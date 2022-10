Una casa de locos - Con las manos en la madera

Con las manos en la madera

¡Buenos días, clase! ¡Tengo una noticia increíble!

¡Esta semana vamos a dar carpintería!

Es algo que debéis saber y sé que no os va a dar... palo.

¿En serio? ¿A nadie?

¿Carpintería? ¡Estamos perdidos!

Espera, que tengo que reírme por lo que ha dicho.

¡Buena, señorita J! ¡Tiene madera de cómica!

Vale, ¿por qué has dicho eso?

¡La carpintería no es lo mío!

Cada vez que intento hacer algo me tiemblan las piernas,

me falla la visión, me sudan las manos, me pitan los oídos...

Ah. Igual que yo con los globos. Contad mi historia...

¡Exacto!

Vale, paso uno... Ay, porras, ya empezamos con la visión borrosa...

¡Lincoln! ¿Estás bien?

¡Ah! Ah, ¿te estás haciendo el muerto con Lucy?

No, he de hacer un taburete para el cole.

Ah, cariño, ya sé cómo te pones con la carpintería.

¡Pero esto parece muy fácil, puedo ayudarte!

¿En serio? ¡Gracias, mamá! Estos son mis materiales.

Lincoln, no uses madera de pino. Vamos a por una madera más dura.

¿Hay varios tipos de madera?

(Tocando madera. Rebajas)

¿"Tocando madera"? No lo pillo.

Ah... Ya lo pillo.

¿No veníamos a por madera?

Bueno, he encontrado otras cosas que necesitaba.

¡Eh, mira! ¡Tienen taburetes! ¿Y si compramos uno? ¡Cuestan 12,99!

Lincoln, vamos a hacerlo como es debido.

¡Nos lo pasaremos bien! ¡Uy, tinte!

Vale, Lincoln, a ver si podemos hacerlo entre los dos.

"Engancha el peldaño inferior al lateral

con un destornillador de punta plana."

Aquí está. Ese tiene una punta de estrella.

Esta es una punta plana. ¿Hay más de un tipo de punta, mamá?

Vale, guay, puedo hacerlo. Para, para cariño.

Es un tornillo, no un clavo.

¡¿Y cómo se supone que iba yo a saberlo?!

Cielo, vamos, no te frustres.

¿Lincoln, Y si nos dejamos de tornillos

y probamos a usar cola para madera? ¿Vale? ¡Genial!

Toma, ábrelo y pon una gotita pequeña de cola a lo largo de la marca...

¿Ves? ¡Te dije que no se me daba bien!

Vale... Lincoln, haremos otra cosa.

¿Y si construyo yo el taburete y tú sólo miras cómo lo hago?

¡Uf, me parece genial! ¡Adelante!

Así, si tienes que volver a hacer algo parecido,

podrás hacerlo tú solito. ¡Ah, perfecto!

Hmm, ¡buen intento! Buen trabajo.

Eh... Al menos no te has hecho daño.

¡Lincoln, es fantástico! ¡Tú tienes madera!

-¡Muy bueno, señorita!

¡Eh, sí que has superado tus miedos! ¡Me dan ganas de hinchar globos!

Bueno, la verdad es que lo ha hecho mi madre.

Vale, clase. Vamos a pasar a nuestro siguiente proyecto de carpintería.

¿Vamos a hacer otro? ¡Casitas de pájaros!

Son algo más complicadas de hacer,

pero como todos habéis hecho vuestros taburetes,

¡seguro que las hacéis!

Porras, ya me tiemblan las piernas.

¡Hola, mamá! ¡He ido a ver a Flip y te traigo una Flipmonada!

¡Ay, qué detalle, cariño! ¿Y eso?

Para darte las gracias por ayudarme con el taburete.

¡Ha sido un placer, Lincoln! Me alegra oír eso.

Porque tengo otro proyecto que creo que podríamos hacer juntos.

¡Una casita de pájaros! ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?

Bueno, cielo, no necesitas mi ayuda, ¿recuerdas?

Ya te he enseñado a hacer estos proyectos por tu cuenta.

Ah, claro, pero para mí, esto no es solo un proyecto.

Es la relación madre-hijo. Lo hago por... esto.

Lincoln, sé lo que estas tramando.

¿Qué clase de madre sería yo si te hiciera todos tus proyectos?

¿Una muy buena? Porras...

Tienes tu madera, y tienes tus planos. Sé que puedes hacerla.

Ya me pitan los oído...

¡No puedo hacerlo!

Hmm, a lo mejor no hace falta.

¡Hola, Walt! Necesito coger prestada tu casa.

¡No te pongas con tan mala pluma! ¡Te la devolveré!

¡Te lo prometo!

