# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar.

# Ropa sucia que escalar, # pañales que huelen mal;

# no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás que diversión.

# En una casa de locos... # ¡diez chicos y yo!...

# No podría ser mejor.

# ¡Ca... sa... de... # locos! #

Una casa de locos

¡Por favor, aléjenme de mi pariente!

Treinta y tres, ochenta y nueve, cincuenta y dos. ¡Arriba!

¡Loud busca un receptor pero no hay nadie solo!

¡Y allá va! ¡El quarterback sorprende...!

-¡A por ella!

(Grito)

¡Lynn! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es un touchdown, familia!

Sí, está bien.

Ay, ¿se puede saber qué has hecho, Lynn?

-Perdón, papá, perdón, mamá,

últimamente me estoy poniendo muy fuerte.

-La pared no se ha roto por eso. ¡Mirad!

-¡Oh no, termitas! Hay que llamar a un exterminador.

-¡¿Qué?! ¡No lo hagáis! ¡Pero si son una monada!

Lana, zapato.

Lo siento cielo, pero no podemos dejar que coman la casa.

-¡Ah, termitas! -Si solo son unos bichitos,

¿de verdad hacen tanto daño? ¡No es justo!

-Vale, no podemos quedarnos así que hemos hecho unas llamadas

para ver quién podía acogernos a todos.

Cuando nos hemos cansado, mamá ha pensado en otro plan.

-La mitad de la familia se quedará con el abuelo Sunset Canyon...

(Todos) ¡Ooh!

-Y la otra mitad se quedará con la tía Ruth.

(Todos) ¡Buagg!

¡Me pido el abuelo!

(Todos) ¡Primer! ¡Lo he dicho antes!

¡No es verdad! ¡Tú eras la última! ¡No, lo eres tú!

¡Niños! ¡Nadie se pide nada! ¡Mamá! ¡No puedo ir con la tía Ruth!

¡La última vez pillé botulismo por un yogur caducado!

Yo también me retiro.

Zuz aguaz tienen nivelez tóxicoz de Cromo-6.

-También lo rechazo. Sus gatos me odian.

Incluso los negros.

-Venga, familia, vamos a tomarlo con buen humor.

Pensad que la tía Ruth nos hace un gran favor,

y es de la familia.

-¿Sabéis? Sacaremos nombres de una gorra, es lo más justo.

-¿De acuerdo todos?, decidido.

Lily, Leni, Luan, Lucy, Lana y Lisa se quedarán con el abuelo.

(Todos) Eso es. Si, sin traumas.

-Y Lincoln, Lori, Lola, Lynn y Luna se quedarán con la tía Ruth.

(Todos) ¡Oooh!

-Venga, no os pongáis así.

Sabéis sacarle el jugo a cualquier cosa, chicos.

-Cariño, aún no has sacado un nombre. -Ah.

¡¿La tía Ruth?! ¡Ostras, esto es injusto!

Puede que el resto acabe con la tía Ruth,

pero Lincoln Loud no se deja llevar.

Habrá alguien en el Equipo Abuelo que quiera intercambiarme el sitio.

Solo tengo que vendérselo bien.

Oye, Lanita, ¿tienes un momento?

Ah, eres tú. Creía que eras mamá.

No se lo digas, pero les estoy haciendo una fiesta a las termitas.

Creo que se lo merecen.

¡Vamos, Mordiscos, comparte la galleta con Bocado!

Oye, estaba pensando

que a lo mejor te gustaría cambiarte conmigo para ir a ver a la tía Ruth.

¡Pffft! ¿Por qué iba a hacerlo?

Eh, a lo mejor me equivocaba.

Pensé que te gustaría limpiar la basura de los gatos

y comerte la comida caducada.

Además, he oído que necesita que le quiten unas espinillas.

Pero no, seguramente no te interesa...

¡Espera! ¿Cuántas espinillas?

¡Fiesta piscinera, allá voy!

Lincoln, ¿me ayudas con la maleta?

Tengo las uñas pin... Espera un momento.

¿Por qué te has puesto el bañador? ¿Y llevas flotadores?

¡La tía Ruth no tiene piscina!

No, pero el abuelo sí y me voy a ir con él.

