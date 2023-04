# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar.

# Ropa sucia que escalar, # pañales que huelen mal,

# no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # verás qué diversión.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Casa de locos! #

UNA CASA DE LOCOS

"LINCOLN LOUD, EL GURÚ DE LAS CHICAS"

(Música)

(LINCOLN Y CLYDE) ¡Oh!

# Dame más, dame más ricos dulces.

# Dame más, quiero más dulces.

# Más... #

Muy bien, Clyde.

Clyde y yo tenemos una semana

para abrir nuestro negocio de éxito en clase,

porque vamos a vender tartas de chocolate caseras.

Nunca hemos hecho tartas, pero no puede ser tan difícil.

La tarta de chocolate gusta a toda la gente.

Mi yaya me dice que no me fie de los que no las prueban.

¿Qué?

Envoltorios vacíos... ¿Por qué no he caído?

¡No he sido yo, he estado contigo!

Lo sé, Clyde, fueron mis hermanas,

chocoadictas habituales.

¡Mm! ¡Mm!

(A LA VEZ) ¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Mm! (RÍE)

-Pues ¿y ahora qué hacemos? Ya he amasado 84 bases.

Cambiaremos el chocolate por algo que sepa igual de bien.

Pero ¿de qué rayos es esta tarta?

(AMBOS) De sal y vinagre.

Qué asco.

-No lo pillo. Con las patatas funcionan bien.

¿Alguna otra idea? ¿Y si vendemos abrazos?

Mis padres dicen que se me dan muy bien.

-¡Aj! Qué asco de cacas de pájaro.

¿No tenéis otro sitio al que ir?

(Graznido)

¡Clyde, ya está! ¿Caca de pájaro?

Podemos vender casas para pájaros. ¡Oh! Buena idea.

Pero, espera, no sabemos nada de carpintería.

¡Bah! No puede ser difícil.

(Herramientas)

Parece mentira que dudara de nosotros.

Ah, nuestro primer inquilino.

(PÍA)

(Grito)

(Graznido)

¿Y si vendemos sonrisas?

Mis padres dicen que la mía vale un millón.

Bueno...

(Puerta)

98, 99...

Vaya, ¿de dónde has sacado ese dinero, Luan?

¿Acaso vendiendo risas? -¡Ja! ¿Vender risas?

A mí me encanta regalarlas a todos. He vendido globos de animales.

Observad.

(Música animada)

Un perro.

Y no se va a ir muy lejos, lo he atado corto.

(RÍE)

Eso es gratis.

(AMBOS) ¡Venderemos globos de animales! No puede ser difícil.

¡Ah!

Lincoln, ponte en serio, tenemos un cliente.

-Eh... Me llevaré, eh, la hamburguesa...

-Es un conejito.

-¡Mucho mejor! Es para una chica que me gusta.

¿Sabes, Liam? Si es para una chica, compra chocolate,

a mis hermanas les chifla. ¡Oh, mola! Gracias, Lincoln.

-Lincoln, has perdido a nuestro único cliente.

Tranqui, Clyde, con este productazo seguro que tendremos un montón.

(RONCAN)

(GRITA) ¡Oye, Lincoln!

¡Ah! ¡A cubierto!

-¡Le encantó el chocolate! ¡Hemos quedado este viernes!

¡Oh, genial!

Con 10 hermanas, he aprendido alguna cosa sobre chicas.

Oh, no seas tan modesto. Yo creo que eres todo un gurú.

Clyde, creo que Liam...

Creo que Liam nos ha dado nuestra nueva idea de negocio.

(AMBOS) ¡No puede ser difícil!

Pregunten al Gurú de las Chicas.

Se sabe los misterios de las jóvenes, las claves de las chavalas,

los secretos de las señoras.

(SE ASOMBRAN)

¡Qué bueno! (HABLAN A LA VEZ)

Oh... Señor Gurú, voy a quedar con Jordan

y me gustaría que me fuera bien. ¿Qué les gusta a las chicas?

Mm...

Oye, Lincoln, ¿sabes qué es más guapo que una trastada?

¡Un pedo-campaña! (RÍE)

(Pedo)

(SE QUEJA) (RÍE)

(SE AHOGA)

Un pedo-campaña. ¿En serio?

-El Gurú de las Chicas te ha contestado y, como verás,

muchos otros esperan escuchar su sabiduría.

