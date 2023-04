# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

"EL DÍA DE LOS INOCENTES"

(Música animada)

Mañana es el día de las inocentadas.

Cada año mi hermana Luan organiza un bromapocalipsis

y no se libra nadie.

Os presentaré las mejores inocentadas de mi hermana Luan Loud.

(Música animada)

(RÍE) Esta broma os va a dejar patas arriba.

(RÍE) Vaya pollo que he liado.

(RÍE) Nos hemos forrado.

(RÍE) Uy, ya sabía que estabais echas unas blandengues.

(RÍE) Sabéis que no me corto por nada.

¿Qué, lo entendéis?

Nadie está a salvo de esa pirada de las bromas.

Pero este año será distinto.

Luan no se reirá de mí

porque tengo un plan a prueba de bromas.

No eres la única que sabe hacer de las suyas.

¡Fórrame de plástico! -Necesito más protección.

-¿Dónde está mi casco?

Bobby, tenemos que cancelar nuestros planes en abril

porque a lo mejor Luan me vuelve a depilar las cejas

y me tardan un mes en crecer.

Vamos, Lisa, sin tu guarida estoy perdida.

Hace 364 días que sabíamos que llegaría esta tormenta, Luna.

Por favor, será una avalancha.

(SILBA) Manos arriba, Lincoln.

Te forraré de burbujas.

Este año no, Lola. No me hará bromas.

(TODAS) ¡No lo entiendo!

Chicas, chicas, es que tengo un plan.

Voy a encerrarme en mi cuarto hasta que acabe el día.

Tengo comida, videojuegos y una manguera para el pis.

La llamo meomanguera. Patentada.

(TODAS) ¡Ag! (LANA) ¡Mola!

Sale por la ventana.

Lo que quiero decir es que no tendré que salir del cuarto,

así que Luan no me la liará.

(Golpes)

¡Uh! Se acerca el día.

Y habrá diversión hasta reventar.

-¡Necesito plástico de embalar! Y también ropa limpia.

Gracias por las maderas, Lana. Te las devolveré pasado mañana.

La caoba es una buena elección. Aguantará muy bien.

Clyde, ¿quieres quedar mañana?

He montado una fortaleza con comida, juegos y una meomanguera patentada.

¿En el día de las bromas? ¡Ni hablar! Después de lo del año pasado...

(Risas)

¡Ah!

Pero este año no va a pasar nada. Tengo un plan a prueba de bromas.

Espera, Clyde. Ronnie Anne me ha escrito.

Dice que quiere venir mañana a darme un regalo.

¡Ah, no puede venir mañana!

Le pillarán las bromas de Luan y la machacarán.

Pues le dices que venga otro día.

No puedo, entonces me machacará ella a mí.

Pues pídele a Luan que cancele el día de las bromas.

Apela a su humanidad.

¡Suplica de rodillas! ¡Buena idea!

Iré en cuanto quite la caoba de la puerta.

Luan, tienes que parar el bromaguedón, por favor.

Ronnie Anne viene mañana y no puedo dejar que la humilles.

Muy bien. ¿De veras?

Vaya, ha sido más fácil... ¡Qué va! Era broma.

Lincoln, conoces las normas de mañana.

Todo aquel que pise nuestra casa, sufrirá una broma.

Y por cierto, ¿va a venir Clyde?

(RÍE) Tenía que darle jarabe de heno.

Clyde, lo de hablar con Luan no ha funcionado.

Es una salvaje.

¿Qué ha sido eso?

¡Oh! Es Cleopata.

Estaba peleona y la hemos metido en la jaula.

¡La jaula!

¡Ya está!

¿Por qué habré elegido caoba?

Vale, ¿estamos todos?

Bien, sobre lo de Luan...

¡Chsss! Tiene oídos por todas partes.

Esto lo he visto en una peli, con el ruido no nos oirá.

Sabemos que será un día horrible, pero no tiene por qué.

Si unimos nuestras fuerzas, podremos evitar que Luan

gaste ninguna de sus bromas. Uhm.

¿Y has pensado cómo lo vamos a hacer?

Os contaré mi plan.

Pero sé conciso, este ciclo de lavado es corto.

(Música intriga)

¡Ah, ah!

-¡Sacadme de aquí! Vale.

¿De veras? Vaya, ha sido más fácil... ¡Qué va, es broma!

No vas a salir hasta pasado mañana. (TODAS) ¡Sí, genial!

Ha sido un encierro limpio. (RÍEN)

Quiero encerrar este recuerdo toda mi vida.

Bueno, estará como pez en la jaula. (RÍEN)

Estás enjaulada.

¿Lo pillas?

Deberíamos irnos todos a dormir.

(Gritos)

¡Estamos perdidos! Luan se ha escapado y estará furiosa.

¿Cómo ha podido pasar?

