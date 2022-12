Pocas luces con los Casagrande

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # verás qué diversión.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor. #

UNA CASA DE LOCOS

¡Hola, soy Ronnie Anne!

Si os gusta la familia Loud, venid a ver la mía.

Mi madre, mi hermano, el abuelo, la abuela,

el tío Carlos, la tía Frida,

mis primos Carlota, CJ, Carl y Carlitos,

y nuestras mascotas, Sergio y Lalo.

¡Somos los Casagrande!

"NUEVAS AMISTADES CON LOS CASAGRANDE"

(Música)

(Ronquidos)

¡Ay, Lalo! ¿Pero de qué vas, tío?

(GRAZNA) -A desayunar.

Corre, que vuelan los chilaquiles. -¿Chilaquiles?

(TARAREA)

Ándale, come, come. -Buenos días, abuela.

Te noto con prisa. -Sí, mija.

El piso de arriba está vacío y, como administradora,

mi trabajo es enseñárselo a posibles inquilinos.

-¡Y mi trabajo es ayudar! -Bonito cinturón, CJ.

¿Martillo nuevo?

-También es un magnífico destornillador.

-¡Uh!

Buenos días, mamá. -Buenos días, cariño.

¿Tienes algún plan para hoy? -Sí, voy a hacer skate en el parque

y ensayar trucos nuevos. -Estupendo. No olvides ir con...

-Vamos, mamá, no tienes que recordármelo,

ya he oído bastantes historias de urgencias.

-¡Uy! Por cierto, no os vais a creer lo que encontramos ayer

en el estómago de un paciente.

Pensamos que era una bola de pelo, pero...

(CARRASPEA) -Te queremos mucho, tía, pero estamos comiendo.

(SUSURRA) -Cuéntamelo por el móvil.

-Gracias por el plato, cielo.

-¡Hola, familia! Dame el desayuno, abuela.

Tengo que bajar enseguida a abrir el mercado.

-Gracias, mijo, mírale qué bueno es

dejando que su abuelo pueda disfrutar de su café.

-Gracias, abuela.

-¡Espera, Bobby, el delantal! -Gracias, hermana.

-Espera, primo, tengo que supervisarte.

(LALO LADRA)

(GRANZA) ¡Mío!

-Otra vez será, colega.

-Sí, señor Scully, voy a abrir el piso ahora mismito.

Creo que vamos a tener muchos interesados.

-¡Abuela, las llaves!

-En fin, que me pondré a preparar el piso.

(SUSPIRA) -Y, finalmente, a comer.

(Gimoteo)

(GIMOTEA)

-Estamos exagerando un poco, ¿no?

Toma, ya pillaré algo de camino al parque.

(SUSURRA) No se lo digas a la abuela.

(Música, tráfico)

"Bueno, ¿cómo te va en la ciudad?". Genial.

Lo gracioso es que el otro día creí que te había visto,

pero era un viejo canoso. "Ya me suele pasar.

¡Oh!

Perdona, es la hora del desayuno y tengo que irme

antes de que alguna hermana me lo mangue".

Hasta pronto.

Hola, Bruno, ponme el especial de Great Lakes,

un perrito con pepinillos y mostaza.

-¿Quieres un perrito completo a las nueve en punto?

-Sí.

(SUSPIRA) -¿Estás segura de que no quieres uno con cebolla?

-Disculpe, ¿me puede poner un especial de Great Lakes?

-¿Lo ves? Ella me entiende.

Hasta luego. -Bah.

(Música)

¡Ah! ¡Uh!

¡Venga ya!

(Continúa la música)

¡Sí! No voy a negar que desearía que me hubieran visto.

-¡Yo te he visto!

-Oh, espero que no hayas visto la caída de antes.

-¡No, no, no, no! Ha molado mucho. ¿Me dejas?

-¡Claro! Encantada de compartir con otra skater.

Esta rampa es nueva.

Venga, tía, a ver qué sabes hacer.

(Música)

(GRITAN)

¡Uh! ¡Ah!

¡Ay, ay, ay! -¡Sujétate a esto!

-¡Oh!

-¿Estás bien? -No me he hecho nada gracias a ti.

-Ah... No es por ofender, pero ¿habías hecho skate?

-Nunca, pero tenía buena pinta.

Tampoco había probado un perrito con tantas tonterías.

Acabo de mudarme y quiero probar todo lo que pueda.

-¡Eres la bomba!

Soy Ronnie Anne Santiago. -Yo Sid Chang, encantada.

(Música)

Vaya, fíjate en esa, ha tenido días mejores.

(ERUCTA)

-Pobre...

No me puedo creer que no te criaras aquí.

