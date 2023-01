# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # verás qué diversión.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor. #

UNA CASA DE LOCOS

¡Hola, soy Ronnie Anne!

Si os gusta la familia Loud, venid a ver la mía.

Mi madre, mi hermano, el abuelo, la abuela,

el tío Carlos, la tía Frida,

mis primos Carlota, CJ, Carl y Carlitos,

y nuestras mascotas, Sergio y Lalo.

¡Somos los Casagrande!

"EJEMPLO A PERSEGUIR CON LOS CASAGRANDE"

(TV) "Auxilio, auxilio, no aguanto más.

(GRUÑE) -¡Yo te salvaré!

-¡El Halcón de Fuego!".

-¿Alguien ha visto mi tabla?

-¡Eh, que hay un héroe en la tele! Muestra respeto al Halcón de Fuego.

-Oh, ahí está. Gracias por calentármela, colega.

Y por babeármela. -¡Ay!

(TV) "(GRITA)

-¡Oh!

-¿Estás bien, pequeño? -Sí.

-Yo siempre me siento mejor con esto. Helote.

-Me encantan los helotes. Gracias, Halcón de Fuego.

-No hay problema".

-Ah, Ronnie Anne. ¿Si vas al parque podrías llevarte a Carl un rato?

Lleva todo el día pegado a la tele. -¡No es verdad!

-Vamos, fuera de aquí.

-Venga, tío, en el parque hay pájaros de verdad.

-Pero seguro que no saben freír helotes con las alas.

PARQUE

Oye, ¿y si nos turnamos? Te presto la tabla.

-Yo paso. El Halcón y yo tenemos otros planes.

Hola, Nelson. Hola, señor Nakamura.

¿Qué tal las clases de obediencia? -Creo que progresan adecuadamente.

¡Calma, Nelson! (LADRA)

¡Nelson, vuelve!

-Ya le ayudo yo, señor Nakamura.

(LADRA)

(Música acción)

(GRITA)

(LADRA)

-¿Eh?

-Oh, no. ¡Es alérgico a las abejas!

-Ha sido el mejor rescate que he visto en mi vida.

-No es para tanto.

-Has salvado a mi niño. Muchísimas gracias, Ronnie Anne.

-No hay problema.

(SORPRENDIDO) -Es justo lo que dijo el Halcón.

-¿Qué quieres desayunar, mija? -Huevos rancheros, por favor.

-Oh, yo también, por favor.

-Creo que no me has visto, grandullón.

-No, no, te he visto.

-Huevos rancheros, como a ti te gustan.

Y para que no tengas hambre después, chorizo,

tortas de papa y un panqueque.

-Oye, ¿quieres ver algo flipante?

-Oh, a ver si me sale. -Ya te saldrá, chaval.

-Primero limpia la pared, chaval.

-Buen chico, pero te has dejado esta.

-Volvemos con "Valora la broma".

-Ah, hola. Puedo poner "El Halcón" si te apetece.

-¿Y perderme nuestro programa "Mandona la..." como se llame?

(SUSPIRA) (SUSPIRA)

(RÍE)

(RÍEN)

-Le doy un 8,5. -Sí. 8,5, claro.

(Música)

(GRITA) ¡Qué escalofrío!

(Continúa la música)

(SILBA) (GRUÑE)

(BOSTEZA) Creía que no se iba a acabar nunca.

Por fin puedo olvidarme de... (GRITA)

Carl, ¿pero qué te has creído? -Oh, perdona.

¿Prefieres que duerma en el suelo? -No, prefiero que te vayas a tu cama.

Ya comparto cuarto con un pájaro y hasta ahí aguanto.

-¡Estoy aquí!

-Ya está, no me obligues a atarte.

¿Has puesto mi cara sobre la del Halcón?

-Pues claro. Ahora tú ere mi heroína. (BOSTEZA)

Descansa, prima.

Mañana nos espera un gran día y pasado mañana y el resto de días...

-Ay, Carl no se va a despegar de mí nunca.

Él piensa que soy una heroína. -Si él supiera...

-Jajá, qué gracia, Sergio.

Espera... A lo mejor esa es la clave.

Eh, pequeñajo, tengo un trabajo para ti.

No te lo tomes como algo personal,

es que necesito quitarme a Carl de encima.

(CARRASPEA) ¡Socorro!

¿Qué está pasando? -¡Una araña!

-Espera, ¿te dan miedo las arañas? -¡Sí, muchísimo!

-Oye, ¿dónde dejamos la última escultura de la tía Frida?

(GRITA) ¡Ah, una araña!

