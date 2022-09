# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # verás qué diversión.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor. #

UNA CASA DE LOCOS

¡Hola, soy Ronnie Anne!

Si os gusta la familia Loud, venid a ver la mía.

Mi madre, mi hermano, el abuelo, la abuela,

el tío Carlos, la tía Frida,

mis primos Carlota, CJ, Carl y Carlitos,

y nuestras mascotas, Sergio y Lalo.

¡Somos los Casagrande!

"LA GUERRA DE LAS TIENDAS CON LOS CASAGRANDE"

(Música)

Ay, mijo, me tienes que contar

dónde consigue tu abuelo la salsa verde,

es la mejor que he probado.

-Lo siento, Margarita, es un secreto del mercado.

-¿Crees que con esto cambiarías de opinión?

(LEE) -"Hazte 10 cortes y te regalamos uno".

Gracias, no me hace falta, mi novia, Lori, me corta el pelo.

-¡Ah! Y se nota, muchacho.

-¡Bobby, vente,

por fin van a inaugurar el local que hay al otro lado de la calle!

-¡Uy! Ojalá sea un gimnasio, quiero ponerme cachas.

O un cine, para estar sentado un rato.

(Música)

INAUGURACIÓN

¡Bien, lo sabía, un gimnasio!

¿Superhola? ¡Oh, es un supermercado! Mal asunto.

-Tranquilo, no van a tener nada que no tenga nuestro mercado.

(Música suave)

No tenemos una alfombra roja.

Ni un piano mágico. ¡Ni nada de esto!

-Aquí cabrían cinco mercados como el nuestro.

¡Hala, mira eso!

-¡Oh! ¡Ay!

-¿Os gusta, chicos?

Cortamos cualquier verdura que compréis sin coste adicional.

¿Queréis probar nuestra agua mineral? Hoy ofertamos el sabor a cielo.

-No sabía que hubiera sabores.

-¿Y un cóctel de salchichas con una selección de salsas?

-¡Ah! -Hasta aquí hemos llegado.

-Hola, soy River, vuestro ayudante de caja.

-Perdón, ya nos vamos.

-Bueno, quedaos con esto, una moneda de la suerte.

Podéis quedárosla o pedir un deseo en nuestra fuente.

(Salpicadura)

Espero que hayas deseado que cierren.

¡El mercado no puede competir contra esto!

-Tranquilo, Bobby, tenemos a la clientela más fiel del mun...

-¿Vito? -¡Ah!

Hola, niños, solo estaba echando un vistazo.

-¿Y arramblando con el súper? -Ah, lo siento.

Tienen un pasillo lleno de caramelos y, mirad...

(Pitido)

Esto pita cada vez que pasas un objeto por aquí.

¡Oh, me siento tan vivo! -¡Ah!

-Calma, no es para tanto que un cliente nuestro compre aquí.

O dos.

¡Venga ya, tío!

(BOBBY) La hemos liado.

Ese súper nuevo nos está robando clientes.

Tenemos que cambiar, si no, el mercado pasará a la historia.

(TODOS) ¡Ah!

Espera, Roberto, el mercado no va a desaparecer,

llevamos con él muchas décadas. -Créeme, abuelo,

he tenido muchos trabajos en Royal Woods

y he visto muchas tiendas familiares siendo aplastadas por las cadenas.

Trabajé en un puesto de perritos

que cerró cuando llegó una casa de perritos.

Pero luego esa casa se fue a pique por culpa de una mansión de perritos.

Al poco llegó un palacio de perritos y...

(GRAZNA) -Nos ha quedado claro.

-No podemos perder el negocio, es todo nuestro hogar.

-¡Pensad en cuánta sangre y sudor han necesitado para abrirlo!

¡Ay, no lo aguanto más! ¡Ah!

-Mi primer trabajo fue en el mercado.

-Y yo quiero trabajar en él el resto de mi vida.

Tenemos que contraatacar.

-Mijo, si crees que corremos el riesgo de perder el negocio,

haré lo necesario para salvarlo.

