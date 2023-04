(Música)

# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar.

# Ropa sucia que escalar, # pañales que huelen mal,

# no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # verás qué diversión

# En una casa de locos

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Casa de locos! #

UNA CASA DE LOCOS

DANDO LA NOTA

Chicas, hay que pensar en algo.

El festival familiar es esta tarde

y no tenemos nada para el show de talentos.

¡Ya lo tengo! ¿Un número familiar con trapecios?

Puede que tú te hayas fracturado todos tus huesos

de mandíbula a metatarsos, pero tus hermanas no.

¡Ya sé! ¿Y qué tal un concurso de belleza familiar?

No, qué va, tardaríamos años en prepararlo.

Pues podríamos luchar contra cocodrilos.

¡Ah!

Lana, esa idea es terrible.

Tienes razón.

¡Mejor será cazarlos con lazo!

Necesitamos algo que podamos hacer todos.

-Entonces hagamos mi idea. -No, mi idea.

No, la mía. ¡Ni hablar!

¡Tengo la respuesta!

¡Montar una banda familiar!

Pero si no tenemos ningún talento musical.

Para mí el solfeo es un astro sucio.

Como dice mi ídolo, Mick Swagger:

"En el rocanrol no hay que ser el mejor,

¡solo hay que disfrutar a tope!".

¿Quién quiere disfrutar a tope?

(TODOS) ¡Sí!

Chicas, ¿me ayudáis?

Oh, perdona, Lincoln.

(TARAREA)

¿Qué es ese ruido tan horrible?

¿El gato se está pegando con la zarigüeya?

No, papá, somos nosotros,

hemos montado una banda familiar.

¡Oh! ¿Sabéis que vuestro padre estuvo en una banda?

Aunque la cosa acabó con mala nota.

Tío.

(TODOS) Colega.

(TODOS) ¡Colega!

(TODOS) ¡Fuera de la banda!

(SOLLOZA)

(TODOS) ¡Oh!

Podrías acoplarte a la nuestra.

Te gustará seguro, papá.

Bueno... si insistís...

¡Kaboom!

¡Uh!

Espero que no nos contagie.

Bien, troncas, vamos a darle a este temilla.

Se llama "Bolsa de plástico en la cuneta de la vida",

letra de Lucy,

música compuesta por Luna.

Un, dos, un, dos, tres, cuatro.

Colegas, Charles se pide ser vocalista.

Sí, ¡qué fuerte! ¡Toma ya!

(Móvil)

Hola, Chunk.

¿Qué dices? Es que no te oigo.

Un momento, colega.

Chicas, seguid practicando.

Y no olvidéis, lo que importa no es hacerlo muy bien,

¡sino disfrutar a tope!

Oye, ¿te has pispado, tronca? ¡Ha venido Mick Swagger!

Va a buscar nuevos talentos en el festival familiar.

¿Mick ha venido?

¡Esta puede ser mi oportunidad!

Y ahora, quiero presentaros

a mi mayor descubrimiento musical en 40 años de carrera,

¡Luna Loud!

(PÚBLICO) ¡Luna! ¡Luna!

¡Luna! ¡Luna!

Gracias por el toque, colega.

¡Tengo curro a la vista!

Sí, y mucho curro.

Vale, gente, desde arriba.

Esta vez nos lo vamos a currar un pelo más.

Eh... o sea, no tengo instrumento, ¿qué debería hacer?

¿Por qué no cantas desde atrás?

Vale, Louds, ¡un, dos tres!

# Desde atrás. #

No, no, Leni, no tienes que decir "desde atrás",

canta lo que pone.

¡Oh! Vale.

# Canta lo que pone, # canta lo que pone,

# canta lo que pone. #

Eh... vale, papá, pero ¿podrías frenarte un poquito?

Qué mal rollo, esta tuba está rota.

¡Geo!

¡Buen pedo, hermana!

Colegas, ¿nos podríamos centrar?

Tenemos que...

Papa, ¡papá!

Eso es, tronco, lo pillas.

¡Papá!

¡Uy, vaya!

(GRITA)

Colegas, es el peor ensayo que he visto en toda mi vida.

Pero ¿no habías dicho que no había que hacerlo muy bien?

Olvida lo que he dicho, tron,

Mick Swagger estará en el concierto.