-Qué reflejos. Gracias, Ronnie Anne.

-Jo, qué valiente.

Se ha enfrentado a su miedo por el arte de mi madre.

Es una heroína.

-Mira cuánta basura. Qué desastre.

Lo heroico sería sacarla para ayudar a la abuela,

pero paso de hacerlo.

-No me digáis que alguien ha sacado la basura.

Creo que se me ha caído uno de mis anillos dentro.

Oh, ha faltado poco.

-Increíble. El instinto de una heroína.

Siempre estás dos pasos por delante.

PARQUE.

Oye, Carl. ¿Quieres ver el truco que he practicado?

-Sí, evidentemente. (GRITA)

Supongo que no soy tan buena como creía.

-Por el amor de Frankfurt. Has salvado mi puesto, Ronnie Anne.

Mi primer incendio en 20 años y me has salvado las castañas.

-Cómo no...

-¿Alguna vez te han dicho que eres una heroína?

(ENTRE DIENTES) -Unas cuantas veces.

¿Qué vas a hacer?

¿Vas a impedir que atraquen un banco o... salvar a alguna tortuga

en peligro de extinción?

-No, solo voy a ir al baño. -Mola, pues vamos.

-¿En serio, tío? -Oh, cierto...

Eso puedes hacerlo por tu cuenta, pero date prisa.

(SUSPIRA) ¡Ay, menudo plasta!

(Móvil)

Como sea Carl, juro que le voy a... -Oh, ¡hola, papá!

-Hola, amorcito.

-¿Qué tal en Perú? ¿Has montado ya la clínica?

-Sí, ya está en marcha.

¿Cómo le va a mi niña? Te echo de menos.

-Yo también, papá.

Gracias por el regalo, me encanta la gorra de la alpaca.

Tengo ganas de llevarla en invierno. (GRITA) -¡Que estoy oyendo voces!

¿Has montado una reunión de héroes? -Es privado, Carl.

Perdona, papá. Carl me está volviendo loca.

No deja de seguirme y copiar todo lo que hago.

(RÍE) -Eso me recuerda a alguien. -¿A quién?

-A ti, chiquita. -¿A mí? ¿De qué estás hablando?

-Cuando tenías la edad de Carl, le hacías lo mismo a Bobby.

Allá donde fuera, tú ibas detrás de él.

(CON BURLA) -¡Anda ya! Eso no es verdad.

-Si no me crees, pregúntale a tu hermano.

-Es cierto y tengo vídeos que lo demuestran.

Mira, mamá, soy un zombi. (GRUÑE)

-Mira, mamá. Yo también lo soy. (GRUÑE)

-Papá, mira mi castillo de arena. Tiene cuatro torreones.

-Yo he hecho otro castillo, pero el mío no tiene terrones.

-Vaya, no sabía que era tan pesada. Era adorable, pero una plasta.

¿Y cómo lo aguantabas?

-Tranquila, no era para tanto. Es lo que tiene ser el mayor.

Sí, algunas veces tenía que cerrarme en el baño para descansar.

-Me ha pasado...

Pero, por lo general, me alagaba que me apreciaras tanto.

-Aún lo hago, aunque ya no te siga por ahí.

Supongo que será por la edad. -Pues es lo mismo con Carl.

Sé que tú no esperabas hacer de hermana mayor,

pero se te está dando bien. -Gracias, Bobby.

En fin, voy a hablar con Carl. -Y yo a hablar con Lori.

Si no llego a mi hora de llamar,

no volveré a hablar con ella hasta la siguiente hora.

-Hola, Carl.

Había pensado volver al parque para hacer skate.

¿Me acompañas?

Pillaré algunas chuches en el mercado de camino.

-¡Cuenta conmigo! ¡Voy a por las tablas!

-Oye, Carl, quería pedirte perdón por si me he comportado...

¡Uy! -Cuidado, señora.

(GRITA)

Ah, gracias, jovencito.

-Ha sido el mejor rescate que he visto en la vida.

-No hay problema.

-Oh, es justo lo que dijo el Halcón. ¿Qué habías dicho?

(DUDA) -Nada...

"FUERA DE ONDA CON LOS CASAGRANDE"

Vamos, vamos, que dan "Adiós, Ana, adiós".

-¡Uy, sí, hora de la telenovela!

-Misterio, drama, romance.

-Y no olvides estilo. Me encantan los trajes de Ana.

-Yo tendré que verla en el mercado. Va a empezar mi turno.

-Tranquilo, mijito. Te contaremos por la ventana lo mejor.