(HABLAN A LA VEZ)

Lo que haga falta. -Estupendo, este es el plan.

"Primero pondremos un cartel que anuncie

el nuevo y mejorado mercado Casagrande.

Cambiaremos el género y ofreceremos servicios nuevos a los clientes.

En el momento en el que estos entren...".

Tenemos que darles una experiencia de compra de ensueño.

Así que ningún comentario sarcástico a los clientes, ¿vale, amigo?

(GRAZNA) -Vale, amigo.

-Eso ha sido un sarcasmo.

ABIERTO

(Música, tráfico)

(Campanilla puerta)

¡Uh! (BALBUCEA)

-Dice que bienvenido al mercado.

(BALBUCEA)

-Oh, y que le diga si necesita algo.

-¡Oh, qué mono!

(Música animada)

Gracias, CJ. -A mandar.

-Tus muestras de flauta están volando.

-¡Mm! -¿A que están ricas?

Son mucho mejores que las muestras del "Superadiós".

-Creo que, en realidad, se llama... -¡Coma, coma!

-Muchas gracias por cuidármela,

he tardado la mitad de tiempo en comprar.

-Ha sido un placer. Somos la única tienda del barrio

que ofrece un servicio de guardería gratuito.

-Es kétchup para gourmets,

hecho con los mejores tomates criollos.

Sus hamburguesas ya no serán como antes.

-¿Pelado gratuito? Hum... ¿Cuál es la pega?

-Ninguna. Es una de las ventajas de comprar en el mercado.

-Quita también las partes fibrosas, se quedan pilladas en mi dentadura.

-Eh, saludos, soy su ayudante de colas.

¿Puedo amenizarle la espera con unos datos curiosos?

-Mm...

-Regaliz, ¿eh? ¿Sabía usted que César fue uno de sus primeros fans?

-Ah, ¿no me diga? Me encantan sus ensaladas.

-¡Pago al momento por aquí, sin cola!

-¡Oh! ¿Dónde está el escáner?

-Cereales, ¡pi!, 3,90,

una lata de atún, ¡pi!, 1,50.

-¡Ah! ¿Qué narices...?

-Es un detalle, un recuerdo de este momento.

-¡Qué horror!

(GRAZNA) Perdón. Caray, qué buen ángulo, chica.

(REFUNFUÑA)

-Hola, ¿qué tal con los pedidos? -¡Genial!

Pero la próxima vez que alguien en un tercero pida arena para gatos,

la llevarás tú. -De acuerdo.

-No conseguirás nada haciendo eso. -Es verdad, tú eras más de abrazos.

-¡Ah!

¡Ay!

(REFUNFUÑA)

CERRADO

Familia, todos los cambios han funcionado,

ha sido nuestro mejor día en meses.

(TODOS) ¡Sí!

Gracias por tomar las riendas, mijo. -A vosotros.

Habéis trabajado muy duro. Id a dormir, ya cierro yo.

(TARAREA)

¿Vito? -¡Ah! Lo siento,

no tenía alternativa, necesitaba mi galleta para dormir

y el súper es el único sitio abierto en toda la manzana.

-Pues no sé por qué abren, nadie va a comprar a estas horas.

-Yo sí, suelo comprar comida antes de mis turnos de noche.

-¿Estáis hablando del súper nuevo?

¡Me encanta! Tengo insomnio y por fin piensan en mí.

-Esto... Eh... ¿Es que no sabíais que también abrimos las 24 horas?

-¿Y por qué estás bajando la persiana?

-Porque... Eh... Eh... Estaba... limpiándola.

¡Oh! Eso, las 24 horas.

-Bobby, estás loco,

no podemos trabajar toda la noche por mucho chocolate que nos des.

-Si no duermo 10 horas al día, me vuelvo un cascarrabias.

(ASIENTE) -Es verdad.

-Lo siento, chicos, pero tenemos que sobrevivir.

Si el súper nuevo abre toda la noche, nosotros también.

Ya nos iremos turnando, pero, de momento,

os necesito a todos aquí. -Vámonos.

Voy a cocinar algo para que podamos recuperar fuerzas.