-No, soy de Royal Woods.

-¡Vaya! Pues parecías de ciudad desayunando perritos y eso.

-¡No! Me mudé hace unos meses con mi hermano y mi madre

para estar más cerca de la familia.

Mi madre trabaja en urgencias del hospital.

-¡Mola! ¿Y cómo es tu padre? Bueno, si no es molestia la pregunta.

Mi abuela dice que soy muy cotilla. -No, no, ¿qué dices?

Mis padres se separaron, pero no pasa nada.

Mi padre es médico, está en una ONG.

Ahora está abriendo una clínica en Perú.

-¡Hala! ¿Es un lémur de cola anillada?

-¡Sí! ¿Cómo lo has sabido? -Mi madre me enseñó uno del trabajo.

Es zoóloga. Mira, es esta.

Mi padre, que es revisor del metro, y mi hermana, Adelaide,

que, básicamente, es casi una caradura profesional.

(RONNIE ANNE RÍE)

MAMÁ: YA ESTOY

¡Ostras! Es mi madre, tengo que volver con ellos.

-Yo también tendría que irme, pero a lo mejor podríamos...

-¿Volver a quedar cuanto antes? -¡Sí! Pasa tu número.

(Música, tráfico)

Pónmelo en la cuenta, Bobby. -¡Si no tienes cuenta!

¿Sid?

(A LA VEZ) ¿Qué haces aquí?

Yo vivo aquí. -Venga ya.

Yo a lo mejor, mis padres están buscando piso.

Fui a verlo con ellos antes de ir al parque.

-¿Al 3 A?

¡Está sobre el mío, el 2 A! ¡Podríamos ser vecinas!

-¡Yo lo estoy flipando ahora mismo! ¡Ua, ua, uh!

(A LA VEZ) ¡Ua, ua, uh!

(RÍEN)

(Puerta)

Gracias, señora Casagrande, ha sido un placer conocerles a todos.

Hola, peque. Siento haber tardado. ¿Nos volvemos para el hotel?

-Vale. Hasta luego, vecina.

-Abuela, tienes que darle el piso a esa familia.

¡He conocido a Sid en el parque y es la caña!

-Mija, no soy la dueña, solo la administradora.

Esa decisión depende del señor Scully y va a tener muchos interesados

entre los que elegir. -Jo.

-Estate tranquila, niña, le hablaré bien de ellos.

A mí también me gustan. -Vamos, abuela, a trabajar.

-Es verdad, CJ, vamos.

SE ALQUILA. RAZÓN EN VESTÍBULO

(Música, tráfico)

Chicos, tengo que pediros un favor.

Es por la familia que acaba de ver el piso, los Chang,

tienen que quedárselo.

Vais a alucinar, he conocido a Sid, que es una chica muy simpática...

-¿Me tomas el pelo? Nosotros también queremos que se lo queden.

-¡Sí! Carl y yo los conocimos cuando vinieron al mercado.

¿Sabíais que el señor Chang es conductor de metro?

-Perdona, pero es el revisor,

y me ha dicho que me dejará ponerme a los mandos.

-Y la señora Chang dice que me va a llevar al zoo.

Daré de comer a los elefantes.

-Oh, y la adorable Adelaide... Sus padres están buscando una niñera.

¡Hola, segundo curro!

-Me alegra que estés contenta por tener una amiga nueva.

Ya sé que cuesta hacer amigos en la gran ciudad

y no quiero que te quedes sola.

-Anda, Bobby, no seas tan cursi conmigo.

(CARRASPEA) -Si habéis acabado, quiero oír de una vez el plan.

-Gracias, CJ. Es sencillo, hay que asegurarse

de que ningún otro candidato vea el piso.

¿Cómo suele anunciarlo la abuela? ¿En foros de Internet, por e-mail...?

-Anda, está chapada a la antigua.

-Sí, fotocopia el mismo folleto que lleva usando desde hace 10 años

y lo cuelga por todo el barrio.

-Vale, entonces hay que quitar los folletos

y despachar a los que ya los hayan visto.

Además, alguien tiene que distraer a la abuela.

¿Quién se apunta?

(TODOS) ¡Yo!

SALÓN DE BELLEZA MARGARITA

(Sirena)

La abuela siempre pone un folleto en el salón de Margarita.

(Música intriga)

Listo. Vamos a...

-Gracias, Margarita, por el corte y el cotilleo.

(Zumbido)

¡Uf! Por los pelos. -¡Uf! Pues sí.

Oye, ¿nos hacemos unas "manipedis"? Invito yo.

-Eh, te has dejado eso. -Ah, gracias, colega. Oh, oh.

