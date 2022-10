Subtitulado por Accesibilidad TVE.

# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal; # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás que diversión. # En una casa de locos...

# ¡diez chicos y yo!... # No podría ser mejor.

# ¡Ca... sa... de... # locos! #

UNA CASA DE LOCOS

MISS MIEDO A PERDER

(Música)

-¡Volvemos con el concurso de mini Miss Royal Woods!

¡Empezaremos la exhibición de talentos con Lola Loud

y su famoso baile con cinta!

-Soy Lola.

(VÍTORES)

Fíjate que la cinta nunca toca el suelo,

¡como una profesional!

-¿Dinos, qué es para ti la belleza real?

-Para mí, la belleza real es tener un gran pelo...

y un corazón aún más grande.

(TODOS) ¡Aaay...!

¡Sí! Equilibra la ingenuidad y la frescura.

-Ya vale, ¿cómo sabes de esto?

¿De verdad no te acuerdas

de cuando fui el asesor de las gemelas?

(VOZ BAJA) ¡Shhh! ¡Que dicen la ganadora!

-¡Y la nueva mini Miss Royal Woods es...!

(GRITAN DE EMOCIÓN)

¡...evidentemente...!

(GRITAN DE EMOCIÓN)

-¡...Lola!

-¡¿Qué?! (TODOS VÍTORES)

-¡Oh, estamos muy orgullosos, cariño!

-¡Gracias, chicos! No ha sido nada.

-¡Tengo una noticia increíble, cariño!

¡Este premio te clasifica para el concurso

de mini Miss Sureste de Michigan!

-¿Qué ? ¡¿Un concurso regional?!

¡Nu-Nunca había competido a ese nivel!

-Haz las maletas ¡porque es el fin de semana que viene!

-¡Vaya! -¿El que viene?

¡Tengo taller de pastelería!

-¡Y yo mi conferencia dental!

-¡Pero...! ¡Pero es mi primer concurso importante!

¿Me miráis a mí? Noto vuestras miradas.

A ver, no es por ofender, pero acompañar a una modelito

no es lo que había pensado para el finde.

-¿Y qué te parece un paquete de spa? ¿Hmm?

Trato superhecho. (RISAS) ¡Gracias, Lori!

HOTEL CARIBÚ

Lola Loud. Vengo por Mini Miss Sureste de Michigan.

¡Hola! Soy Lola, ¿a qué mola estar compitiendo en primera división?

(RISITA) -Bueno, no tanto como estar

en el torneo nacional. Pero estará bien.

Hola, soy Chinah... Con dos haches.

-Tiene el récord del mayor número de premios ganados

antes de los siete años.

-Bah, eso no es nada. Jackie hace anuncios de pasta de dientes.

(ACENTO FRANCÉS) Y yo soy Claudette.

-Vaya... ¿Esas lentejuelas son de cristal francés?

-Oui. Todos mis vestidos son de París... ¿Y los tuyos?

(RISA NERVIOSA) ¡Venga, ya tengo nuestra llave!

Eh... Ay, vaya, ¡he de irme!

(VOZ BAJA) Vale. Vale, tranquila.

Que estas chicas tengan vestiditos monos,

dientes deslumbrantes y nombres con letras de más,

no significa que no puedas con ellas... (RISA NERVIOSA)

(GRITITOS)

¡Bueno, suerte en el ensayo! Aunque no te hace falta.

¡Gracias! ¡Disfruta de tu spa!

Ah, créeme, eso haré.

¿Que están al completo? ¿No puede colarme?

¡Acepto a su peor masajista!

-Hmm, me temo que Greg está al completo.

Tenemos 12 madres de modelos pidiendo masajes profundos.

(SUSPIRA) Va, lo entiendo. No pasa nada, ya volveré mañana.

(GRITA DE DOLOR) "¡Ay! ¡Greg, mi bazo!"

-¡Hora de los talentos! Jackie, veamos tu número de gimnasia.

-Ah, ja, ja, acrobacias, vaya.

(MEGÁFONO) ¡Y allá va! ¡Una voltereta gigante sin sujetarse!

¡Gira 360 grados, luego media vuelta,

y termina con un tirabuzón y una vertical!

-Eh, sé hacerlo mejor.

-A continuación tenemos a Lola con...

