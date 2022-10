Una casa de locos - Papi roto

-¡Vamos, niños, que llegáis tarde al cole!

-¡Uy, estás guapísimo, cariño! -¡Gracias, cielo! ¡Estoy listo

para dar la campanada en Cencerria! ¡Dos días de música con cencerros!

¡¿Te lo imaginas cielo?! -De ninguna manera, cariño.

Espero que tú y Kotaro os lo paséis genial.

¿Podríais hacerme un favor y dejar a Lily en la guardería?

Hoy tengo el día a tope.

-¡Cencero! -¡Eso es, pequeña!

¡Ah! ¡Cuidado con las babas! ¡Que oxidan!

¡Venga, Koti! ¡Que nos perdemos a los Héroes del Cencerro!

(GRITA)

-Hola, cariño, ¿qué pas...?

-¡Urgencia! ¡Hoy cierra la guardería!

¡El niño de los Koch ha metido un pañal en el váter otra vez

y lo ha inundado! ¿Puedes venir a cuidar de Lily?

-Ah, cielo, tengo el día lleno.

Los quintillizos de los Fox han venido a que les empastemos

y solo hay anestesia para cuatro... -¿Qu-Qué?

-...¡No te preocupes, cariño! -¿Y si... te dejo a Lily allí?

Seguro que no le pasará nada con tus herramientas afiladas...

-Creo que vas a tener que olvidarte del festival de música hoy.

-¡Jooo...! -Lo siento, cariño. Puedes ir mañana.

Te dejo, ¿vale? ¡Suerte! -(SUSPIRA) Vale, Lily.

Papá tiene que llamar al tío Kotaro para cancelar Cencerría.

Intentaré no echarte la culpa, técnicamente no la tienes.

¡A lo mejor no hace falta...! ¡Hola, señor Quejica!

¡Hace un día estupendo!

-¡Estaría mejor si la gota no estuviera haciendo de las suyas!

-¡Sí, bien, bien! Eh... Oiga, ¿le gustaría pasar este estupendo día

en mi casa, cuidando de esta encantadora chiquitina, eh?

-Gugú. -Rayos, No sé nada de bebés,

salvo que no les gusto. -¡Ay, es muy facil!

¡Y le gustará a Lily! Ya le cae bien. ¿Verdad, Lily?

¿Lo ve? ¡Llora de amor! -Bien jugado, esto no es una perrera.

-Le haré una lasaña... -Diez lasañas.

-Tres. -Siete.

-Cinco. ¡Hecho! -Cinco. ¡Hecho!

Ahí tiene todo. ¡Llámeme si hay problemas!

-¡Hola, Lily! ¡Señor Quejica! ¿Listo para cencerrear, Lynn?

-¡REDOBLEmente listo!

-Eh, eh, eh, ¿qué tal si cencerrea en la furgoneta, amigo?

-Vale. Adiós, peque. ¡Sé buena con él! (GRITA)

-Estamos los dos solos, niña. ¿Cómo vamos a pasar el día?

-Caca. -Ah, eso no es lo que quería oír.

FESTIVAL DE MÚSICA CENCERRIA

(GENTE GRITANDO)

-¡Disculpen, perdón, ay, au, au...!

-¡Loud, su hija no deja de llorar!

¡He apagado el audífono, pero todavía la oigo!

¡Tiene que venir! -Cálmese, señor Quejica.

No se asuste, eh... Tiene solución, ¿vale?

Solo tiene que hablarle con otro acento.

-Ya, claro, puedo hacer eso, ¡o podría usted volver a toda prisa!

-¡Inténtelo! Le puedo guiar, ¿vale? "¡Quilombo! ¡Macanudo! ¡Qué onda!"

-Menuda ridiculez... Quilombo. Macanudo. He olvidado lo otro.

-¡Ha visto! ¡Ha nacido para esto!

-No me importaría tener otra lasaña por las molestias...

-¡Hecho!

-¡Loud, la loca de su hija no deja de tirarme juguetes!

No pienso seguir con esto.

-¡No, no! ¡Espere, no exagere, hombre!

Es la hora en la que Lily se pone cascarrabias.

Tírese al suelo. ¡A mí me funciona!

¡Ni hablar, Loud! ¡Con mi edad, si me caigo, no me levanto!

(SUSPIRA) ¿Y... Y si le doy otra lasaña?

-Pues allá voy.

-¡Eh! ¡Lily está bien! -Sí, mejor que yo.

He caído sobre unos muñecos. -Bien, bien.

-¡Loud, su hija no quiere comer lo que le doy!

¡Se acabó! ¡Tiene que volver aquí!

-¡Vamos, calma! Está quisquillosa.

Guardo puré casero de melocotón en la nevera para estos casos.

-Puré casero de melocotón, ¿por qué no me lo dijo antes?

¡Vaya! ¡Se lo ha tragado entero! -¡Ah, qué alivio!

¡Uy, y hablando de alivio, me toca...!

-¡Agh, por todos los diablos, espere!

-¡Me cachis en la mar! Vale, señor Quejica, usted gana.

Ya vuelvo para casa. -¿Qué? ¿Por qué? ¡Todo va muy bien!

-¡Esto...! ¡Pero...! ¡¿En serio?! -¡Ya lo creo, perfectamente!

Solo le llamaba porque ella me ha escupido en la camisa.

¿Le importa que coja un jersey suyo? -¡Ah, en absoluto!

-Bien, porque ya lo he cogido.

