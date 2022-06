# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"RECORTES DOLOROSOS"

(Música animada)

INSTITUTO

(GRITAN)

¡Hora de quemar cuerdas!

Estoy deseando enseñaros la canción que me he estado currando.

AULA DE MÚSICA

¿Qué es eso? ¿Alguien vende algo?

No, parece una nota de la directora Rivers.

"Por recortes presupuestarios, el club de música ha sido...".

¿Cancelado? (A LA VEZ) ¿Qué?

¿Cómo va a cancelar el club de música?

¿Es que no sabe lo mucho que nos importa?

-Tiene que ser un error. (GRITA)

Oiga, esa es nuestra batería.

Tíos, hay que parar esto.

(TODOS) ¡Queremos rock! ¡Queremos roll!

¡Queremos al club que mola mogollón!

-Eh... Directora Rivers, creo que querrá ver esto.

-Espera, que no me decido entre el sirope de arce

y el de almendras...

Oh, sí, almendras...

"¡Queremos rock! ¡Queremos roll!

¡Queremos al club que mola mogollón!".

-Ay, no. Son los chicos de música. Parecen muy enfadados conmigo.

No debí recortarles el club.

-Espere, espere, espere. No se asuste.

El nuevo presupuesto le ha llevado semanas, no se amilane.

-Cierto.

Directora Rivers, no vamos a abandonar nuestro club

sin pelearlo.

Ponga el oído porque esta canción es para usted.

# Al salir de clase vamos a tocar. # Somos estrellas del rock,

# no nos vais a parar.

# El club de música no va a cerrar.

# Y si lo intentáis, # sabed que vamos a luchar. #

Es pegadiza, pero usted ya se ha decidido.

¿Verdad, directora Rivers? ¿Directora Rivers?

# La música no se para. # Nada la va a detener.

# La música no se para. # Señora Rivers, ¿qué van a hacer? #

Yo digo, yo digo...

# que salvemos la música.

# Lo decido porque soy directora. # Oh, yeah. #

(CANTURREA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Si tienes que... #

Bueno, supongo que debería devolverle los palos de golf

al abuelo porque ya no me van a servir para nada.

Tía, ¿pero qué me estás contando? Gracias a vuestra manifa

la directora Rivers ha recortado los clubs deportivos,

incluso el de golf. ¿Cómo me has hecho esto?

Eh, mejor nos vamos.

(DON COQUITO) "Venga, chata, si ahora venía lo bueno".

A ver, lo siento por ti, tía, pero no la tomes conmigo.

Yo solo quería salvar el club de música.

"Diez pavos por la canija".

Eh, chicas... (A LA VEZ) ¿Qué, Lincoln?

Esto... Solo quería deciros que la cena está lista.

(Golpes)

De acuerdo, tranquilas, ya nos veremos.

(GRITA)

INSTITUTO

Bien, directora Rivers, concéntrese.

¿Quiere una ensalada Cobb o un sándwich vegano para comer?

-Ah... Ambos están riquísimos. ¡Ensalada Cobb!

-Ensalada Cobb. -No, espera. El sándwich.

No, ensalada. No, el sándwich es mejor.

Espera, la lechuga vendría caliente.

-¡Salvar...

los...

deportes!

-¡Qué bien! -¡Sí!

Directora Rivers, no recorte los clubs deportivos.

Podríamos estar el día entero contándole lo que nos han enseñado

o mostrárselo sin más.

¡Arriba, chicas!

(Música animada)

(GRITA)

-Vaya, esos chicos son increíbles.

-Sí, pero usted ya ha tomado una decisión.

Va a mantenerse firme, ¿verdad? ¿Verdad que sí?

-Eh... -Por favor.

-¡Aupadme! Trataré de recortar otra cosa.

¡Los deportes van a quedarse! (A LA VEZ) ¡Lo hemos conseguido!

(GRITAN CONTENTOS)

-Muchas gracias, Lori. Van a recortar el club de teatro

y tú tienes la culpa. ¿Qué? ¿Por qué tengo yo la culpa?

Eh, coleguis, ¿a qué viene tanta energía negativa?

Relajaos un poco. ¡No me vengas con esas, hippie!

Tampoco estoy contenta contigo.

Gracias a vuestras protestitas, la directora Rivers

ha recortado el club de teatro. Íbamos a representar nuestro Hamlet

de seis horas.

Lo siento por tu club, pero tuve que hacer lo necesario

para salvar el mío. Ídem.

Chicas, a cenar. Hoy el chef Lynn ha hecho su famosa cazuela

de atún pica...Vale, mejor me voy.

INSTITUTO

(Canturrea) Trabajo, trabajo...

"¡Señoras y señores, tomen asiento! !Es hora de la función!".

¿Función?

