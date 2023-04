# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"EL PROFESOR BOMBÓN"

(Música)

No lo entiendo, Clyde, suelo ser buen estudiante,

pero últimamente no paso del 5 pelado, y ahora, un cate.

Vaya, y te ha puesto carita triste, qué fuerte.

Si no consigo arreglarlo, podría catear quinto.

¡Lincoln, no lo hagas! En Secundaria, sin estar contigo,

podría juntarme con malotes, tatuarme, beber en la calle...

(Música rock)

No te preocupes, tengo un plan.

Lo siento, Lincoln, mi calendario de profesora está completo.

El lunes doy mates a Lucy, el martes doy geología a Lynn,

el miércoles, gabarateo con Lily, etc., etc., etc.

Ser la genia residente es una bendición y una maldición,

aunque no creo en ambas.

¡Pero Lisa, no tengo a nadie más! Memeces.

Ve a la universidad local, he oído que sus estudiantes

dan clases a cambio de créditos. ¡Buena idea, Lis!

¡Lori, llegas 3 minutos tarde a álgebra, o vienes o te la pierdes!

(Timbre)

Discúlpame, ¿es la residencia de los Loud?

Sí, debes de ser mi profesor. Soy Lincoln.

Soy Hugh, me complace conocerte. Y a mí también, pasa.

Te lo agradezco mucho, Hugh, voy a tener un examen de los gordos

y lo tengo que bordar. Y voy y le digo:

"Si no sabes la diferencia entre un equipo de baile

y una guardia de...".

(Música)

Gua, gua, gua...

Lori, ¿estás bien? Sí, esto, sí,

solo iba a coger un tío jamón.

Perdón, unos cereales. Mejor me marcho.

Señorita, se le ha caído el móvil.

¡He oído un bicho, primer!

(Música)

Gua, gua, gua...

¿He oído un caniche?

(Música)

(GRITA) ¡Ah, mi cara!

(Música)

(A LA VEZ) Gua, gua, gua... Hola, chicas. Oh, Lincoln,

no sabía que tenías tan buena compañía. Hola, soy...

(Música)

Gua, gua, gua...

Hola, soy Hugh, el tutor de Lincoln. Encantado de conoceros.

(A LA VEZ) Gua, gua, gua...

¿Podéis salir de aquí? Intentamos estudiar.

Es un país libre, Lincoln, nos quedamos donde queremos.

-Yo me quedo en este sitio. -Que te lo has creído.

-No me dejas ver. -No me dejas verlo.

(HABLAN A LA VEZ)

Madre mía, sois bastante jovencitas. Y bastante efusivas.

Ah, hola. ¿Vosotros también?

(HABLAN A LA VEZ)

Venga, Hugh, vamos a un sitio más tranquilo.

(TRISTE) No.

Siento lo de mis hermanas, no suelen ponerse así.

Oh, no es molestia.

Parecen unas... jovencitas muy animadas.

(Golpe)

(A LA VEZ) Déjame ver, quiero verlo.

Pues, como decía, siento lo de mis...

(HABLAN A LA VEZ)

(LOLA) ¡Mi ojo!

(SILBA)

Perdona, siento lo de mis hermanas. ¡Oh!

Creo que deberíamos ir a mi cuarto. Estupendo.

-¡Saludos! ¿Qué tal se encuentra? Lynn Loud padre.

Pasé un semestre en la gran y vieja Inglaterra.

Cuántos recuerdos.

El puré de patatas, montar en el metro...

-Ah, sí, gracias. Ah, Hugh, mi ventana no se abre

y necesito a alguien muy fuerte por abrirla.

(CANTURREA) "Fish and chips".

(RESOPLA)

Ya está, señorita, sin problema.

¡Vaya, qué fuerte! Tú haces mucho ejercicio, ¿eh?

Practiqué algo de deporte en el colegio.

Me encanta el deporte.

¡Ah!

