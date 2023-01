# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # verás qué diversión.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor. #

UNA CASA DE LOCOS

¡Hola, soy Ronnie Anne!

Si os gusta la familia Loud, venid a ver la mía.

Mi madre, mi hermano, el abuelo, la abuela,

el tío Carlos, la tía Frida,

mis primos Carlota, CJ, Carl y Carlitos,

y nuestras mascotas, Sergio y Lalo.

¡Somos los Casagrande!

"DO DE PECHO CON LOS CASAGRANDE"

(Música)

(Guitarra)

(RONCA)

Ay.

Y yo que quería dormir.

# Y esta es la historia de Pancho, # la cabra miope. Trantrán. #

(VITOREAN)

¡Bravo! Gracias.

Me encanta tocar para vosotros

y tengo ganas de veros a todos actuar para mí esta noche.

Bueno, estoy seguro de que tenéis mucho que ensayar. Adiós.

-Espera, ¿qué?

-Eh... que se marcha a hacer sus cosas, eso.

-Ya. Gracias, Carl.

Quiero decir a qué se refiere el abuelo con "actuar".

-Es una tradición de los Casagrande que todos actúen

en el cumpleaños del abuelo. Es su mejor momento del año.

-¿Ah? ¿Todos?

-Sí, cariño, yo voy a presentar un desfile de moda.

Te voy a hacer una demostración.

(Música animada)

A LADRAR POR AHÍ

Bueno, eso va a ser difícil de superar,

pero yo voy a cantar un bolero, al abuelo le encantan los de amor.

Y las canciones sobre cabras. Os la enseño.

(GRAZNA) -No olvides a la estrella de verdad.

-Es cierto, Sergio y yo haremos un dueto.

(SUSURRA) Me ha obligado.

-Yo he hecho un cuadro vivo para el abuelo.

(TITUBEA) -¿Quién ha dicho eso?

-¡Pst! Yo. -¡Oh!

¡Te pillé! -¡Eh! Después haremos lucha libre.

Protagonizado por mí, Super-CJ.

-¡Y por el Chupacabra de Acero! ¡Contemplad mi poder!

(GRITA)

¡Suéltame! ¡Por favor!

-Yo interpretaré un baile tradicional mexicano

con un música son jarocho.

Y también he cocinado para todos el plato favorito del abuelo,

cóctel de camarones extrapicantes.

(GRAZNA) -¡Camarones!

¡Ah!

(Arpa)

Mamá, no sabía que tocabas el arpa.

-Sí, no sabes lo que es llevarlo en una banda.

-Ah, y mientras tu madre toca,

leeré un poema que he llamado "Oda al abuelo".

-Vaya, me habéis dejado alucinada, chicos.

-¿Y tú qué vas a hacer, Ronnie Anne?

(TRAGA SALIVA) -¿Yo?

No sé qué debería hacer,

no puedo decepcionar al abuelo por ser la única que no actúa.

Aquí no se andan con chiquitas, hasta las mascotas actúan.

-Tranquila, tú tienes más talento que Lalo.

-No es por el talento, es por tener que actuar delante de todos.

Me da mucho palo. -¿Por qué?

-Empezó en una obra de primaria.

(Música alegre)

Bienvenidos al bosque mágico.

¡Ah, ah! ¡Ay!

(PÚBLICO) ¡Oh!

(NIÑO) ¡Árbol va!

(RÍE)

-Como pille al niño que gritó "árbol va"...

-Quizás te pueda ayudar con tu miedo.

¿Conoces alguna canción que puedas cantar?

-A lo mejor.

-Entonces solo tienes que practicar delante de otros

y sé por dónde podemos empezar.

-¿Estás de broma? ¿En el metro?

-¡Sí! Esos trenes son el escenario perfecto:

bien iluminados, buena acústica

y no volverás a ver a estas personas nunca.

(Chirrido, campana)

(Timbre puerta)

(Música animada)

Ah... Ah...

-Tú puedes.

-Les recuerdo que no se permite poner música amplificada en el metro.

¿Chicas? -¡Ah! ¡Hola, papá!

¡Quería ayudar a Ronnie Anne con su miedo escénico,

le da muchísima vergüenza ser el centro de atención!

(Para la música)

Pero ¿qué he hecho? ¡Dejen de mirarla!

Oye, lo siento mucho.

-Tranquila, sé que tenías buena intención.