¡¿Per-dona?!

Me he cambiado con Lana. No es para tanto, no tienes que...

¡Hermanas, Lincoln se ha escaqueado de la tía Ruth!

Decírselo a todos.

(Todos) ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡Cómo!

Ha hecho un "trato" con Lana.

-¡Ah, serás traidor! Eh, podíais haber hecho lo mismo.

Solo tenéis que convencer a alguien para que os cambie el sitio.

Y si te cambias conmigo,

te daré todo lo que quieras de mi mitad del armario.

¿En serio? ¿Tus bermudas lavadas al ácido también?

Eran un regalo de Bobby pero... vale.

¡Lisa, si te cambias conmigo, te daré mis postres durante un mes!

-Mmm, tentador, pero... prefiero dinero.

Acabo de perder el dinero de una beca.

-Entendido.

-Vale, pero solo si haces de cadáver en mis prácticas de funerales.

-¿Con ataúd abierto? -Hecho.

-¿Si me cambio contigo,

puedo cortarte por la mitad en mi número de magia?

-¡Piénsalo, cariño!

¡Te estoy ofreciendo cien cambios de pañales de Lily! Incluyendo...

los más sucios. -Hmm... Vamos a ver,

si le enseñas a usar el orinal y a conducir, te acepto el trato.

¿Queréis pasar a ver a la tía Ruth antes de marcharos?

(Todos) Ni hablar.

Vale, la saludaré de vuestra parte.

(Residencia de ancianos)

-¡Aquí está mi familia!

¡No hay tiempo que perder! ¡A la piscina! ¡Salto mortal!

-Uy, lo siento, la piscina está cerrada.

El flotador de Seymour ha atascado el filtro.

Eh, no pasa nada. ¡Jugaremos a pelota!

¡Ah, tampoco podemos! Han cerrado el patio.

Un ganso atacó a la señora Ratley y ahora es la escena de un crimen.

-¡No me digas que la máquina del pudin tampoco va!

-¡No, sí que funciona!

¡Y acaba de llegar un sabor nuevo: Caramelo!

-¡Quita de en medio!

-¡Tú no has visto nada!

-¡Calma, fuertota!

Si tienes hambre, podemos tomar algo.

Empiezan a servir a las tres.

Agh, ¿qué es esta cosa morada?

Creo que remolacha, o carne. ¡La gracia está en adivinarlo!

¡Agh! Vale, he terminado.

-Al, ¿tienen sal por aquí? A esto le falta algo de sabor.

-Ah, no nos ponen sal

desde que tuvimos la epidemia de tensiones altas en el año 2013.

-Ah, no pasa nada. ¡Un chef siempre está preparado!

-¡La sal está prohibida!

-¡Hemos llegado!

Bernie ha dicho que podéis quedaros en su cuarto mientras visita a su...

"amiga" en Boca Ratón.

¡Guay! Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Jugar a algo? ¿Ver una peli?

Me encantan esos ánimos, chico, ¡pero empieza el toque de queda!

Pero si son las seis de la tarde. ¿Tan tarde? ¡Normal que esté molido!

¿Puedo coger un vaso de leche, al menos?

-Lo siento, cielo. Nada de líquidos antes de dormir.

¡Buenas noches!

Colegas, ¿qué pasa con este calor? -A ver si va el aire.

¡Genial! ¡Este trasto no funciona!

¡Peor sería con la tía Ruth!

Hablando de ella, deberíamos saber cómo les va a los demás.

¡Uy, sí! ¡Me sentiré mejor en cuanto oiga todo su sufrimiento!

(Teléfono)

¡Hola, papá!

¡Hola, cielo! Oye, ¿cómo van las cosas por allí?

¡Como te lo digo, superbien! ¡Nos encanta la casa del lago!

Eh, ¿la casa de dónde?

Sí, la tía Ruth prefería que no estuvíeramos en su casa.

Los gatos se ponen nerviosos.

-¡¿Desde cuándo la tía Ruth tiene casa en un lago?!

¡La comparte desde hace nada!

Cuatro camas, dos baños con mucha luz,

muelle privado y calefacción central.

Eso es, genial, eh...

¡Ah, me llega un fax, cuelgo! ¡¿Me están tomando el pelo?!