(RESOPLA)

Te cojo prestado a Hugh para la clase de Lola.

¿Qué? Será un placer. ¿De qué se trata?

Esto se llama rectus abdominis

o también tableta de chocolate. -¡Oh! Ya veo.

-Ahora, si se da la vuelta, voy a indicar el gluteus maximus.

-¿De veras? Pero esto es muy... Ya vale, ya vale, se acabó la clase.

¡Oh!

Siento traerte aquí.

Es el único sitio donde tendremos un poco de privacidad.

Está algo oscuro, pero aquí hay una lámpara.

(GRITAN)

Hola, Hugh, te he escrito un poema.

(RECITA) "Hugh, pelo ondulado, ojos misteriosos,

vas bien arreglado y eres hermoso, Hugh".

-Hola, caballero.

Compré este recuerdo en el puesto de souvenirs de Buckingham Palace.

(GRITA) -¡Todos fuera!

Porque ahora voy a tomar el té con Hugh.

El tuyo no tiene azúcar porque ya eres un caramelito.

(RÍE)

Vale, dudo mucho que alguien venga aquí a molestarnos.

(RÍE) Hola, Hugh.

(LADRA)

¡Troncas, está en la caseta!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Chicas, tratad bien al invitado!

-¡Otra vez!

¡Ya vale! ¡Reunión familiar!

Vuelvo enseguida.

Es que sois de lo que no hay.

En cuanto aparece alguien guapo y con buenos modales,

se os va la pinza por completo. No es verdad, o sea...

Ya tengo sudaderas de Hugh en tallas S, M y L.

(TODAS) ¡Uh!

Tenéis que parar. O estudio o no pasaré a secundaria.

Desde ahora, que nadie se le acerque.

(SE QUEJAN A LA VEZ)

Ya habéis oído. ¿Vale, chicas?

Eh... También va por ti, papá.

¡Oh! (GRUÑEN)

¡Ah!

Perdona que haya tardado tanto.

Por fin podemos ponernos con esto.

Fantástico, empecemos con Matemáticas.

¿Puedes resolver la X?

¿Es esto? Muy bien.

Pasemos a Estudios Sociales.

¿Cuáles son los tres productos más exportados

por Bosnia-Herzegovina? Eh...

¿Aluminio, asientos de coche y zapatos de cuero?

Estupendo. ¿Pasamos a Conocimiento del Medio?

Lincoln, todas las materias se te dan bien,

hasta el arte surrealista.

Pues qué raro, creía que necesitaba ayuda.

Lo tienes todo en la cabeza.

No hay ningún motivo por el que no saques buena nota en tu examen.

Supongo que ya no me necesitarás.

(TODAS) ¡No!

Madre mía, ¿en este país son todos así?

¡Cuidado, ojo con el pelo!

(Música tensión)

¡Chicas, se nos escapa!

A LA VEZ) ¡Te quiero! ¡No te vayas, por favor!

(HABLAN A LA VEZ)

(SUSPIRA)

¿Qué tal el examen? ¿Lo has clavado?

¡No! ¡Me han puesto un cate!

¡Oh! Pero no hay problema, hay solución,

¡Hugh irá a tu res-cate! (RÍE)

¿Lo pilláis?

(GRITAN A LA VEZ)

No lo entiendo, creía que sabía todas las respuestas.

Oh, ahora sí que me va a suspender la señorita DiMartino.

Espera, ¿la señorita DiMartino?

Sí, ha sido nuestra profe sustituta desde que la señora Johnson

se rompió la pierna en un toro mecánico.

Tío, es normal que catees, la DiMartino está tan buena

que los tíos flipan por completo con ella,

es una pasada.

Sí, Bobby casi suspende por su culpa.

Por supuesto, fue... A.L., antes de Lori,

o no habría sobrevivido. ¡Pero eso no me pasa a mí!

¿O sí?

(Música romántica)

Hola, señorita DiMartino.

Gua... Gua... Gua...

