"REFORMA MENTAL. CON LOS CASAGRANDE"

(Música)

Y Doce de Medianoche no es el mejor grupo de k-pop solo por la música,

sino por su estilo.

(Música animada)

Estoy contigo. Además, Yoon Kwan es el que mejor se mueve.

(SUSPIRA) -¿Te he contado que el mecánico del primo de mi abuelo

vio a Yoon en una tienda? -¡Ah! ¡Qué pasada! ¿Qué compraba?

-Seguro que una camisa llena de cremalleras. O chicle.

-Vale. ¿Lista para bordar este baile?

(Música animada)

¡Mija! -¡Ah!

Hola..., abuela. ¿Ocurre algo?

-Os he hecho queso fundido para ti y para tu mejor amiga.

Comed, comed. -¡Ah, gracias!

Tiene buena pinta, pero ya estamos llenas

por los taquitos que hiciste hace 20 minutos.

-Es verdad, ¿en qué estaba pensando? Os haré el postre.

(RÍEN)

Buenas tardes, chicas.

(GRITAN)

¿Eso que digo es música k-pop?

¿Sabíais que el miembro más joven de un grupo de k-pop

se llama "maknae"? -Oh, gracias por el apunte, tío.

(Música animada)

(GRAZNA) No encuentro la tarjeta de crédito.

-¡Sergio, lárgate!

¡Te habíamos prohibido comprar cosas de la teletienda!

(GRAZNA) -¡Párame si puedes!

-Perdona todas las interrupciones. -No importa.

-Oye, ¿y si vamos a practicar el baile arriba en mi habitación?

-Buena idea.

(Música, tráfico)

(Música animada)

Sid, necesito ayuda, estoy jugando a las princesas

y necesito un dragón.

-Lo siento, Adelaide, ahora mismo estoy con Ronnie Anne.

Luego jugaré contigo. -Ah...

(Música animada)

¿Falta mucho? -¡Oh! ¿Qué es eso?

-Ah, es Albóndiga.

Mamá lo ha traído del zoo mientras reforman su hábitat.

Van a ponerle una piedra para tomar el sol.

-Mi casa no ha sido una buena idea. Vámonos a otra parte.

-¡Uy! -Hola, señor Nakamura.

-Hola, chicas. -Hola, Nelson.

(LADRA y JADEA)

(Guitarra)

Hola, abuelo.

-Hola, chicas. -Perdón.

(A LA VEZ) Hola, Miranda.

-¡Hola!

(LADRA)

-¡Oh! ¡Oye! -¡No, no, no!

¡Nelson, suéltala!

(LADRA)

(RÍE) -Por lo menos, ha hecho caso.

-Pues... descartamos la azotea. Como ves, está bastante petada.

-Mm... ¿Podríamos practicar en algún rellano?

(Tuba)

Lo haces bien, Alexis.

-Hola, señora Kernicky. -¡Ah!

-¡Ah!

-Descartamos esto también.

(Música animada auriculares)

(Música videojuegos)

(A LA VEZ) Hola, Cory.

-Ah, hola, Georgia, una torre impresionante.

-¡Ah!

-Pues esto tampoco nos sirve. Vamos a ver en el sótano.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Uy, esto ya promete!

-Toma, carga el vídeo, voy a buscar un enchufe para el portátil.

¡Oye, Sid, fíjate!

(A LA VEZ) ¡Uala!

¿Qué hay ahí?

Pasa de las lavadoras,

es el sitio perfecto para practicar el baile.

-No solo eso, es el sitio perfecto para quedar,

nadie va a venir a molestarnos.

-¡Qué buena! Solo necesita unos apañitos.

¡Uy! Podemos bajar cosas para decorarlo.

-¡Claro! Pero hay que ir con ojo.

Como alguien descubra este cuarto,

el resto del edificio se enterará enseguida

y todo el mundo querrá estar aquí.

-Tranquila, el secretismo es mi especialidad,

pero no lo cuentes, es un secreto.

-Perfecto.

(Música intriga)

¡Chis!

(GRAZNA) -¿Adónde vas?

-Ronnie Anne, ¿qué estás haciendo con ese puff?

-Ah... Pues... Ha hecho puff. No tengo motivos para quedármelo.

-Mm... Qué desgracia más grande.

Tú no lo tires, podemos arreglarlo. Iré al mercado a por un rellano.

-Oh, sí, bueno, también tiene un agujero, así que...

-Voy a por hilo y aguja.

-Mira, la verdad es que le he cogido manía al puff,

voy a tirarlo.

-Ja.

-¡Oh!

(TARAREA)

-¿En serio?

-Ronnie Anne, ¿qué estás haciendo aquí?

-¡Oh! Hola, mamá. Estaba... escondiéndome de Sergio.

Quiere que le compre una plancha de paninis de la teletienda.

-¿Qué? ¡Ya le he comprado una!

¡Sergio! -¡Uf!

(Música intriga)

¡Sí, señor, quedará perfecto!

-Hola, Siddo, ¿qué haces? -Oh, pues... Iba a...

convertir esto tele en un terrario para Albóndiga.

Sí, le quitas todo lo de dentro, le metes un par de árboles

y tienes un buen pisito para iguanas. -Ponle también un espejo.

