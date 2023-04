Larga vida a los rockanroleros

# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"LARGA VIDA A LOS ROCANROLEROS"

(Música rock)

(Explosión)

(Grito heavy)

# Eh, chaval, cambia ya de actitud,

# todo puedes lograr # con un beso de Smooch.

# ¡Uh! #

¡Clyde, Smooch es la mejor banda del mundo!

Recibido.

Les daba un beso de Smooch si no fuera porque lo guardo para Lori.

¡Puaj!

Clyde y yo iremos a ver a Smooch esta noche.

Y no quiero darle demasiada importancia, pero...

¡es nuestro primer concierto!

Vale, Clyde, quedamos en las taquillas en menos de una hora.

Vale, así tendré tiempo para practicar mis bailes.

¡Oh! ¡Oh!

¡Ah!

Cálmate y escúchanos.

Hemos escuchado tu conversación y queremos avisarte.

No dejes que Luna se entere de que vas a tu primer concierto,

porque querrá ir contigo.

¿Qué? ¿Por qué?

No lo sé. ¿Porque está loca?

Nos ha hecho lo mismo a todas.

Sí, y entonces, cuando va a uno,

se pasa de vueltas y se carga todo el concierto.

Pasó con mi primer concierto de Boys Will Be Boys.

# Baby, te daré...

# Baby, solo a ti... #

(LLORA) ¡Boys, os quiero! ¡Boys, os quiero mucho!

¿Qué pasa, peña? ¿Dónde está vuestra marcha?

¡Oh!

(Cortocircuito)

(PÚBLICO) ¡Oh!

(CANTA DESAFINADO) "Baby...".

-¡Y nuestro primer concierto de Blarney el Dinosaurio!

# La vaca hace "mu",

# el tordo hace "pi",

# a bailar en un sin fin. #

¡Venga, peña! ¡Allá voy!

(GRITAN)

-Y mi primera ópera.

(CANTA ÓPERA)

(PÚBLICO) ¡Oh! ¡Fíjate, Lisa!

¡Allá voy! (PÚBLICO GRITA)

(GRITA)

¡Madre mía!

¡Luna no se puede enterar de lo de Smooch!

Tranquilo. Podemos sacarte de aquí sin que se entere.

Chicas, no pienso meterme en uno de los ataúdes de Lucy.

No será necesario.

Mantén tus brazos y piernas dentro del tobogán.

(GRITA)

CENTRO COMERCIAL ROYAL WOODS

Ya esta todo resuelto.

Luna no se va a enterar del concierto.

¡Eh, tíos!

¡Os he pillado sitio en la cola!

(Música rock)

¿Luna? ¿Cómo te has enterado del concierto?

¿Estás de broma?

Si toca una banda, yo me entero la primera.

¿Listos para que os enseñe

cómo vivir el mejor primer concierto del mundo?

Pues... Esto...

¡Genial!

Primero habría que ir apañando vuestras pintas.

¡Vuestros trapos, tío!

Bueno, me refiero a vuestra ropa.

Creo que vamos bien.

CINCO MINUTOS DESPUÉS

Eso está mucho mejor.

No tiene cremallera. ¿Y si tengo que ir al baño?

De eso ni te vas a acordar.

Ahora, las poses para molar.

Eh... ¿Eso qué es?

Poso para rodar.

¡Estoy a tope!

No, tíos.

¡Vamos, arriba esos dedos!

Mirad, así.

¡Yeah!

Probad.

(TÍMIDAMENTE) Yeah... Yeah...

Lo dejaremos para luego.

Ahora, veamos los pasos de baile.

Yo no puedo bailar.

¿Qué? Todos podemos bailar, colega.

Solo tienes que sentir la música...

¡Y mover tus caderas!

¡Ah!

¡Oh!

¡Oh! ¡Oh!

¡Ah!

¿Quiere frambuesa o vainilla?

¡Eso es, Lincoln!

¡Venga! ¡A ver, gente, canción preconcierto!

¡A cantar todos juntos!

# Eh, chaval, cambia ya de actitud,

# todo puedes lograr # con un beso de Smooch. #

Y hablando de dar besos...

¿Qué tal a esta?

¡Vente aquí, tronco!

¡No hay nada como enamorarte en tu primer concierto!

(TODOS) ¡Uh!

(Música épica)

¡Se acabó! ¡Ya es suficiente!

Tío, si lo que quiero es que tu primer concierto sea inolvidable.

¡Solo estás poniéndome en evidencia! Nuestras hermanas ya me avisaron.

¿De qué estás hablando?