-A mí no me hace falta, soy como un búho.

-¿En serio? ¿No quieres que te guarde un churro?

-Eh... ¿Me lo dejas en mi cuarto?

-¡Bien, vamos a pasarlo bien!

(TODOS) ¡Vamos, familia!

Adelante, adelante. -Gracias, familia.

¡A vuestros puestos!

(Música ralentizada)

(RONCA)

(RONCA)

¡Ah!

-Más azúcar, Ronalda.

SAL

Una bata de "rumías"... O sea, una judía de latas,

¡pi!, 2,90 y "jutas".

-Hola, ¿es la zona de guardería? -Sí.

-¿Cuidan de cualquier pequeño? -Pues... Sí.

-¡Oh, genial! ¡Clara, Anthony!

(CHILLAN)

(Teléfono)

"Mercasagrando", ¿en qué puedo ayudarle?

-¡Oh! ¿Que esa anécdota ya la conocía? Disculpe usted.

-Carl, CJ, espabilad, Maybelle ha hecho un pedido.

Necesito una docena de mangos, tres latas de zumo de mango...

(BOSTEZA) -Dos paquetes de chicles de mango,

1 l de sorbete de mango y papel higiénico.

-Ay... -¡Ah!

-¡No, mis pequeños! ¡Ah!

-Ay...

-¡Ah! -¡No se vayan! Tenemos churros.

-¡Uy! ¡Los churros están salados!

(GRUÑEN)

-Oh. ¡Eh! ¡Mis pequeños tienen la presión alta!

-Olviden los churros, tenemos...

(TITUBEA)

-Esto es malo, ¿verdad? -Sí, y yo tengo la culpa.

Hagamos lo que hagamos,

no podremos ponernos a la par del Superhola,

son grandes y nosotros pequeños. -Tranquilízate, mijo.

Me alegra que lo hayas intentado,

pero me da pena que no vayamos a durar mucho más.

-Vamos a dormir un poco.

-Oh, oh, oh.

(Golpe)

(SUSPIRA)

(Música triste)

CERRADO

¡Traigo la fruta!

(Campanilla puerta)

¡Ahí va! ¿Qué ha pasado aquí? -No preguntes, Par.

Y para que lo sepas, este, probablemente, será el último pedido.

Creo que vamos a bajar la persiana.

-¡No! ¿Dónde compraré mi cera para el pelo?

¡La encargáis exclusivamente para mí!

-Lo siento, Par, pero...

¡Un momento, acabas de darme una idea para salvar la tienda!

-Guay.

(Música animada)

(Campanilla puerta)

Aquí tiene, señora Flores,

le he guardado su periódico y su desayuno favorito,

una concha de chocolate casera. -¡Oh, cómo me conoces!

Gracias, Bobby.

¡Mm!

-Hola, espero que hayáis dormido bien.

-Bobby, ¿y nuestros puestos? ¿Por qué lo has quitado todo?

-Porque me he dado cuenta de que no tenemos que ser

como el otro súper, tenemos que ser nosotros mismos.

-Hola, familia Casagrande.

Gracias por avisar, Bobby, ¿tienes más salsa verde de la mía?

-Ya lo creo. -Ponme dos.

(RÍE)

¡Ay! ¿Qué haría yo sin este mercado?

(RÍE)

-¿Lo veis? Tenemos algo que no tendrá ninguna otra tienda,

conocemos a nuestros clientes mejor que nadie.

-Bobby, recibí el mensaje.

¿Te han llegado más bolas de tamarindo?

-Están donde siempre. -¡Chachi!

-Hola, señor Nakamura,

tengo uno de los elixires especiales de mi abuela

para los gases de Nelson. (LADRA)

-No le gusta tocar ese tema en público.

¿Sabes? Esta es la única tienda

que todavía parece una tienda de barrio.

-Gracias, aunque para nosotros es una tienda de familia.

(Campanilla puerta)

¿Qué ha pasado, Vito, el Superhola se ha quedado sin tus caramelos?

-No, pero me han dado... ¡Hip! Un caso horrible de... ¡Hip!