(Continúa la música)

Vamos a conjugar el verbo francés "aimer", amar.

"J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons..."

(Continúa la música)

¡Oh, aquí estaban mis calcetines!

-Tenéis una hora para terminar el examen.

Nada de mirar a nadie.

(Continúa la música)

¡Madre mía, tenéis razón!

Se me ha ido la olla por completo con la señorita DiMartino.

Igual que a vosotras con Hugh.

No entiendo por qué sigues diciendo eso.

Por cierto, si Hugh y yo nos casamos y tenemos un bebé,

tendrá esta pinta.

Ay, Leni, estás delirando, porque yo me casaré con él

y nuestra progenie tendrá este aspecto.

(GRITAN A LA VEZ)

¡Yo seré la elegida de su corazón!

¡Chicas, tenéis que ayudarme, no quiero que me cateen quinto!

Clyde podría acabar tatuado y por la calle.

Cuando lo dijo, tenía sentido.

Podrías pedirle a la señorita DiMartino

que te repita el examen.

Pero en cuanto esté cerca de mí, me volveré a equivocar.

La solución sería eliminarla de tu campo de visión.

Observa.

(Música romántica)

Lori, el nombre completo de Bobby.

Roberto Alejandro Martínez. ¡Oh!

Roberto Alejandro. ¡Oh!

Roberto. ¡Oh!

Pues voy a borrarla.

(TODOS) ¡No!

Roberto Alejandro Martínez-Millán Luis Santiago Júnior.

Caso cerrado. Genial.

Tranquilas, chicas,

tengo más fotos de Hugh guardadas en la nube.

(Timbre)

Gracias por dejar que repita el examen, señorita DiMartino.

De nada, Lincoln, aquí tienes.

Tienes una hora para terminarlo y procura no copiar de nadie.

Caray, también es graciosa.

(IMITA UN TIMBRE)

(Música suave)

Oye, pues a mí... ¡Clyde, lo logré! ¡Bordé el examen!

Es estupendo, Lincoln. Entonces, ¿no vas a repetir secundaria?

¡No! Lo malo es que voy a pasar, seguramente,

mucho tiempo metido en mi taquilla.

Bueno, vamos allá.

Mejor taparme los ojos ante la belleza de la profe.

Oh, vaya, muchas gracias. Qué halagador.

¿Quieres sentarte en la primera fila, Lincoln?

Ah, sí, estupendo.

(Timbre)

Como ha vuelto la señor Johnson,

parece que se acabaron mis problemas.

(Latidos)

(AMBOS) Gua... Gua... Gua... Gua...

¿Qué le ha pasado al señor Pacowski?

-La señora Johnson le atropelló con la silla de ruedas,

así que le sustituiré en Educación Física.

¡Chicos, vamos a dar unas vueltas!

(Música romántica)

(AMBOS) Gua... Gua... Gua... ¡Ah!

(Música rock)

"UNA CASA MUY REVUELTA"

(Continúa la música)

(Rotura de objetos)

¡Oh, mecachis!

(GRUÑE)

Alguien se ha vuelto a quedar atrapado en el baño otra vez.

(GRUÑE) ¡Que alguien me abra!

¡Bobby va a venir a estudiar

y solo tengo tres horas para prepararme!

(GRUÑE)

¡Esta casa se nos está desmoronando encima!

Eso es verdad. Con 11 niños, cuatro mascotas

y dos padres que insisten en arreglar todo por su cuenta,

nuestra casa es algo... ¿Cómo lo podría decir?

Desastrosa.

"La presión del agua no siempre va".

(Traqueteo)

Cogeré algo de agua del cuenco de Charles.

-¡Podrías tener algo de dignidad!

(CHILLA)

"Y el parqué que cruje".

(Crujidos parqué)

(Puerta)

(PADRE) ¿Lori? ¿Leni? ¿Luan?

"Sin olvidar la madera podrida".