Ah, ja, ja, baile con cinta, vaya. -(RISA NERVIOSA)

(GRITO)

-¿Cuál es el momento más importante en la historia completa

de la humanidad? -Buena pregunta.

Depende de si la enfocamos desde un punto de vista

socioeconómico o uno geopolítico...

-¡Ah! ¡Perdón, lo siento...!

-¡Uf! -¡Cuidado!

¡Hombre, reina de las misses! ¿Qué tal los ensayos?

¿Los has clavado? -Eh... ¡Claro que sí!

-¡Sabes que sí! Lo tengo en el saco.

Eh... Voy a ir abriéndome los poros para mañana...

¿Lola? ¿Qué te pasa? ¿Te has despeinado?

No, no es el pelo... Son las otras concursantes.

Son... esto... (ININTELIGIBLE) ¿Qué has dicho?

Son mejores que yo. ¿Y si no gano? (GRITA) ¿Y si pi...pi...pier...?

¡No puedo ni decirlo sin que me entren naúseas!

Lola, no vas a perder. ¡Eres una modelo impecable!

Esta noche, acuéstate pronto.

No querrás acabar con manchas y los ojos hinchados.

-Sí, vale... ¿O sí quiero...?

(BOSTEZA)

(GRITA) Lola, ¡¿qué ha pasado?!

(TOSE) -No lo sé. No me encuentro muy bien, pero...

Hay que seguir desfilando...

¡Quieta, quieta, quieta! Sí que estás enferma de verdad.

Lo siento mucho, Lola.

Sé que querías ir a la competición, pero no puedes.

-No pasa nada. Lo superaré... algún día. Bueno, ¡disfruta del spa!

¡Pft, paso del spa! ¡Voy a quedarme contigo!

A lo mejor te animas con un día de chicas.

(GRITA) ¿Qué? ¡No! No... tienes por qué hacerlo.

Ya sé que no tengo que hacerlo, ¡pero quiero hacerlo!

Vale. ¡Ponte cómoda, que voy a la tienda de regalos!

(GRITA) ¡He vuelto!

¡Ah, bien! Han llegado las flores y los globos.

Primero, manipedis. Tengo de coral y marino,

tú eliges la primera. -Vaya, ¡estas son marcas caras!

¡El dinero no importa tanto como tú!

(SUSPIRA)

¿Recepción? Quisiera dos galletas de chocolate, templadas,

con leche muy fría. -¡Pero cada galleta vale 5'95!

¿Qué otra cosa voy a hacer con el dinero que me gano como canguro?

¡Y la ganadora de mini Miss Horrenda Erupción Cutánea es...!

(CANTA) ¡Miss Lola Loud! ¡Ay, mini Miss Horrenda Erupción Cutánea!

(CANTA) (LLORA)

¡Lola! ¿Qué te pasa? ¿Te estás poniendo peor?

-¡No, no estoy enferma...! ¡Lo que pasa es que soy alguien horrible!

No me pasa nada. Me he pintado con el maquillaje

para no ir al concurso.

¿Por qué? No lo entiendo...

-Bueno... Nunca había competido a este nivel,

y el resto de chicas tienen mucho talento.

No podía soportar la idea de pe... pe... pe...

¿Perder? -Sí, eso. Siento haberte mentido,

y entenderé que te enfades.

No estoy enfadada, Lola. -¿En serio?

No. Te entiendo. Casi no voy al baile de estudiantes

porque pensé que no ganaría el baile.

Pero... al final apechugué, me puse mi vestido y fui igualmente.

Y me alegro mucho por ello.

-Pero... creía que había sido Carol Pingrey quien ganó.

Sí, y lo hizo. Y al principio me dolió.

Pero si no hubiera ido,

me habría perdido una noche increíble.

Las competiciones se hacen más difíciles con la edad,

pero eso no puede hacer que...

-¿deje de hacer lo que me gusta? ¡Exacto! ¿Qué me dices?

¿Quieres seguir adelante? -¡Sí, pero ya es tarde!

¡El concurso empieza en diez minutos y mírame, soy un desastre total!

Tranquila, llamaré a un experto.

Vale, Lori, coge una toallita.

La del extracto de té verde, no queremos irritar su piel...

Una con extracto de té verde...¡Hecho!

Y deja que se vaya calentando el rizador...

¡Agh, el del cilindro de dos y medio!

¿Es que nunca lo has usado, hermanita?