Esa flaca haría lo que fuera.

Voy a pedir que me devuelvan el dinero.

(SORPRENDIDAS)

Deserto, estaré en mi búnker.

¡Meteos todas en mi cuarto! Allí estaremos a salvo.

(PADRE) ¿A qué viene este alboroto?

Luan está suelta. Poneos a cubierto.

(MADRE) Creíamos que la habíais encerrado.

(PADRE) Plan B, retirada, retirada.

¡Oh, no! Es Ronnie Anne que viene. ¿Este día podría ir peor?

Bueno, esa es mi respuesta, pero por otro lado,

una broma menos que podría sufrir Ronnie Anne.

¡Ah, ya está! Si activo todas las bromas de la casa,

ella no sufrirá ninguna.

Lincoln, ahí corres peligro. Salvaos vosotras. Tengo una misión.

Descuida, Lincoln, yo haré tu funeral.

Empezaré desbromizando la cocina.

(LEE) "Cocina, por aquí".

¡Ja! ¿De verdad se cree que soy tan tonto?

Bueno, que sea lo que sea.

¡Ah!

¡Au!

¡Oh!

¡Ah!

¡Au!

¡Ah!

(RÍE) Venga, tío, no te rayes.

(MADRE) Lisa Loud, déjenos entrar. -Necesitaré unas garantías a cambio.

Primero, nunca volveré a ser castigada por cualquier explosión

dentro de la casa. -Vais a oler lo que es bueno.

(MADRE) ¿Eso son pañales? ¡No se atreverá!

(PADRE) Lo que quieras, déjanos entrar.

-Firmad aquí, aquí. Y el nombre aquí.

¡Ah! ¡Ja!

(Cuenta atrás)

¡Oh, oh!

¡Ah!

Toalla, toalla, toalla. ¿Dónde hay una...?

¡Ah!

(RÍE) Tranquilo, no está muy rayado.

Creo que si racionamos la comida, no tendremos problemas.

¿Qué es racionar?

-Ja, típico.

Ahora alguien ha de ir a la cocina a por suministros.

(TODAS) Ni lo pienses, yo no.

Echémoslo a suertes.

¡Uf! Ya voy yo. Sé que voy a perder. No tengo suerte.

La verdad es que no sé... -Suerte, Leni.

(LEE) "Cocina, por aquí".

¡Oh! Gracias, cartel.

Gracias, cartel.

Gracias, cartel.

Gracias, cartel.

Vale, el salón.

Por ahora vamos bien.

Creo que así se besa una chica.

No te cortes, Lincoln, a las chicas les gusta la pasión.

No puedo dejar que lo vea Ronnie Anne.

¡Ah! Para, para.

¡Oh!

¡Oh!

(RÍE) Pero mira que eres pegajoso.

Solo me quedan los dormitorios.

¡Ah!

¡Oh!

¡Au!

¡Ah, ah!

(CLYDE) Lincoln, ¿qué está pasando? Lucy acaba de invitarme a tu funeral.

¡Au! He estado disparando todas las trampas de la casa

para que no le den a Ronnie Anne.

He revisado todos los cuartos menos el de Leni y Lori. ¿Clyde?

¿Hola?

Me presento voluntario para la limpieza.

(Golpes)

Ha valido la pena.

El cuarto de Lori huele a manzana y canela.

Creo que es esta tarta.

(SUSPIRA) Bueno, creo que ya está.

La casa de los Loud está desbromizada.

(RÍE) ¡He ganado!

Creías que me ibas a ganar, pero has picado como un pardillo.

No has ganado del todo, Luan.

Solo he disparado las trampas porque venía Ronnie Anne.

¿Sí? ¿Y quién crees que la ha invitado, genio?

Sabía que tenía que sacarte de tu cuarto,

así que llamé a Ronnie Anne diciéndole lo mucho

que te encantan las inocentadas.

Y aquí la tienes, lista para el golpe final.

¿Eh?

¿Por qué lo has hecho?

Has aguantado estas bromas por mí, esto es lo mínimo.

Venga, vamos a pintarte unas cejas y tomar un batido.

-Esa chica me gusta.

(Música)

(PADRE) Creo que se acabó.

(TODAS) ¡Hemos sobrevivido! Ha sido un milagro.

(MADRE) Esperad, ¿dónde está Leni?

(LISA) Tengo mis sospechas.

(PADRE) Vale, todos a la furgoneta, busquemos a Leni

y después lo celebraremos con yogur helado.

(TODAS) ¡Sí, bien!

(Explosión)

(TODAS) ¡Luan!

¡Oh! Cuando se acaban estos días siempre me quedo triste y azul.

(RÍE)

¿Lo pilláis?

"CEREALES VIVIENTES"

(TELEVISIÓN) "¿Tu desayuno de siempre te aburre?".

Sí.

