# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! #

UNA CASA DE LOCOS

"INTERCAMBIO DE ACTITUDES"

(Música)

(BOSTEZA)

Hola, papis. -Hola, cariño.

¡Uh! Manos arriba.

Calma, no queremos que te caigas del taburete

y te partas la crisma. -Lo de partir dejádmelo a mí.

-Bueno, Clyde, ¿hacemos algo especial este fin de semana?

¡Uy! Podemos ir al curso de reanimación.

-La verdad es que Zach va a ver una peli nueva

de una familia de cuervos que se juntan para tomar el...

-Para, eso debe de dar miedo

y podría provocarte fobia a los cuervos.

-Harold, ¿qué opinas de ello? -Papá tiene razón.

¿Hay otra cosa que quieras hacer?

-Ah... -¡Clyde, que quema!

-Lincoln va a hacer una maratón de videojuegos. ¿Puedo ir?

-Aunque sea un fin de semana, no puedes acostarte tarde, cielo.

(SUSPIRA) -Pues al curso de reanimación.

-¡Clyde, no, que es picante! ¡Te vas a quemar la boca!

¿Esto no iba guardado bajo llave?

(REFUNFUÑA)

Entonces, ¿no puedes venir a la maratón?

Qué pena. Ahora Rusty podrá invitar a su primo Randy

y siempre acapara toda la salsa.

Lo siento, a veces mis padres me vuelven loco.

Me vigilan constantemente, no tengo libertad.

Por una vez, me gustaría acostarme tarde y comer pepinillos.

Espera, ¿no puedes comer pepinillos?

Se muere un tío del siglo XIX por atragantarse con uno

y por eso no puedo tomarlos.

Descansa en paz, Jedediah.

A lo mejor, si tus padres tuvieran una distracción,

no estarían tan pendientes de ti. ¡Eh, mira!

Llévales otra mascota. Liam regala pollitos otra vez.

No sé yo, mis gatos son cazadores natos.

Si vieras lo que le hicieron a las zapatillas conejo

de mis padres...

Ay... Pero esto podría valer.

-¡Clyde, los ojos, he puesto la olla a presión!

-He tenido una idea y quería comentárosla.

¿Os gustaría tener a un estudiante de intercambio brasileño?

Se llama Tiago y es de mi curso.

-Vaya, Clyde, ¿cómo se te ha ocurrido?

-Pensé que molaría mucho.

Siempre me ha interesado conocer la cultura brasileña.

-No sé yo, es una gran responsabilidad

y no queremos pasar menos tiempo contigo.

-¡Puf! Me habéis dado todo vuestro amor ¡durante 11 años!,

podré compartirlo unas pocas semanas.

-Bien, si estás seguro... -¡Genial! Porque ya me he apuntado.

(Timbre)

¡Oh! Debe de ser él. ¡Ya voy!

-Hola, soy Tiago, encantado.

(Música)

Hola, Tiago, yo soy Clyde.

(Crujidos)

Perdona, yo soy de abrazar. Encantado, padres. ¡Venid aquí!

-Bienvenido, es un placer tenerte...

(Para la música)

Traigo regalos para todos.

Trajes de carnaval. Los llevamos para bailar samba.

-Podríais probároslos para que Tiago os enseñe algunos pasos.

Os dejo con él.

(SILBA)

A pepinillear.

Mis papilas gustativas ya están bailando.

(Maullido)

Oh, ya veo, también queréis un poco de libertad.

GOLOSINAS FELINAS

-"Clyde, ¿estás comiendo pepinillos?" -"¿Y los gatos chuches?".

-Eh... No, papás, solo, eh...

Hacíamos una tabla de quesos. ¿Gouda o suizo?

-"¡Uy! Pon de los dos y no te dejes las galletitas".

-No están lo bastante distraídos.

Tenemos que hacer que salgan de casa con Tiago.

¿Dónde están esas galletitas?

(Música, trinos)

Ay... ¡Ay! ¡Ah! -Buenos días, Clyde.

-Buenos días, papás.

He pensado... que hoy podríais enseñarle Royal Woods a Tiago.

