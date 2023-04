El Día de los Inocentes

"BAILANDO LAS AGUAS"

(Música)

COLEGIO

(Timbre clase)

¡Estoy que me muero de la emoción! ¡Y yo!

Estoy tan emocionado que me sudan las manos.

Espero que venga pronto, me gustaría ponerme a comer.

Hoy es cuando Chandler, nuestro compi de clase

dará las invitaciones para su cumpleaños.

Será en la planta de tratamiento de residuos de su padre

y todo el mundo dice que va a ser tremendo.

He oído que la planta puede procesar 5 t de residuos humanos al día.

También he oído que hay un cuarto para los animales mutantes.

He oído que, si te quitas la mascarilla,

el olor te quemará los pelillos de la nariz.

¡Ojalá nos invite!

(Música rock, vítores)

¡Ya empieza!

(RÍE NERVIOSO) ¡Oh, perdón! Están sudadas.

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh!

¡Venga, poneos las botas, tropa!

Porque empieza la fiesta.

(Continúa la música)

Darim, Miguel, Molly, Jordanija, Jordanijo, Kyle, Kat.

(LOS DOS) ¡Vamos, por aquí, por aquí!

-Y las últimas dos son para...

(GRITAN ENTUSIASMADOS)

Joy y Ken.

(APAGA LA MÚSICA)

(Interruptor)

Creo que ya podemos dejar de cogernos de la mano.

RECREATIVOS DE GUS

No lo pillo. ¿Por qué Chandler no nos ha invitado?

Le presté un lápiz en clase de mates

Y también le sujeté la puerta del baño.

Y yo le miro directamente cada día. Así.

¿Quién no querría ver esta cara en una fiesta?

Hola, Lincoln. (TARTAMUDEANDO) ¡Lori!

(Golpe)

(TRISTE) Hola, Lori. Gracias por contarme

lo de la vacante de aquí. ¿Sabes qué? ¡Me han contratado!

Ahora me podré comprar un vestido para el baile de este viernes.

El tema será "Romance bajo el mar". Y Bobby y yo seremos los reyes.

Va a ser la mejor noche de mi vida. ¡Loud, vuelve al tajo!

Si puedes hablar, puedes limpiar. ¡Ya voy!

¡Uy! Casi lo olvido. Los empleados tienen unas fichas gratis.

¡Quedaos las mías! ¡Gracias!

Clyde, fíjate. Lori nos ha regalado fichas.

(TARTAMUDEANDO) ¿Lori?

(MÁQUINA) "¡Muy bien! 50 puntos".

¡Toma! ¡Eh! Así se hace, Clyde.

Estoy ahorrando para comprar a Lori el muñeco del cerdo.

(Música terror)

Oh, espero que no tenga uno ya. No te va a pasar nada

porque Lori trabaje aquí. Pues mientras no la vea, la oiga

o la huela, nada. Tomad, pizza y refrescos gratis.

Te doy las gracias por ayudarme a encontrar el trabajo.

(TARAREA)

Hola, Larry. (ENFADADO) Soy Lincoln,

el chico que te sujetó la puerta del baño.

Mm... Pues no me acuerdo. Oye, ¿te acaban de regalar esa pizza?

Sí, mi hermana trabaja aquí. ¡Tío! Eso está bien.

Oye, ¿quieres un poco de pizza? ¿En serio? Gracias.

-¡Eh! Lori me dio ese pedazo, iba a guardarlo en mi álbum de recuerdos.

Clyde, si nosotros le damos a Chandler los regalos de Lori,

a lo mejor, nos invita a su fiesta en el vertedero.

¡Perfecto! Tú sí que sabes. ¡Ni lo dudes!

Te lo has metido en la nariz, ¿verdad?

(Sonidos electrónicos)

(MÁQUINA) "Game over. Introduce una ficha para continuar".

-Jo, tío... ¡Eh, Chandler! ¿Quieres fichas?

¡Gracias, Larry! Voy a por unas bebidas.

Aquí tienes, lo que sea para quien me ayudó a encontrar trabajo.

(LOS TRES) ¡Salud!

¡Ey, sois buena gente! ¿Sabéis? El viernes celebro mi cumpleaños.

¿Es tu cumpleaños? No tenía ni idea. Yo tampoco.

Ni que lo ibas a celebrar en la planta de residuos...

O donde trabaje tu padre o... Eh, Clyde, ¿dejamos que Chandler

termine lo que iba a decir? Sí, eso, mi fiesta.

Tenéis que pasaros los dos. Os daré invitaciones.

Nos vemos después de clase. Venga, vale, adiós.

(Puerta)

(GRITAN FELICES)

(CANTAN) "Nos vamos a la fiesta, nos vamos a la fiesta".

(Música tranquila)

Aquí viene, tranquilo. Yo nací tranquilo.

(Puerta)

¡Chandler, colega! ¿Qué tal todo? Hola, tío. ¿Tienes fichas gratis?

¿Qué? Ah, sí, claro.

¡Gracias!

-¿Y las invitaciones? Seguramente, se le habrán olvidado.