-Señoras y señores,

¡bienvenidos al concurso de mini Miss Sureste de Michigan!

(CANTA) ¡Qué guapas son...! ¡Estas chicas qué guapas son...!

¡Vuelven locas, qué guapas son...!

¡Recuerda, vista al frente, mentón arriba, culo prieto!

-¡Conozcamos a nuestras concursantes!

¡Un aplauso porque qué guapas son...! (PÚBLICO) ¡Bieeen!

-¡Lola Loud y su baile con cinta!

(VÍTORES)

¡Como si fueran una! ¡Sí, así es!

-Aunque me encantan las diademas relucientes,

debo decir que el complemento más importante de una chica es...

su cerebro. (PÚBLICO) ¡Buena respuesta!

¡Sí! ¡Qué bien...!

-Señoras y señores, ¡tenemos los resultados!

(CANTA) ¡Que salgan nuestras niñas, qué guapas son!

(VÍTORES)

-¡La segunda finalista de mini Miss Sureste de Michigan es...!

¡Claudette! La primera finalista es...¡Jackie!

-¡Madre mía! ¡Queda una! ¡Puedo ganar! ¡Todavía puedo...!

¡Y la nueva mini Miss Sureste de Michigan es...! ¡Chinah!

¡Ella es mini Miss Sureste de Michigan!

¡Loli! ¡Has estado genial, Lola! ¡Así se hace!

-¡Enhorabuena, Chinah!

(PÚBLICO) ¡Buen trabajo, Chinah!

¡Ah, lo has hecho bien, hermana!

¡Mucho mejor que en el mini Miss Cocina del último otoño!

-Gracias, chicos. Es verdad, Lori. Aunquepe... per... no gané...

Me alegro de estar aquí.

-Bien hecho, Lola. Tendremos que tenerte en cuenta

el año que viene.

Hablando del año que viene... Lola, deberíamos añadir unas volteretas

para tu baile con cinta, y... ¡Adiós Lincoln!

Anda, vente, que tú y yo nos vamos al spa

a disfrutar de unos mimitos muy merecidos.

Pero un consejo, no preguntes por Greg.

PAPIRROTO

(Música)

-¡Vamos, niños, que llegáis tarde al cole!

-¡Uy, estás guapísimo, cariño! -¡Gracias, cielo! ¡Estoy listo

para dar la campanada en Cencerria! ¡Dos días de música con cencerros!

¡¿Te lo imaginas cielo?! -De ninguna manera, cariño.

Espero que tú y Kotaro os lo paséis genial.

¿Podríais hacerme un favor y dejar a Lily en la guardería?

Hoy tengo el día a tope.

-¡Cencero! -¡Eso es, pequeña!

¡Ah! ¡Cuidado con las babas! ¡Que oxidan!

¡Venga, Koti! ¡Que nos perdemos a los Héroes del Cencerro!

(GRITA)

-Hola, cariño, ¿qué pas...?

-¡Urgencia! ¡Hoy cierra la guardería!

¡El niño de los Koch ha metido un pañal en el váter otra vez

y lo ha inundado! ¿Puedes venir a cuidar de Lily?

-Ah, cielo, tengo el día lleno.

Los quintillizos de los Fox han venido a que les empastemos

y solo hay anestesia para cuatro... -¿Qu-Qué?

-...¡No te preocupes, cariño! -¿Y si... te dejo a Lily allí?

Seguro que no le pasará nada con tus herramientas afiladas...

-Creo que vas a tener que olvidarte del festival de música hoy.

-¡Jooo...! -Lo siento, cariño. Puedes ir mañana.

Te dejo, ¿vale? ¡Suerte! -(SUSPIRA) Vale, Lily.

Papá tiene que llamar al tío Kotaro para cancelar Cencerría.

Intentaré no echarte la culpa, técnicamente no la tienes.

¡A lo mejor no hace falta...! ¡Hola, señor Quejica!

¡Hace un día estupendo!

-¡Estaría mejor si la gota no estuviera haciendo de las suyas!

-¡Sí, bien, bien! Eh... Oiga, ¿le gustaría pasar este estupendo día

en mi casa, cuidando de esta encantadora chiquitina, eh?

-Gugú. -Rayos, No sé nada de bebés,

salvo que no les gusto. -¡Ay, es muy facil!

