disculpen.

Va a ser que no, esta semana cierran a las 17:00.

¿Qué? Esas cosas tendrían que anunciarlas.

(LLORA)

-Ah, pobrecilla, vámonos a casa.

No pasa nada. Tranquila, Lily.

Anímate, Lily. -Lo siento.

Nunca la había visto tan triste como ahora.

Menuda carambola has tenido con el helado, Lily.

Bueno, no te voy a dar la serenata

porque no quiero que te quedes muy helada.

-Ah, Luan, ¿no la ves?

-¡Oh!

(BALBUCEA)

-Tranquila, cariño, enseguida llegamos a casa.

(Pedo)

¿Qué es eso? Huele como a mil mofetas furiosas.

-Oh. -Alguien necesita un cambio de pañal.

(CANTA) -"Un poco de talco, el viejo me llevo

y ahora tienes un pañal nuevo".

(BALBUCEA)

-Caray, que se escapa.

(HACE ESFUERZOS) -Eh, mirad lo que ha encontrado.

Eso me da una idea.

¿Una copa de helado? Marchando. Que no falten las gominolas.

Aquí va algo de flor y nata. -Y unos tropezoncitos de galletas.

(ININTELIGIBLE) -Gracias, Flip,

pero no hables recién operado de las muelas del juicio.

-Familia, atentos, que va a aprobarla.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(RÍEN)

(RÍE)

-Mm... Si no la conociera,

diría que Lily ha maquinado todo este asunto.

-Ah, no seas boba, cariño, si es solo una bebé.