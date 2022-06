"EXTREMOS CULINARIOS"

(Música)

(HACE ESFUERZOS) (TARAREA)

¿Qué es ese olor? Oh, acabo de ponerme una capa nueva.

Tengo alguno en descomposición.

-Ah... Estaba aireando los quesos. -Ah, vale.

No son las uñas de Leni, ni tampoco la carroña

y, desde luego, no son pies. Este olor es divino.

Ah...

Luana Banana, eres tú. -Ah, hola, papá.

-¿Es un sándwich Monte Cristo? ¿Con brioche?

-Oh, me he equivocado. Tendría que ir con pan.

-¡Oh! No, no. Brioche es un pan, es francés.

¿Qué estás celebrando? Espera, no será una broma, ¿no?

-Ah, no.

Hoy hemos elegido las optativas

y me he quedado fuera de mis preferidas,

dobles sentidos avanzados y reír o no reír,

tú y el humor filosófico.

Ahora me toca aguantar introducción a la cocina

y no podría haber otra clase más aburrida.

-Y podría haber otro sándwich más delicioso.

Luan, tienes mucho talento. -¿De verdad? No sé mucho de comida.

La comedia es mi pan nuestro de cada día.

¿Lo pillas? (RÍE) -Buena, cariño.

De hecho la cocina se parece a la comedia.

Un equilibrio entre creatividad y actuación.

Dame una oportunidad para demostrarte lo divertida que puede llegar a ser.

Mi sueño siempre ha sido compartir mi pasión con uno de mis hijos.

(MUÑECO) "¿Qué puedes perder?". Me apunto.

-¡Uh, uh!

-"Ah, no hace falta que me escupas".

-Aquí tienes un gorro a juego.

Una buena cocinera también es elegante.

-"Oye, ¿y yo qué?". -Mm... Vale.

Aquí tienes. Bueno, muéstrame el plan.

Ah, sí.

(LEE) "Primera tarea, huevos".

La estrella más versátil del mundo culinario.

Puedes hervirlos, cocerlos, freírlos, hornearlos,

quichearlos, escocerlos. -Ay.

-Y no olvides esto, en la cocina la alegría está a huevo.

(TARAREA)

Oh, ah. ¡No! ¡Ah!

(RÍE)

-Eso es, sabía yo que romperías a reír.

Prueba, no te quedarás frita.

(Música)

Bueno, ¿cómo está? -¡Ah!

De momento me gusta el aspecto.

Es que es más bonito de lo que me había imaginado.

(A LA VEZ) ¡Ah! -Charles, malo, no te comas mi cara.

PLAN DE ESTUDIOS

Vaya, cielo, qué bien se te da el cuchillo.

Rápida, pero segura. Para un momento.

Un buen chef siempre comprueba el aspecto de su plato.

-¡Ah!

-Es un "finguer". ¿Lo pillas? (RÍEN)

-Me dan ganas de romper a "risetadas".

-Uh.

Esa tenían algo de barro.

-He terminado el volcán.

-Pues tiene las cuatro C de un buen volcán:

chocolate, chocolate, chocolate y creatividad.

-¡Ja!

-Ah, cariño, ¿cuánta levadura has utilizado?

-Oh... Pues no sé yo. Hiciste una broma y me despisté.

-¡Ah!

-Ay, no. Lo siento, papá.

-Eh... No, Luan, lo has petado.

En la cocina hay fallos que acaban quedando bien.

-Ah. Mm...

(Música)

(LEE) "Última prueba, hacer la cena para 10 o más personas".

-Oh, ¿una cena entera? Parece muy fuerte.

-Fuerte, pero alegre.

Lo mejor de ser chef es hacer que los demás se alegren

con tu comida, y tengo el plato perfecto.

-Pasta, almejas, mantequilla... ¡Ah, Geo!

Papá, no podemos cocinar al hámster. -¿Qué? No, no. Largo, Geo.

Es mi famoso Lynn-guini, el primer plato

que hice en un restaurante. Y ahora será el tuyo.

-¿De verdad crees que me saldrá bien? -¡Por supuesto!

Y, además, ¿qué mejor jurado podemos encontrar

que tu encantadora y comprensiva familia?

(HABLAN A LA VEZ)

-¡Estoy hambrienta! -¡Silencio todos!

Ah... Tú puedes, peque.

Oh. ¡Ah!

Vale, tenéis aquí los famosos Lynn-guini

con almejas de papá.

Están preparados al dente con salsa de "beurre blanc"

y aderezados con un toquecito de perejil.

Buen provecho.

(A LA VEZ) ¡Ah! Buenísimos.

"Están buenísimo". (A LA VEZ) ¡Yuju!

-Uh, ah. Uh, ah. -¡Sí!

-Lo has bordado.

-Qué alivio. Tenías razón, papá, ver los platos vacíos

y las caras contentas de la gente me está dando un calorcillo.

-Oh, cariño, eso podría ser porque el horno sigue encendido.

-No, en serio, me sentí casi como cuando consigo hacer reír

al público. Casi me da pena acabar la optativa.

Me lo he pasado genial cocinando contigo, papá.

-Oh, bueno, me alegra oírlo

porque lo bueno no tiene por qué acabarse.

(LEE) -"¿La mesa de Lynn y Luan?". -¡Sí! Lo que ves, cielo.