-¿Me la he perdido? Perdón, perdón, mija.

-Me alegra ver que pudiste dejar los cotilleos

para venir hasta aquí, viejito.

-Yo de cotilleos... Estaba atendiendo a Maybell.

Ya sabes que es una cliente muy difícil.

-¿Seguro que no quieres acompañarnos, mija?

La telenovela es muy buena. -Anda, dale una oportunidad.

Es una tradición familiar. -Siéntate conmigo.

-Chicos, ya os lo he dicho. No me van las telenovelas.

Avisadme cuando empiece el fútbol.

-¿Cómo puedes negarte a ver esto? Es nuestra heroína, Ana Ronalda.

Es una huérfana criada por sus abuelos.

-¡Ya vienen los malos!

(TV) "(RÍE) Danos todo el dinero.

-Pero somos pobres. No tenemos nada.

(GRITA)".

-Como es una familia humilde, los malos han llevado a Ana Ronalda

en lugar del dinero.

-Por eso os obligo a llevar siempre un silbato.

-Chicos, esto es una cursilada.

Lo siento, pero ni en sueños me vais a ver viendo esto.

Gracias, chicos. Sabía que tampoco os gustaba esa basura.

-A callar. Estoy viendo la telenovela.

-Oh, voy para adentro. -¿Te lo puedes creer, Bobby?

-No, ¡qué fuerte! -¿Es que se ha hecho un gorro nuevo?

Vaya, buena patada giratoria.

-"¡Soy la campeona de los pobres!". -¿Ahora va a defender a los suyos?

-Vaya, menudo barrido. Cómo mola la tía.

¿Se ha acabado?

Tengo que saber cómo sigue. -Mira quién se ha enganchado.

AL DÍA SIGUIENTE

-¡Sí, episodio nuevo!

Qué ganas de ver a Ana Ronalda repartiendo tortazos.

-Quiero ver qué lleva puesto. -Cierto.

El nivel de detalle en las prendas de la época de la revolución es...

-Y... me toca ir a trabajar.

-Chicos, sobre la telenovela... -Lo sabemos.

Es muy mala para ti.

-Bueno, la verdad es...

-Vamos, mijita. Llévate tus malas vibraciones a tu dormitorio.

-No pasa nada.

Podemos ver la serie en la tele de la vecina.

Pan comido. -Eh, por hablar.

-¿Qué? ¿Por qué ha tapado la tele? Está a punto de empezar.

(GRITA) ¡Mercado, mercado!

-Hola, Bobby. Había pensado que podíamos hacerte compañía.

Seguro que te sientes mal aquí solito.

-Gracias, pero estoy bien. Me gusta ver la serie solo.

El tío Carlos sabe mucho de datos históricos.

-Vaya, hombre. Será mejor que me quede a limpiar esto.

-No, ya lo hago yo...

Sé que odias la telenovela y no quiero torturarte con ella.

(TV) "Adiós, Ana. Adiós". -Pero, pero, pero...

Vamos, chicos. Tenemos que buscar un sitio para verla.

-"Adiós, Ana, adiós" va a empezar.

-Premio.

-¿Qué?

-Filiponio, ¿qué estás haciendo?

-Venga, mujer. Van empatados y mi tele se ha roto.

-Vale. Como tú quieras.

La veremos en la lavandería. Ahí tienen tele también.

LAVANDERÍA

-Esa es Ana Ronalda.

Defiende a los pobres de los villanos.

Es una pasada y seguro que le recuerda a alguien.

¡Ah!

-Oye, si vas a quedarte, lava algo.

-¿En serio, tío, zapatos?

¿No podías esperar a que acabara la serie?

-Problema resuelto.

-¡Ah!

SALÓN DE BELLEZA MARGARITA

-A ver si lo entiendo.

¿Quieres el primer corte que cueste dos dólares?

-Sí, pero deja este canal puesto y ve muy despacio.

-Ay, mijita, ningún problema. Me encanta "Adiós, Ana, adiós".

-¿Qué está haciendo?

(TV) "Así nunca me reconocerán".

-Se va a disfrazar.

-¿Puedes cortármelo como a ella?

-No tengo sables, pero me las arreglaré.

(SORPRENDIDAS)

Vaya, ¿tienes ganas de ver el final? -Sí.

¿Puedo verlo aquí, por fa?

-Ojalá pudiera, pero mañana tengo que hacer a cuatro quinceañeras

y un funeral. El salón está cerrado.

(SUSPIRA)

-Esta va a ser la mejor fiesta de fin de serie.

-He preparado un festín.