Y hacer un pícnic. -¡Qué buena idea!

Podemos tomar flipmonadas,

alquilar una barca el parque Árbol Alto,

visitar la fábrica de papel... -¡Ah!

-Me encantaría acompañaros,

pero alguien tiene que quedarse en casa... con los gatos.

-¿Eh? -¿Ah?

-Ya sabéis que a ellos les encanta tirar las plantas cuando nos vamos.

Gatos malos, no, no.

(MAÚLLA)

-Es verdad, no podemos dejarlos solos.

-¡Genial, pasadlo bien!

Hora de ver "Cuervoguedón".

-Pero tampoco podemos dejar a Clyde solo.

-Ya sé, llamaremos a François, el canguro de gatos,

para que Clyde también venga.

¿Qué te parece, cariño? -¿Qué tienes en la espalda?

-Eh... Nada.

François... Genial.

PARQUE ÁRBOL ALTO

(Trinos)

Clyde, ¿y tu mosquitera?

Nunca se sabe cuándo habrá una plaga de bichos.

-Te voy a contar una historia de Royal Woods.

El poni exprés solía atajar por este parque.

Ese estiércol petrificado es la prueba.

¡Uy! No, solo es una piña.

-Jo, ¿qué haremos con los pepinillos que nos sobran?

-Supongo que habrá que tirarlos.

-Eh, papás, voy a dar una vueltecilla de nada

y a estirar las piernas.

¡Oh!

A ver si esto funciona.

Eh, papás, ¿podemos hablar?

Me preocupa Tiago, creo que tiene morriña.

-¿Por qué dices eso?

-Bueno, le he visto abrazando su traje de carnaval, estaba triste.

¿Sabéis cómo ayudarle? Pasando un buen rato

con los dos mejores papás que conozco, pim y pam.

Os acompañaría, pero creo que le vendrá bien

que estáis los dos a solas con él.

-Pues... De acuerdo entonces.

-¡Oh! Mira cómo lo disimula el pobre.

-Pasadlo bien.

¡Libertad y pepinillos!

(Música animada)

(Graznidos, maullidos)

¡Libre, sí! ¡Libertad!

(RÍE) Toma ya.

(RÍE)

(MAÚLLA)

-Clyde, hemos vuelto.

(MAÚLLA)

-Ah, hola, papás.

Perdonad, es que nos hemos acostado un poco temprano.

(MAÚLLA)

-¿Qué tal ha ido? -Genial.

Tenías razón, Tiago necesitaba buena compañía.

-Nos ha contado cómo es su vida en Brasil

y que le gustaría convertirse en un bailarín de samba profesional.

-Estáis haciendo muy buenas migas.

¿Quién sabe? A lo mejor podríais ir a Brasil a visitarlo.

-Oye, puede ser una buena idea.

¡Buenos días, papás! ¿Habéis visto mi gorra?

¿Papás? ¿Tiago?

(LEE) "Hemos ido al mercadillo con T".

Bueno, me habrán dejado el desayuno en el microondas.

(MAÚLLA)

Da igual, compraré una flipmonada donde Flip.

Papás, ya estoy en casa. Traigo mis deberes, por si queréis verlos.

¿En serio? ¿Otra vez fuera?

¿Y no han dejado una nota?

Les dará igual que pueda ir a la universidad.

(Música)

¡No me lo puedo creer! Primero se olvidan de mi burrito,

luego se marchan sin dejar una nota,

y ahora están haciendo lo que sea que sea eso en vez de ocuparse

de mi corte de pelo semanal, mirad lo largo que tengo el flequillo.

-Tiago, ¿quieres que te cortemos el flequillo?

-¡Venga ya!

(Continúa la música)

Papás, tenemos que hablar.

¿En serio? ¿Otra vez fuera?

(LEE) "Vamos al 'aeroporto'", ¿qué?

¿Por qué se van al aeropuerto?

¡Y no están sus maletas!

A lo mejor podríais ir a Brasil a visitarle.

-Oye, puede ser una buena idea.

(Música tensión)

No me encuentro bien.