Dijeron que tú les chafaste sus primeros conciertos,

igual que conmigo.

(TRISTE) ¡Oh! Ya capto el mensaje.

Si es lo que pensáis, buenas noches, Royal Woods,

Luna Loud sale del edificio.

¿Me he pasado de la raya?

¿Clyde?

Clyde, ¿qué estás haciendo?

Mi pose para rodar. No asumo los problemas.

¡Clyde, la cola se mueve!

¡Eh! No te cueles, chaval.

-¡Al final de la cola, colón!

¡Pero si estábamos allí!

¡Vamos!

(Tictac)

¡Llegamos!

Lo siento, chicos, pero Smooch ha agotado sus entradas.

(AMBOS) ¡No!

(LLORA) No puedo creer que nos hayamos quedado sin entradas.

¡Chist! Chavales.

He oído que os habéis quedado sin entradas.

Sí. Denos dos.

(AMBOS) ¡Lo logramos!

(Sirena)

Habéis logrado ir a un calabozo.

-¿Tiene buenas vistas?

-La reventa de entradas es ilegal.

Andando, gamberros.

-Bueno, puedo practicar mis bailes.

-Ni lo pienses, chaval,

mi cadera se mueve mucho mejor que tú.

-Cálmate, Scoots, o añado alboroto a tu exceso de velocidad.

-Aún no puedo bailar, Lincoln.

¿Y eso qué más da? Total, no vamos a ir al concierto.

¡Eh, peque Loud! ¿Qué haces tú aquí?

¿Bobby? ¿Qué haces tú aquí?

Es mi nuevo trabajo.

A Lori le encantan los uniformados,

y estoy aprendiendo mucho sobre el trabajo policial.

Las muestras de pollo que ha pedido, capitán.

-Buen trabajo, Santiago.

Ahora tienes trabajo en el Wok a Mole.

He oído que regalan rollitos de carne.

-Ya voy, jefe.

-Mm.

(Música suave)

Chicos, ha venido vuestra madre. (AMBOS) ¿Qué?

¡Ay, mis pequeñines!

¿Luna? Digo... ¿Mamá?

(SUSURRA) Suerte que cogí el teléfono

cuando llamó la pasma, tíos.

Agente, ya me encargo de ellos.

Sí, señora. Enseguida, señora.

-Sus filetes, capitán.

-Pero ¿de qué me estás hablando, Bobby?

¿Y dónde están mis rollitos de carne?

-Usted dijo que buscara carne, así que...

¡Hola, Luna! -¿Conoces a su madre?

-No es su madre, es su hermana.

Por cierto, bonita peluca.

-¿Peluca? (RÍE NERVIOSA)

¡Se siente!

Lo siento, colega.

Quebrantamos la ley y aquí estamos.

Pero has intentado rescatarnos.

He estado pensando en lo que dijiste.

Y es que tenéis razón.

Se me va un poco la olla cuando hay un primer concierto.

¿Por qué te importan tanto?

¡Porque mi primer concierto cambió mi vida!

Fue con Mick Swagger. En el verano del séptimo curso.

En su gira mundial.

Hasta esa noche calurosa de junio, no sabía lo que quería ser,

pero en cuanto Mick y su tropa se subieron al escenario,

empecé a tenerlo claro.

# Ella tenía calor cuando despertó,

# algo pasó, y del suelo despegó.

# Por el aire voló # y a este show se sumó.

# No se daba cuenta # de su transformación.

# ¡Transformada! #

"¡Era como si me estuviera hablando a mí!".

# El rock and roll # será tu nuevo credo.

# ¡Transformada!

# Ya nada te para. #

"En ese momento lo entendí".

¡Soy Luna Loud!

¡Allá voy! (PÚBLICO GRITA)

# ¡Sí, sí, sí, lánzate! #

¡Vaya! Pues no tenía ni idea.

Ya sé que solo es rock and roll, pero me gusta.

(LLORA)

Perdóname. Es que ha sido una historia tan bonita...

Tienes razón.

Los primeros conciertos son inolvidables.

No puedo dejar que os lo perdáis.

Tomad, os devuelvo las entradas.

¡Pero marchaos de aquí!

Señor capitán poli, ¿no cree de corazón

que debería pasar mi primer concierto con mi hermana?

Nos haría un favor muy grande.

Bueno, eh...

Resulta que, por un casual, tengo esta otra entrada en el bolsillo.

Y como tú has logrado tocar mi desafinada cuerda sensible,

me encantaría que fueras al concierto con tu hermano.