(SUSURRA) Oye, tú sabes lo que haces, ¿no?

No lo sé. ¿Y si preguntas a Liam?

(RÍE)

-Por eso tú llevas la túnica y yo la riñonera.

¡Siguiente!

-¿Qué hago para que una chica se enamore?

(ASPIRA) ¡Om!

(EL PADRE LEE) "Y así, el joven caballero

devolvió a la princesa Taylor a su torre

5 minutos antes del toque de queda

y nadie fue castigado y todo salió bien. Fin".

Buenas noches, cariño.

-¡Oye! ¿Adónde te crees que vas?

¡Quiero más historias de caballeros!

Debes conseguir un caballo y una armadura.

Oh, gracias, señor Gurú. Gracias, gracias.

-Oh, señor Gurú, me gusta una chica,

pero ella no me cree lo bastante bueno.

¿Cómo puedo convencerla?

-Dylan Cornheiser intentó cogerme de la mano.

Le dije que aprendiera química y que ya hablaríamos.

Fácil, tienes que aprender química.

Jo. La química se me da fatal.

¿Y no vale fútbol? -El Gurú ha hablado.

Lo que más alegra a mi hermana Lana es llevar una rana.

Llévala a un funeral, a mi hermana Lucy le encantan.

Una rosa está bien,

pero una flor que eche agua le arreglará el día.

Flor que eche agua... lo arreglará.

¡Gracias, Loud, te veo en clase!

(Timbre, música suave)

Clyde, nuestro negocio lo ha petado. Creo que nos van a dar un 10.

O, en el peor de los casos, un nueve.

Ya te digo. He tenido que comprar tres riñoneras

para guardar todo lo que hemos ganado.

(Pedo, grito de chica)

(TOSE) ¡Serás guarro!

-Pero el Gurú de las Chicas dijo que te gustaría un pedo-campaña.

-¡A lo mejor te gustará una buena patada!

(GRITA)

Bueno, los consejos no van a funcionar el 100 % de las veces.

(Croar de rana)

¡Ay, ay, ay! ¡Qué asco! ¡Quítamelo!

-Pero el Gurú de las Chicas... -A por él, chicas.

(GRUÑEN)

(GRITAN A LA VEZ)

Eso no es culpa nuestra, se habrá equivocado de rana.

Vámonos a clase antes de que vuelvan.

-Oye, Mollie, ¿quieres salir conmigo? -Eh... Sí.

-¡Genial! Pero necesito que lleves esto.

Ah, ahí está el coche. Nos vamos a un funeral.

¿Eres fuerte? A lo mejor nos dejan llevar el ataúd.

-¡Aj! ¡Puaj! Aléjate de mí, macabro rarito.

¿Uh?

Esto es para ti, Agnes.

-¡Me encantan las margaritas!

¡Ay! ¡Ah! ¡Maleducado! ¡Acababa de ir a la pelu!

-Pero, Agnes, el Gurú de las Chicas dijo que...

(SUSURRA) Espero que os gusten las flexiones.

Eh, señora Johnson, ¿me deja ir al baño de chicos?

¿Y a mí al de chichas?

(Grito)

Solo quería impresionarte con mis conocimientos de química.

-Pues me has quemado las trenzas, imbécil.

-Él me dijo que lo hiciera. -¿Qué?

-Lincoln, se me duermen los dedos de los pies.

Creo que es un ataque de pánico.

Tranquilo, respira con tu bolsa de papel.

Me equivoqué, era mi comida.

(Relincho)

¡So, Rayo Blanco, so!

¡Sadie!, ¿quieres ir al cine?

(SADIE GRITA)

Dame la bolsa.

Lincoln, tenemos que salir de aquí.

-Cuando vuelva a ver a ese Gurú de las Chicas,

le voy a dar una buena.

-Sí, y a su amigo el rarito.

(Música suspense)

(Música tensión)

(SE QUEJAN)

Eh, perdona... Esto va al cubo amarillo.

Clyde, no llames la atención.

¡Eh, son ellos!

(GRITAN)

¡Que se no escapen! (GRITAN A LA VEZ)

Devuélveles el dinero, así se calmarán.

¡Tomad, lleváoslo todo!

(GRITAN)

No se han parado. Ya sé qué hacer.

¡Abrazos gratis!

