"UN FLIP-ADO POR LA CASA"

(Música)

(GRITAN)

Qué ganas de irme de aquí.

En serio, ¿quién me ha cogido las gafas?

No hay derecho. Qué pesados. (HABLAN A LA VEZ)

Oye, no toques la radio. ¿Qué has hecho?

-¡Ah! ¿Qué le habéis hecho a mi pequeña?

-Uno, dos, tres...

Ya van cuatro golpes nuevos desde el finde pasado.

(HABLAN A LA VEZ)

(Alarma)

(HABLAN A LA VEZ)

(HABLAN A LA VEZ)

¿Quién ha dejado entrar a una gallina?

¡Oh! No sé cuántas veces os lo hemos dicho vuestra madre y yo,

pero cuando se está en la carretera, Lori, debes estar atenta al 100 %.

-Lo que significa que los demás tenéis que portaros bien y callaros.

Como encontremos otra abolladura más, ya podéis despediros

de vuestros privilegios con la furgoneta.

(TODOS) ¡Ah! Prometido.

Vaya, sí que sabes impartir disciplina, cielo.

-Gracias. La verdad es que nos hemos aprendido al dedillo

esto de ser padres. Somos expertos.

(Música tranquila)

(GRUÑE)

GASOLINERA DE FLIP

Gracias, Flip. Ah, no, gracias a ti.

(Música rock)

¡Eh! ¿Quién ha cambiado la emisora? Quiero oír el top tres de las tres.

El top 40. Las necrológicas.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Ay! ¡No veo nada!

¡Ay, socorro!

-Tiene 12 esguinces, dos microfracturas y una torcedura.

-Oiga, no tengo tiempo para tonterías médicas,

tengo que vender unas flipmonadas que llevan un mes caducadas.

-No podrá ponerse de pie al menos una semana.

¿Hay alguien que pueda cuidar de usted?

-No, soy un lobo solitario.

(AÚLLA)

(Crujidos)

¡Ay! ¡Santas galletas!

Gente, nosotros tenemos la culpa, nosotros deberíamos cuidarle.

Pero ¿cómo lo hacemos sin que papá y mamá se enteren

de lo que hemos hecho?

-¡Eso, no nos volverán a dejar a furgodzilla!

-Podemos ocultarle en la morgue, hay unas cuantas plazas libres.

-¡Ay!

O podríamos esconderlo en la buhardilla.

Esa no me parece una mala idea, está lejos del cuarto de papá y mamá.

Pues a la buhardilla. ¡Ay...!

Hay que llevarle hasta allí de forma segura.

¡Ay, uh, ah!

-Según mis cálculos, tenemos 37 minutos

para llevar a Flip a la buhardilla

antes de que vuelvan papá y mamá del trabajo.

-¡Se ha puesto rojo! -¡Ay, ah, ay!

¡Ah, papá! ¡Agachaos todas!

Ya sé cómo distraerlo.

¿Hola? Quiero pedir una canción.

"Agarraos, que vienen los repiques porque tenemos una petición especial

del nuevo single de 27 minutos de Cencerro y Sebastián".

-¡Oh, esa es mi canción favorita!

(Música animada)

¡Ay!

¡Ah! Perdón por los accidentes, Flip.

Tranquilo, soy más duro que el papel de lija.

-14 minutos, casi hemos terminado.

(Balbuceos)

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Ay, ay!

-Uy, perdón. ¡Ah, mamá!

¿Te he contado ya que Carol se ha hecho un nuevo corte de pelo?

Ah, pues... No, creo que todavía no.

¡Se ha dejado flequillo!

Qué valiente, ¿verdad?

(Música intriga)

Juraría haber visto una puerta útil en la parte delantera de la casa.

-No, esta forma de subir es más fácil.

-Vale, pero tanto zarandeo me revuelve las tripas.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(FLIP) ¡Ay!

Oh, pero espera, que todavía no has visto las fotos.

Rápido, rápido, rápido. Ojo con la puerta.

Aquí está Carol con una diadema. ¡Ja!

Muy bonita. Ah, y tengo más.

¡Ah, ah!

Y aquí sale con el flequillo echado para atrás.

Le queda igual, ¿verdad?

Lo siento, tengo que cambiarle el pañal a Lily.

Ah, pues lo hago yo.

Da igual, toda tuya.

(GRUÑE)

(GRUÑEN)

(TOSE)

¿Estaba cogido el escobero? Es el sitio más cómodo de la casa.

Y aquí tiene acceso a mi colección de instrumentos médicos antiguos.

-Mm...

(PADRE) ¿Quién quiere pedir comida fuera?

¡Eh, tengo hambre!

Cuidado, Flip, no debes poner peso en el pie.

Te traeremos un plato. ¿Servicio de habitaciones?

A Flip le encantan esas cosas. Pero nada de brócoli.

(Música intriga)

¡Estoy hasta arriba! -¡Y yo!

Debería empezar los deberes.

Colegas, ¿puedo tocaros mi nueva canción?

Le dije a Bobby que le llamaría hace 5 minutos.

(ERUCTA)

(BOSTEZA)

(RONCA)

Hola, niños, ¿qué hacéis en la buhardilla?

Ah... Estábamos jugando... Con una culebra.

Y ha tenido... culebritas. ¿Culebritas?