(TODOS) ¡Rock and roll!

No tenías por qué pedírsela, hermanito.

Lo sé, pero no sería un primer concierto sin Luna Loud.

Lo siento por todo lo que te dije en la cola.

Tranqui, hermanito.

Y no te preocupes, te prometo que me comportaré como se debe.

(EMOCIONADO) ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya vale!

Largaos de aquí y disfrutad del concierto.

(TODOS) ¡Cómo mola! ¡Sí! ¡Bien!

(SUSPIRA) -Larga vida al rock and...

-¡Adiós, pringado!

-¡Bobby! ¡Una fugitiva! ¡Va en coche!

"¡Córtale el paso en los restaurantes!".

-¡Jerónimo!

-¡Oh! ¡Venga ya!

(JADEA) Bobby, no puedes dejar que una sospe...

¡Uy! ¿Palomitas de gambas?

(Música rock)

Pues no veo nada.

¡Oh! Creía que mi primer concierto sería algo inolvidable.

Lo podría ser, pero no quiero meterme.

No, venga, métete.

Muy bien. Para empezar, hay que ponerse delante.

Eh, no puedo colarme delante de todos.

¡Pues surfearemos sobre la gente!

(AMBOS) ¿Qué?

# ¡Uh! #

¡Yuju! ¡Esto es la caña!

Cuidado, chicos, cuidado con el cuello.

¿Os ha molado el paseíto?

¡Vaya! ¿Cómo has llegado tan rápido?

Una, que tiene sus trucos.

¡Venga, una pose molona!

# ¡Qué pasote!

# ¡Repartir un besote! #

Anda que no se equivocaban mis hermanas con Luna.

No es que esté como una cabra,

le apasionan muchísimo las cosas que le gustan.

Y como dice mi banda favorita muchas veces:

"Hay que repartir...".

# ¡Besos de Smooch! #

¡Ese es mi hermanito!

¡Gracias por hacer que mi primer concierto sea inolvidable, Luna!

(AMBOS) ¡Rock and roll!

-¡Espera, espera, espera!

Este concierto ha acabado chupi piruli,

pero sigo sin saber bailar.

Espera, Clyde.

(CANTA) "Da, da, beso de Smooch".

-¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando!

# ¡Smooch! #

"LA CASA ESTÁ LOCA LOCA LOCA"

(Música animada)

Dinero.

En la casa de los Loud no hay mucho dinero con el que vivir.

¡Puaj!

¡Menuda guarrada!

Y por eso, cuando te encuentras con dinero,

aunque solo sea un poquito,

hay que quedárselo sin más.

¡Premio!

¡Muac!

¡Hemos oído dinero!

¡Una de 10! ¡No, de 25!

Es imposible. El dinero no hace ruido.

¿No has oído la expresión "El dinero habla"?

(RÍE)

Y esa moneda me ha dicho: "¡Voy a tu bolsillo!".

¡Es mía!

Chicas, podemos repartirla en dos partes iguales.

¡No! ¡No os la vais a llevar!

¡La encontré en el sofá y es mía!

Un momento.

Si ahí dentro había una moneda, a lo mejor hay más.

(HABLAN A LA VEZ)

(MADRE) ¿Por qué se pegan esta vez?

¿Por cinco centavos bajo la mesa?

(PADRE) No, por 25 bajo el sofá.

(MADRE) Deberíamos intervenir antes de que se muerdan.

(Mordisco)

(PADRE) Ya es tarde.

(SILBA)

(PADRE) ¡Ya vale! ¡Todo el mundo arriba a limpiar el ático!

¡Castigadas por pegaros por dinero!

(A LA VEZ) ¡Jolines!

(HABLAN A LA VEZ)

-Pelear nos ha salido caro.

(RÍE)

-¡Al ático!

Pero ese era bueno.

(PADRE) "Y quiero que esté todo reluciente".

"Hasta la esquina del fondo".

(Grito)

-Pero la esquina del fondo era mi sitio oscuro secreto.

-¡Lincoln tiene la culpa de todo, así que tendría que ir él!

(PADRE) "Y cuidado con el tablón suelto".

Pero ¿qué tablón suelto?

(Golpe)

Este dichoso tablón suelto.

¡Eh! ¿Esto qué es?

(LEE) "A los futuros inquilinos de la avenida Franklin 1216.

Mi familia se peleaba por el dinero,

y decidí dejaros mi fortuna para que la compartáis.

Si queréis una pista sobre dónde está, mirad qué imagen dais.

Firmado: señora Sharon Demonet, la dueña original".

