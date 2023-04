# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"DÉFICIT DE ATENCIÓN"

(Música)

(Barullo)

Aquí tienes la cena, Lincoln.

Gracias, mamá.

Oye, ¿puedes ayudarme con mi trabajo de ciencias?

Tengo que hacer un volcán.

Claro, cielo, dame cinco minutos,

Lenny y yo vamos a practicar cómo maquillarse.

¡Oye, papá! ¿Puedes ayudarme con mi volcán?

Claro, hijo, dame cinco minutos

mientras le doy a Lynn unos consejos sobre béisbol.

Y ahí va el primer consejo, Lynn, nunca juegues dentro de casa.

-Ya lo vas haciendo mejor, Lenni, pero sigues teniendo un estilo...

muy payaso.

¿Mamá, puedes ayudarme ahora con el volcán?

Ayudo a Lori con el cuestionario de una revista.

¡Pero necesito que me ayude alguien!

¿Papá, puedes tú? Cinco minutos, hijo,

le prometí a Luna que la ayudaría con unas melodías.

-¡Oye, papá, he atascado el baño para que me enseñes cómo se arregla!

-¡Cinco minutos, Lincoln! Ya voy, Lana.

(TOCA EL SAXOFÓN)

En una familia tan grande como esta,

no es nada fácil que tus padres te presten atención.

No sé cómo lo voy a terminar.

¡Vaya! ¿Lo has acabado?

Tu volcán es la caña, Clyde. Hasta le has puesto personas.

Gracias. Somos Lori y yo.

Estamos bajando para casarnos porque Bobby

se ha caído dentro de la lava.

¡Vaya! Y le ha dejado la cara fina.

Hay que entregarlo dentro de una semana,

¿cómo lo has hecho tan deprisa?

Me ayudaron mis padres, todo el fin de semana.

Mis padres jamás me prestan tanta atención.

Siempre tienen que ayudar a alguna de mis hermanas.

¿Por qué no llevas tu volcán a mi casa después de clase?

Mis padres tendrán tiempo de sobra para ayudarte.

¿De veras? ¡Sería una pasada!

Espera, Lincoln, quiero comprar un zumo a la Lori del volcán.

Le ha entrado la sed por huir de los gritos de Bobby.

(Campana)

¡Oh!, qué clases más largas. Sí, ya te digo.

Pero ya estamos en casa.

(ASOMBRADO) ¡Vaya!

¡Siempre me olvido de lo distinta que es tu casa de la mía!

Eh, ¿por qué gritas, Lincoln?

Oh, es verdad, perdona, es la costumbre.

Hola, muchachos, adelante.

Hola, señor McBride. Hola, señor McBride.

Oh, una buena base, Lincoln. ¿Listo para trabajar?

¿Quiere decir ahora? Por supuesto.

No, espera, Lincoln, tienes un botón suelto en la camisa.

Pues es que... No pasa nada.

Gracias, señor McBride.

¿Pero cómo vas así? Parece que se van a caer las suelas de tus zapatillas.

Oh, no es más... No pasa nada,

le haré un arreglillo de nada.

¿No me diga que no va a ponerle una grapa?

Espera, Lincoln, tus patillas están desniveladas.

Ya, bueno, suelo ir con la cabeza torcida.

No pasa nada.

¡Perfecto! ¿Una toallita?

Perdona, la cena no es muy elaborada,

solo es un pollo de corral con adobo casero.

-Y verduras de nuestro jardín. Sírvete, Lincoln.

¿No hay que quitar el plástico?

(RÍE) Plástico, me parto.

Esa ha sido buena, Lincoln.

-Clyde, ¿qué tal el día?

-Pues muy bien, aguanté 37 segundos al balón prisionero.

-¿Lo has oído, cariñito? 37 segundos.

-Bien hecho, hijo. Y Lincoln, ¿qué tal el día?

(SE ATRAGANTA) ¿Qué? ¿El mío?

¿Quiere saber qué tal me ha ido? ¿Ahora?

(Teléfono: "Aleluya")

¡Uy, vaya!