Estará ocupado con lo de montar su fiesta en el vertedero.

¡Eh, chicos! Casi olvido...

Pedir tres refrescos. ¿Se los pides a tu hermana?

-¿A este qué le pasa? (SUSURRA) Paciencia, Clyde.

Seguro que nos dará las invitaciones.

Oye, Lori, ¿me das unos refrescos para mis amigos?

Lo siento, Lincoln, tengo que cortarme con esas cosas,

no quiero problemas con mi jefe.

Te entiendo, sé bien cómo es tu jefe.

Estuvo bastante duro cuando hablé con él para que te contratara.

Siento el retraso, la máquina había explotado.

Se ha llenado todo de residuos urbanos.

Ya, qué triste, Larry.

¡Oye, casi lo olvido!

Queremos pizza de pepperoni y albóndigas. Gracias, tío.

(MOLESTO) Claro, tío, no hay problema.

Sí hay problema. La bebida, vale, pero pizza es demasiado.

Lo sé, lo siento. A ver, si hay alguien que sabe

lo que cuesta encontrar trabajo soy yo.

¿Me vienes con esas?

¿Con qué?

Vuestra pizza, chicos.

Oye, Chandler, ¿puedo invitarte a un trozo?

Gracias, tío.

¿No has olvidado algo? Sí, un poco de pimienta.

(SUSPIRA RESIGNADO)

¡Tantas sugerencias para nada!

Deberíamos pedirle las invitaciones sin más.

Clyde, creo que si le presionamos, no nos invitará.

Hay que seguir yendo de buenos. Tienes razón, Larry.

Ah... Me lo está pegando.

(Sonidos electrónicos)

¿Dos tiques? ¡Jo, tío! ¡Yo quería ese ukelele,

pero cuesta 500! Dadme los vuestros.

¿Solo tenéis estos? -498, 499...

(SUSURRANDO) Clyde, dale tus tiques a Chandler.

¿Qué? ¡Ni hablar!

Casi tengo los que necesito para el cerdito.

Para ligar hay que hacer regalos, Lincoln.

Céntrate en las invitaciones. ¡Están ahí, puedo sentirlas!

(SUSPIRA)

Eh, Chandler, quédate mis tiques. -¡Mola!

Chicos, casi se me olvida que... dije que llevaría pan de ajo a casa.

Oh... ¡Se acabó, Lincoln!

¡Y no sigas con lo del trabajo! ¿Vale? No va a funcionar.

Lori, por favor, te prometo que es la última vez.

Clyde y yo queremos ir a la fiesta de un compi

y, si no le invitamos, podríamos quedarnos sin invitaciones,

que, técnicamente, aún no tenemos.

Lincoln, no se te entiende al hablar.

¡Loud, vuelve al trabajo!

Ah... Vale. Y olvídame.

Molas, Loud, adiós.

(Puerta)

¡Ah, una cosa más! Ya, quieres salsa marinara.

No, esto. (LOS DOS) ¡Sí!

Recordad, es mi cumple, así que traed regalos.

(GRITAN FELICES)

(CANTAN) "Vamos al vertedero, vamos al vertedero".

(Música)

Qué buena pinta.

¡Eh! ¿Lista para tu baile? No vas a ir con eso, ¿verdad?

No puedo ir al baile. Mi jefe me ha obligado a trabajar

para pagar las cosas que te he regalado.

En vez de un romance bajo el mar, voy a tener mozzarella en mis uñas.

Muchas gracias, Lincoln.

¡Oh! (TARAREA)

¡Uh! Ha faltado poco. ¡Clyde! ¿De qué vas vestido?

Mis padres no me dejan ir a un sitio en el que me podría salpicar

con aguas residuales sin esto.

Hablando del tema. ¿Listo para pasar la mejor noche de tu vida?

(DESANIMADO) Sí, lo estoy.

¡Loud, vuele al tajo! Si puedes hablar, puedes limpiar.

¡Ya voy!

(Puerta)

(Música)

¡Ah, monstruo marino! Digo... ¡Estás guay, Lori!

¿Verdad que sí? Oye, hermanito,

gracias por convencer al encargado para sustituirme.

Era lo que debía hacer. A ver, te metiste en este trabajo

solo para ir al baile.

Siento que no puedas ir a esa fiesta.

Tranquila, no era un amigo de verdad.

Me utilizaba, igual que hice contigo.

Disfruta de esta noche. Gracias, Lincoln.

(Golpe)

(LOS DOS) Es Bobby.

(Puerta)

Hola, Linc. ¿Clyde? ¿Qué haces aquí?

No podía ir a esa fiesta sin ti, tío.

Además, el maldito traje me daba mucho calor.

Supongo que no conoceremos las maravillas de las aguas residuales.

Ni nos quemaremos los pelos de la nariz por el olor.

-¡Eh, Loud, coge la fregona! El retrete el urinario 3

se ha desbordado, la peste es de campeonato.

Ponte las botas, Clyde, porque empieza la fiesta.

(LOS DOS) ¡Sí!

¡Vaya! Esto es mejor que la planta de residuos.

¡Me arden los pelos de la nariz!