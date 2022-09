# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"MEJORANDO EL PRESENTE"

(HABLAN A LA VEZ)

¡Cómo mola!

Jo, Lola, hoy te estás currando mucho la decoración.

-Gracias por fijarte. El álbum de papá necesita glamur.

-Y su pegamento.

Va a ser un superregalazo.

(Alarma)

Alerta roja, familia, el cumpleañero se está moviendo.

Esconded el álbum, esconded todo. (GRITAN)

Kotaro, ¿por qué no me has dicho que la mesa cinco es sin gluten?

-Falsa alarma, solo ha sido un ataque de somniloquia.

(A LA VEZ) ¡Ay! (BALBUCEA)

-Uh, eh, mirad esta. Ah, ya me acuerdo,

fue cuando papá y tú os disfrazasteis de vacas

para un concurso de entradas un para Villa es la Leche.

(ASIENTE) La cosa se nos fue mucho de madre,

pero al final fue la leche, nos lo pasamos pipa.

De hecho... No he dicho nada, tía.

Gente, tenéis que ver lo que ha subido Carol Pingrey.

(A LA VEZ) ¡Oh! -Anda ya.

-Nos da igual. ¿Y por qué no ayudas? Deja el móvil.

No, mirad, ese es su padre, ayer fue su cumple,

y ella le ha regalado un busto de su cabeza

hecho de chocolate belga. Guay, se lo ha trabajado muchísimo.

Odio tener que decirlo, chicos,

pero a mí me parece que este álbum de recortes

se va a quedar corto.

-Ya, parecía algo que le encantaría a papá,

pero a lo mejor es una tontería. -Y ahora, ¿qué hacemos?

Tenemos poco tiempo. Padre va a terminar su ciclo REM.

Fami, el centro comercial abre en nada,

podemos buscar algo para papá allí.

Muy bien, hagamos un bote para comprar algo que mole.

¡Vamos allá!

ÁLBUM DE RECORTES

Vale, ¿por dónde empezamos?

EL ZOO DE LAS REBAJAS

(A LA VEZ) ¡Oh!

Uno de estos quedaría guay en el retrovisor de furgodzilla.

¿No? ¿Cuál pillamos? ¿Un gato, por ejemplo?

Papá no deja de decir que adora a Cliff.

Ah, un unicornio, es mágico y especial, igualito que papi.

-Esperad, ya lo tengo.

¿Os acordáis de cuando fuimos al acuario

y papá se hizo amigo del delfín Kenny?

(Gorjeos)

Oh, es perfecto.

(A LA VEZ) ¡Delfín!

-Ah, una marsopa, buena elección. -Un momento, ¿qué?

Ah, claro, debería haberlo reconocido por el hocico.

-No podemos dárselo a papá.

¿Os acordáis de la marsopa que le robó la cartera

el mismo día que fuimos al acuario?

(LYNN) -"Gracias por el chapuzón, chico".

-Sí, y no pudimos comprar ningún recuerdo.

No nos va a servir, chicos. Hay que seguir buscando.

¿Cuánto es el unicornio?

Mm...

PAPALANOSA

CALCETINES, CALCETINES

ALIENTO A COLONIA

LUCIENDO PALMITO

Esperad, ya sé qué comprar.

CORBAPAPÁ

(A LA VEZ) A papá le gustan las corbatas.

Oh, gente, mirad lo que he encontrado.

¿Y si le damos esta? A papá le encanta lo retro.

Ah, perdona, pero le regalé esa misma el Día del Padre, ¿lo recuerdas?

-¿Y esta qué?

Jo, se la compré para su último cumple.

(BALBUCEA) -Espera,

¿no se la compraste como recuerdo por abrir el restaurante?

(REFUNFUÑA)

-Vaya, sí que hemos comprado corbatas a padre.

¿No se habrán vuelto algo poco original?

-Hola, familia Loud,

¿queréis otra corbata para vuestro padre?

Sí, sigamos buscando.