-Yo me encargo.

Ah, ¿vienen a ver el piso 3-A?

¡Genial! El exterminador de chinches acabará en cualquier momento.

Ah, ah, ah.

(GRITAN)

-Ay, ay, ay, me extraña que no venga nadie.

La última vez que hubo un piso libre, hubo tortas para cogerlo.

-¿Quieres ver mi martillo nuevo? También es un destornillador.

-¡Mm!

¡Oh!

(SUSPIRA)

BIBLIOTECA

(Música intriga)

¡Chis!

¡Chis! -¡Uy! Perdón.

-¡Ah! -Ay...

-¿Eso es cinta de la poli? ¡Oh! ¿Es la escena de un crimen?

-Queríamos algo provocador, pero no tanto como esto.

(GRITAN)

(RÍE)

(SUSPIRAN)

Hola, chicos, ¿cómo ha ido todo? -Perfecto.

Hemos espantado a todos los interesados del edificio.

¿Qué tal vosotras? -¡Genial!

Nos hemos llevado todos los folletos

y tengo las ampollas para demostrarlo.

Elegí un mal día para estrenar estas botas de fiesta.

-Os lo habéis currado. Muchísimas gracias.

(Música)

¡Tengo que decírselo a Sid!

(JADEA)

Eh... Hola, abuela, CJ.

¿Han venido muchas personas a ver el piso hoy?

-No, mija, es muy extraño.

Los Chang han sido los únicos que se han pasado.

En fin, voy a llamar al señor Scully para contárselo.

-Hola, nueva vecina.

(Teléfono)

¡Ah! Hola, señor Scully, ahora mismo iba a llamarle.

-"Muchas gracias por su trabajo, señora Casagrande.

Me preguntaba si podría enseñar el piso por última vez".

-¿Ah?

-"Le llegarán unos posibles inquilinos en una hora.

Son amigos míos, creo que serán lo mejor para el edificio".

(Música tensión)

(Música suave)

¡Ah! No puedo creer que vaya a venir otra pareja a ver el piso.

Adiós a cuidar de la hermana pequeña de Sid

y, además, las dos somos del mismo signo del Zodíaco.

-Adiós, elefantes. -Ah, adiós a ir a toda pastilla

en el exprés de las cinco. -Ay, lo siento, hermana.

Sé que estabas deseando que se quedara Sid.

-Chicos, no podemos rendirnos.

-Pero esos son amigos del señor Scully.

Si les gusta el piso, se lo quedarán sí o sí.

-Hum...

¡Ah! ¿Y qué pasaría si no les gusta? Tengo una idea.

Antes de que lleguen, distraemos a la abuela

y hacemos que el piso parezca un desastre.

-Genial, pero tu plan tiene un pequeño fallo.

En cuanto entre la abuela, va a saber que hemos sido nosotros.

-No es verdad. (A LA VEZ) ¿Por qué?

Porque no será ella quien los lleve a ver el piso, sino yo.

(Música, tráfico)

(Tictac)

(Cacareo)

¿Sid? -Hola. ¿Te gusta mi reclamo?

Era de un martín pescador, ideal para misiones secretas.

-¡Oh! ¿Haces muchas misiones secretas?

-No, esta es la primera,

pero ya le voy cogiendo el tranquillo.

¿Oh? ¡Oh!

Creo que mi reclamo es demasiado bueno.

-Vamos, pardilla.

(SILBA)

5, 4, 3, 2...

-¿Tienes hambre, mijito? -Justo a tiempo.

-Voy a prepararte algo de picoteo.

-Gracias, abuela, eres la mejor.

-Ay, mi chamaquito.

(JADEA)

-Buen chico. (LADRA)

-En marcha.

-¡No puedo creer que este vaya a ser mi rellano!

¡Y mi puerta!

¡Ni que este vaya a ser mi salón!

¡Y que este vaya a ser mi dormitorio!

-¡Espera! ¡Estás justo encima del mío!

¡Podremos hablar siempre que queramos!

(Ladridos)

Oh, mola. Y ahí está tu perro. ¡Hola, chico!

(LADRA)

-Lalo, ¡chis!

-Tenía un trozo de perrito en el bolsillo.

-Pues ya tienes amigo de por vida.

De vuelta al plan. Pongámonos a trabajar.

-Ah...

(Rugido de tripas)

Así, muchacho, tú come, y deja sitio para el flan.

Mientras tanto, iré arriba a comprobar el piso por última vez.

-Ah... ¡Uh!

(GRAZNA) -¡Una baja!

(GRAZNA) ¡Carl ha caído, la abuela va para allá!

-¡Ay, no! ¡Ya voy!