(TELEVISIÓN) "Prueba Zombie Bran,

el cereal que te convierte en un saciado viviente".

¡Cereal! -¡Cereal!

¡Cereal!

¡Debo comer Zombie Bran!

¡Mamá, mamá!

¿Qué narices hay aquí metido? ¡Mamá, mamá!

¿Podemos comprar los cereales Zombie Bran?

Porfa, porfa, porfa, porfa, porfa.

Lo siento, cielo, tenemos el dinero justo.

Y cuando termino de comprar lo que tengo en mi lista,

no queda dinero para caprichos. Uhm.

¿Y si pudiera conseguir todo lo que hay

y aún quedara algo de dinero para comprar Zombie Bran?

¿Quieres hacer la compra por mí?

No sé, Lincoln, es una gran responsabilidad.

No creo que puedas hacerlo.

Podré, mamá, te lo prometo.

Piensa en lo que podrías hacer en el rato que tendrás libre.

Mm.

¡Ah, sí!

¡Ah!

Vale, pero solo esta vez.

¡Sí!

¡Cereal!

¡Cereal!

Conque era esto.

Luan, no vuelvas a meter tus disfraces en el fregadero.

Bolsas reutilizables, calculadora, más bolsas reutilizables...

Lincoln, iré de compras contigo.

A Bobby le acaban de dar trabajo como reponedor.

(TODAS) Lincoln, yo también quiero ir contigo al súper.

Perdonad, chicas, pero tengo una misión que cumplir

y vosotras me estorbaríais. No es verdad.

Te ayudaremos a comprar. (TODAS) ¡Sí!

¡Muy bien! Vale, me puede venir bien vuestra ayuda.

(TODAS) ¡Sí! (LILY BALBUCEA)

Lo siento, Lily, tú te quedas en casa.

¡Au!

(OFF) "Supermercado".

(MADRE) De acuerdo, Lincoln, toma la lista y 200 exactos.

Volveré dentro de una hora.

Voy a hacerme mi primera pedicura en 17 años.

Serás mío.

¿Listas, chicas?

¡Eh, eh! ¿Qué estáis haciendo aquí, gamberretes?

La compra de nuestra madre, señor. Bobbidito, bobo mío.

¡Nena! Me encantan los uniformes.

No pasa nada, jefe, los conozco.

-Muy tranquilizador, Bobbidito.

¿Eh? Huevos, leche... Vale, vale, parece válida.

Pero cualquier tontería y os pongo de patitas en la calle.

Vale, chicas, ya le habéis oído, tenéis que comportaros

lo mejor que podáis.

Si cada una coge un trozo de la lista de mamá...

(TODAS) ¡Ah!

Debí imaginármelo, no van a ayudar.

Tengo 200 . Debo hallar el modo de ahorrar cuatro dólares.

¡Uh! 0,10 menos por abollada.

Si ahorro en alguna cosa más, tendré para pagar el Zombie Bran.

Socorro, que voy.

¡Uh!

¡Lynn!

¡Oh! Salta, salta.

¡Ja, nubes! Qué blandito está. ¡Oh! Pues esto no.

¡Vaya piña!

¡Au!

Vale, ¿por dónde iba? Leche.

Acérquense, señores, y verán cómo se hacen huevos revueltos.

¿Lo pillan?

¡Oh! Vaya, ahora va a ser una tortilla.

Luan, corta el rollo.

¡Uh!

(RÍE) ¿Les parece un desayuno equilibrado?

-¡Ay!

¿Quién ha sido?

Hay un gamberro dentro de mi tienda.

-¡Jo! Que no se queje si me lo puso a huevo. ¿Lo pillas?

Vale, otros 0,50 menos por una lechuga vieja.

(MEGAFONÍA) "Atención, señores clientes,

tenemos una oferta de dos por uno en gofres".

¡Uh, una oferta!

Dos por uno.

Estoy un pavo más cerca de mi Zombie Bran.

¡Oh! Hay una niña en los congelados.

Lisa, pero, ¿qué haces? Investigar mi criogenización.

El futuro necesita mi cerebro. No me lo puedo creer.

¡Ah! ¿Dónde estará ese gamberro?

Vale, pescado.

¡Sed libres!

El océano está por allí.

¿O era por ahí?

Leni, ¿qué estás haciendo?

¿Te puedes creer que alguien se iba a comer

a estas pobres criaturas? ¡Leni, no!

¡Au! ¡Ay, ay!

Pero, ¿qué...? ¡Au! ¿Quién ha sido?

(RÍE) ¡Ya eres mío!

¡Au!

¡Au, au!

¡Vamos, vamos, vamos!

¿Se puede saber qué os pasa?

Os dije que tenía que cumplir una misión y estáis...

(Megáfono)

¡Uy, otra oferta!