Quiero que lleves el legado de los Loud

y que un día te ocupes del restaurante.

-¿Qué? ¿Yo?

No. ¿Quién? ¿Yo? ¿En serio? -Ahora lo veo.

Tú y yo dando la campanada en el mundo hostelero

entre risas y guisos bromeando y salteando.

-Bueno, me lo he pasado muy bien. -Y te lo pasarás mucho mejor.

-Mm... De acuerdo.

-Madre mía, este es el momento más feliz de mi vida.

(RÍE)

-Ay, venid a mis brazos los dos.

(Gong)

¡Ah!

Luna, ¿no habíamos llegado a un trato?

Yo no meto tu mano en agua caliente mientras duermes

y tú no tocas el gong por la noche. No he sido yo.

(Gong)

Papá, ¿qué estás haciendo? Será un "gongámbulo".

Un buen cocinero madrugada para buscar los ingredientes

más frescos. -Pero...

-Mola, ¿verdad? Te vendrá bien para cuando estés en el restaurante.

Tienes que conocer a nuestra pescadera.

Te va a encantar. -Oh.

-La fruta no engaña.

-¡Oh! Oh, sí.

Este es bueno, Deb. Toma y huele el mar, Luan.

-¡Uy!

Ah... -Más esponjoso.

-Ah... -Más espumoso.

-¡Ah! -¡Más textura!

-¡Ah!

Ay, vamos a ver, papá, tenemos que hablar.

Oh, desde luego. Cariño, esta salsa es increíble.

Tenemos nueva entrada para el menú. -Pero...

-Espera, voy a llamar al de las salsas.

Ey, Mikey Marinara. No te vas a creer en lo que ha hecho mi hija.

-Ay.

(Timbre)

INSTITUTO

Eso es de empollones. -Hola, cariño.

-¡Ah, papá!

¿Qué estás haciendo aquí? -Traerte la comida.

-Pero ya la he traído yo.

-Tú ya no puedes comer un sándwich cualquiera,

si vas a llevar el restaurante,

tienes que trabajarte un poco ese paladar.

Vale, traigo queso limburger. (A LA VEZ) ¡Aj!

-De segundo, estofado bourguignon. (A LA VEZ) ¡Ah!

-Y tranquila, que traigo postre.

Todo un clásico, tarta de pudin frito.

Bueno, casi.

(A LA VEZ) ¡Ah, ah! -Ay.

(Alarma)

(Música)

Ay, Don Coquito, entre tú y yo, es que ya no quiero cocinar más.

Papá le ha quitado toda la gracia, pero es que no sé cómo decírselo.

Está contentísimo, ¿sabes?

¿Don Coquito?

¡Ah!

Lincoln, ¿has visto a este cómico?

Medio metro, pelo naranja, tiene talento para los remates...

Conozco a Don Coquito, Luan, pero, lo siento, no sé dónde está.

Oh.

Vale, ¿no lo has visto? ¿Y te estás haciendo popó?

(ASIENTE) -¡Ay!

Luna, ¿has visto a Don Coquito? Pues no.

Y, si te soy sincera, me alegro de no haberlo visto.

(SILBA) -¡Cierra la casa!

-¡Ah! -¡Llama a la poli!

Pon una denuncia ahora mismo.

Don Coquito ha desaparecido oficialmente de casa.

-Oh, cielo, tranquila. Don Coquito está bien.

Sí, lo metí en el armario. -¿Qué? ¿Por qué has hecho eso?

-Luan, cuando decidí dedicarme a la gastronomía

no volví a tocar el cencerro en meses. La comedia, que espere.

Si vas a hacerte cargo del restaurante, has de centrarte.

-Papá. -Eso, sí,

tendrás que ir al Instituto Culinario de Michigan, pero tú, con tu talento,

lo tendrás más que chupado. -¡Papá!

-Después, a trabajar como aprendiz.

A lo mejor a un buen sitio como París.

Oh, o Kansas City.

Dicen que allí hacen maravillas con las costillas.

Y después llevarás las riendas.

-¡No voy a trabajar en el restaurante!

-No me mires así, solo quería cultivar el talento de Luan.

Ah, tienes razón. ¿Qué he hecho? He de solucionarlo.

(Llaman a la puerta)

Adelante, supongo.

-Que he hecho unas empanadas como disculpa.

-Mm... Están poco hechas.

-Uf, me lo merezco, pero he hablado largo y tendido con mi nuevo pinche

y he caído en que le he quitado la gracia a la cocina

dándole demasiado fuerte a la presión.

-¿Eso crees?

-Oye, no es justo que yo te imponga mis sueños, cariño.

Es que ninguno de vosotros ha mostrado interés por mi pasión.

Me dejé llevar.

Olvidémonos del restaurante por ahora.

-Te entusiasmaste, papá, lo pillo. Acepto las disculpas y la comida.

¿Qué te parece si nos juntamos para hacer la cena de hoy?

-Te prometo más "risetadas" y menos ollas a presión.

-Hecho.

Espera, ¿quién es este pinche tan sabio

que te ha aconsejado tan bien?

-Te presento al nuevo miembro de la familia cocinera de los Loud.

-¡Ah! Oh... -Vino muy bien recomendado.

-"Y no me corto ni un pelo". -¿Qué tal si volvemos a pasarlo bien?

Creo que para eso somos la repera. -Querrás decir la leche mantequera.