¡Ah!

¡Chicas! ¡Mirad esto!

¡He encontrado una carta de la dueña original!

¡Dice que ha escondido dinero en la casa!

Ya, claro, Lincoln, no pierdas el tiempo,

no te vas a escapar de limpiar el ático.

(A LA VEZ) ¡Eso!

¡Vale! ¡Pues lo buscaré por mi cuenta,

y cuando lo vea, será todo para mí!

(Golpe)

¿Dónde están todas?

¡Lisa! Pero ¿qué haces?

Eh... Calibrando mi detector de humanos tontos.

(Pitidos)

Calibrado.

(SUSURRA) -Lucy, ¿ves algo?

Lynn, ¿qué estás haciendo? (LUCY GRITA)

(Golpe)

¿Quién? ¿Yo? Echando la colada por el conducto.

La colada no grita tanto al caer.

¡Pero sí los hermanos curiosos!

Vale, vale.

¡Perdona, Lucy! -No pasa nada.

He encontrado un nuevo sitio oscuro secreto.

¿Buscas algo, Lola?

Eh... No.

Solo practicaba para... Eh...

el desfile de Miss Limpiachimeneas.

(RÍE)

(SUSURRA) -Aquí no hay nada.

-¡Tiene que haberlo!

¡Tú busca! ¡Busca!

-"Pásame la linterna".

¡Rápido, escóndete!

¡Ay!

(SILBA)

¿Qué estás tramando?

Nada. Eh... Practico la percusión.

(GOLPEA)

Ahora me imagino qué siente una campana.

¡Ah!

"¡Aj, qué asco! ¿Qué es eso?".

"Oye, guapa, no me des prisas". Te daré un cate si no vas deprisa.

Esto es asqueroso de la muerte.

¡Aj! ¿Por qué no nos diría la señora Demonet dónde está el dinero?

No lo sé. Preguntémosle.

(GRITA) (GRITA)

¡Espera! Solo es una decoración que sobró en Halloween.

¡Eh! Pero ¿qué es lo que hacéis?

Eh... Limpiar el polvo.

Espera, creía que buscábamos el dinero.

¡Lo sabía!

Vale, reconocedlo, estáis buscando el dinero, ¿verdad?

Eh... Obviamente.

Claro que sí. Toma tu primera pista, Sherlock.

Vosotras ni os creíais que existía el dinero.

¡Debería ser para mí!

¡De eso nada! ¡Me lo voy a quedar yo solita!

No si lo encuentro la primer.

Ya, vosotras soñad.

¡Es mío!

(HABLAN A LA VEZ)

(SILBA)

Está claro que no habéis aprendido la lección.

¡Volved al ático!

(Música suave)

La respuesta tiene que estar por aquí. Lo sé.

(LEE) "Mirad qué imagen dais".

¿Eso qué significará?

(Música suave)

¡La imagen! ¡Claro!

Solo voy a pasarme para...

limpiar la...

la suciedad.

¿Qué es eso? ¡Ah! Nada.

¡Lincoln ha encontrado otra carta!

¡Uhm! (AMBAS) ¡Ay!

(GRITAN)

¡Vale, muy bien! ¡Calmaos!

(LEE) "Muy bien. Habéis encontrado la pista.

Pero, cuidado, si os peleáis, como hizo mi familia,

no podréis echar la vista atrás".

Chicas, deberíamos hacerle caso y dejar de pelear.

Sí... Eso es verdad. En cuanto terminemos de limpiar,

deberíamos unirnos para encontrar el dinero juntas.

¡Eh! ¡Lori va a por el dinero!

(GRITAN) ¡Esperad!

(Golpe)

Voy a mirar aquí. -¿No me ves?

-¿Has mirado esta habitación? -Pero ¿qué haces?

-Aquí no está. ¡Chicas, la carta!

Recordad lo que dijo Sharon Demonet.

¡Que zurzan a Sharon Demonet!

¡Esto es la ley de la selva!

(HABLAN A LA VEZ)

(GRITA)

¡Huele el dinero, chico! ¡Ahora busca más!

¡Oh! ¡Escúpelo, Charles!

¡Te juro que recuperaré ese dólar

aunque tenga que esperar a que salga por el otro lado!

(LUCY) Yo te invoco desde el más allá.

Señora Sharon Demonet, dime dónde está tu fortuna.

Comunícate.

Oh, espíritu.

Vamos, tía, ¿dónde has metido la pasta?

¿Qué ha dicho Sharon?

¡Que te largues de nuestro cuarto!