Eh, familia, venid, aquí customizan utensilios de cocina,

podemos poner el nombre del papá en lo que queramos.

-Ah, perfecto, a papá le encanta su nombre.

-¿Y si le compramos una espátula nueva?

Le rompí la vieja cuando fui a mezclar cemento.

-Genial, podéis recoger vuestra espátula...

el martes que viene. -¿El martes que viene?

¿Esto es un timo o qué?

-Verás, primero enviamos la espátula a un artesano

que ha dedicado toda su vida al grabado de menaje.

Se encuentra en Alemania... -Pasando.

Puedo marcar su nombre a base de mordiscos.

Ay, escúpela.

(Música)

Venga, chicos, hay que ponerse las pilas.

-Tiene razón, llevamos horas aquí.

Casi nos hemos perdido el cumpleaños de padre.

¿Y qué tal esta roca tan chula? Ah, se llama geoda.

¡Ah! Y nos supone un desembolso de 300.

Ay, no he dicho nada. Tenéis que ver esto, chicos.

Cuando estés vencido y ya no tengas paz, lo encontrarás.

KMK. ¡Es perfecto!

¿Y qué es? Es un guarda real,

conocido coloquialmente como beefeater.

Ideal para un padre con afinidad a todo lo británico.

-Y es un cascanueces,

ya no tendrá que coger mi martillo de tapicería para abrir las cáscaras.

Este va a ser el mejor regalo del mundo mundial.

Vamos a dárselo a papá.

Esperad, ¿dónde está Lola?

El unicornio, me gustaría comprarlo.

(Música)

(HABLAN A LA VEZ) (LYNN) -"¡Ah, ah, ah!".

¿Qué está pasando?

Kotaro, es absolutamente el mejor regalo del mundo mundial.

-Eso lo dice porque todavía no ha visto el nuestro.

(RÍEN)

-Un guardia real de verdad.

(ACENTO BRITÁNICO) "Es increíble".

(RÍE)

-Está apostado fuera de la Torre de Londres.

He usado todos mis puntos de avión para traerlo, pero eso no es todo.

-Va a llevarte a comer al Salchichas y Metal.

Te enseñará cosas de la cultura inglesa.

-Ay, va a ser, sin lugar a dudas, la mejor experiencia de toda mi vida.

-Ah, ese guarducho acaba de dejar nuestro cascanueces por los suelos.

-Entre esto y el álbum de recortes hoy vamos 0-2.

-¿Qué le vamos a regalar?

El cascanueces era lo mejor del centro comercial.

Bueno, a lo mejor no deberíamos regalarle algo,

a lo mejor deberíamos invitar a Kotaro

y regalarle una experiencia. (A LA VEZ) ¡Uh!

-Va, entonces este cacharro ya no nos sirve.

Lynn, si no lo devolvemos, no tendremos dinero.

Ah, es verdad, voy a por él.

Oye, Flip, queríamos un vale... Eh, pisa el freno, colega,

yo no muevo eso, pero puedo presentarte a un guapetón que sí.

Bienvenidos a todos a Entradas Tucker,

¿qué puedo ofreceros? -Vale, Tucker.

Queremos comprar a nuestro padre una experiencia para su cumple.

-Pues no busquéis más, ¿qué le gusta a vuestro padre?

¿El paracaidismo? ¿La equitación? ¿El paravelismo?

-Uy, el paravelismo pinta bien.

Papá siempre dice que si él pudiera tener un superpoder

sería volar. Lynn, págale.

Eh, espera, nos falta un dólar.

-¿Qué? Tenía hambre.

-"Esta experiencia le gustará más a nuestro padre

que un bien material". KMK.

¿Qué? ¿Le he dado a otro cubo de basura?

No, mirad lo que ha subido Becky.

También le ha comprado a su padre eso del paravelismo.

¡Ay, qué dolor! Más bien pararrastrismo.

¡Ah! En serio, eso es muy peligroso para papá.

-Tendremos que volver con Flip para que nos de otra cosa,

y yo quiero palomitas. ¡Cinturones!