(SUSURRA) Que no se entere Albóndiga, porque es un poco diva.

Y tú, señorito, a cepillarte.

-Espera. ¿Ese es mi cepillo? ¡Aj!

(Continúa la música)

(CARRASPEA) ¿Mm?

-Hola, tío. Voy a prestarle por un tiempo mi consola a una amiga.

Su gato se tumbó encima y se quemó. La consola, no el gato.

Así que... Eso.

(Música videojuegos)

¡Ah!

-Estaba... llevándolo a la tintorería.

Sí, para que le quiten el sudor del cuello.

(Música, tráfico)

(Maullido)

Ya está, Sid, este sitio es una pasada total.

-Sí, ojalá pudiera quedarme,

pero he de llevar a Adelaide al parque.

-Tranquila, además, tengo que ayudar a Bobby en el mercado.

¿Quedamos aquí a las cinco para seguir practicando?

-Para entonces habré cansado a Adelaide.

Le diré que si cava hasta lo más hondo del parque,

encontrará un portal a Australia.

-¿Crees que se darán cuenta de que estoy ordenando las latas

con los colores del arcoíris?

-No es por ofender, Bobby, pero me da que no.

(LADRA)

-¡Nelson, "sit"! -¡Ah!

-Bobby, lo siento mucho,

las habías ordenado con los colores del arcoíris.

-No pasa nada, señor Nakamura, me alegra que se haya fijado.

-La comida orgánica para Nelson.

El abuelo la ha encargado solo para usted.

-Gracias, Ronnie Anne.

Antes te he visto en la azotea con Sid.

¿No os habréis ido por Nelson? -No, qué va.

Es que estaba un poco petada.

-Ah, sé que es difícil tener algo de privacidad en este edificio.

Si alguna vez queréis tener la azotea solo para vosotras,

solo tenéis que pedírmelo.

-Es muy amable, señor Nakamura, pero no pasa nada.

-¡Nelson, te he adiestrado mejor!

¡Oh!

(RÍE)

-¡Ah, ah, ah, ah!

Sid, creo que no vamos a llegar hasta Australia.

-Claro que sí, querer es poder.

-¡Ah, ah, ah!

-Hola, chicas. -Hola, señora Kernicky.

-Sid, te pido perdón por estar ocupando el rellano esta mañana

para practicar pádel. -Oh, no pasa nada,

Ronnie Anne y yo encontramos otro sitio.

-Bueno, si alguna vez necesitáis el rellano,

es todo vuestro.

Tengo muchas cosas que hacer en mi piso.

-Pero no deberíamos pedirle eso. -No pasa nada de nada.

Ya sé que el edificio se satura de vez en cuando.

Hasta luego. -Sid, creo que he visto a un canguro.

-¿En serio? -Espera...

No, solo es un palo.

-Hola, Georgia.

-¡Hey! Espero no haberos molestado antes.

He notado que Sid y tú os habéis ido corriendo del vestíbulo.

-Tranquila, no pasa nada.

-Bueno, no soy la dueña del vestíbulo,

es para uso de todos.

Si alguna vez molesto, solo tienes que decirlo.

-Oh, ah... Gracias, Georgia, es... todo un detalle.

-Desde luego.

-Pues si Ronnie Anne y tú queréis usar la azotea,

yo os la puedo ceder encantada.

-Sé que hago mucho ruido, pero si Sid y tú queréis compartir

el rellano de mi piso conmigo, no tengo ninguna pega.

-Las dos podéis usar mi sitio en el rellano cuando queráis.

Yo siempre puedo ponerme a jugar en mi piso.

(LADRA)

-Oh, gracias, Nelson, eres de lo más generoso.

(Puerta)

Hola, Ronnie Anne.

¿Lista para volver a ensayar el baile?

-Ya lo sabes.

(Música animada)

¡Vaya! ¿A que mola, verdad?

-Mola mucho.

Mira, voy a parar esto un momento.

No sé, Sid, a lo mejor deberíamos contárselo a todos,

me siento un poco mal por guardar el secreto.

-Yo también. Cuando estaba en el parque esta tarde,

los del edificio no dejaban de ofrecernos su espacio.

-A mí me ha pasado justo lo mismo en el mercado,

todos son tan... generosos. -Y nosotras somos egoístas.

-¡No puedo bailar como Yoon Kwan con esto en la cabeza!

-Yo tampoco. Vamos a hacer lo correcto.

(Música animada)

(Timbre)

Todo vuestro, chicas.

Gracias por dejarme practicar pádel aquí.

Ha sido un detalle que hayáis compartido el cuarto.

-Por supuesto, es de todos.

-¡Ah! Voy a reservarme el hueco de las seis.

Gracias, chicas, ha sido una muy buena idea.

Por fin voy a enseñarle a Nelson a ponerse boca arriba.

(LADRA)

-Sí, voy a enseñarte, Nelson.

(RÍEN)

(Música animada)

Vale, ¿lista para mover el esqueleto? -Ya lo sabes.

(Continúa la música)

¿Crees que si seguimos practicando

podremos bailar para Las Doce es Medianoche.

-¡Ya lo creo! ¡Me pido estar detrás de Yoon!

(RÍE)