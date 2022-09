# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"A LA DERIVA"

(Música)

Es sábado por la mañana y por primera vez en mucho tiempo

hoy toda la familia Loud está libre.

Nuestros padres nos van a llevar a una excursión en barco

por el lago Eddy. ¡Va a ser una pasada!

¡Ah, tengo crema en el ojo!

Lana, ¿dónde está el inflador de ruedas?

He de hinchar el unicornio.

-Ya voy, termino de desayunar y...

(PADRE) -"¿Alguien ha visto mi carnada?".

-¡Aj!

-Hoy voy a aprovechar para pescar antes de que se acabe la temporada.

-Ya veremos quién se lleva la mejor pesca.

-¡Bomba va! -Nada de bombas en casa, Lynn.

-Tranquis, estoy practicando el grito.

Ahora fortaleceré los glúteos para maximizar el salpicón.

(HACE ESFUERZOS)

Tranquilo, bobidito, llevaré un cargador externo

para que no perdamos el contacto.

Solo van a ser tres horas,

he tardado más en salir del baño de marionetos.

Colega, no irás a llevarte a Don Coquito, ¿verdad?

No, el agua y la madera no congenian. Seré un títere, pero no un pelele.

Aquí tienes, Lily.

¡Ah, mi otro ojo!

Hola, Lincoln, pásame la crema solar. ¡Ah!

Ah, es solo un factor 80, da igual.

Oye, ¿me ayudas a buscar a Plessy? ¿A quién?

El reptil prehistórico que dicen que vive en el fondo del lago Eddy.

Mm... ¿Un dragón marino? Cuenta conmigo.

-Qué disparate, yo pienso estudiar el fascinante microclima del lago,

cuyas condiciones tropicales...

(Claxon)

(MADRE) "Cuéntales la lección en el coche, cariño. Nos vamos".

¡Ah!

(Música)

LAGO EDDY

Vale, ya estáis listos.

(HABLAN A LA VEZ)

Ey, y volved dentro de tres horas o pagaréis el doble de alquiler.

(A LA VEZ) Adiós, hasta luego.

(Música)

Ah, no hay nada como el aire fresco, el dulce sonido de las olas...

(Ruido)

Perdón, he sido yo. Si solo he desayunado un yogur.

No has sido tú, ha sido el motor.

¡Cachis, esto tiene más porquería que un pañal de Lily!

-Tranquilos, podemos usar la energía de los Loud.

Coged todos un remo.

Ah, ah. ¿Por qué no puedo cogerlo? Porque está pintado. Maldito Flip.

-A lo mejor, encontramos otra cosa.

(BALBUCEA)

-Ah, está bien, cariño, pero tu chupete no sirve para...

¡Ah, remolino!

(GRITAN)

Ah...

¿Oh? ¿Estáis todos bien? -Tranquila, cariño, los tengo.

¡Ah, mi móvil!

Y los nuestros. ¿Cómo pedimos ayuda?

Podemos pedirle prestado el teléfono a alguien.

No sé, papá, pero esto parece desierto.

Oh, no merecíamos el destierro.

No, Leni, ha dicho desierto, no destierro.

(Música tensión)

¿Estamos solos? ¿Sin comida ni agua ni tele?

¡Ah! Estamos perdidos. (HABLAN A LA VEZ)

Tiene razón. Ay, por favor.

Familia, no nos vengamos abajo.

-Tiene razón. A ver, sé que estamos en un aprieto.

-Pero no podemos rendirnos por ello, somos Loud y los Loud no se rinden.

-Papá y mamá tienen razón, no somos unos rajados.

-Tenemos que organizarnos

para buscar la forma de salir de esta isla.

-Podemos contar con los guardacostas,

patrullan el lago en esta época del año.

-Vale, haremos una señal de socorro para que nos vean los guardacostas.

-Y usaremos las habilidades de la familia Loud

para aguantar hasta entonces. ¡Yuju! Todos juntos. Los Loud no se rinden.

A la una, a las dos, a las tres... (A LA VEZ) ¡Los Loud no se rinden!

-¿Y si empezamos haciendo un campamento?

Esto parece plano.

-Genial, pero ¿cómo vamos a talar las palmeras para usar su madera?

-Podríamos afilar una roca o... -¡Bomba va!