-Gracias, gracias. Les presentamos: "Un mundo sin el club de teatro".

-Ah...

-Están sedientos de expresión personal.

"Hambrientos de creatividad".

-¡Directora Rivers!

(LLORA) Es buenísima.

-¡De eso nada! ¡Ya ha tomado una decisión!

¡Au!

-Están privados de alegría... "¿Para qué seguir, chata?".

(IMITAN A UNOS BUITRES)

-Oh, bravo, bravo. Conmovedor. Vuestra pasión me ha convencido,

chicos. ¡El club de teatro va a seguir funcionando!

(Vítores)

Felicidades por tu triunfo, Luan. Sí. Así se hace, tía.

Gracias, gracias. Siento si don Coquito y yo hemos...

estado irritables. Bah, no pasa nada. Lo entendemos.

Sí, y lo que importa ahora es que todos nuestros clubs

están a salvo.

"Lo siento, directora Rivers, pero hay que entregar el presupuesto

el lunes. Tiene que recortar uno de los tres clubes más caros,

teatro, música o deportes".

¿Pero cuál? ¿Por qué es tan duro ser directora?

-Tiene que elegir.

Alguien va a pringar aquí y desde luego,

no vamos a ser nosotros. (A LA VEZ) ¡Música!

¡Los otros clubs van a saber lo que vale un peine!

(A LA VEZ) ¡Deportes!

-Es hora de que hagan mutis por el foro.

(A LA VEZ) ¡Teatro!

(A LA VEZ) ¡Salvad la música! (A LA VEZ) ¡Salvad el teatro!

-Madre mía. (A LA VEZ) ¡Salvad los deportes!

"Teatro, borregos. Oye, cuidado, cacho carne".

-¡Eh! ¿Qué hacéis aquí los de teatro? ¡Vuestras obras solo sirven

para que la gente se duerma al veros! (TODOS) Uh...

-¿Pues sabes qué me duerme a mí? Veros a vosotros persiguiendo

pelotitas todo el día. (TODOS) Oh...

-¿Qué?

-Eso. ¿Cuándo fue la última vez que ganasteis un partido?

Mira, a lo mejor nos concentraríamos más

si no tuviéramos que oír ese escándalo del aula de música.

Se acabó. ¡Os vais a enterar de una vez!

(A LA VEZ) ¡Vamos allá!

(A LA VEZ) ¡Pelea!

Tranquilos, os protegeré, clubs deportivos.

¡Oh! -¡Ay!

¡Epa! (GRITA)

(GRITA)

(SE ASOMBRAN)

(Música tensión)

Veamos, muro roto...

-Estatua de bellota histórica agrietada.

-Sustitución de puertas... ¿qué ha salido?

Ya, mal asunto.

-Directora Rivers, sabe qué tiene que hacer.

-¡No puedo! -Tiene que hacerlo.

-Solo podemos pagar los daños de una manera, chicos.

Tengo que recortar todos los clubs del instituto.

(SE ASOMBRAN) ¿Ha dicho todos?

Sí. El de cocina, el de origami, el de alimentar ardillas...

Todos ellos. -Oh, tengo amigos en esos clubs.

Y yo. Yo también, tías.

Directora Rivers, olvide nuestros clubs.

Nos hemos llevado nuestro merecido, pero no puede recortar el resto.

La culpa es solo nuestra, no suya.

¿Y de qué otra forma puedo pagar las reparaciones?

Troncos y troncas, gracias por venir a ayudar a nuestro instituto.

¡Que empiece la megacolecta!

(Vítores)

Pasen y vean cómo se juega al golf.

Vale, señor Quejica, recuerde, concéntrese,

marque su movimiento y cuando esté listo

dele un toquecito. ¿Así?

(GRITA)

-¡Perdón!

-¿Quién quiere ser una estrella de teatro?

Por un pequeño donativo pueden serlo.

-Pero alto, ¿qué luz asoma por esa ventana?

Es el oriente, el sol de mi Julieta.

Vaya, Flip, no sabía que se le daba tan bien.

¿Qué? ¿Te pensabas que uno solo sabe vender cecina?

"¡Eh! No se deje el donativo, chato".

(Vítores)

¿Lista para aprender a tocar? Vamos a empezar con las bases...

Uh... Paso de eso. ¡Rocanrol!

-Bien hecho, chicas. Gracias a vuestros esfuerzos

tenemos el dinero necesario para reparar la escuela

y salvar los clubs de vuestros amigos.

-Vaya, menos mal. Esto es lo que nos preocupa.

Espere, no lo ha contado todo.

(GRITAN)

-Es asombroso. Con esto tenemos para mantener todos los clubs.

(A LA VEZ) ¡Genial, qué bien! Esto sí que pide un bis.