-¡Pst! -Perfecto.

Prueba esta agua mineral, es mi cura especial para el hipo.

-¡Oh! ¡Ha funcionado!

Ah... Sobre lo de que yo comprara enfrente, solo quería decir...

-Hagamos como si no hubiera pasado. -Sí, de acuerdo.

-Creo que vamos a seguir abiertos una larga temporada, ¿verdad, Bobby?

¿Bobby?

(RONCA)

"FIEBRE DE LA LUCHA LIBRE CON LOS CASAGRANDE"

(Música)

"No se pierdan a la luchadora que atormenta el ring,

¡la Tormenta!".

-Sigo a la Tormenta desde hace años, es la mejor.

(GRAZNA) -Nueve veces campeona del mundo.

-Aquí dice que su movimiento estrella es el giro tornado.

¿Qué es eso? -Ahora lo verás.

¡Ah! ¡Sergio!

La Tormenta se sube a las cuerdas.

¡Aquí llega la técnica que todos estaban esperando,

el giro tornado! -¡Ah!

¡Ah!

¡Qué pasada técnica! -Ya verás cuando la haga la Tormenta.

Y mañana es tu última oportunidad,

es su último campeonato antes de retirarse.

(SID) ¡Qué ganas de verlo!

-Para mí es un honor aceptar este premio...

-Acuérdate de hablar más alto para que te oigan desde el gallinero.

Y ponte erguido. -¿Qué estáis haciendo?

Ensayar el discurso de aceptación para la entrega del premio de Carlos.

-Es verdad. ¿Cuándo se lo daban? -Eh... Mañana.

-¡Tienes razón, mañana!

Qué bien.

-Y me alegra que esté toda la familia allí, apoyándome.

-Es lo que hacemos siempre los Casagrande.

-Y la entrega de premios es justo a la misma hora

que el campeonato de lucha libre.

Quiero apoyar al tío Carlos,

pero solo se puede ver el combate en directo,

¡no puedo perderme el combate de la Tormenta!

-"¡Uy! Ya sé, dile a tu familia que tienes fobia a las ceremonias.

O que estás condenada a arresto domiciliario.

Aunque para eso hay que buscar una de esas tobilleras que pitan".

-O... puedo hacerme la enferma para quedarme en casa.

-"Espera, ¿no lo tienes difícil? Tu madre es enfermera, ¿recuerdas?".

-Ya..., pero también se la puede engañar,

solo hay que currárselo más.

(Música, tráfico)

"Primero hay que aparentar estar enferma".

Ah...

"Luego hay que tener una temperatura alta

para que tu madre te dije en casa,

pero no tan alta como para que se asuste

y te mande a urgencias.

Y luego le dices que estás enferma mientras ella esté distraída,

así no se dará cuenta del engaño".

-¿Alguien ha visto mi corbata roja?

(CJ RÍE)

-¡Ah! ¿Alguien ha visto a Carlitos?

-¡Ah! Turno doble de última hora. Necesito café.

-Mamá, me encuentro mal.

-¡Ah! Ay, no, cariño. Espera, te tomaré la temperatura.

37,5. Mm... No es una urgencia, pero estás caliente.

Quédate hoy en casa, descansa y bebe muchos líquidos, ¿de acuerdo?

-Yo me quedaré aquí en casa a cuidarte, mija.

-¡No! Eh... Es decir, estaré bien, en serio.

-Es verdad, es una fiebre leve, no tienes que quedarte en casa.

Llámame si estás peor. -Oh...

-Frida, dile a Carlos que siento mucho

no estar en su gran día.

De todos los días en los que podían llamarme...

-Tranquila, abuela, no te preocupes,

ya me he quedado sola en casa muchísimas veces.

-¡Corre, Rosa, que no queremos acabar en el gallinero!

-Pero... -¡Uf!

(CARLOTA) Que te mejores, Ronnie Anne.

(Campanas, música)

"¡Hoy una luchadora se coronará como campeona del mundo!".

-¡Me encantan tus capas!

(GRAZNA) -Como un guante.