-¡Me largo de aquí, esta calle está muerta!

-Espera, acabo de tener una idea.

(Música animada)

(SUSPIRA) Ah...

-Mira, cariño, es una animadora callejera.

-¿Qué está haciendo? -Ya lo sé.

Es una de esas estatuas humanas.

-¡Es buena!

-Gracias por la ayuda, Sid, pero es una causa perdida,

no voy a poder cantar en la fiesta del abuelo.

Oye, a lo mejor lo compenso con un buen regalo,

algo que le haga mucha ilusión tener. -¡Qué buena idea!

-¿Algo como qué? -Buena pregunta.

ALMACÉN

(Música suspense)

¿Qué sitio es este? -El almacén, la oficina del abuelo.

¡Oh! ¡Uala!

A tu abuelo le encanta la música. ¡Mira cuántos instrumentos!

Huevos ruidosos, cosas que giran, un pescado...

Uy, y este es el mejor de todos.

-Ah... Sid, eso es un rascador de durezas de los pies.

¡Ah, ya sé, Sid, necesita una conga nueva!

-Sí, estupendísimo. -¿A que sí?

-Ah, ah.

Ahora en serio, cómprame uno de estos para mi cumple.

(Música, tráfico)

Seguro que al abuelo le va a encantar.

-Oye, tendrás ganas de ver tus regalos de cumpleaños.

-Ah, Vito, yo no soy de regalos, ningún bien material puede compararse

con la alegría de ver actuar a mi familia.

No sabes lo que me enorgullece ver cómo cuidan de su abuelito.

-¡Oh! ¿Y ahora qué hago?

(BOBBY CANTA) "Amor, amor, amor".

(GRAZNA) -¡Para, para! Estás muy grave.

-¡No es verdad, tú estás agudo! -¡Y un cuerno que agudo!

(GRUÑE) -¡Ah!

-Dejaos de peleas, los dos estáis bien.

Oye, será una locura,

pero ¿os vendría bien tener a un tercer miembro?

No tenéis percusión y yo resulta que tengo una conga.

-¿En serio? ¡Estupendo!

-Sí, puedo tocarla detrás de vosotros,

donde nadie pueda verme ni nada parecido...

-Suena bien. Bienvenida al grupo.

(GRAZNA) -No te lleves mi protagonismo.

-Bah, tranquilo, eso sería imposible.

(Música)

(DECLAMA) "Así es, familia, todo un modelo,

el señor más guapo es nuestro abuelo".

(GRITA)

¡Sí! -¡Sí!

-¡Ha sido maravilloso, estupendo! -Bravo.

Año nuevo, actuación nueva y preciosa de mis dos hijos... chulos.

-Vamos, Ronnie Anne, que nos toca.

-Vale, no hay que ponerse nerviosos,

solo voy actuar delante de la familia.

(LLAMAN A LA PUERTA)

Oh, bien, habéis venido. Es un momento histórico.

La primera vez en la que Bobby y Ronnie Anne van a tocar juntos

en mi fiesta de cumpleaños.

-Oh. No pasa nada, puedo esconderme tras esta conga enorme.

-Oye, ¿dónde está Sergio?

-¡Ah! Agua.

(TOSE) ¡Agua!

-¡Sergio!, ¿qué te ha pasado en la voz?

(ABUELA) ¿Quién se ha comido los camarones picantes?

(TOSE) Yo no he sido.

(GRAZNA)

Oh... -¡Ah! ¿Qué vamos a hacer?

¡El bolero hay que cantarlo a dos voces!

¡Ronnie Anne, te sabes la letra, tienes que cantar la parte de Sergio!

-Ah...

(TRAGA SALIVA)

(TITUBEA)

(Música tensión)

Vale, un, dos.

Un, dos, tres, cuatro.

# Amor, amor, amor,

# eres lo mejor. #

Ah... Ah...

Ah...

¡Ay!

(LOS DOS) ¿Mm?

(LLAMAN A LA PUERTA)

(RESIGNADA) Pasa.

-¿Qué sucede, mija? ¿Estás bien?

-Te he chafado el cumple, abuelo.

Yo quería cantar para ti,

pero me pongo nerviosa delante de la gente.

Lo siento, te sentirás fatal conmigo.

-¿Qué dices? Te comprendo muy bien.

Les pasa a todos, incluso a mí. -¿A ti?