Fantástico, Lincoln. ¡Es increíble!

Eh, ¿eso es caca de pájaro real?

Ah... Eh... Quería darle un toque realista.

-Oye, Lincoln. ¿Quieres ganarte unos puntos extra?

¡Claro! Eso siempre es bueno.

¡Genial! Necesito hacer una cómoda cuanto antes.

Mi madre viene a verme este fin de semana

y siempre se queja de que no tiene dónde guardar sus fajas.

¡Como eres un carpintero tan bueno, podrías hacer una en un periquete!

Ah, eh... ¡Me encantaría, pero tengo muchos deberes!

Quedas eximido de ellos.

¡Bueno, tengo que comer después de las clases o me bajará la glucosa!

Te daré de comer. ¡Tengo que sacar al perro!

Te enviaré a mi paseador. Eh, eh, eh, eh...

Tenemos un acuerdo. ¡Muchas gracias!

Eh...

Estos son los planos de la cómoda, y estos son los materiales.

Si necesitas algo, llámame.

Pues... no.

¡Clyde! ¡Contesta, Clyde! ¡Hola, Lincoln! ¿Qué pasa?

¡Tengo un código bosque verde!

¡Estoy en casa de la señora Johnson y tengo que hacerle una cómoda!

Mira, Lincoln, odio tener que decírtelo,

pero deberías haber montado tú el taburete.

Así la señorita Johnson sabría que no eres bueno

y no te habría pedido que le hicieras una cómoda.

¡Ostras, Clyde! ¡Es verdad! ¡Tocando madera!

Ay, vaya, lo siento, no quería que te sintieras mal.

¡No, Clyde, la tienda!

¡Podemos ir allí ahora y comprar una cómoda!

Me va a costar mis últimos meses de paga, pero hay que hacerlo.

¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre!

Que no se me olvide traerle su casita del colegio.

(Gritan)

Ah, hemos llegado.

Ahora viene lo difícil. ¿Cómo la subimos arriba?

¡Ya sé!

¡Lincoln, te he hecho un aperitivo! ¡No quiero que te baje la glucosa!

¡Estoy bien! ¡Lincoln, no seas maleducado!

¡Lo ha hecho para ti! ¡Vale! Sujétala.

Lincoln, he...

¡Ah, hola! ¡Gracias por el sándwich! ¿Cómo va esa cómoda?

¡Da mala suerte verla si no está terminada!

Tenías razón, Clyde. ¡Este sándwich está riquísimo!

¡Creo que tiene pavo ahumado!

¡Lincoln! ¡Ah, si, perdón!

¡Ya casi estamos!

Vamos ¡Rápido!

¡Madre mía!

¡Clyde, sal de aquí! ¡Sálvate! ¡Ni hablar, puedo ayudarte!

¡Ya lo sé! ¡Le diremos que terminaste la cómoda

y que me dio tanta envidia que la tiré por la ventana!

Clyde, eres un buen amigo pero no quiero que mientas por mí.

De hecho, se acabaron las mentiras.

¿Así que tu madre hizo el taburete y la pajarera es de tu mascota?

Sí, siento mucho haber mentido.

Bueno, Lincoln, estoy muy decepcionada.

No es propio de ti, tendrías que limpiar esto e irte a casa.

Vale.

Eh, ¿podría devolverme la casita de pájaros?

No me gusta mentir, pero no tenía otra elección.

La carpintería no es lo mío.

Está claro, igual que yo con los globos,

me esforcé mucho por hincharlos, pero no me salía.

Me desmayaba siempre, incluso lo intenté en la ambulancia.

Y cuando se llevaron los globos,

cogí unos guantes de látex e intenté hincharlos...

¡Oye, Clyde! Lo sé, estoy en bucle.

No. Es decir,

tú intentaste superar tus problemas,

yo ni siquiera lo he intentado, me limité a hacer lo fácil.

No te lo tomes tan a pecho. ¡Todo fallo es un buen ensayo!

Lo leí en el despacho de la doctora López.

Vaya, a lo mejor tiene razón.

¡Vamos, Clyde, tenemos que recoger toda la madera!

Bueno, casi toda se ha manchado de kétchup, pero vale.

Señora Johnson, quería que supiera que he hecho un taburete.

No le pido que me cambie la nota,

solo lo he hecho para saber que podía hacerlo.

La verdad es que no he puesto las notas.

Me encanta que lo hayas intentado. Se nota que te has esforzado.

Está lleno de sangre...

La verdad es que eso es kétchup o salsa barbacoa.

Bueno, creo que te daré un aprobado.

Bien, clase, ¡Esta semana vamos a dar...

Las Artes del Payaso. ¡Hincharemos globos!