Los ejercicios de nalgas han dado sus frutos,

pero hay que tener cuidado con las astillas.

-Mm... Fascinante.

El microclima de esta isla ha producido frutos en abundancia.

-Y son todos orgánicos. Mira esta papaya,

me habría costado 20 pavos en el mercado.

-Mango.

-Cariño, creo que sé distinguir entre... ¡Oh!

Ese mango.

(Música)

Uf, la señal ya está acabada.

Gracias por ayudarme, colega.

Lo siento, estaba construyendo Don Coquito II.

Ahora hecho de cocos de verdad.

Lista, ya llevo cuatro hamacas y un cinturón a juego.

¿Qué tal tu cama, Lola?

Ah, digna de una princesa.

Rip Hardcore, el experto en supervivencia,

dice que hay que buscar huellas de animales para encontrar agua.

Bien, como huellas de pajaritos o de ardillas o... ¡Oh!

¿De qué animal pueden ser estas?

Tres garras y una aleta.

(A LA VEZ) Plessy.

¿Quién?

Un reptil marino prehistórico.

Sabía que era realmente una tortuga con una hoja pegada en el caparazón.

Lo bueno es que hemos encontrado agua.

(A LA VEZ) Mm...

(BALBUCEA)

Papá, estos "parfaits" están buenísimos.

Gracias, cariño, están hechos con frutas de la isla,

pero hay que ir con un poco de cuidado.

-Estoy muy orgullosa de vosotros.

Mirad lo que hemos logrado por no rendirnos.

-Sí, un buen campamento, entretenimiento de primera

y comida por un tubo para esperar a los guardacostas.

-¡Uh, los Loud no se rinden!

(CARRASPEA) -¿Podéis bajar la voz? Estamos viendo la tele.

(Música)

(RÍE) Charles, me haces cosquillas.

¡Ah, no es Charles!

(Música)

¡Eh, esa es nuestra comida! ¡Fuera! ¿Eh? ¡Ah!

Vámonos de aquí. (A LA VEZ) Fuera, fuera.

¡Que os vayáis!

Y ahora, ¿qué vamos a comer?

Podríamos buscar semillas comestibles entre sus excrementos.

(A LA VEZ) ¡Aj! ¿Qué dices?

O volver a buscar comida fresca. ¡Genial! Eso mejor.

Así se habla, familia. Los Loud no se rinden.

(A LA VEZ) ¡Los Loud no se rinden!

-¡Ah, mi cama real! Vuel... Ah, ah.

¿Qué es esto? Es pegajoso, asqueroso y me está manchando el vestido.

-Hay que ayudarla. Aguanta, Lola.

-¿Arenas movedizas?

Este microclima es fascinante.

-¡Buah!

Dejadme a mí.

(HACEN ESFUERZOS) -Tirad.

-Vamos.

(A LA VEZ) ¡Ay!

-Oh, ten más cuidado, Lola, puedo hacerte otra cama real,

pero no puedo construir a otra hermana.

-Yo sí.

Es muy sencillo.

(Bocina)

Los guardacostas. ¡Salvados!

-Ya hablaremos de cómo clonar a tus hermanas, cielo. ¡Vamos!

(HACEN ESFUERZO)

¿Soy yo o el barco se está haciendo más pequeño?

Oh, no, ¿y si es tan pequeño que no cabemos todos?

No, Leni, se refiere a que se está alejando.

¿No han visto nuestra señal de socorro?

(A LA VEZ) Jolines.

-No os rindáis, todavía podemos llamar su atención.

-¡Volved, estamos aquí! (A LA VEZ) ¡Socorro!

-SOS.

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Vale, que no cunda el pánico, ya aparecerá otro barco.

-Ah... Me parece que no. -¿A qué te refieres?

Dijiste que patrullan en el lago de forma periódica.

-Solo en la temporada de pesca, que ha concluido hoy.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¿Estamos atrapados para siempre?

La nueva temporada empieza dentro de ocho meses.

(A LA VEZ) ¿Ocho meses? -Venga, familia, no es para tanto.

-Ya, ocho mesecitos de nada sin agua corriente, sin café,

sin cepillos de dientes, sin papel higiénico...

-Bah, es inútil. Ah, me rindo. (LLORAN)

Un momento, ¿y lo de "los Loud no se rinden"?