Pero, abuelo, ¡si te encanta tocar! Nunca te pones nervioso.

-Bueno, yo no he sido siempre así.

Me pasó una cosa en una obra de primaria.

"Estaba representando una obra patriótica mexicana

vestido con un disfraz de nopal.

El águila mexicana iba a aterrizar sobre mí sujetando una serpiente".

-¡Viva Méxi...!

(PÚBLICO) ¡Oh!

¡Uy! (HOMBRE) ¿Viva qué?

(RÍE)

-Como pille al tío que gritó "¿Viva qué?"...

-Te entiendo muy bien.

-Eso me dio miedo escénico por un tiempo.

Tardé muchísimo en volver a sentirme cómodo tocando.

Así que no tengas prisa, ya perderás el miedo.

Y no te preocupes, pienso celebrar muchos cumpleaños en el futuro.

-Gracias, abuelo, lo necesitaba. -Y todavía no te he contado lo peor.

Al caer, se me clavaron 10 espinas de cactus en el pompis

y hay una que sigue ahí.

-Eres el abuelo más gracioso que hay.

-Volvamos a la fiesta, hay que ver el último acto.

(Murmullo)

Continúa el espectáculo.

(TODOS) ¡Sí!

Bobby, ¿quieres que te acompañe yo con el dueto?

-Uno, dos, tres.

(Música animada)

# Amor, amor, amor,

# eres lo mejor.

# Sabes que eres mi debilidad,

# mi amor, # mi dulce amada.

# Me iluminas en la oscuridad.

# Junto a ti... # Todo es genial.

# Eres tú... # Tú, nadie más.

# Das sentido... # A mi vida.

# Qué felicidad.

# Sabes que eres mi debilidad. # Mi debilidad.

# A mi amor yo quiero cantar.

# Amor, amor... #

Hum, todos están cantando.

Técnicamente, no hay un público mirando. ¡Ay!

# Eres lo mejor... # ¡Ay! ¡Ah!

-¡Bien! -¡Qué bueno!

(RÍEN Y ANIMAN)

¡Ándale, ándale! -¡Bien, vamos!

-Tú te preocupas por tu abuelito de más de una manera.

# Sabes que eres mi debilidad,

# mi amor, mi dulce amada.

# Sabes que eres mi debilidad,

# mi amor, mi dulce amada.

# Eres mi debilidad. #

¡Bravo! -¡Sí!

-¡Muy bien!

"CAYENDO EN LAS GRACIAS CON LOS CASAGRANDE"

(CANTA EN OTRO IDIOMA)

Basta, Yoon, eres tan guapo... No puedo mirarte. ¡Almohada!

-Ronnie Anne, está lloviendo.

Uy, entonces mañana habrá muchos charcos

en los que saltar.

-Voy a la bañera a practicar un poco. Chifchaf, chifchaf, cal.

-Ronnie Anne, ¿podrías pasarme este nivel, porfa? Es imposible.

-Encantada.

-Ah... ¿Cómo lo has hecho?

-Oh, gracias, Carlitos. Mm... Zumo de manzana.

-Jo, chica, qué bien te llevas con tu familia. Con todos ellos.

-Sí, estamos superunidos.

Hola, Carlota. ¿Cómo te va?

-Bien, ¿qué tal tú? -Bien, ¿cómo estás?

Perdón, me encanta el bolso, ¿es para el que estabas ahorrando?

-No, es la bolsa de papel donde iba a guardar la caca de Lalo.

-Ay... almohada. -Sí, se ha hecho muy incómodo.

-Ay. Sí, lo sé, con Carlota estoy así por algún motivo.

Intento hacer buenas migas, pero acabo mosqueándola.

Carlota, ¿has visto este filtro? Es una pasada.

Te dice el aspecto que tendrás cuando seas vieja.

(GRITA Y LLORA)

-Cuando me mudé pensé que Carlota sería como una hermana mayor,

pero hasta ahora es como una desconocida.

-Parece tu cucaburra. -¿Cucaqué?

-El único animal al que no le caigo bien.

Siempre que voy a ver a mi madre al zoo intento jugar con Galleta,

pero no le interesa. -Cucaburra...

-Cucaburra.

-Niños, ¿podéis venir? Tenemos un notición.

Este genio acaba de conseguirnos una cena gratis

en un restaurante nuevo de hibachi. -No ha sido gran cosa.