Lincoln, tengo una emergencia, una que no tiene código.

¡Lincoln, Lincoln!

Clyde, estoy aquí, ¿qué pasa? Mis padres y Tiago se van a Brasil

y me han dejado tirado. No sé ni siquiera si van a volver.

Clyde, no te enfades, pero te estás rallando un poquito.

Lincoln, colega, no necesito que me lo discutas, necesito un favor.

AEROPUERTO

¡Gracias por la ayuda! Suerte, colega.

Bueno, ¿nos vamos a desayunar?

(Claxon)

(Música tensión)

¡Papás, esperad, no quiero que os vayáis a Brasil!

-Clyde, ¿qué pasa? -Os pedí que alojáramos a Tiago

porque yo quería algo de libertad,

pero no que os olvidarais de mí por completo. Os quiero.

Os necesito y quiero pasar tiempo con vosotros.

-Clyde, esto ha sido un gran malentendido.

(RÍE) No nos vamos a Brasil, se va Tiago.

-Las prácticas de samba han dado resultado,

han aceptado a Tiago en una escuela de samba en Río,

mañana empiezan las clases, tenía que coger el primer vuelo.

-Pero os llevasteis vuestras maletas.

-Bueno, como a alguien le encantaban las flipmonadas,

decidimos que se llevara las maletas llenas con ellas.

-Tu padre y yo no nos olvidaríamos de ti, solo queríamos darte

algo de espacio, creímos que era lo que querías.

-¿Os habéis dado cuenta?

-Y puede que tuvieras menos libertad de la que pensabas.

-¡Libre! ¡Oh, sí, libertad!

¿Me habéis estado vigilando todo el tiempo?

¡Gracias! Os quiero. (LOS DOS) Y nosotros a ti.

-Adiós, Tiago, suerte con la escuela de samba.

-Lo de la escuela es mentira.

No me malinterpretes, tus padres son encantadores,

pero son algo intensos, incluso para mí, no sé cómo vives con eso.

-La verdad, no los querría de otra forma.

-Si alguna vez vas a Brasil, búscame, Clyde. ¡Chao, chao!

-Tiago, vas a perder el avión.

-¡Adiós, Clyde! -¡Adiós!

-Aquí tienes, Clyde, cómetelo mientras se enfría el desayuno.

-¿Lo dices de verdad?

-Pero cómetelo despacito.

-Va por ti, Jebediah.

(Sirena)

¡Ah, zumo de pepinillos! -¡Ah!

-¡Caray! Pues sí que son peligrosos.

"VOLUNTARIADO PERJUDICADO"

(Música)

¡He aquí la nueva Mini Miss Rayo de Sol!

-¡Oh! Gracias, gracias.

Esta es la corona más superfashion que nunca he llevado.

¡Lola, al teléfono!

Te llaman de Mini Miss Rayo de Sol.

¡Ay, ay, ay!

¿Hola? Soy Lola Loud, su futura Mini Miss.

¿Qué? ¿Han rechazado mi solicitud?

¿Por qué? Les llegó mi foto, ¿verdad? ¿Y la muestra holográfica

de mi vestido? ¿Qué se me ha pasado por alto?

(GRITA) ¿Servicios a la comunidad?

Pues se ve que una Mini Miss Rayo de Sol debe ser bella por dentro

y por fuera. ¿De dónde voy a sacar 10 horas para hacer de santurrona

antes del domingo? -Recoge basura,

conozco buenos sitios donde hacerlo.

-Podrías trabajar en la biblioteca organizando libros.

-¡Lisa! ¡Que no aguanto tanto tiempo a mi voz interior! ¡Ah!

¿Y como mentora de alumnos nuevos en el cole?

La secre Cheryl siempre está buscando voluntarias.

¡Lincoln, esa idea es horri...!

Espera, la verdad es que no suena tan mal.

ESCUELA

¡Oh! Nos encanta que vengas a ayudarnos, Lola.

Esta es nuestra nuevísima alumna, Meli Ramos.

-¡Ahí estás! ¡Hola!

¡Bienvenida al Colegio de Royal Woods!