¡Ellas se van al lago y nosotros sudando la gota gorda y sin puding!

Vámonos a dormir, chicos.

Al menos sabemos que la cosa no puede ir a peor...

Tronca que asco.

¡Lo siento! Ha sido esa remolacha rara.

Puede que estén atrapados aquí, pero como siempre digo,

Lincoln Loud no se rinde. ¡Uf! ¡Qué asco!

¡Oye, Lis! ¡No te lo vas a creer! ¡Aquí hay un hombre de 118 años!

¡¿Un zupercentenario?! ¡Ziempre he querido eztudiar a uno!

Ah, ¿en serio? Bueno, supongo que podrías cambiarme el sitio...

Zi incluyez un litro de tu plazma me lo pienzo.

¡¿Te vas a la casa del lago?! ¡No es justo!

Eh, en vez de mosquearos conmigo,

¿por qué no hacéis algo para que podáis pasarlo mejor que aquí?

-Ya, ¡como tirarte de los calzoncillos!

-Calma, Lynn, Lincoln podría tener razón.

Te lo repito, Leni, el nieto de Seymour está super fuerte.

Sí, Lanita, el de la piscina dice

que no había tenido un problema tan grave con las cañerías.

¿Luci, recuerdas la médium que veías por la tele? Está viviendo aquí.

Luan, escúchame.

¡La televisión ha petado

y las señoras de aquí necesitan algo para echarse unas risas, colega!

¿Sabes, Rita? Aquí puedes ver muchos modos de vida.

¡Podría ser una mina de oro para una escritora tan buena como tú!

¡Te quiero!

Me cambio si me das tu rizador de pelo.

¡Vale, pero quiero cinco viajes al vertedero! ¡Sin ningún límite!

-Mis murciélagos irán a tu armario.

-¡Si me desenredas todas mis pelucas de payaso!

-De acuerdo, pero tendrás que ir

a las próximas veinte reuniones de padres.

Incluidas las de Lola.

(Todos) ¡Hecho!

¡Ah, este sitio es un superparaíso!

¡Si me encanta! ¡Vamos a celebrarlo con un partido entre todos! ¡Cuidado!

¡Parece que la quarterback Lynn Loud va a por el touchdown!

(Grita)

¡Lynn! ¿Estás bien? -¡Es un touchdown!

Sí Está bien. Pero la pared no. ¡Mirad!

¿Termitas? ¿También hay en esta casa?

Creo que son las mismas de casa, reconozco esta bola de espejos.

Se las habrá traído Lana hasta aquí para evitar que las fumiguen.

¿Y a dónde vamos a ir ahora?

¡Qué asco de sitio! ¡Au, au, au!

-Bueno, la tía Ruth no será la mejor,

pero seguro que las demás no estarán muy bien en Sunset Canyon.

-¡Llámalas! ¡Oír su sufrimiento me animará el día!

(Teléfono)

¡Hola, papá!

Hola, cariño, ¿cómo os van las cosas por ahí? ¿Aguantando el calor?

Pues el barco está muy bien. Y... ¿El qué?

Ah, sí, como no funcionaba el aire acondicionado,

¡han alquilado un crucero para todos los residentes!

¡Uy, chachi! ¡Empieza el concurso del limbo!

Con las manos en la madera

¡Buenos días, clase! ¡Tengo una noticia increíble!

¡Esta semana vamos a dar carpintería!

Es algo que debéis saber y sé que no os va a dar... palo.

¿En serio? ¿A nadie?

¿Carpintería? ¡Estamos perdidos!

Espera, que tengo que reírme por lo que ha dicho.

¡Buena, señorita J! ¡Tiene madera de cómica!

Vale, ¿por qué has dicho eso?

¡La carpintería no es lo mío!

Cada vez que intento hacer algo me tiemblan las piernas,

me falla la visión, me sudan las manos, me pitan los oídos...

Ah. Igual que yo con los globos. Contad mi historia...

¡Exacto!

Vale, paso uno... Ay, porras, ya empezamos con la visión borrosa...

¡Lincoln! ¿Estás bien?

¡Ah! Ah, ¿te estás haciendo el muerto con Lucy?