¿Mick Swagger? ¡Genial!

¡No! No es genial, es mi oportunidad de que me descubra

y ahora me vais a hundir.

(CANTURREA)

Papá.

Papá.

¡Papá!

Colega, ¡fuera de la banda!

(SOLLOZA)

¿Qué?

Pues que acabas de echar a tu propio padre.

No voy a dejar que el capitán cencerro

se cargue mi oportunidad.

Volvamos al curro, estaremos todo el día.

Así que, si teníais planes, canceladlos.

Si tenéis que hacer pis, os aguantáis,

tenemos que clavar esto.

¿Qué? ¡De eso nada!

(GRITAN A LA VEZ)

¡Pues fuera de mi banda!

No, tú estás fuera de nuestra banda,

porque vamos a tocar sin ti y nos lo vamos a pasar a tope.

Sí, y haremos pis todas las veces que queramos.

¡Pues vale! Total, no hacéis más que estorbar.

Y cuando vaya de gira con Mick, no se os ocurra pedirme entradas.

¿Quién les necesita?

Yo no.

Necesito un tema nuevo.

# Tengo que pensar

# que me tengo que organizar. #

No.

# Voy a demostrar que molo,

# a veces es mejor estar solo. #

¡Ah!

Vamos, Luna, pero ¿en qué piensas?

Es para Mick y has dicho que es mejor estar solo.

No, demasiado alegre.

No, demasiado deprimente.

No, demasiado noventera.

(GRITA)

(Bullicio)

(Instrumentos)

# Qué asco de fin,

# no sé ni escribir.

# Uy, mira, arriba hay una grieta. #

Creo que me hace falta cambiar de aires.

Oh, perdona, tío. No pasa nada.

¿Qué es lo que escribes?

Se supone que una canción, pero no sé qué poner.

Podría ayudarte,

he hecho mis pinitos con la música. Siéntate.

¿Te la vas a comer, esta? Todas tuyas.

A ver, ¿qué te pica?

Tengo que clavar una canción,

pero todo lo que escribo es basura.

He llegado a poner que es mejor estar solo.

Ya te digo, basura.

¿No lo quieres?

Y ¿por qué es tan importante esa canción?

Tengo que tocar esta tarde en el festival familiar

y Mick Swagger estará ahí.

Es mi única oportunidad de impresionarle,

así que la tengo que clavar.

Ajá. ¿Mick Swagger no fue el que dijo que en el rocanrol

no hay que hacerlo muy bien sino disfrutar a tope?

Sí. ¿Cuándo fue la última vez

que te lo pasaste a tope?

Venga, colegas, eso es, a tope, vamos.

(RÍE) Venga, tíos.

Tío, me piro ya.

¡Ay! ¡Mira mis roqueritas!

Mi género es el rock siniestro.

¡Qué monas!

¡Colegas!

¿Aún hay sitio para una más?

¿Y lo de impresionar a Mick?

No queremos estorbarte.

Perdonad las tonterías que os dije antes,

hoy me he portado como una tonta del bote.

Olvidé la regla del rocanrol,

lo importante no es que me esfuerce por mí,

lo importante es disfrutar a tope

y la única vez que lo he hecho ha sido con vosotras.

Bueno, ¿qué me decís?

¿Puedo volver a la banda?

¡Claro que sí, no sería una banda familiar sin ti!

Anda, coge la partitura.

Esperad, aún no está toda la familia.

¿Dónde está papá?

Donde va siempre cuando está triste.

En el damevueltas.

(SOLLOZA)

¡Papá, perdona!

(SOLLOZA)

¡Vuelve a la banda!

(SOLLOZA)

Si tú no estás, no será lo mismo.

¿En serio? Sí.

Feriante, pare la atracción.

(GRITA)

Disculpas aceptadas.

(CANTURREA)

¡Ha vuelto el cencerro!

Mamá, también te necesitamos.

Oh, cielo, no sé tocar.

Tú tranquila, ninguno sabe.

Pero lo pasaremos a tope.

Que alguien nos ayude,

sí que es contagioso.

# Una bolsa tirada en la cuneta,

# no hace nada, # tan solo está ahí quieta. #

Eh, chicas, yo voy a cantar desde atrás.

(GRITA)

Luna, ¡hazte un solo!

No, esto es una banda familiar, tronco.

