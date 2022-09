"HACIENDO FILIGRANOS"

(Música animada)

(Gallo)

¡Buenos días, Don Coquito!

(MUÑECO) "¡Vaya! Hoy tienes la alegría en el cuerpo.

¿Qué celebramos, muñeca?".

Hoy tengo mi primera cita oficial con Benny. ¿Lo recuerdas?

(MUÑECO) "¡Ah! ¡Vale! ¡Como para no olvidarlo!"

¿Qué debería llevar? ¿Quizá estas gafas de broma?

Son todo un clásico.

¿O quizás este minisombrero?

¡Ah!

(Grito)

(GRITA)

(MUÑECO) "¡Caray! Si no te queda tan mal".

¡No! ¡Mira, tengo una espinilla enorme!

¡No puedo dejar que Benny me vea así!

¡Ay! ¿Por qué no me has dicho nada?

(MUÑECO) "No me había fijado, chica. Pero ahora sí que lo noto.

¡Caramba! ¿Hola, operadora? ¿Es la NASA?

¡He descubierto un planeta nuevo!".

¡Eso no ayuda, señor Coquito!

(Música animada)

Vale. Respira hondo.

Las espinillas no son para tanto.

Y, además, a Benny le gustas por cómo eres, no por tu aspecto.

Quizás tienes razón.

Pero ¿qué te pasa?

¡Eso es un monstruo, Luan!

¿De verdad?

-¿Monstruos? ¿Dónde?

¡Jo! ¡Solo es un grano! Pero menudo grano.

(A LA VEZ) ¡Ah!

-¿Puedo reventarlo? ¡Va! -Si lo revientas,

extenderás sus bacterias.

Espera, ¿hoy no pensabas salir con Benny?

¡Sí! Por eso tengo que quitármelo. ¿Podéis ayudarme?

¡Porfa!

Sigo diciendo que no deberías darle importancia,

pero si te parece tan importante, te ayudaré.

(RÍE)

Según la revista "16,5",

este parche debería quitarte la espinilla en cinco segundos.

¡Dale!

-Tres, dos, uno...

¡Tira!

-¿Ha funcionado?

-¡Por supuesto que no!

En la comunidad científica llamamos a esta clase de afirmaciones absurdas

"Chorradas". -¡Oh!

-Pero, tranquila, tiene solución.

(Música tensión)

(MUÑECO) "¡Ah!".

¡Ah! ¿Es seguro?

-Pues... En las manos de una profesional como yo

no tienes de qué preocuparte.

(GRITA)

(GRITA)

-¡Ay!

-¡Jolines! -¡Protones!

Esta profesional experta te debe una disculpa.

(MUÑECO) "Y algo de madera para mi jeta".

(JADEA) (SILBA)

(JADEA) (SILBA)

¡Más rápido! ¿Quieres que sude ese granazo o qué?

(SILBA) (JADEA)

-¿Seguro que esto va a funcionar? (JADEA)

-El primo mayor de Margo dice que sí, así que será cierto.

(Música tensión)

(GRITA)

-Espera. El primo de Margo también dijo

que los Jaguars ganarían el título de este año,

y la han pifiado. Lo siento. -¡Uhm!

-Espíritu de la piel, aceptad esta galleta...,

perdón, corazón humano, a cambio de eliminar la espinilla de Luan.

-¡Oh!

-Lo siento, los espíritus estarán ocupados.

-Sí, será temporada de granos. Uhm...

Dicen que la carne congelada reduce la hinchazón de las picaduras.

A lo mejor, hace lo mismo con los granos.

(JADEA) ¡No, Charles, no es para ti!

(LADRA) (GRITA)

¡Ah!

(MUÑECO) "¡Recórcholis!

Esa cosa está cogiendo tanto sitio para aparcar,

que podrías empezar a cobrarle por minutos".

¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Tengo la cita en media hora,

y no he podido hacer nada para que desaparezca esta cosa.

Tendrás que confiar en que le gustes con o sin grano.

Esperad. Si no podemos quitarlo, a lo mejor, podemos taparlo.