# Cuando lo que quieres # lo puedes perder,

# te planteas qué es # lo que tú puedes hacer.

(Música animada)

# Si tienes que luchar, prepárate.

# Ve a buscar a tu gente. # Corre y únete,

# que juntos seréis más fuertes.

# Lo que quieras tú podrás conseguir.

# Que juntos seréis más fuertes. # Lo que quieras, podrás conseguir. #

(A LA VEZ) ¡Sí!

"FUERA DE JUEGO"

(Música animada)

(SE ESFUERZA)

¡Yuju! ¡Sí!

FASE SUPERADA

Sí, nivel siete.

Jo, vaya, quería ver la tele. Dan "Pelea de mocos".

¿Eh? Hala, ¿qué juego es este?

Se llama "Barrebasuras brutal".

Tienes cinco vidas para llegar al castillo inmundo,

donde hay que vencer al rey Detritus.

Oh, eso suena muy basuril.

Casi he acabado y llevo semanas intentando pasármelo.

Oh, cuánta basura...

Uy, ¿y qué es eso? Una manzana podrida.

Hay que conseguir tres en cada nivel.

¿Eso tiene gusano y todo! ¡Chachi!

¡Cuidado!

(Música animada)

¡Sí!

¡Déjame, déjame! Lo siento, Lana.

¿Qué? No tengo mocos en los dedos.

No es eso, es que acabo de llegar al último nivel

y solo me queda una vida. No quiero perderla,

en cuanto me pase este nivel, podrás jugar cuando quieras.

Jo...¿Cuánto tiempo vas a tardar?

No lo sé, nunca había llegado tan lejos.

A cenar, peques. Hay pescado rebozado con bolitas de queso.

Cinco minutos, papá. Tengo una buena racha.

Bueno, más te vale que vayas volando a la mesa

antes de que se enfríe la cena. Venga, chicos, arreando.

PAUSA

Eh, espera. No he podido jugar. Lo siento, Lan.

Con suerte, me lo pasaré mañana. Entonces te dejaré.

Ah... Jo...

(Música tensión)

(BALBUCEA)

(GRITA)

¿Eh?

-¿No quieres jugar?

-¡Sí! ¡Por encima de todo!

(GRITA)

(Música animada)

Lo siento, Lana, tendrás que esperar.

(GRITA)

No puedo esperar, necesito jugar a ese juego ahora mismo.

Jugaré unos minutitos y luego volveré al punto exacto

donde se quedó Lincoln.

Ni se dará cuenta de que lo he tocado.

¿Provisiones abajo? Sí, por favor.

¿Fin de la partida? ¿Pero qué? Ay, no, no, no.

¿Vuelvo al principio? Ay...

Y entonces la lié y perdí todos los avances de la partida de Lincoln.

Le va a sentar fatal.

Se va a poner como una moto. No te lo perdonará nunca.

-Te va a odiar a muerte. (BALBUCEA)

-Y por eso no se tiene que enterar. Si pudiera volver al castillo inmundo

no sabrá que he tocado su partida, pero no puedo hacerlo sola.

¿Me ayudareis, chicas?

Venga, porfa. A ver, ¿quién desatasca el váter?

¿Quién mantiene a furgodzilla a punto?

-Es verdad. Hace falta.

Gracias, chicas. Lynn, Lisa,

¿me ayudáis con los siete primeros niveles?

-No me considero una experta en el mundo del juego virtual.

-Sí, pero tú lees más rápido que nadie.

Necesito que te empolles este manual y me cuentes

los mejores consejos para pasarme rápido el juego.

Y Lynn, necesito que me mantengas espabilada y concentrada.

-Hecho, Lan. -Vale, ahora las demás.

Lo primero que hará Lincoln al despertarse

será ir al juego, así que necesitamos una excusa para sacarlo de casa

antes de que llegue con algo irresistible.

(Música animada)

Linki, menos mal que te pillo. He tenido una idea genial.

Vámonos a por flipmonadas. Invito yo.

Porras, eso es muy poco normal en ti,

pero tengo un videojuego pendiente. ¿Quizá más tarde?

La oferta es para hoy. Ahora mismo. Lo siento, no puedo.

Madre mía, Lincoln, he encontrado muchísimas monedas

en el fondo de mi bolso.

¿Nos vamos a los recres de Gus a jugar a ese juego de baile?

Leni, ya hemos hablado de esto. ¿Seguro que son monedas?

Sí...

Pues te lo agradezco, pero tengo otros planes.

¿Puede ser otro día?

Ah...

Lincoln, noticia escalofriante. Acaban de abrir una "scape room"

de zombis en la ciudad.

Oh, qué buena pinta. Habrá que ir algún día.

Ese día es hoy. Las primeras 20 personas entran gratis.

¿Gratis? Bueno, quería jugar a mi juego,

pero ¿cómo voy a rechazar una "scape room" gratis? Vámonos.