(GRITA)

(Música acción)

Eh, mira, me he ganado el pan.

(RÍE)

Y tiene cheddar y lechuga y... ¿especias?

¡Aj! Normal que alguien lo tirara.

¡Eh! ¿Qué...?

¡Fuera! ¡Es nuestro territorio!

(Guitarra)

¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Ese dólar es mío!

¿Lo has encontrado?

¿A ti qué te importa? ¡Busca por tu parte!

¡Ah, mi cuarto! ¡Eso es!

(Música acción)

(HACE ESFUERZOS)

¿Dónde lo ha metido?

(HABLAN A LA VEZ) ¡Atrás! ¡Quitad, bichos!

"¡Lo encontré!". (TODOS) ¿Eh?

(A LA VEZ) ¿Encontraste el dinero?

No, la zapatilla floreada que perdí.

(SUSPIRAN)

-El dinero no está aquí.

¡A lo mejor en la otra planta!

-¡Primer!

(HABLAN A LA VEZ)

(JADEAN)

¡Al comedor!

(HABLAN A LA VEZ)

¡En el salón!

(HABLAN A LA VEZ)

¡El cuarto de Lily!

(SE CALLAN) (LILY RONCA)

(Silencio)

¡Hemos buscado por toda la casa y nada!

¿Cómo? ¿Que mi zapatilla no es nada?

Quizá no has leído bien la carta.

(HABLAN A LA VEZ) ¡Quita!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Dejadme!

¡Has roto la carta! -¿Qué has hecho?

Tío, ¿cómo encontraremos el dinero?

¡No lo haremos! ¿Por qué?

-¿De qué estás hablando? Porque solo nos hemos pegado por él,

y es exactamente lo que nos advirtió Sharon Demonet.

(Música melancólica)

Hagamos esto:

A partir de ahora, cuando encontremos dinero,

sea una fortuna o esta monedita, lo compartiremos a partes iguales.

Eso. -Vale.

-Será lo mejor. Me parece bien.

Sí, va a ser lo mejor.

Yo compartiré hasta el dólar que he rescatado de Charles.

-¡Aj! Mejor no.

¡Uy, qué asco!

(LILY RÍE) ¡Oh! ¡Lo sentimos, Lily!

¿Tus hermanas y hermanos ruidosos te han despertado?

Oye, ¿qué tiene Lily pegado en el pañal?

Es... ¡Un mapa!

(LEE) "Si estáis leyendo esto, es que os habéis reconciliado

y habéis echado la vista atrás.

¡Enhorabuena, os falta poco!".

(A LA VEZ) ¡Bien!

¡Esperad! ¿Cómo podía saber que el mapa estaría detrás de Lily?

¿Qué más da? ¡Encontraremos el dinero!

(HABLAN A LA VEZ)

(Música acción)

La equis marca el lugar.

¡Uy! ¡Me encanta la equis!

(A LA VEZ) ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava!

-Yo tengo experiencia desenterrando.

(A LA VEZ) ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava!

-¡Cuidado con aflorar las cuentas ocultas!

(RÍE) ¿Lo pilláis?

(A LA VEZ) ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava!

-A ver todos, apartaos.

Luna, ¿un temilla para animar?

Oído cocina.

(TOCA)

(EXHALA)

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Tiene un candado!

Anda, trae.

(A LA VEZ) ¡Oh!

¿Qué? En mi cabeza tengo algo más que aire, ¿sabéis?

¡Oh! (A LA VEZ) ¡Oh!

(Música celestial)

¡Quinientos dólares!

(A LA VEZ) ¿Qué?

Si lo compartimos a partes iguales, entonces, nos llevaríamos...

45,454545 dólares cada uno.

(A LA VEZ) ¡Bien!

-¡Bien! ¡Bien! ¡Yuju!

¡Movida!

(A LA VEZ) ¡Yuju!

(MADRE) Ha sido un detallazo que regalaras tu paga extra.

¿Les vas a contar que eres Sharon Demonet?

(PADRE) No.

(MADRE) Reconozco que me alegro de verles compartiendo el dinero

y no pegándose por él. (PADRE) Sí.

Forma parte del plan de Sharon.

(MADRE) ¿Destrozar la casa era parte del plan de Sharon?

(PADRE) No, no lo era.

(MADRE) Bueno, pues, Sharon, a limpiar.

(Música suave)

Dinero. No hay mucho en la casa de los Loud,

pero cuando llega, está bien saber que a partir de ahora lo compartirán.

¡Uy! ¡10 centavos!

Voy a... guardármelo por aquí.