(MEGAFONÍA) "Toma rock and roll en el súper".

¡Ostras!

Buenas noches, supermercado.

¡Te voy a atrapar!

(PENSATIVO) A ver... Económico, familiar...

(CONTENTO) Ah, aquí está. Paquete industrial.

(HACE ESFUERZOS) Ah.

(CONTENTO) Listo, sí, era la última cosa.

Es la hora de la verdad.

Y la suma total es 196 .

(PENSATIVO) Lo que dejan cuatro pavos para el Zombie Bran.

(CONTENTO) ¡Sí!

Uf, la última. No puedo creer que sea...

(CONTENTO) Mío.

(ENFADADO) Oye, no puedes hacer eso, yo lo tenía primero.

(RÍE) Ahora lo tengo yo, niño piñitas.

(ENFADADO) Oh, te vas a enterar, amigo.

(ENFADADO) Oh, te vas a enterar, amigo.

(Música)

(RÍEN) Chicas, parad, por favor.

Haréis que nos echen.

(ASUSTADO) ¡Ah!

(ASUSTADO) ¡Ah!

Vamos, pollos, sed libres.

(PREOCUPADO) Para, por favor, vas a hacer que nos echen.

(Música)

¿Una muestra, cielo? Oh, gracias.

(GRITA) Oh, ah. (GRITA) -Oh, cielos.

(RÍE)

(Música)

(PREOCUPADO)Para, por favor.

(TRISTE) Vaya.

(SORPRENDIDO) Ah.

(RÍE) "Game over", ladrón de cereales.

(SUSURRA) Porras. (RÍE)

(ASUSTADO) ¡Ah!

(RÍE)

(Música)

(ASUSTADO) ¡Ah!

(RÍE) -Te pillé, gamberrete.

(ENFADADA) -No puedo creer que nos hayan echado por tu culpa.

-¿Puedo quedarme mis cereales? (ENFADADA) -No.

(Música triunfal)

(TRISTE) Pero mi Zombie Bran.

(CONTENTO) ¡Sí!

Y ahora hay que salir antes de que nos echen.

Vamos, panda, vámonos, moveos.

Fíjate, nena. (CONTENTA) Vaya, Bobbidito.

Estás hecho un artista. Nada, nena, es que tú eres mi musa.

(ENFADADO) ¡Vámonos! (ENFADADAS) Eh, nos estás empujando.

Porque me falta esto para conseguir mis cereales

y no quiero que vosotras lo arruinéis.

Oye, oye, ¿cómo que tus cereales? Lo he hablado con mamá.

Si me sobraba dinero después de hacer toda la compra

podría comprar mi Zombie Bran.

Pues si tú tienes caprichos, yo también.

-Sí, quiero tartitas de princesita. -Y yo, morcillas de sangre.

-Y yo quiero bicarbonato sódico. (GRITA) -Quiero galletas para perros.

Son para Charles, lo juro. Aunque son buenas para mis dientes,

para mi piel... No podemos. No nos queda dinero.

Lo tendremos si devolvemos los cereales.

(ENFADADO) Dame eso, me he esforzado para comprarlos.

(GRITAN) (GRITA) Dámelos, son míos.

Dame mis cereales. (SUSPIRA) Ay.

(Alarma)

(GRITA) Dámelos. Ah. (GRITA) No.

(ENFADADO) -Creía que ya me había librado de ti, gamberrete.

Ahora lárgate de mi tienda. (GRITAN)

-Y quiero que te lleves a toda esta tribu contigo.

Me quedo esto. Pero... Pero...

(SOLLOZA) Mi Zombie Bran. Bobbidito, la escoba.

(Música)

(ENFADADA) Bueno, es estupendo.

Tendré que comprar en otro pueblo durante una temporada.

(TRISTE) Lo siento, mamá, pero no tengo toda la culpa.

No quiero saber nada.

Me dijiste que podrías ocuparte de hacer la compra

y está claro que no es así.

Pero el Zombie Bran...

Ve olvidándote de esos cereales, Lincoln.

Pero... No hay más que hablar.

(Sonido ambiente)

(TELEVISIÓN) "¿Tu desayuno de siempre te aburre?".

(SUSPIRA) (TELEVISIÓN) "Prueba Zombie Bran,

El cereal que te convierte en un saciado viviente.

-Cereal, cereal... -Ahora con sabor descerebrado".

(SUSPIRA)

(TODAS) Cereal...

(TRISTE) Muy graciosas. No estoy de humor.

Cereal. Eh, oye.

Cereal.

(TODAS) Cereal.

(CONTENTO) Oh, ¿me los habéis comprado?

Era nuestra obligación.

No te hiciste con ellos por nuestra culpa.

Solo puedo deciros una cosa a todas. (IMITA ZOMBIE) "Cereal, cereal".

(RÍEN Y GRITAN)