-Conoces las reglas, papá. No hay móvil durante la cena.

¡No fastidies!

¿Ni tampoco amplificadores, lazapelotas ni culebras?

(RÍE) Pero qué gracioso eres, Lincoln.

Toma, repite si quieres.

(Teléfono: "Aleluya")

¡Uy! Pues no lo he apagado bien.

Siento que no hayamos podido acabar tu volcán, Lincoln.

¿Quieres volver mañana? -Mañana será el día de la "manipedi".

Oh, a mí me encanta todo lo italiano.

(RÍE) Qué bueno. Eres lo más, Lincoln.

Hay que reconocer que recibir una atención absoluta mola cantidad.

Y ahora, si me disculpáis,

voy a prestar una atención absoluta a mis pies.

¡Oh, sí!

(Gritos)

(SUSPIRA)

¡Hola, Lincoln! Te veo raro.

Tengo las patillas bien.

No, es más que eso.

Te brilla la piel. Parece más alto y hueles a...

Coles de Bruselas ecológicas. Algo te pasa.

He estado en casa de Clyde.

Sus padres me ayudaron con mi volcán.

Me dieron comida sin plásticos y me preguntaron qué tal me iba.

Venga, tío, menudo pasote.

Oye, ¿crees que podrían ayudarme con mis pases?

Claro, creo que Clyde dijo que uno de sus padres jugaba en la uni.

¿Quieres pasarte mañana después del cole?

Eso sería increíble.

¡Ay, cuidado, Lynn, no te pases!

Los padres de Clyde me han puesto la vacuna.

Adiós. -Cuidaos.

-No puedo creer que el señor McBride

se pasara una hora entera enseñándome.

¿Y qué dices de la cena?

¿Qué era esa cosa especial que había?

¿Carne? Sí.

Ha sido brutal.

Te daría, pero tengo el brazo molido por las vacunas.

¡Eh, troncos! ¡Esperad! Parecéis cambiados.

¡Vuestras uñas molan un montón!

Y oléis a guiso casero, ¿qué está ocurriendo aquí?

Hemos estado con los padres de Clyde.

Y nos han dedicado un montón de tiempo.

¡Mola!

Oye, ¿tú crees que se animarían a tocar?

A papá le ha dado la ulcera y ya no puede tocar el saxofón.

Claro, uno de los padres de Clyde estuvo en una banda en la uni.

Vale, pero ni una más.

Si alguien más se entera de lo de los padres de Clyde,

su atención absoluta va a empezar a estar muy dividida.

Tranqui, tronco.

Era una ventanilla de coche.

(AMBOS) Sí, lo pillamos.

(Música)

Bueno, esto está bien.

Puedo compartir con un par de hermanas.

Podría ser peor.

Y dijo: "Abordad el barco", y el barco quedó bien recosido. (RÍE)

¿Luan?

Señor McBride, ¿usted diría que soy más otoño o invierno?

Tú eres todo un verano. Pero qué razón tiene.

¡Lori!

¿Lori? Mi futura esposa, aquí con mis padres.

A ver, ¿qué hago?, ¿qué hago? ¡Ya lo tengo!

-¡Yuju! ¡Señor McBride!

-No puedo creer que tengan salicilato de sodio en su casa.

(Bullicio)

¡Harold!

-¿Qué pasa, Howie? ¿Pero qué está pasando?

(AMBOS) ¡Nuestra alfombra!

-¡Caca, caca, caca!

Oye, ¿cómo es que le has contado el secreto a todas?

No, tronco, nunca haría algo así,

pero puede que lo contara en la ducha.

(CANTA) "Atención absoluta y que no se sepa nunca...

Con ellos todo el día sola, los papás de Clyde sí que molan".

Perdona, estaba de subidón.

Queridas hermanas, estamos aquí reunidas para despedirnos...

Chicas, no encuentro mi cuarto.

Recuerda, Leni, que no estás en tu casa.

-No se habla en tu propio funeral.

(Gritos)

Señor McBride, ¿puede ayudarme con mi volcán? Lo presento mañana.