(Música suave)

Eh... Necesito espacio, cielo.

Miguel es el amo del maquillaje.

Tendríais que haber visto cómo transformó a Scoots

para el baile de Sunset Canyon.

Espray de acabado y... "voilà", deslumbrante para tu cita.

¿A que te encanta?

(TODAS A LA VEZ) ¡Oh! ¡Nos se encanta!

-¡Oh! ¡Gracias, Miguel! ¡Eres un verdadero maestro!

-¡Oh! Gracias por proporcionarme el lienzo.

Toma, unas muestras por si necesitas retocarte.

(MUÑECO) "¡Oye! ¿Podrías apañarme esta quemadura?

Su tortolito podría traerse a mi tortolita en la misma cita".

(Música romántica)

Me encantan las chicas con personalidad.

Creo que puedo arreglarte lo tuyo.

(GRITA)

(Música suave)

(TOSE)

¡Lola! ¿Cuántas muestras de perfume has cogido?

¿Qué? Ponía: "Sírvase usted mismo".

-¡Oh! ¡Hemos llegado! ¡Sois los mejores!

¡Gracias por la ayuda!

¡Tú puedes! ¡Pásalo bien!

¡Benny tiene mucha suerte!

(MUÑECO) "¡Esperad! ¿Alguien tiene un espray de menta o...?".

(TOSEN)

(MUÑECO) "Pues... ¿Qué hay en la agenda?

Antes he visto un fotomatón. Deberíamos pasarnos por ahí".

¿Y que quede registrada esta aberración para siempre?

Ni hablar, Don Coquito.

¡Oh! ¡Ahí está!

(Música romántica)

Hola, Benny. -Hola, Luan.

Son para ti. Las he cogido en mi jardín.

-¡Vaya! ¡Margaritas!

(OLFATEA) ¡Ah! ¡Huelen muy bien!

(MUÑECO) "Y esto es para ti, señorita".

(MUÑECA) "¡Oh, vaya! ¡Laca para madera!

¡Mm! ¡Huele a húmedo, qué bien!".

Bueno, Luan, ¿lista para pasarlo bien?

(MUÑECO) "¿Lo dices en serio? Ha estado contando cada segundo".

(RÍE) Eh...

(Música suave)

¡Uf! Los botes a pedales son más duros de lo que pensaba.

Estoy empezando a sudar.

-¡Ay, no! También estoy sudando.

¡Ah! ¡No! Ah...

No te vayas por ahí, vuelvo en un zambullete.

(RÍE)

(RÍE) -Me parto con Luan.

Con ella nunca se sabe por donde va a salir.

(MUÑECA) "Desde luego, Benjamin, es un buen partido".

(JADEA)

-¡Ay! ¡Cogedlo, cogedlo, cogedlo!

¡Hola, Luan! ¿Te lo estás pasando de maravilla?

¡No! ¡De pena! Se me ha ido el maquillaje.

¿Podéis traerme las muestras que me ha dado Miguel

a los servicios del parque?

(TODOS) ¡Oh! ¡Lola lo ha gastado todo!

¿Qué? El Señor Brillito quería saber cómo estaría de princesa.

Y está muy apuesto.

-¡Ah! ¡Coged mi bolsa de emergencia payasil del maletero!

¡Y daos prisa!

(MUÑECO) "¡Mira! ¡El fotomatón está abierto!

¿Nos hacemos unas fotos?".

(SUSPIRA) Ahora no, señor C.

Hola, Luan. ¿Es esta la bolsa?

Sí.

Lo siento, Lincoln.

Veamos. ¿Dónde he dejado la pintura?

(Música animada)

(Bocina)

(RÍE) Me encanta tu nuevo "look".

-¡Ay! ¡Ya me conoces! ¡Me encanta hacer el payaso!

¡Vaya! ¡Este picnic es una pasada!

-¿Quieres un macarón? Los hice con mi madre anoche.

-¡Sí, por favor!

(MUÑECO) "¿Y sabe cocinar? A este ni lo sueltes".