-Uy, ¿puedo pedir mar y tierra? -Lo siento, mijo,

pero el restaurante no es para niños.

Hemos pensado que Carlota podría cuidar de vosotros.

-¿Qué? -20 pavos.

-Vale.

-Niños, sed buenos. CJ, no te montes en Lalo.

-Pero si es un caballo estupendo.

-Si tenéis hambre, Bobby está en el mercado.

-Ah, esa mercancía es para la clientela.

Tenéis muchas sobras en la nevera.

-Tened cuidado, esa manada de gatos vuelve a estar por aquí.

-¡Que alguien nos ayude! (GRITAN)

-Esta es la tuya, ya sabes, para congeniar con tu cucaburra.

-Eh, tienes razón. Buena idea.

-Ahora voy a rociar agua de rosas en mi brocha de maquillaje...

-Hola, Carlota... Ups, no sabía que estabas en directo.

-Un momento, gente.

Tranquila, ellos pueden esperar. ¿Qué pasa?

-Quería saber si quieres compartir una pizza.

-Oh, sí.

-Genial, yo quiero probar el famoso estilo de Great Lakes,

gruesa y con mucho queso.

-A mí me gusta más de masa fina y con pepperoni.

-Oh, pues no pasa nada, pediré esa. -No, no, no, tranquila.

Pide lo que tú quieras, yo puedo cenar las sobras.

-No quiero pedir yo sola, cenaré de las sobras también.

-Bueno, supongo que nos veremos luego, como las dos vivimos aquí...

(RÍE NERVIOSA)

-Bien... de acuerdo.

Ahora voy a coger este realzador de color tan monísimo y...

(RÍEN) -Toma broma.

-¡No tiene gracia! ¡Estoy en directo!

Oye, ¿me prestas tus pendientes?

CJ estaba jugando y ha enterrado los míos.

(Pedorreta)

(RÍEN)

-¿En serio? Estoy al teléfono.

¿Qué? No, Sofía, no me he tirado un pedo. Te dejo, luego te escribo.

-Oye, Carlota, ¿quieres ver una peli?

-Yo encantada. ¿Vemos "Sangre 7"? -¿"Romance al volante"?

-Oh, lo siento, pero no aguanto las pelis de miedo.

La última vez dormí con la bola de espejos puesta

toda la noche.

-Tranquila, veamos "Romance al volante".

FIN

-¿No ha sido una pena que cuando él le iba a decir que la quería

había demasiadas personas en el coche?

(RONCA)

¿Ya se ha acabado? Lo siento, creo que he cenado demasiado.

Y aquí hace mucho calor.

¿Leemos una revista?

-Uh, ¿tiene sección de preguntas? -Por supuesto.

Vale, primera pregunta. ¿Qué postura de skating prefieres?

¿Normal o postura Goofy?

-No sé mucho de eso...

-Vale, entonces nos la saltamos.

¿Prefieres patinar con tus amigos o un truco en solitario?

-Bah, este trivial no es para mí. -Ay... Eres mi cucaburra.

-¿Qué?

-Que me voy a cocer un burrito.

-¡Oh, no! ¡Una bomba de colonia! ¡Al suelo!

(RÍEN) -Tomad broma.

(TOSE) ¿Qué ha sido eso?

-Los chicos me gastan bromas cuando estoy al mando.

Se piensan que son unos graciosillos. "Y a mucha honra".

-Carlota, ¿te apetece poder vengarte de ellos?

No es por presumir, pero en mi casa en Royal Woods,

yo era la jefa de hacer bromas.

-Mm... Deja que me lo piense un momento... Me apunto.

-Primero hay que coger suministros, buscamos cualquier cosa

que sea apestosa, pringosa o que sea difícil de limpiar.

-Oh, ¿y este cuenco de ensalada de atún pasada?

-Qué bueno, tiene las tres cosas. Mm... Gomina para el pelo.

Los chicos entrarán, se darán con este plástico empapado de gel

y entonces este cubo con migas de pan se les caerá encima

al tirar del hilo.

-Bien, tía, eres un genio de las bromas.

(RÍEN)

-Chicas, ¿habéis visto mi etiquetadora?

-Bobby, la tienes en el cinturón. -Genial, gracias.

Voy a coger un zumo y después vuelvo al mercado.

-Espera, no entres. Hemos preparado una broma para Carl, CJ y Carlitos.