(FLIP) "Claro que puedo cambiar vuestro vale por otra cosa.

Sin la fianza del 25 %, por supuesto".

-Vale, ¿qué podemos permitirnos? -¿Snowboarding?

-¿Paisajismo? Oh, ¿qué os parece esto?

Una clase particular de cocina con el famoso Guy Grazer.

(A LA VEZ) ¡Sí! -Muy original.

Flip, nos lo llevamos. ¿Flip?

No lo conozco, pero será un guapetón.

(Música)

Vaya, se ve que Guy Grazer

ha ayudado a muchos chefs en su oficio.

Uy, y hay un vídeo de una de sus clases.

(MÓVIL) -"¿Qué es este montón de basura maloliente?

Tu salsa es mala porque tú eres mala".

(LLORA)

Ah... Guy parece un poco intenso.

Sí, a papá no le haría mucha gracia, es muy sensible con los tonos de voz.

-Tenemos que volver para comprarle otra cosa.

Y yo necesito agua con gas para bajar las palomitas. ¡Ah, ah!

-Aquí tenéis el reintegro menos la fianza del 25 %.

Ah, y la cuota de reposición.

-Vale, chicos, que sepáis que no nos queda mucho dinero.

-¿Paintball? -¿Velada en el acuario?

Es muy cara, de hecho,

creo que no podemos permitirnos pagar nada.

A ver, ¿cuánto tenéis? Muy poco.

Mm... Tengo algo que entraría en vuestro presupuesto.

Esto es muy divertido. Esto no le gustaría a papá.

-Sí, papá es muy sensible con lo que sea esto.

Lo siento, Flip, pero no nos interesa.

¡Oh! No pasa nada,

no es para cualquiera. La factura del ensayo.

Al final hay una encuesta para vosotros.

Os agradecería mucho que me pusierais las cinco estrellas.

-Pues nos quedan 71 centavos.

Podríamos comprarle un sobre de salsa ranchera.

Jo, troncos, nos hemos cargado el cumple de papá.

Venga, chicas, no podemos rendirnos, algo habrá que podamos hacer por él.

Podría hacerle un pudin. -Podría enderezarle la columna.

Podría enseñarle a peinarse

para que pueda tapar sus zonas especiales,

ya sabéis. (HABLAN A LA VEZ)

(Lloros)

Ahí va. ¿Qué pasa?

(LYNN) "Lo que han hecho estos niños".

(RITA) -"Ay, cariño". -Eh, ¿por qué está llorando?

Gente, es obvio, no hemos estado en su cumple por buscar su regalo

y todavía no sabe lo peor, que no tenemos ninguno para darle.

Solo nos queda una cosa por hacer.

Disculparnos. (A LA VEZ) ¡Oh!

(LLORA)

Oye, papá,

sentimos habernos cargado tu cumple. ¿De qué estás hablando?

Me habéis dado el mejor regalo del mundo.

-¿Nuestro álbum? -Sí.

Siento haberlo abierto antes de que volvierais.

Cliff se lo ha traído y se ha cargado vuestra sorpresa.

¿Y te gusta? Me encanta.

Me hace recordar todos los momentos que hemos vivido juntos.

No hay nada mejor. -La verdad, papá,

es que todavía no lo hemos acabado, queríamos añadir más recuerdos

y muchísimas lentejuelas.

-Como cuando llenamos una piscina hinchable con flipmonadas.

-Y cuando fuimos a ver una peli en 3D, vomitamos y volvimos a verla.

(RÍE) -Es cierto.

Y no vamos a olvidar

cuando te hicimos ese álbum de recortes.

(LYNN) "Ay, Leni".

(Música)

"RÍO HELADO"

(BOSTEZA)

Gracias por el desayuno.

Volveré a las 16:00,

cuando le haya sacado las muelas del juicio a Flip.

-¿No se las habías quitado? -Le han vuelto a crecer.

-¿Qué?

-Oye, estaba pensando que los niños se han portado muy bien esta semana,

¿no? -Oh, estupendamente.