¡Y le gustará a Lily! Ya le cae bien. ¿Verdad, Lily?

¿Lo ve? ¡Llora de amor! -Bien jugado, esto no es una perrera.

-Le haré una lasaña... -Diez lasañas.

-Tres. -Siete.

-Cinco. ¡Hecho! -Cinco. ¡Hecho!

Ahí tiene todo. ¡Llámeme si hay problemas!

-¡Hola, Lily! ¡Señor Quejica! ¿Listo para cencerrear, Lynn?

-¡REDOBLEmente listo!

-Eh, eh, eh, ¿qué tal si cencerrea en la furgoneta, amigo?

-Vale. Adiós, peque. ¡Sé buena con él! (GRITA)

-Estamos los dos solos, niña. ¿Cómo vamos a pasar el día?

-Caca. -Ah, eso no es lo que quería oír.

FESTIVAL DE MÚSICA CENCERRIA

(GENTE GRITANDO)

-¡Disculpen, perdón, ay, au, au...!

-¡Loud, su hija no deja de llorar!

¡He apagado el audífono, pero todavía la oigo!

¡Tiene que venir! -Cálmese, señor Quejica.

No se asuste, eh... Tiene solución, ¿vale?

Solo tiene que hablarle con otro acento.

-Ya, claro, puedo hacer eso, ¡o podría usted volver a toda prisa!

-¡Inténtelo! Le puedo guiar, ¿vale? "¡Quilombo! ¡Macanudo! ¡Qué onda!"

-Menuda ridiculez... Quilombo. Macanudo. He olvidado lo otro.

-¡Ha visto! ¡Ha nacido para esto!

-No me importaría tener otra lasaña por las molestias...

-¡Hecho!

-¡Loud, la loca de su hija no deja de tirarme juguetes!

No pienso seguir con esto.

-¡No, no! ¡Espere, no exagere, hombre!

Es la hora en la que Lily se pone cascarrabias.

Tírese al suelo. ¡A mí me funciona!

¡Ni hablar, Loud! ¡Con mi edad, si me caigo, no me levanto!

(SUSPIRA) ¿Y... Y si le doy otra lasaña?

-Pues allá voy.

-¡Eh! ¡Lily está bien! -Sí, mejor que yo.

He caído sobre unos muñecos. -Bien, bien.

-¡Loud, su hija no quiere comer lo que le doy!

¡Se acabó! ¡Tiene que volver aquí!

-¡Vamos, calma! Está quisquillosa.

Guardo puré casero de melocotón en la nevera para estos casos.

-Puré casero de melocotón, ¿por qué no me lo dijo antes?

¡Vaya! ¡Se lo ha tragado entero! -¡Ah, qué alivio!

¡Uy, y hablando de alivio, me toca...!

-¡Agh, por todos los diablos, espere!

-¡Me cachis en la mar! Vale, señor Quejica, usted gana.

Ya vuelvo para casa. -¿Qué? ¿Por qué? ¡Todo va muy bien!

-¡Esto...! ¡Pero...! ¡¿En serio?! -¡Ya lo creo, perfectamente!

Solo le llamaba porque ella me ha escupido en la camisa.

¿Le importa que coja un jersey suyo? -¡Ah, en absoluto!

-Bien, porque ya lo he cogido.

No volveré a molestarle, Loud. Disfrute de sus cencerritos.

-¿Voy a buscar la furgo? -¡Ni hablar! ¡Tenemos el día libre!

¡Genial!

(AMBOS GRITAN EMOCIONADOS)

¡Qué ganas de volver mañana!

-¡Igual que yo, Koti! ¡Día dos!

Aquí tiene, señor Quejica. Siete bandejas de lasaña, lo prometí.

Los dos hemos dado la CAMPANADA... (RISAS)

Papa papa (RISITA) No, no,

ese es el señor Quejica. Yo soy papá. -Papa papa.

-Ay, qué bonito. Se cree que soy su papá.

-Sí. Sí... Muy adorable. (RISITA) -¡Dadá! ¡Dadá!

-Vale, pequeña, ya-ya-ya es suficiente.

-¡Dadá! ¡Dadá! ¡Dadá! ¡Dadá! -¿Qué he hecho?

-¿Cariño? ¿Estás bien? ¿Qué tal el día con Lily?

-Tengo que confesar algo: Me he ido. Se la he dejado al señor Quejica.