(RONCA)

¿Eh?

-Sí, pero no temas, sabemos que no te gustan las serpientes.

Así que las dejaremos en la buhardilla

hasta que podamos soltarlas en el campo...

Dentro de unos, ah, seis días.

-Vale, pero no quiero ver a ninguna por la casa.

(SUSPIRAN)

Se lo ha tragado.

Mientras que Flip no haga ruido,

nuestros padres no descubrirán el accidente.

(Música tensión)

¡Ah! Eso es lo que querían.

DÍA 2

(TODOS) ¡Ah!

(FLIP RÍE)

Vaya, este Ace Savvy es de lo que no hay.

¡Uh, qué divertido! ¿Qué haces en mi habitación?

La buhardilla me hacía un poco de daño en la espalda,

mi columna no se ha recuperado todavía del accidente.

Ya sabéis, el que no queréis que descubran vuestros padres.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Lincoln, que se la quede. ¿Qué?

Flip, haremos todo lo que podamos para que estés cómodo,

pero tienes que ser razonable.

Claro, soy un hombre sencillo, no necesito mucho.

DÍA 3

¡Mm! ¡Mis favoritos de Michigan!

Rollitos de ternera, peritos de Coney Island y paczkis.

Esperad, ¿no había pedido zumo de papaya?

Recién exprimido.

Eh, siniestra, me está picando mucho el pulgar del pie. ¿Me lo rascas?

-Ah... Colmillitos, ¿quieres hacerlo tú?

(CHILLA)

DÍA 4

¡Bah! Yo no sé usar estas teles en miniatura.

¿Y si me hacéis un número en directo? Vale, voy a por la guitarra.

Quieta parada, jipi.

He tenido tiempo de escribir unos sketches

en el último cambio de cama.

"UNA CASA DE LOCOS", CREADO POR FLIP

Espero que tengáis ganas de tomar un buen postre.

¡Uh, ah! ¡Oh!

Requetecachis.

(RÍE) De 10.

Pasemos a la siguiente escena.

(GRUÑEN)

DÍA 5

¡Oh! ¡Uh!

DÍA 6

(Música misterio)

(A LA VEZ) ¡Ah!

(SUSURRA) No puedes estar aquí, tronco.

Las teletiendas que ponen por la noche

me ayudan a olvidarme del dolor. Nos van a pillar a todos.

Me parece que ese es vuestro problema.

(BOSTEZA) -¿A qué viene el alboroto? Deberíais estar todos en la cama.

-Ah, hola, papá. Estábamos...

No queríamos perdernos una ganga en un nuevo cepillo para barbacoas.

(Tintineo botellas)

¿Qué ha sonado en la cocina? -Ah... Será... ¿Lily?

-Más le vale no tocar las sobras de mis costillas.

-¡Ah!

Oh, están todas a salvo. Aquí tienes.

Oh... Pensándolo mejor, no, le dije a vuestra madre

que no volvería a picotear por las noches.

(SUSURRA) -Despejado.

ÚLTIMO DÍA

(SILBA)

(GRUÑE)

Eh, ¿quién está acaparando el baño? He de ir a trabajar.

Ah... Creo que es Lynn. Sí.

(RÍE) Es Lynn, sin duda.

¡Lynn! Eh... Creíamos que estabas en el "baño".

Oh, eh... No, he visto cómo entraba Luan.

-¿Entrar adónde?

O sea, eh... Creo que se... Se están bañando las gemelas.

-¿Bañarme? Yo nunca me baño.

Es decir, está Leni.

Oh, hola, chicos.

(GRUÑE)

¿Por qué hacéis esos gestos?

Eh, como no me digáis quién está en el baño, voy a...

-Eh, id diciéndole a vuestra madre

que se le ha acabado esa loción tan pija.

-¿Flip? -¿Flip?

¿Esa es mi loción?

-¿Y esa es mi bata? ¿Qué está pasando aquí?

(SUSPIRAN)

Tuvimos un accidente con furgodzilla y Flip se hizo daño.

Y como nosotros tuvimos la culpa, hemos estado cuidando de él.

Pero sabíamos que, si os enterabais, nos quitaríais privilegios,

así que lo escondimos en la buhardilla.

Una cosa es tener un accidente, pero mentirnos...

¡Eso sí que son palabras mayores!

-Vuestros privilegios quedan revocados indefinidamente.

(A LA VEZ) Lo sentimos.

Bah, no seáis tan duros con los chicos,

me han cuidado muy bien.

Que no os engañe mi brusquedad, por dentro Flip no es más

que una florecilla que requiere cariño.

-Bueno, supongo que indefinidamente es un poco excesivo.

Dejémoslo en no conducir para lo que queda de mes.

-Y cuando recuperéis la furgo,

venid a verme y os invitaré a flipmonadas.

(A LA VEZ) ¡Sí!

¡Pero sin rellenar!

¿Quién me va a llevar al médico a que me quiten esta escayola?

¡Eh, gracias por llevarme!

(Música animada)

Es la canción de Cencerro y Sebastián que te comenté.

(Continúa la música)

(FLIP GRITA)

¡Ay, socorro!

-Mira el lado bueno, a lo mejor nos regala flipmonadas.

-¡Que te ciñas al guion, Lynn!