Bueno, hijo, a veces los adultos

creen que están dando una lección importante a sus hijos,

pero se equivocan por completo.

-A veces el universo no te da ninguna salida.

-Bah, chorradas, hemos sobrevivido a un naufragio,

a arenas movedizas, a vientos huracanados,

¿y os rendís ahora?

Anda ya, yo pienso irme de esta isla, ¿quién se apunta?

(A LA VEZ) ¡Sí! Yo me apunto. Podemos hacer una lancha.

Rip Hardcore hizo una con arena y piel de alce.

Rita, tenemos unos niños tremendamente fuertes.

-Eso viene de vosotros. -Ah.

-Mm... Os aconsejo que os calméis, corréis peligro de deshidrataros.

(Música)

Bien hecho, equipo, larguémonos de esta islucha apestosa.

¿Dónde está papá?

Lo siento, pero me estoy ahorrando 80 pavos.

Mecachis, 60.

Adiós, isla del hierro. Ya nos marchamos.

Volvamos a casa. (BALBUCEA)

-¡Ah, ola!

(GRITAN)

Poneos a dar patadas, todavía podemos llegar a tierra,

los Loud no se rinden. (A LA VEZ) ¡Los Loud no se rinden!

¡Los Loud no se rinden!

(CANSADOS) Los Loud no se rinden. -¡Uh!

¡Hurra, son los guardacostas! -¿Van en un bote?

-¡Eh! Os estaba buscando, atontados. ¿Dónde está mi barco?

-Tu motor reventó y el barco se hundió.

Estamos vivos de milagro. -Ah... Eh... Pues...

Esto, os perdonaré el cargo por retraso.

(RÍE)

(BALBUCEA)

Ay, no, Lily, nuestra casa está por allí.

Mm...

(Música)

"CON LAS MANOS EN LA MASA"

(Música)

(Llaman a la puerta)

¡Ah! "¿Alguien puede abrir?".

-"¿Quién está más cerca?". -"¡Lincoln, ve!".

De acuerdo. Va, va. Ya voy.

Lincoln. Hola, Clyde.

No tengo tiempo para hablar.

Clyde, ¿qué te pasa?

(LEE) "Guisos de Gastrongelada".

Tenemos un problemón.

Ya veo. ¿Tus padres han comprado comida congelada?

¿Tenéis problemas? No, qué va.

Las hemos comprado mientras esperamos a que llegue su cocina de Italia,

pero no vengo por eso. ¿Y cuál es el...?

¡Ah!

Vale, eso quemaba y...

En serio, Clyde, ¿por qué...?

¡Oh! ¿Y bien? ¿Y bien?

¿Te resulta familiar? Mm...

Esta lasaña sabe como la de mi padre y también las bolas de macarrones

y el filete ruso, ¿cómo puede ser?

Espera, ah, alguien ha robado las recetas de mi padre.

¿Qué otra explicación puede haber?

Cuando los probé, flipé en colores.

Vale, antes de quedarme flipando, vamos a asegurarnos del todo.

¡Coge esa comida que has traído y sígueme!

Depositad las muestras, caballeros.

¿Deberíamos ponernos gafas? No, las llevo para darle dramatismo.

He construido este analizador con una beca del gobierno noruego.

Descompondrá los ingredientes de las sobras de papá

en las comidas en entredicho.

Mm... Fascinante, coinciden perfectamente,

hasta en el ingrediente secreto de las bolas de macarrones

de nuestro progenitor. ¿El toque de caramelo?

Afirmativo. Es un truco de la ciencia culinaria.

Lo dulce realza lo salado.

Así que han robado las recetas de mi padre.

(A LA VEZ) Este parece un caso para Jack el Tuerto y Ace Savvy.

-¿Los lleváis debajo de la ropa todos los días

para cuando llegue una oportunidad así?

-Puedes apostar tu beca noruega a que sí. ¡Oh!

(CANTA) "Ey, estoy currando en mi cocina bonita

amasando carne para mi pastita". Va, me vale.

¡Ya! Ey, Savvy y Jack el Tuerto,

sentaos en La mesa de Lynn, las fuerzas de la ley comen gratis.

Gracias, papá, pero ahora mismo solo tenemos hambre de justicia.

Uh, de servicio, ¿eh? ¿Para quién estáis trabajando hoy?

Ah... Para ti. ¿Cómo dices?