Así se hacen las cosas.

(RÍE) Gracias, chicas. Vale, Lynn y Lisa, vamos a jugar.

Lincoln estará fuera de casa dos horas mínimo.

Tenemos tiempo de sobra para llevarle la partida de vuelta

al castillo inmundo.

-Bien, he aprendido muchos trucos que te ayudarán, por ejemplo,

en el primer nivel hay un atajo en un cubo de reciclaje

y podrás saltarte dos niveles. -Sabía que podía contar contigo, Lis.

Vale, ¡a jugar!

-Espera, suéltate un poco. No queremos que salgan calambres.

Hagamos unos saltos para mover la circulación. Uno, dos.

(CARRASPEA) El tiempo corre. -Oh, sí, perdón.

(Música acción)

¡Con cuidado con ese vil compost!

-Bien hecho, Lan.

(Continúa la música)

-Bah. ¡No te metas en ese cubo! Busca el atajo del de reciclaje.

Así se hace. -¡Sí!

Nivel cuatro, allá vamos.

-¡Uh! ¡Viva el equipo Loud!

(RÍE)

(Música acción)

(GRITA)

(Continúa la música)

¡Salta ahí!

(GRITAN)

(Continúa la música)

Vale, chicas. Solo queda un nivel

para conseguir llegar al castillo inmundo.

-Según mis cálculos, tienes media hora hasta que vuelva Lincoln a casa.

(Móvil)

-¡Hala! ¡Van a volver! -¿Qué? ¿Cómo?

-A Lincoln se le dio muy bien la "scape room".

Se la han pasado con 20 minutos de sobra.

-¡Necesito más tiempo! -Yo me ocupo. Lori, te toca.

Me pongo a ello.

Anda, qué sorpresa veros a los dos por aquí.

Subid, que os puedo llevar a casa. No te preocupes, estamos cerca.

Pero estaréis cansados de andar por la "scape room", subíos.

Lo estamos. Gracias, Lori.

Primero tengo que hacer una paradita de nada en la tintorería.

Espera, entonces nos bajamos. No quiero hacer recados.

Oh, solo tardaré un segundo.

Vale, hemos ganado más tiempo. No pares, Lan.

-Este nivel es más difícil que los otros.

Solo quedan cinco vidas.

(Música)

Oh, jo, solo me queda una vida.

-Mm, la única Loud que veo en el sistema

es una tal Lona Loud, pero recogió ayer su mono arco iris

con lentejuelas.

¿No ibas a recoger algo de ropa?

No, he ido a comprar unas chucherías para vosotros.

¿A que soy una hermana muy buena?

¿Puedo irme a casa ya? Quiero volver a mi partida.

Eh... No, lo siento, Lynn acaba de decir que necesita...

pelotas de lacrosse urgentemente.

Vale, déjame salir, no pienso hacer más recados, Lori.

Oh... Da igual, iremos a casa.

Lana, tienes que pasártelo ahora. Lincoln está a punto de llegar.

-Oh, este juego es imposible.

Ahora entiendo por qué a Lincoln le costó tanto

llegar al castillo inmundo.

Oh, el cubo de la meta. Ese es el final del nivel.

-¡Cuidado! -¡No, no, no!

Era mi última vida...

-¡Corre, Lana! -¡Sálvese quien pueda!

Hola, Lan. ¿Qué estás haciendo? La he pifiado...

Oh, ¿qué ha pasado?

Pensé que podría hacer una partidita rápida,

pero he perdido tu última vida.

¡No! Lana, tardé dos semanas en llegar al último nivel.

No me lo puedo creer. Lo siento mucho.

Me he pasado todo el día intentando volver al castillo inmundo.

Lynn y Lisa me han ayudado y todo.

(RÍEN NERVIOSAS)

Pero me ha sido imposible llegar al final.

¿Puedo compensarte esto de alguna forma?

No. Tú déjame a solas. Tengo mucho que hacer.

Hola, no quiero interrumpirte, pero quería decirte

que he hecho todas tus tareas y esta bandeja con aperitivos.

Tienes tu flipmonada favorita, la de cereza,

y esas galletitas que tanto te gustan.

Oh, gracias. Jo, esta parte se las trae.

Sí, pero si saltas al mismo tiempo que la música

evitarás todos los baches. Espera, ¿de verdad?

(Música animada)

Vaya, ha funcionado. Oye, ¿te sabes más trucos?

Sí, me aprendí muchos antes de... bueno, chafarte la partida.

¿Me echas una mano? ¿Estás seguro?

¿Después de todo lo que he hecho?

Sí, se nota que lo sientes de verdad.

Oye, cuando acabe de jugar esta partida a lo mejor

podrías empezar tú otra.

¡Eres el mejor!