No volveré a molestarle, Loud. Disfrute de sus cencerritos.

-¿Voy a buscar la furgo? -¡Ni hablar! ¡Tenemos el día libre!

¡Genial!

(AMBOS GRITAN EMOCIONADOS)

¡Qué ganas de volver mañana!

-¡Igual que yo, Koti! ¡Día dos!

Aquí tiene, señor Quejica. Siete bandejas de lasaña, lo prometí.

Los dos hemos dado la CAMPANADA... (RISAS)

Papa papa (RISITA) No, no,

ese es el señor Quejica. Yo soy papá. -Papa papa.

-Ay, qué bonito. Se cree que soy su papá.

-Sí. Sí... Muy adorable. (RISITA) -¡Dadá! ¡Dadá!

-Vale, pequeña, ya-ya-ya es suficiente.

-¡Dadá! ¡Dadá! ¡Dadá! ¡Dadá! -¿Qué he hecho?

-¿Cariño? ¿Estás bien? ¿Qué tal el día con Lily?

-Tengo que confesar algo: Me he ido. Se la he dejado al señor Quejica.

(SUSPIRA) ¡Lynn loud! -¡Antes de nada, ya lo estoy pagando!

¡Lily se ha llevado tan bien con él...

que ahora le está llamando papá!

Ay, cielo... Lily todavía no se sabe las palabras.

Probablemente ni siquiera sepa quiénes somos.

-¿Eso crees? Eh, a lo mejor me lo estoy...

-¡Mama! ¡Mama! ¡Mama! (GRITA SOLLOZANDO)-¡La he perdido!

-Tienes que saber elegir el momento, cariño.

¡Vale, niños, en marcha!

¡Cariño, nos vamos, he llamado a la guardería y está abierta!

¿Puedes dejar a Lily antes de irte al festival?

-Negativo. No voy a ir a Cencerria.

¡Hoy tengo algo más importante que hacer: Recuperar a mi niña!

-¿Recuperarla? Lynn, te estás pasando un poco...

-¡Ah, para ti es fácil, aún te quiere!

Vale, Lily, ¡comienza la Operación "Recordarte que soy tu padre

y que el vecino es un viejo adicto a la lasaña"!

Y el cerdo y la cabra vivieron felices y comieron perdices.

¡Fin! Bob es tu tío y Quejica no es tu padre, ¿lo ves?

Ta-ta-ta, tu-tu-tu, y ¡bum! Listos. Limpita.

¡Au...! ¡He caído sobre unos muñecos, pero ha valido la pena!

¡Aquí tienes, cielo! ¡El puré casero de melocotón de papi!

-(GRITA FELIZ)

-Por aclararlo, yo soy papi, este es mi puré de melocotón,

¡y lo he hecho solo para ti!

¡Ah, sí! ¡Si te gusta, ya verás cuando eche las pepitas!

-(GRITA FELIZ)

-Serán malas para sus dientes, ¡pero esto es la guerra! Eh, ¿Lily?

-Dadá. Dadá. -¡Ostras!

Si quiero recuperarte, tendré que alejarte de ese vejestorio.

-¡Obo! ¡Obito! -¿Quieres un globo?

¡Papá te lo compra!

El señor Quejica solo te compraría un globo,

¡pero tu papi real cree que te los mereces todos!

(GRITA) -(RISITA)

¡Oso! -¿Quieres un osito?

¡Papá se ocupa de todo!

El señor Quejica te habría comprado ese tan raquítico,

¡pero tu papi va mucho más allá!

(RISITAS)

Macanudo, ¿verdad? ¡Y tu papi podría tirarse así todo el día!

-¡Dadá! -¡Ah...! ¡Eso es! Sí, ¡soy papá!

¡Lo has hecho, Lynn, la has recuperado!

-¡Dadá! -¡Sí, sí, sí! ¡Soy dadá! ¡Abajo voy!

(RISAS) ¡Dadá! ¡Dadá!

(GRITA) ¡Le vas a romper el corazón a tu padre!

Y su nariz...

¡Puse Cencerria por encima de mi hija

y la he perdido para siempre...! -Cariño...

-No es nada. Lo importante es... que Lily sea feliz.

Significa que tenga que estar con el señor Quejica en vez de conmigo,

tendré que... aceptarlo.

Sí, ¿señor Quejica? Eh... Me preguntaba si...

Lynn. Lynn Loud. Sí. Me preguntaba si querría... venir a...

cenar esta noche. Sé que a Lily... Sé que a Lily le gustaría verle.

Sí, vale, haré lasaña.

-Qué tal, Loud. ¡Me he tomado las pastillas y estoy listo!

Tome su jersey. No he tenido tiempo de lavarlo. Ni ganas.

-Vaaale. Lily, saluda a... -¡Dadá!

-Sí, sé que crees que el señor Quejica es...

-¡Dadá! ¡Dadá!

-Espera, ¡¿yo?! No-No lo entiendo. ¿Qué pasa?

-¡Dadá! ¡Dadá! ¡Dadá! -¡Cielo, ya entiendo lo que pasa!

¡El señor Quejica llevaba puesto tu jersey favorito!

¡Esta es la razón por la queLily le estaba llamando papá!

¡Madre mía, es verdad! ¡Qué alivio! ¿Lo ha oído, señor Quejica?

¡Sabe que yo soy su padre! ¿No es maravilloso?

Oiga, me da un poco de pimienta en polvo?