(ENFADADO) ¿Luna?

"Y también la caldera averiada".

Bien, capitán, tras 13 semanas de construcción minuciosa,

su nave ya está lista.

(Estruendo)

"Y la señal de la tele, que falla". (HABLAN A LA VEZ)

Se ha vuelto a ir.

(SE QUEJA)

¡No veo nada!

-¡Espera, espera, está perfecta! (TODOS) ¡Bien!

¡Ah! (TODOS) ¡Oh!

"Y el asunto de los pomos".

(LISA) Porras.

Porras. (LYNN) Porras.

(LUCY) Porras. Porras.

Porras. Porras.

Y tengo la sensación de que me dejo algo.

¡Ah! Es verdad, el buzón.

Es absurdo, si no soplaba el viento.

A decir verdad, según mis instrumentos meteorológicos,

se avecina una tormenta. Quizá sea un tornado.

¿Qué? Venga ya.

"Aquí Patchy Drizzle con un boletín informativo urgente.

Acaba de emitirse un aviso de tornados

en la zona de Royal Woods".

(TODOS) ¡Oh!

Ay, aplícate más, Patchy.

-Bien, familia, bajad al sótano,

papá y yo tenemos que quitar la antena de la tele.

-¡Me pido abajo!

(HABLAN A LA VEZ) Madre mía, un tornado, qué susto.

¿Y será de los fuertes? (AMBAS) Qué miedo.

No temáis. Un aviso de tornado no quiere decir que vaya a haber uno,

sino que hay condiciones para ello.

Además, las estructuras residenciales

pueden aguantar velocidades de hasta 130 km/h.

-O, en el caso de nuestra casa, 2 km/h.

-A lo mejor esta casucha sale volando y tendremos una casa nueva.

-¡Ah! Yo por fin tendré mi castillo.

¡Ah! No puedo creer que tenga que posponer

mi clase con Bobby después de hacer todo esto.

Oye, ¿os acordáis de cuando Bobby vino por primera vez

a nuestra choza?

¡Ah!

Señor y señora Loud, es un honor conocerles.

¡Ah! Bobbybito, estás lleno de sangre.

Oh. (RÍE NERVIOSO) Tranquila, nena,

solo es salsa marinara. (CARRASPEA)

¿Podría utilizar su baño, señor?

(Traqueteo)

¡Oh!

(Graznido)

Así que tú eres el nuevo novio de Lori.

-¡Ah!

Porras.

Por suerte, nuestro amor era tan fuerte

que superó cualquier obstáculo.

Incluyendo a las hermanitas que asustan a mis citas.

Por favor, en esta casa no te puedes esperar privacidad.

(INHALA Y SUSPIRA)

-De acuerdo, llevas 10 minutos haciendo eso.

¿Qué te pasa, Luce?

(Órgano, graznido)

No se lo digas a nadie,

he estado leyendo una saga de libros sobre un hombre lobo.

Y siento como si estuviera engañando a Edwin.

-Yo me quedaba con el vampiro, los hombres lobo son guarretes. ¡Aj!

-Por eso tendrías que salir con uno.

(AÚLLA)

Pero Edwin fue su primer amor.

¿Estos libros no son muy adultos para Lucy?

-Claro que no, cielo. Cuando era pequeña...

"Leí uno sobre un leñador muy guapo".

-¡Buah!

(INHALA Y SUSPIRA)

-Sigo sin comprender tu dilema,

ya que los dos pretendientes son seres mitológicos.

-Quiero decir que nuestras paredes son finas como el papel.

Sí, y además es que gotean.

Oh, oh.

(Música animada)

Te tengo.

(Móvil)

Porras.

Y no estaba ni lloviendo,

solo alguien tiró de la cadena arriba.

¡Para mearse de la risa!

¿Lo pillas? (SUSPIRAN)

Venga ya, si tiene gracia.

-Novedades. Los vientos han disminuido significativamente.