Desde luego, Lincoln, dame unos cinco minutos.

Oiga, señor McBride, ¿me ayuda con mi volcán?

Por supuesto, dame cinco minutos para que ayude a Lola

con su saludo para los desfiles. (SUSPIRA)

A eso se refería con "probar esta tarta".

Dame cinco minutos más, tengo que sacar este merengue de mis ojos.

(MURMURA)

-¡Ya está! ¿Ahora quién necesitaba mi ayuda?

¡Lisa!

Qué asco, Clyde. Por fin consigo algo de atención

y mis hermanas vienen a llevársela toda.

Hay que hacer algo. Estoy de acuerdo.

Excepto Lori, estoy estudiando su cuestionario

y si cambio toda mi forma de ser, seríamos almas gemelas.

Mira, amigo, si quieres impresionar a Lori, habla con ella un rato.

Sí, hablar un rato, es una...

Me parece que ya es suficiente.

¡Escuchadme!

Elegí un mal día para dejar de gritar.

¡He dicho...!

Gracias, Lincoln, ya está. Voy a ser la reina del desfile.

Eres el mejor, Lincoln.

Los padres de Clyde me han ayudado a maquillarme.

Ahora tengo que encontrar mi cuarto.

No, este es el de Lisa.

Lincoln, ¿sabías que el señor McBride entró en arte dramático?

Se ha pasado toda una hora hablándome de desagües.

Bueno, no lo había entendido bien.

Mis hermanas no intentan quedarse con los padres de Clyde,

solo quieren un poco de atención.

¿Y sabéis qué? Voy a dejar que la tengan.

Pero no tendrán estas sobras. Estas son para mí.

Ah, Lincoln, ahí estás. Traigo más materiales para tu volcán.

-Y he hecho salsa marinada para la lava.

Os habéis acordado de mi volcán para el colegio.

¡Pues claro que sí!

Queríamos ayudarte, pero solo necesitábamos tiempo.

-Siento que hayamos tardado tanto, cielo.

¿Te has hecho algo en las patillas?

(Coche, derrape)

Nos hemos cargado a los padres de Clyde.

-¿Que habéis qué?

Nos lo estábamos pasando bien cuando les dio un ataque.

Nos metieron en su coche y nos han devuelto.

No tengo ni idea de qué ha precipitado esto.

Solo sugerí que pasáramos la noche.

No todo el mundo puede cuidar de 11 niños como hacen mis padres.

Oye papá, ¿qué te pareció mi futura esposa, Lori?

¿Cuál era de todas? Había tantas...

-Perdona, pero solo he podido sacar comida congelada.

-Papá, creo que has olvidado...

(AMBOS RONCAN)

Creo que he estado subestimando a mis padres.

Aunque tarden su tiempo,

siempre encuentran un rato para cada uno, cada día.

Normal que papá tenga una ulcera.

(TODAS GRITAN)

(AMBOS) ¡Eh, eh, tranquilas!

Cinco minutos, chicas. Vamos a ayudar a Lincoln.

CINCO MINUTOS DESPUÉS

¡Terminado! Redoble de tambores.

(Redoble)

Tres, dos, uno...

"LA BUENA VIDA"

(Música)

¿Ha llegado?

No.

¡Ahí está!

No.

¡Ahí está!

No.

Este podría ser el mejor día de mi vida.

Me he llevado el primer premio del concurso

"Gana una limusina por un día".

Tuve que comer un montón de mostaza, pero encontré el bote ganador.

(Claxon)

¡Aquí está! ¡Aquí está!

Buenos días, señor, soy Kirby, su chófer para este día.

(Música animada)

¡Cucú, tras! ¡Tras, cucú!

¡Qué bueno! Mirad, esta limusina está atiborrada de mostaza.

Vamos a buscar a mi equipo. O al centro comercial.

Podríamos ir a un cortejo fúnebre.

¡Chicas, chicas! A todas os encanta la limusina de Lincoln,

pero vamos a dejar que la disfrute un rato

y vuelva a buscarnos para dar una vuelta.