Conchas, horchata, nachitos, todo. Héctor, deja algo para mañana.

-Bobby, esta es una ocasión especial. Deberías verla con nosotros.

Creo que podré cerrar el mercado una hora.

-Mejor, abuelo, ¿quieres que cuide del mercado mientras veis la serie?

Así no pierdes dinero. -¿Harías eso por tu abuelito?

-Claro. No tengo nada mejor que hacer.

-Vaya, me encanta tu peinado. ¿A quién me recuerda?

-A nadie.

AL DÍA SIGUIENTE

Por fin libres de interrupciones.

-Perdón...

-Hola, Maybell.

-Quiero que me ayudes con todo lo de la lista.

Soy muy exquisita.

300 gr de fresas y mira por debajo por si tienen moho.

-Comida para gatos. No, quiero las del fondo. Las nuevas.

Todo ha de ir con dos bolsas, y no magulles mis plátanos.

-Vale, gracias, adiós.

(CARRASPEA) Héctor me hace el favor de llevar la compra a casa.

-Cómo no.

(GRITA) ¡Ay, no! -Ha sido un finalazo de muerte.

-Gracias, pero las babas no van a devolverme la última hora.

-Regresen mañana para otro estreno de este capítulo final.

-Anda, mírala, qué suerte ha tenido. -¿En serio?

Qué bien. Mañana la veré. Vale, ya puedes babearme.

-¡Os podéis creer cómo ha acabado!

-Ha sido un final perfecto.

-Oh, Ana Ronalda ha sido de lo más... -¡Basta!

-¿Qué te pasa, mija? -Oh, he visto un lagarto...

Olvidé los spoilers.

Tendré que evitarlos durante 24 horas. Puedo hacerlo.

(NARRADOR) "Quedan 14 horas".

-Mira, no puedo dejar de pensar en el final,

en la parte en la que Ana Ronalda se calló...

-Come antes de que se ablanden.

"Quedan nueve horas".

-La verdad es que no podía imaginar que Ana Ronalda fuera...

"Quedan cinco horas".

-¿Puedes doblarlas, cielito?

Ay, ¿esta bufanda no te recuerda

cuando Ana Ronalda se quitó la suya y...?

"Hora de la telenovela".

-No me lo puedo creer.

No me he comido spoilers y quedan 30 minutos.

Tranquilo, Lalo, buscaremos un sitio para ver el final.

Si Margarita ha cerrado, iremos a la pizzería.

Ya lo he pensado. Si Bito sigue con el fútbol,

lo sobornaré con el chicle blanqueador que le gusta.

Vámonos.

¡Uy! (TITUBEA) Hola, abuelo...

-¿Vas a salir, mija? Ten mucho cuidado.

No quiero que te arrolle un carruaje a toda velocidad

como le pasó a Ana Ronalda al final de la telenovela.

(GRITA) -¡No!

(GRITAN) -¡Qué ha pasado! ¡Qué te duele!

-Oh...

El abuelo me ha destripado la telenovela.

-¿Qué me estás contando?

Pero si tú odias "Adiós, Ana, adiós". -No es verdad.

En realidad estoy obsesionada con ella.

No me atreví a decíroslo después de haber sido tan pedante.

Siento haberme portado así.

-Ay, cielo, no pasa nada. -Te perdonamos.

-¿En serio?

Tendría que habéroslo dicho antes,

así podríamos haber visto el final todos juntos.

Menuda pifia. -Tenemos que contarte algo.

-¿El qué?

-Sabíamos que estabas enganchada. El abuelo se enteró por Margarita.

-Soy el rey del cotilleo, ¿sabes? -¡Inocente!

-Sí. El abuelo le dio una tarjeta de regalo de 50 dólares a Maybell

para que te distrajera.

-Y los spoilers, todo mentira. -¿Qué? Sois horribles.

Pero también sois unos genios. Ha sido una broma espectacular.

Pero ojalá hubiera visto el final con vosotros.

-Hay un secreto más.

-Cuando nos enteramos de que te gustaba,

grabamos el final para verlo todos juntos en familia, mija.

-Oh... Qué chulo. -Te ha enganchado...

-Tienes razón, sí.

(Música)

"¿Mi gemela? ¿Pero cómo?". (GRITAN)

-Qué bonito que toda la familia vuelva a estar unida.

-Chicos, fue bonito mientras duró,

pero va siendo hora de que vaya desempolvando la tabla de skate y...

-Uy, va a empezar una nueva.

"Mi madre luchadora".

-Oh, la tabla puede esperar.