-Creemos que alguien ha robado tus recetas

y las ha vendido a "Guisos de Gastrongelada".

Tenemos el análisis químico como prueba.

Eh, eh, ¿cómo puede ser eso?

Tengo el recetario aquí,

junto a los botes que necesito que me abra Lynn.

Un momento, ¿dónde...? ¿Dónde está? No puede ser. Espera. Ay, yo...

¡No está! ¡Mi recetario ha desaparecido!

-¿Puedes describírnoslo?

-Tiene todas las recetas que he aprendido

desde que empecé a dar labores en secundaria.

No pasa nada, papá, dinos qué aspecto tiene.

Claro. Verás, es un libro negro con manchas de comida en la portada

y tiene escrito "Propiedad de Lynn Loud".

Un segundo, un segundo. Esta es la última Acción de Gracias.

Cómo lo echo de menos. Tranquilo, papá, nos encargamos.

No pararemos hasta repartir justicia.

Y luego aceptaremos esa comida gratis.

Guárdeme un poco de pastillita.

(Música)

Bueno, Jack, sabemos que el libro estaba en la cocina del restaurante,

¿quién tenía acceso a él? Solo los empleados,

Grant, Kotaro y tu padre, y sabemos que no es tu padre.

Entonces, tenemos sospechosos.

Parece que es hora de servir un poco de justicia.

Eh, un buen surtido de restaurantes.

(Música)

Hola, Kotaro. ¡Eh!

Hola, chicos, ¿qué hacéis por aquí?

-Nosotros haremos las preguntas, por favor.

Veo que tienes mucho dinero en la cuenta,

¿quieres explicarnos de dónde ha salido?

-La verdad es que no.

Podemos seguir por las buenas o por las malas.

Lincoln, yo solo sé ir por las buenas.

-Ah, vale, mi tía ha fallecido y me ha dejado dinero.

Uf, ¿en serio? ¿El bulo de la tía fallecida?

No me lo creo. Hola, Kotaro.

(GRITAN)

Espero que te gustara el servicio funerario.

-Me gustó, gracias, Lucy.

Tu panegírico capturó toda su belleza interior.

Eh, sentimos tu pérdida.

Deberíamos mandarle unas flores.

(Música)

Hola, Grant, ¿bicicleta nueva? Parece una de las caras.

Ah, sí, ha sido... -Sí, ¿y esas zapatillas?

¿También son nuevas? -Sí.

-Te habrán costado un dineral.

¿De dónde has sacado el dinero para pagarlas?

¿Has vendido el recetario de mi padre

a "Guisos de Gastrongelada"?

Son un regalo de mis padres, mi cumpleaños fue el sábado.

-¿El viejo truco de "mi cumpleaños fue el sábado"?

No me lo creo.

-Estabais en el restaurante cuando el señor Loud sacó la tarta

y cantasteis todos. -Es verdad,

tenía su famoso glaseado de queso fundido

y un toque de sirope de caramelo.

Oye, empiezo a ver un patrón. Lo siento, Grant.

-No pasa nada. Coche. (A LA VEZ) ¿Qué?

¡Ay!

Bueno, Jack,

parece que nos hemos quedado sin pistas en el caso.

No sé quién más ha podido vender el recetario de papá

a "Guisos de Gastrongelada".

A lo mejor, no lo ha vendido nadie y solo lo han robado.

A ver, la empresa está aquí, en Royal Woods.

¡Tiene razón! A lo mejor, alguien que trabaja allí

le gustó tanto la comida que robó el recetario

para la empresa. Es exacto.

Vamos a la sede de "Guisos de Gastrongelada".

Vamos a quemarle los planes a este ladrón.

Eh, un buen surtido de restaurantes.

GASTRONGELADA

(HACEN ESFUERZOS)

Saludos, ciudadano, mi socio y yo estamos llevando la investigación

de un fraude de alimentos congelados.

Necesitamos una sala de conferencias para interrogar a sus empleados

y una luz para iluminarles la cara.

(GRITAN) ¡Ah!

-Ay.

Buenos días, somos fontaneros y venimos a limpiarle las tuberías.

Porque somos fontaneros, como hemos dicho.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Ah! Oh.

Uh, uh, uh, uh.

Disculpe, señor, nos han avisado de...

¿Por qué se me ha ido?