¿Verdad, Linqui? Claro.

¿Queréis que os recoja a las cinco

y nos vamos todos juntos al Aero Burger?

(TODAS) ¡Sí!

# ¿Quieres comer? # Pues no busques... #

# Lo puedes hacer # en el Aero Burger, carne de cuarta

# y mucha sal # y buen eructo al terminar. #

(Eructo)

Su experiencia de transporte premium comienza ya, señor.

¿A qué viene lo de señor? Llámeme Lincoln.

Uf, me quitas un peso de encima.

Normalmente llevo a gente muy estirada.

Bueno, ¿a dónde vamos? Tú eliges.

Conozco el sitio ideal.

FRITANGA DE FLIP'S

¡Epa, epa! ¿Dos pajitas? La primera es gratis,

pero la segunda la pagas.

(Bocina)

¡Madre, no puedo hacerle esperar!

¡Aparta!

¡Cliente importante!

Bienvenido a Flip's, acepte esta flipmonada de regalo.

Qué bueno, Flip, pero si tú jamás me has dado nada gratis.

Porque tú nunca habías tenido una limusina.

Estoy con un pasajero de limusinas que acaba de llegar a la ciudad.

Dinos, ¿cómo llegaste a ser tan importante?

Eh...

(Bocina)

Muy buenas, me gusta tu coche. ¿Cómo lo has conseguido?

Con mostaza.

Ah, debes de ser el heredero del imperio de la mostaza,

¿cómo te llamas?

Lincoln Loud, pero no soy el...

Soy Lord Tetherby, heredero de la fortuna del tetherball.

Tenía pensado ir a mi club de campo exclusivo, ¿quieres acompañarme?

¡Kirby, sigue a esa limusina!

Gracias, Kirby.

¡Ah!

Bienvenido al club de campo Tetherby.

¡Uy, qué elegante!

Por supuesto, ¿quieres cenar, mozalbete?

A mí me parece bien... abuelete.

¿Desea alguna otra cosa el señor?

Oh, no tiene que llamarme señor, puede llamarme Lincoln.

Verás, Loud, alguien con limusina no confraterniza con el servicio.

Eso les confunde.

Ahora vamos a la ciudad, como buenos limusinados.

(Bullicio)

¡Cuidado, vienen limusinas!

(Música)

¡Qué pasada! No sabía que la vida pudiera ser así.

Son las 16:45, Loud,

¿vamos a ver cómo están los mercados antes del cierre?

Tranquilo, mi madre se encarga de las compras.

¡Espera! ¿16:45?

Tenía que recoger a mis hermanas para llevarlas al Aero Burger.

¿Al Aero Burger? Sí, ya sabes...

# Carne de cuarta y mucha sal # y un buen eructo al terminar. #

(ERUCTA)

Verás, Loud, eres un hombre con limusina,

no puedes aparecer en un tugurio con el nombre de un eructo.

Es inconcebible.

Pero mis hermanas...

Todos tenemos relaciones vergonzosas,

tengo un primo segundo que hasta coge el autobús.

¿Te lo puedes creer?

Pero no podemos dejar que nos repriman.

Vamos, mozalbete, es hora de largar las velas.

¡Esta vista es increíble!

Mira, delfines, creo que montaré en uno.

¡Espérame, abuelete!

He preparado una pequeña sorpresa.

Esta noche organizaremos una gala en el club

para dar la bienvenida a nuestro nuevo socio, tú.

Vaya, muchas gracias..., "jefete".

De nada, creo que encajarás espléndidamente.

Recuerda, solo de etiqueta.

¿No se la quitas a la ropa?

(RÍE) Oh, Loud. Pero qué ocurrente.

Perdón, no es mi casa.

¿Dónde te has metido, chaval?

-Hemos estado tiradas en la acera tres horas.

Los de la basura querían echar a Lana al camión.

Lo siento mucho, tuve un día muy ajetreado

con el millonario Lord Tetherby y no podía dejarle.