No han llamado del cole... -No hemos acabado en urgencias...

-Solo he alzado la voz una vez. -Deberíamos hacer algo especial.

¿Te apetece que los llevemos a la heladería cuando vuelva?

-Oh, me encanta. ¿Podríamos ir a la de la tía Pam?

-¿Y sabes qué?

Creo que alguien está lista para estrenarse con los helados.

-Oh, este es mi hito más favorito. ¿Cómo lo ves, cariño?

¿Quieres probar un helado?

-Oh.

¿Helado?

(Música)

(BARRITA)

-Ah.

(RÍE)

¡Ah!

Oh. ¡Ah!

(RÍE)

¡Ah!

¡Ay, ay, ay!

-¿Te parece bien lo del helado? -Más que bien,

si el día me va bien, claro.

-A ver si tus hermanos son buenos unas horitas más

porque si lo son, tocará heladito.

-Oh.

-"No me toques las gafas". -"Dámelo".

(GRITAN)

(BALBUCEA)

Eh, Lily, ¿qué es lo que pasa?

Qué monada, Lily ha organizado una reunión.

¡Ah!

(BALBUCEA)

-Muy bien, Lily, has dibujado un árbol del revés.

(BALBUCEA)

Creo que quiere contarnos algo. Tal vez la infante tenga gases.

(GRUÑE)

¡No!

-Ah, os estáis confundiendo, nos está saludando con la mano.

Nos habrá convocado solo para saludarnos.

Hola, Lily. (A LA VEZ) Hola, Lily.

-Vale. Bueno...

(A LA VEZ) Adiós, Lily.

(Música terror)

(SUSPIRA)

-"Ay, el correo. Skippa dee bop. ¿Qué nos ha entrado en el buzón?".

(CANTA)

¡Ah!

¡Oh, oh, oh!

Se acabaron los helados.

-¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

(CANTA) -"Si una carta recibo tal vez,

ver el correo es una exquisitez".

(SUSPIRA)

(WALKIE) -"Lincoln, tengo un código vaquero".

¿No puedes quitarte unos pantalones?

"Quería renovar mi look, pero no siento las piernas".

El suelo puede esperar, voy para allá.

No te muevas, Clyde, que lo empeoras.

Mm...

-¡Ah! -¡Ah!

-Mm...

(Música)

Quiero ver mis desfiles. -Quiero ver mis pingüinos.

-Desfiles. -Pingüinos.

(HACEN ESFUERZOS)

-Mío. -Trae, dámelo.

(Claxon)

(BALBUCEA)

-Lynn Loud mira alrededor, pero no hay nadie.

Va a saltarse al "quarterback" y... -¿Ah?

-Si todo esto pega bien, esta broma les quedará como un guante.

-¡Ah!

(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITA)

(RITA) "Se acabaron los helados".

(SILBA)

Ah. ¡Ah!

(GRITAN)

(TELEVISIÓN) -"Volvemos con 'Pingüinos desfilando".

(A LA VEZ) ¿Eh?

(SILBA)

-Ay, guay.

(RÍE) Déjame.

¡Oh! ¡Ah!

¡Ah!

-¡Ah!

-Ay. -Oh.

Oh, no, el balón va suelto.

-¿Ah? ¡Ah!

(TARAREA)

Vaya, me alegra ver que os estáis llevando todos bien.

Hasta Luan se ha echado una siesta.

-Sí, se han portado muy bien. No han dado ni un problema.

-Eso es lo que quería oír. Niños, venid aquí, por favor.

¿Les dices tú la sorpresa o yo? -Ay, dísela tú.

-Como esta semana os habéis portado tan bien,

queríamos tener, Luan, despierta, un detalle con vosotros.

Id todos a la furgodzilla porque... -Mejor se lo digo yo.

¡Vamos a por unos helados!

(HABLAN A LA VEZ) Sí. -Qué bien.

Me encanta.

(Música)

Arreando, que es gerundio. Hora de marcharse.