¡Abuela, espera! -¡Oh! ¿Qué pasa, mija?

-Ah... Es que... Ah...

¿Podrías predecirme el futuro? -Estaré encantada de hacerlo,

pero ahora mismo estoy ocupada. -¡Es importante! Hay... un...

un barista muy mono en la cafetería y no sé si pedirle una cita

antes de que se lo lleve Kinsey Beckwith.

-¡Oh! ¡Eso sí que importa!

Voy a por las cartas y las hojas de té,

a ver si ese muchacho te merece.

Siéntate con tu hermano, vuelvo enseguida.

(RONCA)

-Creo que lo hemos clavado. -Sí, buen trabajo,

casi me quitas las ganas de vivir aquí.

-Gracias. ¿Qué tal con la cola?

-Genial, no habrá forma de cerrar estas ventanas.

(Gorjeos, música tensión)

(RÍE)

-Sí, creo que casi hemos terminado del todo, solo queda una cosa.

-¡Uala! ¿Y ese pestazo?

(TOSE)

-Mi arma secreta:

una mezcla secreta de queso caducado, los zapatos de Bobby

y, para rematar, el cojín pedorrero de Lalo.

(Pedos)

¡Qué preparada! ¿Y ahora qué? -Los escondemos por el piso.

-¿Y luego? -Volverás a tu hotel.

-¿Y luego?

-Te avisaré cuando haya terminado la misión.

-¡Uy! ¿Qué reclamo vas a usar? ¿El de la cotinga turquesa?

(GORJEA)

(Gorjeo)

(CHILLA) ¡Por mensaje de texto!

-¡Chis! Es una misión secreta.

Voy para arriba, Ronnie Anne. -¡Muy bien, CJ!

-¡Chis! Misión secreta.

(SUSURRA) -Vale. Perdona, CJ.

(LLAMA A LA PUERTA)

Hola, señora Kernicky. -¡CJ, mi vecino favorito!

Pasa, acabo de hacer galletas.

(Música intriga)

(TOSE)

-Las cartas no mienten, mija, ese barista es malísimo.

Puedes tener algo mejor, que se lo quede Kinsey.

-Te quiero, abuela.

-Sí, sí, muy bien, angelita mía, yo también.

(Timbre)

Serán los amigos del señor Scully, los Reynolds.

-¿Qué hacemos? ¡No podemos dejar que suba al piso!

-Tranquilo, está todo planeado. -Ah, vale, vale,

pensé que no lo teníais controlado.

-¡Ay, no, Carl, tienes la frente caliente!

¿Te has puesto enfermo? -¿Enfermo? ¿Quién? ¿Es Carl?

-Pero seréis... -Pobrecito. ¿Estás enfermo?

(Música tensión)

¡Ah! Te dije que no tocaras las barandillas del metro.

Tranquilo, tu abuela tiene remedios que lo curan todo.

-Sí, eso es justo lo que me temía.

-Mija, tendrás que enseñar tú el piso a los Reynolds.

Yo iré calentando el caldo de huesos.

-No olvidaré nunca esta traición.

(LLORA) Si sobrevivo.

(Timbre)

Vale, vamos allá.

-Encantada de conocerte, Ronnie Anne, tenemos muchas ganas de ver el piso.

-Oh, es el mejor de todo el edificio,

les va a encantar, señor y señora Reynolds.

-¡Oh! -¡Ah!

-Bueno, como pueden ver,

tiene una buena iluminación y espacio.

-Madre mía, parece que las paredes tienen muchas grietas.

-Con un par de cuadros nadie se va a fijar, ¿me equivoco?

(Golpes)

Su vecino es un bailarín de claqué profesional.

-Y este es el baile CJ.

-¡Maravilloso! Tienes mucho talento, CJ.

¿Quieres más? -Por mí, encantado.

-¡Oh! Pero ¿a qué huele? -Buena pregunta, nadie lo sabe,

es un misterio que todo el edificio quiere resolver.

Yo creo que es una tarta abandonada.

O una lubina. ¿Han probado la lubina?

(Golpes)

(Frenazos, cláxones)

¡Ah! La emoción de la ciudad... ¿No les encanta?

(Cláxones)

Deberíamos cerrar las ventanas.

(REFUNFUÑA)

Esta está atascada.

-¡Ah, ah! Y esta también.

¡Es como si la hubieran pegado con cola!

(RÍE) -¡Qué graciosa!

No, las ventanas llevan años enganchadas.

Pero no pasa nada, dan mucha luz natural.

Y lluvia. Y nieve.

(GRITAN)

Casi me olvido. ¿Les gustan los animales?

Esto está lleno de bichos encantadores.