-¡Eh, mirad! ¡Un payaso!

(TODOS) ¡Payaso! ¡Payaso!

-¡Oh! ¡Enseguida vuelvo!

(RÍEN)

-¡Uhm! (RÍEN)

-No ha sido tan buena idea vestirme de payaso

en un parque repleto de niños. Necesito otra cosa para el grano.

Recibido.

Tapar. Tapar. Tapar....

¡Tengo "flipmonadas" y también tengo perritos calientes!

¡Y, por tiempo limitado, algodón de azúcar!

(CHASQUEA)

¡Jou, jou, jou! ¿Tienes galletas para Papá Noel?

-¡Vaya! ¡Directa desde el Polo Norte!

¿Jugamos al ajedrez?

(Música suave)

Uhm...

(Zumbido)

¡Oh! ¡Ay!

(GRITA)

(RÍE)

-¡Uhm! Si muevo el alfil aquí...

(Viento)

(MUÑECA) "¿Y vas a dejar a la torre sola en el rincón?".

(GRITA)

-Pero, entonces, Luan mover a su reina y...

-¡Oye, lárgate! ¿Quieres? ¡Es mi territorio!

-¡Lo siento! ¡He de ir al baño! -¡Ah! Pues vale.

Aquí estaremos.

-¿Qué te parece mi nuevo "look"? ¿Muy cursi?

(RÍE) -¡No! ¡Me encanta!

Vale, ya he hecho mi movimiento. Te toca a ti.

-Uhm...

(Relincho)

¿Eh?

(RESOPLA)

(MUÑECO) "¡Parece que alguien está coladito por ti!".

¡Oh! Lo siento... Eh... Tengo que... cargar el móvil.

-Pero acabas de volver. Y no nos queda mucho más tiempo.

-¡No tardo nada!

(RELINCHA) (JADEA)

(GRITA)

(JADEA)

(RELINCHA)

(JADEA)

¡Ay! ¡Ay, no!

(HACE ESFUERZOS)

¡Mayday! Necesito ayuda.

-Vale, familia, a la de tres.

¡Una, dos, tres!

(HACEN ESFUERZOS)

¿Estás bien? He estado mejor.

-¡Luan!

(Música tensión)

¡Benny a las seis!

(HACE ESFUERZOS)

-¡Familia, formad un muro!

(Música tensión)

Eh, oye, Luan... Hola, familia de Luan.

¿Va todo bien?

Lo siento de verdad, pero mi madre viene ya a recogerme.

-¡No! Yo lo siento.

Hoy tendríamos que haber pasado un rato juntos,

pero nuestra cita está a punto de acabar,

y he pasado todo este tiempo escondiéndolo.

-¿Qué has estado escondiendo?

(SUSPIRA) -Te lo mostraré.

(A LA VEZ) ¿Qué? ¡No! -¿Qué dices?

-No pasa nada, familia.

(Música tensión)

He ocultado... esto.

(GRITA)

Entenderé que no quieras seguir saliendo conmigo.

A ver, ¿quién querría salir con una chica con una espinilla así?

¿Verdad? -Eh... Yo.

Me da igual que tengas un grano, sigues siendo tú.

Eres amable, me haces reír... (RÍE)

Y me encanta pasar el tiempo contigo.

-¡No! (RÍE)

-¡Qué romántico!

No tendrás por ahí un hermanito pequeño, ¿verdad?

Venga, vámonos.

Los granos no importan, son parte de la vida.

-Tienes razón. Gracias por hacer que me sienta mejor.

Siento haber perdido el tiempo obsesionándome con esto.

-Todavía nos quedan cinco minutos para que venga mi madre.

-¡Uy! ¡Ya sé lo que podemos hacer!

(Música animada)

(RÍEN)

-¡Vaya! Han quedado genial.

Voy a guardar una copia en mi taquilla.

-¡Yo iba a hacer lo mismo!

-Me lo he pasado muy bien contigo hoy.

-Y yo.

(Pitido)

(AMBOS) Pero ¿qué...?

(Música tensión)