(GRITAN)

Eh... Ahora que lo pienso,

creo que no podría abrazaros a todos a la vez.

(GRITAN)

(Puerta)

(JADEAN)

Ay, madre... A saber la que habéis liado.

(TITUBEA) ¿Lori?

¡Ah!

Ah... No os interesaría.

Oh, nos interesa. Cuenta.

Bueno, Clyde y yo teníamos que hacer un negocio para el cole,

así que hemos... Eh...

Cobrado por mis consejos sobre chicas.

Venga, vale, quedaos todas a gusto.

¿Ya habéis acabado?

Ah... No.

(RÍEN)

Lincoln, ¿qué es lo que sabes de chicas?

Bueno, pensé que como tenía 10 hermanas...

Lo que nos gusta a nosotras no le gusta a todas las chicas.

No somos todas iguales. -No soy como Lana.

-Y menos mal que no lo es.

Jope, es verdad. ¿Qué he hecho?

He dado unos consejos horribles y ahora todo el colegio nos odia.

¿Cómo lo voy a arreglar? Eh... Hay que pensar en algo.

Se están acabando las bolsas.

-¿Una cocina llena de tartas?

Me da que papaíto está de suerte. (RÍE)

Oh, qué mala.

Se nos ha ido la mano un poco con la sal.

Y que lo digas. Está a-sal-tando mis sentidos.

-Muy buena, papá.

-Ay, lo siento, Lincoln, tendremos que tirar toda la remesa.

¿Tirarla? ¡Qué buena idea, papá!

Clyde, volvemos a las andadas.

¿Es difícil abrir un negocio? La verdad es que bastante.

Hay que encontrar algo que se te dé bien

y lo que a mí se me da bien es...

llevarme tartazos en la cara.

Acérquense para vengarse del Gurú de las Chicas.

A dos dólares la tarta. (HABLAN A LA VEZ)

Buen trabajo, chicos, es una idea de negocio fantástica.

-Gracias, señora Johnson.

-Una tarta, por favor.

-Y dos para mí.

-Por cierto, estamos de oferta,

compre cuatro y le regalamos la quinta.

-Mejor me lo pones. ¿Qué demonios? Las compro todas.

(RÍE)

Clyde... Los negocios son así, Lincoln.

¡Abran fuego!

"LIQUIDACIÓN"

(Música)

Ya nos lleváis viendo una temporada y no creo que haga falta decirlo,

pero en una familia tan grande como la mía,

todo se vuelve una competición.

(PADRE) Es hora de irse a dormir, familia.

-Puedo llegar primera al otro piso.

(A LA VEZ) ¡Voy a llegar yo!

(GRITAN)

Toma, se siente. ¡Toma, toma, toma!

-¡Venid a sacar la compra!

Fijo que puedo llevar más bolsas que nadie.

(HABLAN A LA VEZ)

(GRITAN) ¡Ah!

¡Sí! ¡Vamos, Luna, más bolsas!

¿Qué? ¡Bolsas! ¿Qué? ¡Bolsas!

¡Viva Lola! ¡Vaya eructo!

(CANTURREA)

No he ganado a nada en la vida, pero hoy va a cambiar.

Hacemos nuestro mercadillo anual y a las cinco,

cuando cierren los mercados,

yo seré quien haga el baile de la victoria.

Oh, ¿qué te pasa, Lily? ¿Necesitas tu mantita?

No te preocupes, Lily, tu mantita está aquí.

(Música suave)

Odio aguaros la fiesta, chicas, pero voy a vender más que todas.

Tiene gracia viniendo de alguien

que no podría vender una carga negativa a un electrón.

-¿Sí? Tú no vendrías ni un cascabel a una serpiente.

Pues tú no venderías un vestido ni al 50 %.

Ni siquiera a mitad de precio.

(PADRE) ¡Id haciendo apetito, vendedoras,

esta noche habrá estofado!

-¡Que serviremos en nuestra mesa restaurada!

¡Pasadlo bien, chicos!

Sí, pasadlo bien...

Viendo cómo el menda mueve las caderas.

Porras.

¡Fíjense, señores, precios bajos, alta calidad!

Clyde, es hora de que la operación "Haz que no me conoces

y que estás interesado en mis cosas para que otros las compren

y de paso pensar en un nombre más corto" comience ya.