(GRAZNA)

-Vengan, vean los dormitorios.

Uno está al lado del contenedor,

eso les vendrá bien para tirar la basura.

-La verdad es que hemos visto suficiente.

-¿Cómo?

(Portazo)

(ASUSTADA) Gracias por enseñarnos el piso, pero no nos interesa.

(IRÓNICA) -Oh, qué lástima, pensé que les gustaría.

En fin, ¡buena suerte!

-¿Esto es caca de pájaro?

-¿Ya se han ido los Reynolds? Tenían que rellenarme un formulario.

-No hace falta, no se quedarán con el piso,

querían uno que tuviera ascensor.

-Claro, CJ, mi madre te dejará que la ayudes con los elefantes

y, Carl, mi padre te enseñará todos los túneles del metro.

-Por nuestros nuevos vecinos, los Chang.

(A LA VEZ) ¡Por los Chang!

(ABUELO) Eh... Rosa, ha venido a verte el señor Scully.

-¿Eh? ¿Qué hace aquí?

(ABUELA) ¡Ah, hola, señor Scully!

-Hola, señora Casagrande. Eh...

Me ha sorprendido que los Reynolds no quisieran el piso.

-Y a mí. Y todo porque no tenemos ascensor.

-Eh... ¡No! Dicen que el piso estaba hecho un desastre.

Creía que usted lo cuidaba mejor.

Lo siento, pero me temo que tengo que despedirla.

(TODOS) ¡Ah!

Oh...

-No, señor Scully. Venga, venga, le enseñaré el piso.

No tengo ni idea de a qué se refieren los Reynolds,

ya verá que el piso tiene ventanas nuevas,

pintura nueva, todo en orden.

(GRITA)

-¿Qué? ¿Y cómo me explica usted esto?

-Esto... No puedo.

-Yo sí. He sido yo.

He hecho que pareciera horrible para que no se quedaran los Reynolds.

-¿Y por qué has hecho eso?

(SUSPIRA) -Porque quería que se quedaran los Chang.

Sid y yo nos caemos muy bien y pensé que seríamos amigas,

incluso mejores amigas.

Señor Scully, lo siento muchísimo.

No eche a la abuela, por favor, es buena administradora,

la culpa es mía.

(Música, tráfico)

(Puerta)

¿Ronnie Anne?

(GRAZNA) -¡La liamos!

-Tu abuela me ha dicho lo que has hecho

y estoy muy decepcionada. -Mm...

-Pero tenemos buenas noticias.

-El señor Scully ha dicho que no perderé mi empleo.

-¡Madre mía, estupendo! Siento muchísimo lo que hice.

-Lo sé, mija, y agradezco que hayas asumido tu responsabilidad.

¡Ay, mi nieta!

-Entonces, ¿los Reynolds se quedarán el piso?

-Sí. -En cuanto lo hayas arreglado.

-Ah, ah.

La última. Listos. Gracias por la ayuda, Sergio.

(GRAZNA) -Págame con galletas.

-¡Ah! El piso ha quedado bien, mija.

Me has impresionado. ¿Quieres bajar conmigo

a dar la bienvenida a los nuevos inquilinos?

-Vale. Y ahora le debo una disculpa a los Reynolds.

Oh, hola, señor Scully. El piso ya está listo.

Los Reynolds van a estar muy contentos con él.

-Gracias, Ronnie Anne, te lo agradezco mucho.

Y los vecinos nuevos también.

-¡Eh, yuju!

(CACAREA)

¡Ah!

(Gorjeo)

¡Eh, yuju! -¿Esto qué es? ¿Sid?

-¡Hola, vecina! -Un momento...

(TITUBEA) No entiendo nada.

-Ronnie Anne, lo que dijiste de tener a tu mejor amiga me llegó al alma.

Yo viví al lado de mi colega cuando era pequeño

y sé que eso es algo muy especial,

así que he buscado a los Reynolds un piso en otro edificio mío

y les he dicho a los Chang que se queden con este.

-¡Gracias, gracias, gracias!

¡Mm! -¡Ah!

(RÍE) -Que os divirtáis mucho, coleguitas.

(A LA VEZ) ¡A la orden, señor Scully!

¡Vamos a flipar siendo vecinas! -¡Ya te digo!

¡Podremos hacer fiestas de pijamas

y desayunar perritos cada dos por tres!

-¡Oh! Y ya verás las vistas de la azotea.

-¡Tienes que conocer a Quesito! -¿A quién?

-Un gorila albino que rescató mi madre del Congo.

Se le da muy bien el karaoke.

(RONNIE ANNE RÍE) ¡La cosa mejora por momentos!