¡No puedo creer que hayas estado con un ricachón cualquiera

en vez de llevar a tus hermanas al Aero Burger!

Un limusinado no puede aparecer

en un tugurio con el nombre de un eructo.

Es inconcebible.

Tú no eres un limusinado.

Solo eres un niño que ha comido mucho.

En cuanto te quedes sin limusina, la fantasía que te has montado

se acabará de sopetón.

No me digas...

¿Y por eso me van a hacer socio de su club esta noche?

Ahora si me disculpáis, tengo que ponerme de gala.

¡Ya lo verás, Lincoln, no eres mejor que nosotras!

¿No eres mejor que nosotras? ¿Cómo se atreve?

Soy una persona importante, tengo que ir a lugares importantes.

Hablando de ir, ¿por qué no nos movemos?

(Tráfico)

Esto es inaceptable, ¿no los puedes rodear?

No puedo hacer nada, lo siento, Lincoln,

¡No me llames Linconl, sino señor!

Tetherby tenía razón. Si confraternizas con el servicio,

solo les confundes.

Te lo dejaré clarito, Kirby, yo tengo la limusina,

tú solo conduces la limusina.

(Alarma)

¿A qué vienen esos pitidos?

Es el reloj, señor.

Se acabó el día, has dejado de tener limusina.

¿Qué?

¡Pues te he engañado porque me he llevado tu mostaza!

¿Dónde me he metido?

Buenos chicos, ¿queréis mostaza picante?

Yo prefiero la de toda la vida.

¡Os he engañado, no son zapatos, solo son deportivas pintadas!

¡Pues os he engañado porque...!

Oh, a quién voy a engañar, tan solo a mí.

¿Hola? ¿Tetherby? Soy yo, Loud. Vengo por mi gala.

¡Vaya, Loud! ¿Pero qué te ha pasado?

Y lo más importante, ¿dónde está tu limusina?

Ya no la tengo.

Pues sin limusina no podrías entrar en el club, es inconcebible.

Pero oiga, amiguete, creía que encajaba espléndidamente.

¡Encajabas con tu limusina! Ahora, si me disculpas,

tengo que pinchar 800 globos con tu cara.

¡Ah!

Estoy con un expasajero de limusina.

Dinos, ¿cómo pudo caer tan bajo alguien que llegó tan alto?

Bueno, empecé a pensar que yo era mejor que los demás

y me puse como un bobo.

Pero lo cierto es que solo soy un chico que comió mostaza.

Pues esto que llevas pegado es más de kétchup.

¡Aero Burger! ¡Eso es! ¡Ya sé cómo hacer las paces!

¿Podéis llevarme? ¿En la furgoneta?

Es inconcebible.

¡Venga ya! ¿Es que también os gusta el kétchup?

(GRITA)

Ah, es Lincoln y su limusinita de la mostaza.

-Creía que solo la tenía por un día.

¿Tenemos que seguir aguantando que siga tan bobo?

¡La limusina no es para mí! Es para vosotras.

Siento mucho cómo me comporté ayer.

Hice muy mal faltando a la promesa de llevaros Aero Burger.

¿Quieres comer? Pues no... -Calla, se está humillando. Continúa.

Vale, llamé a Kirby para pedirle disculpas.

Ha aceptado llevarnos a un último viaje,

sé que estaréis muy enfadadas conmigo y...

Creo que me han perdonado.

AERO BURGER

Bienvenido a Aero Burger, ¿cuál es su pedido?

¡11 hamburguesas con patatas, nena! No olvides una para Kirby.

(KIRBY) Gracias, señor. Perdón, Lincoln.

La única cosa mejor que tener una limusina...

es disfrutarla en familia.

Vaya, Loud, me alegro de volver a verte con limusina.

¿Te apetece abandonar a esa chusma y volverte al club?

¿Pues sabes qué, Tetherby?

Podría decirte... ¡Qué te den mostaza, tío!

# ¿Quieres comer? # Pues no busques,

# lo puedes hacer en el Aero Burger. # Carne de cuarta y mucha sal

# y un buen eructo al terminar. #