(SUSURRA) -Te he visto antes en el patio.

-¿Qué has dicho, cariño? -Te he visto antes en el patrio.

-No os vais a creer la locura de sueño que he tenido esta noche.

(CUCHICHEAN)

-Ahí estaba yo, rodeada por dragones escupiendo fuego,

armada con solo una lima de uñas y...

-Pareces tan segura y popular...

¿Tú podrías ayudarme a... a que yo pueda encajar aquí?

-¡Oh, pues claro!

Conozco todos los secretos del éxito social, vas a ser la más querida

del cole. (RÍE)

(PIENSA) -Y el jurado del desfile me va a adorar.

Vale, para empezar, hay que hacerse notar,

que la gente hable siempre de ti.

-Yo solo quiero ser una más.

-No, no, no, ¿para qué ser una más cuando puedes entrar a lo grande?

(RÍE) Espera y verás. -¡Buenos días, clase!

¿Dónde está Lola?

(Música)

¡Viva mi hermana, viva mi hermana!

-Gracias, gracias, muy amables.

¿A que es guay? Deberías hacer algo parecido mañana.

-No estoy muy segura.

-Podríamos meterte en la clase dentro de una cesta para regalos

y salir en una pregunta sorpresa. Yo iba a hacerlo la semana que viene,

pero puedes hacerlo tú. -¡Ay!

Otra cosa fundamental para el éxito social es

dónde te sientas para comer. ¿Dónde nos sentamos hoy?

(RELINCHAN)

-¡Uy! Yo también tengo mis ponis, ¿por qué no vamos con ellos?

-Ay, cariño, no, esos son de preescolar,

hay que apuntar más alto,

como a esos de 4, junto a la fuente de agua.

(Música)

¿Los conoces?

-No, pero eso no me va a detener. Mira y aprende.

(RÍE) Yo me parto, lo habéis visto, ¿verdad?

-¿De qué está hablando? (RÍEN)

Siéntate, niña, quédate con nosotros.

(Continúa la música)

(Bullicio)

¡Oh, por fin, el recreo! -¿Podríamos pasarlo en la biblioteca?

Me ha parecido ver el nuevo libro del detective Teckel.

-¿La biblioteca? No, no, no, no. Venga, anda, vámonos al patio,

es hora de enseñarte otro de mis secretos.

No juegues a un juego, sé el juego.

(RÍEN)

(Silbato)

¡Venga, chicos! ¿Jugamos al pillapilla?

(EXCLAMAN)

Los toboganes son seguros, el barro es lava, y solo se corre de espaldas

o dando saltos. ¿Listos? ¡Ya!

Yo me voy a por todos, invéntate un juego para cuando vuelva.

-Pues... -¡Adiós!

-Gracias por invitarme a tu casa. -¡Yo encantada!

He pensado que podemos jugar a mi juego favorito:

¡cambio de look!

No te confundas, me encanta el gris, es muy... europeo,

pero, ¿has pensado alguna vez en llevar algo más... llamativo?

-Como una... ¿coleta?

-¿Una coleta? No.

Me refiero a esto.

¡Ah! Eres como una mariposa, una preciosa mariposa social,

lista para levantar el vuelo. Creo que ya hemos terminado la tarea.

-Lola, no me puedo creer que te pierdas un viaje a Villaeslaleche

por un desfile. -Algunas coronas requieren que hagas

algunos sacrificios.

-Muy bien, señorita Lana, vamos al autobús.

Y recuerda la regla de Villaeslaleche.

-Jo.

(A LA VEZ) Los chicles del suelo no se comen.

-¡Menos mal que estás aquí!

Me preocupaba pasar todo el día en Villaeslaleche yo sola.

-¡Ah, sí, esto! La verdad es que no voy a ir,

me voy al desfile de Mini Miss Rayo de Sol.

¿Pero por qué estás nerviosa?

Estás guapísima, además, te he enseñado todos mis secretos sociales.

-Bueno, sí... Y haces que parezcan fáciles,

pero no creo que me salgan bien.

-¡Oh, qué ropa más bonita!