Humo, llamas y todo eso en la quinta planta.

Tenemos que subir inmediatamente a apagarlas.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Esa es culpa nuestra.

¿Y ahora qué? Hemos usado todas nuestras cartas.

(Música)

Parece que nos han repartido una mano nueva.

Oh.

Ah, creo que nos hemos pasado con el embalaje.

Buah.

Vamos a buscar pistas. ¡Oh!

¿Lo hueles, Ace?

Cebolla salteada, pan rallado, un toque de salvia...

¡El pastel de carne de papá!

Sigue ese olor tan reconfortante.

(Música)

¡Ah, el recetario de papá!

Creo que tenemos a nuestra ladrona.

Es hora de subir la temperatura a esta cocina.

Alto, ladrona de recetas. ¡Ah! ¡Por todos los condimentos!

Chicos, me habéis dado un susto de muerte.

-Suelte la espátula, señora, la hemos pillado.

Sabemos que ha robado ese recetario. ¿Qué?

Eso es tan absurdo como dos niños vestidos con pijama en pleno día.

Hace décadas que tengo este recetario.

¿En serio?

¿Y cómo es que el nombre del interior dice "Mildred Scalise"?

Espera, ¿quién es esa?

Soy yo. Repito, ese recetario que tienes es mío.

Lo usé para abrir esta empresa.

Pero sus recetas son como las de mi padre.

Él las usó para abrir su restaurante.

Bueno, pues parece que tu padre me ha robado las recetas a mí.

Ya puedes ir llevándome hasta él. Uh.

(CANTA) "Tengo la cocina tan repleta,

pero estoy perdido sin mi recetas".

¡Papá!

¡Ace, Jack!

Ah, ¿es ella la ladrona que me ha robado el recetario?

-¿Me estás llamando ladrona, ladrón?

-Voy a llamar al FBI.

-Hágalo, usted es quien se va a ir a la trena.

Espera, ¿eres tú, Lynn Loud? -Ah, ¿señorita Scalise?

Espera, ¿os conocéis?

Sí, la señorita Scalise es mi antigua profe de labores.

Ella me enseñó todo lo que sé sobre cocina.

(RÍE) -Anda, Lynn, los dos aprendimos el uno del otro.

-"Experimentábamos con recetas dándole toques nuevos

a todo tipos de clásicos".

Ay, no, se me ha caído el sirope de caramelo

en los macarrones. Se han estropeado. -Espera un momento, Lynn.

Oh, están riquísimos. Lo dulce resalta lo salado.

(MEGAFONÍA) "Flip, acude al despacho del director, otra vez".

-¿Puedo esconderme aquí un rato? -Vuelve aquí, Flip.

-Fiu, gracias, señorita S.

-"Cada vez que hacíamos un plato, yo apuntaba la receta

para que no se me olvidara".

-"Oh, yo hacía lo mismo".

-Pues aquí no se ha robado ninguna receta después de todo.

-Las creamos entre los dos

y deberíamos seguir compartiéndolas.

Creo que La mesa de Lynn y "Guisos de Gastrongelada"

pueden coexistir.

-Oh, opino lo mismo.

De hecho, como has perdido tus recetario,

puedes usar el mío cuando quieras. -Oh, gracias, señorita S.

¿Le gustaría que lo celebremos creando algo nuevo entre los dos?

-Oh, dime dónde tienes el sirope de caramelo.

-Bueno, Ace,

parece que hemos resuelto otro caso peliagudo.

Sí, pero queda un misterio abierto.

¿Qué ha sido del recetario de mi padre?

Quiero devolver esto, por favor. ¡Leni, para! No son de la biblioteca,

son el recetario de papá, el cuaderno de Lucy y mi diario.

¿No has visto el rastro de purpurina?

Uy, perdón. Solo quería ayudaros un poco.

Coge los libros y súbete,

nos vamos a devolverle el recetario a papá.

Te estás pasando de dramática,

ni se habrá dado cuenta de que le falta.

# Nunca falta diversión

# porque somos un montón en casa.

# Casa.

# Siempre una complicación.

# Qué familia, qué follón en la casa.

# Casa.

# Esta vez, ¿qué será?

# Ya veremos al final # si se puede conseguir,

# solo debo resistir.

# Todos estamos aquí # intentando convivir

# en la casa. #