-"El primer combate enfrenta a la Princesa Valentina...!".

-¡Fuera! -¡Buh!

-"¡Contra la Tormenta!". -¡Sí, Tormenta!

-¡Muy bien! -¡Eres la mejor!

-"La vencedora pasará a la siguiente ronda

y estará más cerca de ser la campeona mundial".

-¡Eso, la campeona! -¡Sí!

(Móvil)

¿Mi padre? ¿Por qué me llama?

Hola, papá. -"Hola, chula.

Me ha llamado la abuela y dice que estás enferma".

(TOSE) -Oh, sí, muy enferma.

-"Déjame ver cómo estás. Haz una videollamada".

-Ah... Esto... Un... Un momento.

¡Uf!

-"¡Oh, canastos!". -Sí, no es nada agradable.

Mamá ha dicho que se me pasará si me acuesto.

(BOSTEZA) Así que eso debería hacer.

Gracias por llamar, papá. Te quiero, adiós.

-"Pero...".

-Bien hecho.

(GRUÑE)

-"¡Oh!".

-¡Vamos, machácala! -¡Yuju! ¡Sí!

(LLAMAN A LA PUERTA)

(A LA VEZ) ¿Eh?

-"¡Hola, Ronnie Anne! Tu abuela me ha pedido que vea cómo estás".

-¡Ah! Es Par, el de la frutería.

-¿Qué hacemos?

(Música suave)

(FINGE VOMITAR) (RÍE)

-Ah... No sé si deberías entrar, porque...

(FINGE VOMITAR) (RÍE)

-"Uhm... Pero eso parece grave".

(SUSURRA) -Sergio, ayúdame.

(GRAZNA)

(Alarma)

-Oh... ¡Par, creo que ha saltado la alarma de la furgo!

(GRITA) -"¡Otra vez no!".

-Venga, al combate.

(TV) "¡La Tormenta ha ganado el primer combate,

y ahora debe enfrentarse a la peligrosa Gallina Malvada!".

(Llaman a la puerta)

-"Ronnie Anne, soy la señora Kernicky".

-¿En serio?

¿La abuela llamó a todo el barrio para que venga a controlarme?

Sid, escóndete.

-Con esta pose se abren las fosas nasales. ¡Ah!

(GRAZNA) -Sí, se nota.

(TV) "¡Ja!".

-¡Ah!

(Llaman a la puerta)

Hola, soy del Centro de Control de Resfriados Peligrosos

y Enfermedades Propagables.

Tiene que abandonar esta zona contaminada de inmediato.

Es por su seguridad, señora.

(SUSPIRA) Tranquila. ¡Soy yo!

-Sí, ya lo sé. ¿Cómo has hecho eso?

-¡Oh! El traje se abre por delante.

-No, lo de... Da igual.

(RÍE) Eres de lo que no hay.

(TV) "La Tormenta ha vencido a la Gallina Malvada,

y ahora se enfrentará a... la Tigresa!".

-¡Uh! -¡Sí, señor!

(GRAZNA) (GRITAN)

-¡Alerta abuela! ¡Alerta abuela!

-Pero ¿qué hace aquí? ¡Corre, sal por mi habitación!

-¡Ah! -¡Uy!

(Música animada)

¡Oh!

-¡Oh! Par me ha dicho que estabas vomitando,

así que he venido a casa en cuanto he podido.

Sé que te pones muy nerviosa viendo los deportes por televisión,

y no quiero que te estreses todavía más estando enferma.

-¡No, no, no! No me voy a estresar.

Y la verdad es que ya me voy notando mejor.

Así que voy a encender la tele otra vez.

-Tonterías.

La señora Kernicky me ha llamado

y me ha dicho que ha venido un señor de Sanidad,

así que sé que es grave.

Tranquila, te daré uno de mis remedios especiales

y te sentirás mejor en nada.

-¿Re... Remedios especiales?

¡Aj! ¡Huele a pescado mentolado!

¿De verdad es necesario?

-Sí, el VapoRub cura todo tipo de cosas.

Y también rejuvenece.