Lola tiene justo lo mismo.

Tenemos que irnos, cariño, ya sabes que los padres de las modelos son

todos unos borricos aparcando.

-No te pasará nada, tu alegra esa cara y sonríe.

Písale, mamá.

(Música)

(EXCLAMAN)

(Continúa la música)

¡Oh, qué pirueta! ¡Qué talento! A ver si el jurado opina igual.

(Vítores, aplausos)

¡Bien hecho, Lola! Creo que ha sido tu mejor número con la cinta

hasta ahora. -Gracias, mami.

¡Oh! Qué bonita.

Mira la foto que ha mandado tu profe desde Villaeslaleche.

¿A que Lana está monísima con su gorra-ubre?

-¿Dónde está Meli? -Permiso, que voy con la corona.

-¡Hala, cómo brilla!

-¡Oh!

¡Asombroso!

El vestido es mejor todavía que la muestra holográfica.

(Flashes)

(Música terror)

(RÍEN)

Los dos podéis pasar.

Lo siento, es una atracción para parejas.

-Espera, ¿nos falta alguien? ¡Ah, ahí está!

Lana, ven aquí.

-¡He encontrado una manzana en el suelo!

-Señorita Loud, ¿señorita Loud?

-¡Oh, sí! Perdón.

Estate a lo que tienes que estar,

Meli se lo estará pasando de fábula en Villaeslaleche,

lo que tienes es demasiada imaginación,

pero debería preguntarle a Lana por si acaso.

Mamá, ¿me dejas el móvil?

-¿Qué pasa, hermana? ¿Te gustaría haber venido aquí en vez de estar

con zapatitos apretados? -No, quería saber

cómo os iba a todos, a ti, a la vaca Paca, a Meli, la nueva...

-¿A Meli? No sé yo,

se ha pasado casi todo el día en el baño,

se habrá tomado uno de esos batidos nuevos de queso azul,

seguro que eso da una flojera... -No, sé por qué se ha metido ahí,

y yo tengo la culpa. Gracias, Lana.

-¡Uy! Mamá no dijo nada del requesón.

¡Jo! Venga, hombre.

-¿Y esta qué te ha parecido? -Esta ha estado muy bien.

-Disculpa, señorita Loud,

pero el jurado no ha terminado de decidir sus puntuaciones.

-Perdón, pero me gustaría descalificarme de este desfile.

-¿Por qué? Lo tenías ganado.

-Eso da lo mismo, no he cumplido con los servicios a la comunidad.

Tenía que ayudar a alguien, pero solo me ayudé a mí misma.

(Música)

Adiós, dulce corona.

¡Mamá! ¿Cuánto tardamos en ir a Villaeslaleche?

(JADEA) ¡Meli! ¡Meli!

(Música)

¿Meli? Lo siento mucho. -Lola, no, el suelo está sucio.

-Tanto como yo,

tenía que ayudarte a encajar aquí, pero en vez de escuchar

tus necesidades te dije cuatro tonterías

que solo me vienen bien a mí.

Solo quería cumplir un requisito para un desfile.

-¡Ah! Vaya.

Bueno, ¿y lo has ganado?

-Abandoné, no me merecía esa corona.

Y yo no quería que lo pasaras mal en Villaeslaleche,

este sitio está bastante bien, ¿nos montamos en algo?

¿Compartimos una manzana de caramelo?

-Eso estaría bien. -Pero antes, te he traído esto.

-¡Oh! Mi color favorito.

(GRITAN)

Meli, este es Armen, también le gustan los ponis.

-Tinytrot es mi favorito. -Abigail, ¿conoces a Meli?

Creo que a las dos os gustan esos libros de detectives perrunos.

-¿Has leído el libro en el que atrapa a esa chichilla?

-Es buenísimo.

(Campana)

Muy buena.

-Menuda galleta se ha comido la galleta.

¡Bien hecho, chica! ¿Qué premio quieres?

-Toma, Lola, te la mereces.

-¡Una corona de queso!

Es la corona más maravillosa que he llevado en toda mi vida.

¡Lana!

-Perdón, tenía que comer algo.