-Oh, oh. Lo siento por ellos.

Me he comido más bromas de Ronnie Anne que nadie.

Aquí aún no me crece el pelo.

-Recuérdame que no me meta contigo.

-Tranquila, aparecerán en cualquier momento.

-¿Podemos levantarnos? Llevamos una hora en cuclillas

y no llevo el calzado más ideal. -Ay...

Espera, ¿qué? ¡Nuestra trampa no está!

Habrán entrado a hurtadillas para quitarla.

No sé cómo han podido.

Oh, oh...

(GRITAN)

"Tomad broma".

-Nos han gastado ellos nuestra propia broma.

-Migas de pan, qué ricas. -¡Corre!

-Oh...

-¡Aj!

-Ay, esta ya no se la podemos pasar. ¡Esto es la guerra total!

Tenemos que darles lo suyo. -Estoy contigo.

Nadie le hace esto a mi pelo y se va de rositas.

(Música animada)

Chicos, ¿podéis venir aquí un momento?

-Se van a enterar.

-¿Dónde están todos nuestros globos?

(LOS CHICOS RÍEN)

(Música animada)

¡A cenar! ¡Lavaos las manos!

(RÍE) (CHISTA)

(GRITAN)

-¡Hay tarta en la nevera!

"¡Tarta, bien!". (RÍEN)

(LOS CHICOS RÍEN)

-Creo que deberíamos dejarlo. -Sí, vas a tener razón.

Lo que no entiendo es cómo han descubierto

las bromas que les hemos hecho.

-¿Diga? Oh, hola, Maybel.

Lo siento, no sé cómo es que ha cerrado el mercado tan pronto.

Sí, entiendo que necesita limas... -Maybel, luego le llevo las limas,

se lo prometo, pero tenemos que colgar, adiós.

Ya sé cómo nos han pillado. Bobby.

Cuando se enteró de que íbamos a por los chicos

habrá cerrado el mercado antes de tiempo para ayudarles.

-Pero será chaquetero...

-Se estará vengando por todas las bromas que le he gastado

estos años.

-Ahora que conocemos su secretito nosotras tenemos ventaja.

-Vamos a darles hasta que nos pidan clemencia.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

-Recuérdame que no me meta contigo.

-¡Por la venganza! -¡Salud!

-Odio decirlo, Bobby, pero creo que te he juzgado mal.

Esta noche nos has demostrado a todos que no eres un inútil integral.

Gracias, Carl, eso mola.

¡Es Ronnie Anne! Va para el mercado.

Tengo que bajar, ella se cree que estoy currando.

(GRITAN)

(GRITAN)

-¿Agua? ¿En serio? ¿No sabéis hacerlo mejor?

-Es zumo de pepinillos. -¿Zumo de pepinillos?

¿No sabéis hacerlo mejor?

-Sí, la verdad. Carlota, suelta la hierba gatera.

-Venid, lindos gatitos.

(MAÚLLAN)

(GRITAN)

(RÍEN)

-Tenías razón, Ro, ahora entiendo por qué es tan divertido.

¿Adónde van los gatos?

-¡La ensalada de atún! Se nos había olvidado por completo.

-¡Ah! No, no, no, no. Mi habitación...

-Ay, cuánto lo siento. No tendría que haberte metido

las bromas en la cabeza. La verdad es que quería... Bueno, ya sabes,

eres como mi cucaburra. -¿Cucaqué?

-Nuestra relación es un poco rara y yo quería cambiarla,

quería que fuéramos más amigas.

-Espera, ¿por eso venías a verme esta noche?

-Lo siento de verdad, parezco una tonta por no darme cuenta.

En serio, Ronnie Anne, no pensé que estarías tan interesada

en quedar conmigo.

-¿Me tomas el pelo? Tú molas mucho.

Eres lista, te conoces la ciudad como la palma de tu mano...

-Tú sí que molas, eres graciosa y una intrépida con el monopatín.

Ojalá fuera tan atrevida como tú.

Mira, ya arreglaré mi habitación. Gracias por contármelo.

-Igualmente. Venga.

-¿Tienes algún plan para mañana?

-Ninguno, iba a quedar con Sid, pero se va de picnic con Galleta,

es su cucaburra, parece que también han congeniado.

-Genial, pues yo conozco una pizzería artesanal

y tienen una masa fina y el estilo de Great Lakes.