"Perdona, se ha cortado la señal, ¿puedes repetirlo?".

(SUSPIRA) Tú ven aquí.

Una gran elección, señor.

No solo da una protección de lo más eficaz,

también es un estupendo bol.

¡Vaya! ¿Es un casco-bol genuino?

He buscado uno en todos los mercadillos del estado.

¿Cuánto quieres por él?

Mm... Cinco pavos. Te daré 10.

-La verdad es que me lo iba a comprar.

Bien.

Buen trabajo, Clyde. Gracias, Lincoln.

Para el próximo cliente había pensado en desempolvar mis viejos acentos.

Hola, hermano. Genial.

Mis hermanas no lo tendrán fácil para ganarme.

Yo no estaría tan seguro, parece que están vendiendo bastante.

-¡Vendo reptiles exóticos!

(GRITA)

-¡Vendo curas para mordiscos!

-¡La compro!

-Velas, telarañas, pebeteros. -Basura.

-Una predicción gratis con cada compra.

-¿Gratis? Bueno, ahora empezamos a entendernos, pequeña adivina.

¿Qué es lo más barato que tienes?

-Y ahora predeciré su futuro.

Mm...

Su negocio va a petarlo.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

-¡Compuestos caducados! ¡Compre uno y le regalo otro!

-¡Uy! ¿He oído regalo?

(BALBUCEA)

Repintado, muy espacioso e incluye esta cosa que hace clic.

¿En serio que lo vendes?

No, vendo de puertas adentro.

Ja. Han vendido sus cosas,

pero yo haré mi baile de la victoria.

Vaya, te tomas lo de ir el último con gran deportividad.

¿El último?

¿Cómo ha podido ganar Lily 20 ?

¿Qué estoy haciendo mal?

(PILA AGOTADA) "Quiero ser tu amigo".

Ah... A lo mejor he de renovar la mercancía.

(Música animada)

"Y uno y dos y tres. Vamos, chicas"

(Continúa la música)

Oh.

¿El vestido de boda de tu madre?

Bah, si no lo usa...

Vámonos a vender.

¿Alguien da 60? Veo 60.

Vendido al hombre del bigotazo y el pañuelo.

La puja empieza con 300. ¿Tenemos 300?

¿400? ¿Tenemos 500?

¡Vendido al hombre con el esmoquin de color azul!

¡Lincoln!, pero ¿qué haces? Estas cosas no son tuyas.

¿Y?

(GRITAN A LA VEZ)

¡Corre, corre!

(GRITAN A LA VEZ)

¡Corre, corre!

-Cuanto más pese, más caro se venderá.

-Yo me llevo esto y esto y esto.

(HABLAN A LA VEZ)

-¡Más dinero! -¡Eh, estoy aquí!

-¡Mío, mío, mío!

-Lincoln, te queda un minuto para las cinco

y estás a cuatro dólares de ganar.

-Se acabó, familia.

(ALEGRE) ¡Servimos el estofado a las 10!

¡Sí! Se acabó mi mala racha.

Ahora fijaos en mi tren de cola porque va a salir de la estación.

(Llanto del bebé)

Dadle la mantita a Lily.

Yo no sé dónde está. -No sé dónde puede estar.

-¿Dónde está la mantita? ¿Dónde estará?

Oh, no, ¿la habremos vendido, chicas?

Sí, sí, qué triste.

Si no os importa, voy a hacer mi baile de la victoria.

(GRITA) ¡Mantita!

Ah, vale, no importa.

Lo siento, Lily.

Supongo que nos hemos pasado emocionándonos con la competición.

(A LA VEZ) Lo siento.

Así que tu hermanito va a pasar de la competición

para buscar tu mantita. Oh, no, no vas a ser el héroe.

¡Yo encontraré esa mantita! -¡No si yo la encuentro antes!

-Está bien, voy a intentarlo. (GRITAN A LA VEZ)

¡El baile de la victoria será mío!

(Música acción)

Buenas, señora.

¡Ah! ¿Ha comprado una manta?

¡Ah! ¿Hoy en un mercadillo?

No he comprado una manta, pero sí este trozo de chatarra.

Devolvedme mi dinero. (AMBAS) Eh... Se lo vendió ella.

¡Yo encontraré esa mantita!

¡Señor, señor! ¿Ha pasado por nuestro mercadillo?