No, he de hacer un taburete para el cole.

Ah, cariño, ya sé cómo te pones con la carpintería.

¡Pero esto parece muy fácil, puedo ayudarte!

¿En serio? ¡Gracias, mamá! Estos son mis materiales.

Lincoln, no uses madera de pino. Vamos a por una madera más dura.

¿Hay varios tipos de madera?

(Tocando madera. Rebajas)

¿"Tocando madera"? No lo pillo.

Ah... Ya lo pillo.

¿No veníamos a por madera?

Bueno, he encontrado otras cosas que necesitaba.

¡Eh, mira! ¡Tienen taburetes! ¿Y si compramos uno? ¡Cuestan 12,99!

Lincoln, vamos a hacerlo como es debido.

¡Nos lo pasaremos bien! ¡Uy, tinte!

Vale, Lincoln, a ver si podemos hacerlo entre los dos.

"Engancha el peldaño inferior al lateral

con un destornillador de punta plana."

Aquí está. Ese tiene una punta de estrella.

Esta es una punta plana. ¿Hay más de un tipo de punta, mamá?

Vale, guay, puedo hacerlo. Para, para cariño.

Es un tornillo, no un clavo.

¡¿Y cómo se supone que iba yo a saberlo?!

Cielo, vamos, no te frustres.

¿Lincoln, Y si nos dejamos de tornillos

y probamos a usar cola para madera? ¿Vale? ¡Genial!

Toma, ábrelo y pon una gotita pequeña de cola a lo largo de la marca...

¿Ves? ¡Te dije que no se me daba bien!

Vale... Lincoln, haremos otra cosa.

¿Y si construyo yo el taburete y tú sólo miras cómo lo hago?

¡Uf, me parece genial! ¡Adelante!

Así, si tienes que volver a hacer algo parecido,

podrás hacerlo tú solito. ¡Ah, perfecto!

Hmm, ¡buen intento! Buen trabajo.

Eh... Al menos no te has hecho daño.

¡Lincoln, es fantástico! ¡Tú tienes madera!

-¡Muy bueno, señorita!

¡Eh, sí que has superado tus miedos! ¡Me dan ganas de hinchar globos!

Bueno, la verdad es que lo ha hecho mi madre.

Vale, clase. Vamos a pasar a nuestro siguiente proyecto de carpintería.

¿Vamos a hacer otro? ¡Casitas de pájaros!

Son algo más complicadas de hacer,

pero como todos habéis hecho vuestros taburetes,

¡seguro que las hacéis!

Porras, ya me tiemblan las piernas.

¡Hola, mamá! ¡He ido a ver a Flip y te traigo una Flipmonada!

¡Ay, qué detalle, cariño! ¿Y eso?

Para darte las gracias por ayudarme con el taburete.

¡Ha sido un placer, Lincoln! Me alegra oír eso.

Porque tengo otro proyecto que creo que podríamos hacer juntos.

¡Una casita de pájaros! ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?

Bueno, cielo, no necesitas mi ayuda, ¿recuerdas?

Ya te he enseñado a hacer estos proyectos por tu cuenta.

Ah, claro, pero para mí, esto no es solo un proyecto.

Es la relación madre-hijo. Lo hago por... esto.

Lincoln, sé lo que estas tramando.

¿Qué clase de madre sería yo si te hiciera todos tus proyectos?

¿Una muy buena? Porras...

Tienes tu madera, y tienes tus planos. Sé que puedes hacerla.

Ya me pitan los oído...

¡No puedo hacerlo!

Hmm, a lo mejor no hace falta.

¡Hola, Walt! Necesito coger prestada tu casa.

¡No te pongas con tan mala pluma! ¡Te la devolveré!

¡Te lo prometo!

Fantástico, Lincoln. ¡Es increíble!

Eh, ¿eso es caca de pájaro real?

Ah... Eh... Quería darle un toque realista.

-Oye, Lincoln. ¿Quieres ganarte unos puntos extra?

¡Claro! Eso siempre es bueno.

¡Genial! Necesito hacer una cómoda cuanto antes.

Mi madre viene a verme este fin de semana

y siempre se queja de que no tiene dónde guardar sus fajas.