(SUSPIRA) ¡Lynn loud! -¡Antes de nada, ya lo estoy pagando!

¡Lily se ha llevado tan bien con él...

que ahora le está llamando papá!

Ay, cielo... Lily todavía no se sabe las palabras.

Probablemente ni siquiera sepa quiénes somos.

-¿Eso crees? Eh, a lo mejor me lo estoy...

-¡Mama! ¡Mama! ¡Mama! (GRITA SOLLOZANDO)-¡La he perdido!

-Tienes que saber elegir el momento, cariño.

¡Vale, niños, en marcha!

¡Cariño, nos vamos, he llamado a la guardería y está abierta!

¿Puedes dejar a Lily antes de irte al festival?

-Negativo. No voy a ir a Cencerria.

¡Hoy tengo algo más importante que hacer: Recuperar a mi niña!

-¿Recuperarla? Lynn, te estás pasando un poco...

-¡Ah, para ti es fácil, aún te quiere!

Vale, Lily, ¡comienza la Operación "Recordarte que soy tu padre

y que el vecino es un viejo adicto a la lasaña"!

Y el cerdo y la cabra vivieron felices y comieron perdices.

¡Fin! Bob es tu tío y Quejica no es tu padre, ¿lo ves?

Ta-ta-ta, tu-tu-tu, y ¡bum! Listos. Limpita.

¡Au...! ¡He caído sobre unos muñecos, pero ha valido la pena!

¡Aquí tienes, cielo! ¡El puré casero de melocotón de papi!

-(GRITA FELIZ)

-Por aclararlo, yo soy papi, este es mi puré de melocotón,

¡y lo he hecho solo para ti!

¡Ah, sí! ¡Si te gusta, ya verás cuando eche las pepitas!

-(GRITA FELIZ)

-Serán malas para sus dientes, ¡pero esto es la guerra! Eh, ¿Lily?

-Dadá. Dadá. -¡Ostras!

Si quiero recuperarte, tendré que alejarte de ese vejestorio.

-¡Obo! ¡Obito! -¿Quieres un globo?

¡Papá te lo compra!

El señor Quejica solo te compraría un globo,

¡pero tu papi real cree que te los mereces todos!

(GRITA) -(RISITA)

¡Oso! -¿Quieres un osito?

¡Papá se ocupa de todo!

El señor Quejica te habría comprado ese tan raquítico,

¡pero tu papi va mucho más allá!

(RISITAS)

Macanudo, ¿verdad? ¡Y tu papi podría tirarse así todo el día!

-¡Dadá! -¡Ah...! ¡Eso es! Sí, ¡soy papá!

¡Lo has hecho, Lynn, la has recuperado!

-¡Dadá! -¡Sí, sí, sí! ¡Soy dadá! ¡Abajo voy!

(RISAS) ¡Dadá! ¡Dadá!

(GRITA) ¡Le vas a romper el corazón a tu padre!

Y su nariz...

¡Puse Cencerria por encima de mi hija

y la he perdido para siempre...! -Cariño...

-No es nada. Lo importante es... que Lily sea feliz.

Significa que tenga que estar con el señor Quejica en vez de conmigo,

tendré que... aceptarlo.

Sí, ¿señor Quejica? Eh... Me preguntaba si...

Lynn. Lynn Loud. Sí. Me preguntaba si querría... venir a...

cenar esta noche. Sé que a Lily... Sé que a Lily le gustaría verle.

Sí, vale, haré lasaña.

-Qué tal, Loud. ¡Me he tomado las pastillas y estoy listo!

Tome su jersey. No he tenido tiempo de lavarlo. Ni ganas.

-Vaaale. Lily, saluda a... -¡Dadá!

-Sí, sé que crees que el señor Quejica es...

-¡Dadá! ¡Dadá!

-Espera, ¡¿yo?! No-No lo entiendo. ¿Qué pasa?

-¡Dadá! ¡Dadá! ¡Dadá! -¡Cielo, ya entiendo lo que pasa!

¡El señor Quejica llevaba puesto tu jersey favorito!

¡Esta es la razón por la queLily le estaba llamando papá!

¡Madre mía, es verdad! ¡Qué alivio! ¿Lo ha oído, señor Quejica?

¡Sabe que yo soy su padre! ¿No es maravilloso?

Oiga, me da un poco de pimienta en polvo?