(TELEVISIÓN) -"Pasad el calor en la heladería de la tía Pam,

pero venid antes de las 17:00, esta semana cerramos pronto

para que los heladeros puedan descansar.

Que no se os olvide, a las 17:00.

Repetimos, a las 17:00, a las 17:00".

(BALBUCEA)

-Ya, ya lo sé, cariño, yo también tengo ganas de helado.

(GPS) -"Hora estimada de llegada a la heladería de la tía Pam, 16:46".

-"Hasta hora, Lily".

-Ah, cereza.

(Cláxones)

No suele haber tanto tráfico en esta calle.

-"Nueva hora estimada de llegada, 17:05".

-Tranquilos, la tía Pam no cierra hasta las 20:00.

(HACE ESFUERZOS)

-Oh, ¿quieres jugar con mi móvil, Lily?

Vale, pero no vuelvas a llamar a la tía Ruth,

que te tiras dos horas con ella.

-"Redirigiendo, den media vuelta hacia la calle Oak".

-Anda, mírala.

Lilly nos ha encontrado un camino más rápido.

-"Nueva hora estimada de llegada, 16:52".

(Sirenas)

¡Ah!

-Caramba, ¿y ahora qué?

-Señora, ¿sabe que le ha caducado la ITV?

Le voy a tener que poner una multa.

Póngase cómoda, esto va a tardar mucho.

(Música)

¿Eh? ¡Ah, mi moto! ¡Vuelve, pequeña!

-Eh, gracias, agente, me lo tomaré como un aviso. ¡Yuju!

-"Nueva hora estimada de llegada, 16:58".

(SUSPIRA)

HELADERÍA DE LA TÍA PAM

-"Ha llegado a su destino".

-Oh, oh.

-Ay, cariño, no me digas que te has dejado la cartera.

Aquí solo aceptan metálico.

(GRUÑE)

-Los 20 de emergencia. Lily, nos has vuelto a salvar.

(A LA VEZ) Sí.

-Hola, ¿me da una bola de helado de vainilla, por favor?

-No, no.

(RÍE) -Vale, ya veo que quiere otra cosa.

Una copa de helado.

¿Estás lista, Lily? Vale, ya estoy grabando.

No puedo creer que esta sea la última vez

que presentemos los helados a un pequeño Loud.

(A LA VEZ) Sí. Tu puedes, Lily.

(Graznido)

¿Ah? ¡Ah!

-Ay, no, cariño, tranquila, te compraremos otra copa de helado.

Eh, disculpen.

Va a ser que no, esta semana cierran a las 17:00.

¿Qué? Esas cosas tendrían que anunciarlas.

(LLORA)

-Ah, pobrecilla, vámonos a casa.

No pasa nada. Tranquila, Lily.

Anímate, Lily. -Lo siento.

Nunca la había visto tan triste como ahora.

Menuda carambola has tenido con el helado, Lily.

Bueno, no te voy a dar la serenata

porque no quiero que te quedes muy helada.

-Ah, Luan, ¿no la ves?

-¡Oh!

(BALBUCEA)

-Tranquila, cariño, enseguida llegamos a casa.

(Pedo)

¿Qué es eso? Huele como a mil mofetas furiosas.

-Oh. -Alguien necesita un cambio de pañal.

(CANTA) -"Un poco de talco, el viejo me llevo

y ahora tienes un pañal nuevo".

(BALBUCEA)

-Caray, que se escapa.

(HACE ESFUERZOS) -Eh, mirad lo que ha encontrado.

Eso me da una idea.

¿Una copa de helado? Marchando. Que no falten las gominolas.

Aquí va algo de flor y nata. -Y unos tropezoncitos de galletas.

(ININTELIGIBLE) -Gracias, Flip,

pero no hables recién operado de las muelas del juicio.

-Familia, atentos, que va a aprobarla.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(RÍEN)

(RÍE)

-Mm... Si no la conociera,

diría que Lily ha maquinado todo este asunto.

-Ah, no seas boba, cariño, si es solo una bebé.