¡Vaya! Esto está vacío. Menos mal que tengo más.

(Móvil)

(OLFATEA) "Oye, ¿qué está pasando? ¿Tu abuela hizo pescado mentolado?".

-No, me está torturando con sus remedios caseros.

Y lo peor es que no puedo ver el combate.

-"Tranquila, yo te mantendré al tanto".

-Oh, sí, en cuanto lo sudes todo, te encontrarás mucho mejor.

(Vapor)

Descansa. Volveré pronto.

-Vale. (TOSE)

Gracias, abuela.

(MÓVIL) "Y continúa la lucha libre". (RÍE)

(ABUELA) -"¡Hora de otro remedio, mija!".

-¡Estupendo, abuela!

-Estos chiles se ocuparán de tu enfermedad desde dentro.

(SID GRITA) ¡Ostras!

-¿Qué ha sido eso? -Ah... Nada.

Se le habrá caído un coco a Par o algo.

-Tienes que comerte todos los chiles, mija.

-¡Uhm!

¡Uh! ¡Aj! ¡Pican!

(Móvil)

¡Oh! ¡Es Carlos!

Me llama desde la entrega de premios. Tú come. Volveré enseguida.

¡Hola, mi rey! ¿Has salido ya?

(JADEA)

(Mensaje)

(MÓVIL) "¡La Tormenta va a hacer su giro tornado!".

-¡Oh! ¿El giro tornado?

(Música televisor)

(PÚBLICO) "¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta!".

(TORMENTA GRITA)

(GRITAN)

-"La Tormenta gana el combate y pasa a la ronda final

del Campeonato Mundial de Lucha Libre!".

-¡Vamos, Tormenta! -¡Yuju!

Voy a oler a pescado mentolado una semana, pero ha valido la pena.

(ABUELA) -"Lo siento, mijo. Tranquilo, respira hondo".

Ya sé que estás nervioso, pero es que no puedo volver.

-"Pero nunca te has perdido mis días importantes

desde mi proyecto de cuarto curso sobre el ADN de dinosaurio".

-Sí. Recuerdo que ese día me sentí muy orgullosa.

Ojalá pudiera estar ahí, pero Ronnie Anne me necesita.

Lo siento, mijo.

(Música emotiva)

(SUSPIRA)

Abuela. -¿Qué ocurre, mijita? ¿Estás peor?

-No. De hecho, no he estado enferma hoy.

Os mentí porque quería quedarme en casa

y ver el Campeonato Mundial de Lucha Libre.

-¡Ronnie Anne! -Lo siento muchísimo.

He oído tu conversación con el tío Carlos y me siento fatal.

-No puedo creer que me mientas. Tu tío necesitaba mi apoyo,

y yo quería estar con él para apoyarle.

-A lo mejor, estás a tiempo. -Va a salir en nada, ya es tarde.

-No si puedo evitarlo.

(Música acción)

¡Más rápido, mija!

(Continúa la música)

(Para la música)

(Continúa la música)

UNIVERSIDAD

(Continúa la música)

Quiero agradecérselo a una persona en especial

que no ha podido venir hoy, pero...

-¡Aquí estoy, hijo!

-¡Mamá!

¡Atención, les presento a mi madre! -¡Au!

(RÍE) ¡Oh!

-¡Bien! -¡Viva Carlitos!

-¡Viva Rosa! -¡Yuju!

(Cámara)

-Abuela, espero que puedas perdonarme.

-Claro que sí, mija.

Todos cometemos errores, y sé que no tenías mala intención.

Siento que te hayas perdido el combate.

-No pasa nada. Esto es más importante.

-Vale, una con más flash.

-Cariño, ¿te importa que esta sea la última?

Quiero ver cómo termina el campeonato con el combate de la Tormenta

-¡Ah! ¿También te gusta la Tormenta?

-¡Por supuesto! Admiro a las mujeres fuertes.

-¡Menos hablar y más tortazos! ¡No quiero perdérmela!

(MÓVIL) -"¡La Tormenta ha tumbado a la Loca! Uno, dos...".