Pronto saldremos de esta mazmorra llena de amianto.

(TODAS) ¡Bravo! ¡Bien! ¡Viva!

Al menos no se va a inundar como la última vez que llovió.

Voy a por los cubos.

Es el último.

(Música suave)

Espera, ¿pero no os acordáis de lo que pasó después?

¡Ah! ¡Eh, chicas, fijaos!

(Música acción)

(GRITA) ¡Bomba va!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Aj! No voy a nadar en el agua sucia del sótano.

Oye, Lori, he encontrado tu pendiente.

¡Ah! ¿El de Bobby? ¡Bomba va!

(HABLAN A LA VEZ)

Sí, lo de vivir en una casa cutre no siempre está mal.

Sí, como cuando entraron ratas por los agujeros del techo

y se comieron los cables.

Lo siento, familia, hasta que no compremos unos cables,

no habrá tele ni internet.

(Música tensión)

(HABLAN A LA VEZ)

No es justo. ¿Y los deportes? -Eh, que no cunda el pánico,

he encontrado una forma de pasar el rato.

(TODOS) Bah...

(ALEGRE) ¿A que no sabéis qué he encontrado?

¿Un punto Wi-Fi? Mucho mejor.

Mis viejos libros de "Los pioneros", de cuando yo era pequeño.

Son de un joven valiente y su familia

que recorren todo el país en un carromato.

¡Os va a encantar!

(Música Oeste)

(LILY BALBUCEA)

(Graznido)

(RÍEN)

¡Au! -No temas, muchacha,

una gota de mi elixir inocuo calmará todos tus dolores.

Al final, nos lo pasamos muy bien. (A LA VEZ) Sí.

Y jugamos.

-Casi tan bien como cuando el aire acondicionado

se volvió loco y papá no podía apagarlo.

-¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

(RÍEN)

¿Sabéis, troncas? Creo que la choza no está tan mal, ¿no?

Tiene sus ventajas, como el suelo inclinado.

Eh, Lana, pásame la salsa.

(RÍE)

No hace falta levantarse para pasar cosas.

¡Ni para el papel higiénico!

¡Chicas, un recambio!

¡Y Lynn se hace con el balón!

El timbre roto también puede servir para algo.

(Música suave)

¡Ah!

¿Cuándo fue la última vez que pagamos por una pizza?

¿Sabéis qué más sirve de algo? ¡El agujero en el suelo del baño!

Eh... Ya lo has dicho, Lynn.

Ah, vale. Pero que quede claro.

(BALBUCEA)

-Chicas, creo que Lily también quiere compartir una historia.

¿Puedo traducirte, cielito? -Caca.

(BALBUCEA)

-"Durante el finde del aniversario de nuestros padres...".

(TODOS) ¡Adiós! ¡Que os lo paséis bien!

Bien, chicas, la operación "Pintar la casa que se descascarilla

para darle a papá y a mamá el mejor regalo del mundo

y de paso pensar en un nombre más corto" ¡comienza ya!

Sigo pensando que habría sido mejor hacer unas parcelas de sepultura.

Nada como la eternidad para un romance.

(Claxon)

¡Ya vienen, brochas fuera!

(TODOS) ¡Sorpresa! ¡Feliz aniversario!

(AMBOS) ¡Madre mía!

Bueno, ¿os gusta?

(AMBOS) Ah...

(Música suave)

(LLORA) ¡El mejor regalo de aniversario del mundo!

-¡Menuda historia, Lily! -Caca.

-Creo que quiere otra historia.

(Pedo)

Oh, esta vez sí que es caca.

(Música tensión)

Pero ¿qué pasa? ¿Se acabó la tormenta?

Ah... De hecho, los vientos han aumentado significativamente.

El aviso de tornado va a convertirse en alerta de tornado.

(TODOS) ¡Ah!

Y aquí está. -¡Que no cunda el pánico!

-Supongo que, en el fondo, no es una casa tan mala.