¡Como eres un carpintero tan bueno, podrías hacer una en un periquete!

Ah, eh... ¡Me encantaría, pero tengo muchos deberes!

Quedas eximido de ellos.

¡Bueno, tengo que comer después de las clases o me bajará la glucosa!

Te daré de comer. ¡Tengo que sacar al perro!

Te enviaré a mi paseador. Eh, eh, eh, eh...

Tenemos un acuerdo. ¡Muchas gracias!

Eh...

Estos son los planos de la cómoda, y estos son los materiales.

Si necesitas algo, llámame.

Pues... no.

¡Clyde! ¡Contesta, Clyde! ¡Hola, Lincoln! ¿Qué pasa?

¡Tengo un código bosque verde!

¡Estoy en casa de la señora Johnson y tengo que hacerle una cómoda!

Mira, Lincoln, odio tener que decírtelo,

pero deberías haber montado tú el taburete.

Así la señorita Johnson sabría que no eres bueno

y no te habría pedido que le hicieras una cómoda.

¡Ostras, Clyde! ¡Es verdad! ¡Tocando madera!

Ay, vaya, lo siento, no quería que te sintieras mal.

¡No, Clyde, la tienda!

¡Podemos ir allí ahora y comprar una cómoda!

Me va a costar mis últimos meses de paga, pero hay que hacerlo.

¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre!

Que no se me olvide traerle su casita del colegio.

(Gritan)

Ah, hemos llegado.

Ahora viene lo difícil. ¿Cómo la subimos arriba?

¡Ya sé!

¡Lincoln, te he hecho un aperitivo! ¡No quiero que te baje la glucosa!

¡Estoy bien! ¡Lincoln, no seas maleducado!

¡Lo ha hecho para ti! ¡Vale! Sujétala.

Lincoln, he...

¡Ah, hola! ¡Gracias por el sándwich! ¿Cómo va esa cómoda?

¡Da mala suerte verla si no está terminada!

Tenías razón, Clyde. ¡Este sándwich está riquísimo!

¡Creo que tiene pavo ahumado!

¡Lincoln! ¡Ah, si, perdón!

¡Ya casi estamos!

Vamos ¡Rápido!

¡Madre mía!

¡Clyde, sal de aquí! ¡Sálvate! ¡Ni hablar, puedo ayudarte!

¡Ya lo sé! ¡Le diremos que terminaste la cómoda

y que me dio tanta envidia que la tiré por la ventana!

Clyde, eres un buen amigo pero no quiero que mientas por mí.

De hecho, se acabaron las mentiras.

¿Así que tu madre hizo el taburete y la pajarera es de tu mascota?

Sí, siento mucho haber mentido.

Bueno, Lincoln, estoy muy decepcionada.

No es propio de ti, tendrías que limpiar esto e irte a casa.

Vale.

Eh, ¿podría devolverme la casita de pájaros?

No me gusta mentir, pero no tenía otra elección.

La carpintería no es lo mío.

Está claro, igual que yo con los globos,

me esforcé mucho por hincharlos, pero no me salía.

Me desmayaba siempre, incluso lo intenté en la ambulancia.

Y cuando se llevaron los globos,

cogí unos guantes de látex e intenté hincharlos...

¡Oye, Clyde! Lo sé, estoy en bucle.

No. Es decir,

tú intentaste superar tus problemas,

yo ni siquiera lo he intentado, me limité a hacer lo fácil.

No te lo tomes tan a pecho. ¡Todo fallo es un buen ensayo!

Lo leí en el despacho de la doctora López.

Vaya, a lo mejor tiene razón.

¡Vamos, Clyde, tenemos que recoger toda la madera!

Bueno, casi toda se ha manchado de kétchup, pero vale.

Señora Johnson, quería que supiera que he hecho un taburete.

No le pido que me cambie la nota,

solo lo he hecho para saber que podía hacerlo.

La verdad es que no he puesto las notas.

Me encanta que lo hayas intentado. Se nota que te has esforzado.

Está lleno de sangre...

La verdad es que eso es kétchup o salsa barbacoa.

Bueno, creo que te daré un aprobado.

Bien, clase, ¡Esta semana vamos a dar...

Las Artes del Payaso. ¡Hincharemos globos!