¡Ah! Si quieres ganar,

has de esforzarte por un cubo.

¡Fuera, Lynn, esta casa es mía! (JADEA)

¡Ni hablar, esa manta es mía!

(Continúa la música)

Uy, casa equivocada.

(LADRA) (GRITAN)

¿Mm? Creo que he comprado una manta.

¿Queréis pasar, guapas?

-La primera que la vea se lleva la manta.

-Me alegro de tener visitas.

¿Queréis ver mi colección de cartones de bingo?

¡Gané! Encontré la manta en esa casa de ahí.

No es una casa, es un restaurante. ¡Pedido número seis!

Y eso es una servilleta.

Jopetas.

B14. ¿Alguien?

(SUSURRA) -Esta mujer no tiene la manta. Vámonos de aquí.

(SUSURRA) -¿Me tomas el pelo?

Me falta un número para cantar un bingo.

¡Dele, señora!

SE BUSCA MANTITA

Disculpe, señora, ¿ha visto esta manta?

¿Y usted la ha visto?

¡Ajá! ¿De dónde la ha sacado?

(GRITA) ¡Ah!

La manta de Lily.

Oiga, Flip, usted estuvo en nuestro mercadillo, ¿verdad?

No sabría qué decirte. Tal vez, voy a muchos mercadillos por ahí.

Quiero volver a comprarle esa manta.

De eso nada, amigo, esta tela es genial,

quita cacas de pájaro como ninguna. Por favor, es importante.

A lo mejor podemos negociar, pero te va a salir caro.

(MADRE) Ahora bajo, cielo.

¡Buenas noticias, Lily, encontré tu mantita!

¡Ni hablar, la tengo yo! ¡De eso nada! Si la tengo yo aquí.

La tengo yo. -No, yo, yo.

-Esta es la manta de Lily.

No, chicas seguro de que esta es la buena.

Tuve que dar a Flip todo lo que gané.

Le di a Flip todo mi dinero por esta. Igual que yo.

Y yo. Y yo.

Yo le di hasta mi cartón del bingo.

Yo también se la he comprado al mismo.

Ah... Eso es una alfombrilla, tía.

Jopetas. ¡No me lo puedo creer!

Flip nos ha engañado. Ah, será embustero y... gasolinero.

-Aquí tienes, cielo, recién salida de la secadora.

-¡Mantita!

Pero ¿esto es una broma o qué? ¿Ha estado siempre aquí?

¿Qué les ha pasado a los muebles?

Ah... Verás, nos dejamos llevar un poco por la competición.

Sí, y hemos vendido un poco de todo. ¡Pues estáis un poco castigados!

Nos lo merecemos y, créeme, hemos aprendido la lección.

Se acabó el competir. Sí, desde luego.

(A LA VEZ) Se acabó para siempre.

Es una lástima, porque tenía un baile de la victoria

que os iba a flipar. ¡Mm! Lo dudo.

-Es muy poco probable. ¿Ah, sí?

¡Todos a bordo! ¡Bu, bu! ¡Este tren abandona la estación!

(CANTA) "Viva Lincoln, meneíto, ¡chu, chu!

¡Mm, mm! Toma ya, meneíto".

¿Te crees que eso es un baile?

(CANTA) "Viva Lana, viva Lana".

-El mío es mejor. (CANTURREA)

Chicas, ¿por qué tenéis un pandero si no sabéis qué hacer con él?

(GRITAN A LA VEZ)

(Música animada)

¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo!

(MADRE) ¡Niñas, por favor!

¡Así se hace un baile de la victoria!

¡Ajá!

¡Menea el pandero! ¡Viva mamá!

-¡Ja! Córtate un poco y mira cómo muevo el estofado.

¡Viva papá! ¡Dale! -¡Viva mamá!

-¡Sí, danza! -¡Ja, ja! ¡Toma ya!

Bueno, ahora sabéis de quién nos viene.

Como dice el refrán, de tal palo, tal astilla.

(CANTURREA)

(CANTA) "¡Viva Lincoln!".

(GRITAN A LA VEZ)

Me encanta el dos por uno en compuestos.

Me voy a forrar vendiéndolos como líquido para limpiaparabrisas.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Pardillos...

(Gota)

¡Caray! La niña adivina tenía razón, mi negocio ha petado.