Sí, pero eres la única que sabe tocar.

Papá, ¡solo de cencerro!

¿En serio? Sabía que llegaría este día.

Vale, vamos allá.

FESTIVAL FAMILIAR

(Aplausos)

(TODOS) ¡Sí! ¡qué bien!

Eh, colega.

Parecía que os lo estabais pasando a tope.

Ya te digo.

Y tú has estado brillante, tienes mucho talento.

Gracias.

Y gracias por hablar conmigo en el restaurante,

me sirvió para darme cuenta.

Me enfadé con la familia

para impresionar a un tío que ni se ha presentado.

Oh, yo no diría eso, colega.

(TARTAMUDEA) Mi... mi... mi...

Hola, cariño, he traído pastelitos, ¿quién es este?

Me llamo Mick Swagger, tío.

Tú también has molado, me encanta tu pasión con el cencerro.

Mi... Mi... Mi... Mi... Mi... Mi...

¿Te la vas a comer?

Gracias, colega.

UNA IDEA NOVELESCA

Vamos, niñas. Hoy es el día de "Lleva tu hija al trabajo".

(TODAS) ¡Sí! ¡Genial!

Como otra hija tuya que soy,

también tenía ganas de que llegara este día.

Quieto ahí.

¿Qué pasa, papaíto?

Buen intento, Lincoln. Pero es "Lleva a tu hija al trabajo".

Venga, papá.

Ellas pueden ir cada año a tu trabajo

a pasárselo de maravilla.

Y yo me quedo tirado en casa.

Lo siento, hijo. Además, mi oficina no es tan chula.

¡Vamos, papá! ¡Quiero ver el cañón de rosquillas!

¡Y hoy lo cargan con rellenas!

La verdad es que no es justo que tengas que perder el día

de "Lleva tu hija al trabajo".

¿En serio?

Sí. Así que hoy va a ser el día de "Lleva a tu hijo al trabajo".

Te vienes conmigo.

Espera, ¿a la clínica dental? No sé, mamá.

Eh, venga, sé que no es tan emocionante

como la oficina de tu padre, pero eres Lincoln Loud.

Sabes cómo pasártelo bien.

Bueno, eso es cierto. Vale, me apunto.

¡Bonito vestido, Loud!

(TOSE) En cuanto me cambie.

CLÍNICA DENTAL

Vale, Tarin. El dolor se irá dentro de unos días.

Mientras tanto, toma una piruleta.

Buenos días, Rita.

Buenos días, doctor Feinstein. ¿Se acuerda de mi hijo Lincoln?

Desde luego, vamos a ver qué tal tienes la dentadura.

Abre.

¿Usas tu cepillo de dientes?

(ASIENTE) Cada noche.

Ya, no me digas.

Lincoln, mientras estoy trabajando puedes quedarte aquí

leyendo cómics.

¿"Teddy Cepillo contra la malvada gingivitis"?

(ASIENTE) Mi número favorito es el cuatro.

"El chicle más rápido del salvaje oeste" (CHASCA)

¿No puedo quedarme contigo mientras trabajas?

Rita, necesito que drenes un absceso. Trae un cubo.

Creo que aquí estaré mejor.

Voy enseguida, doctor.

Vale, podré pasármelo bien.

Capitán Loud a torre de control.

Desde aquí puedo ver Urano. Y sí que echa gases.

Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para... ¿Lana?

(RÍEN)

¿La oficina de papá está enfrente?

No vale, ¡eso no es justo!

Houston, tenemos un problema.

¡"Mayday, mayday"!

(GRITA)

Voy a enseñarte las cosillas que tenemos por aquí.

Esto es el armario de la diversión del doctor Feinstein.

¡Ah! Cosas dentales...

¿Rita? Hay dos adolescentes que han enganchado sus aparatos.

Voy enseguida, doctor.

¿Qué tenemos aquí?

Hilo dental, mascarilla, guantes. Creo que me van a servir.

Langley, aquí el agente Loud.

Tengo el diente del presidente a la vista.

Hay mucha seguridad. Pero podéis decirle

que le llevaré su molar a casa.

Otro trabajo rutinario para el agente... ¡pero bueno!

¿es que estas no paran?

(GRITAN)

¡Fallaste!

Ostras.

Y aún no te lo he enseñado todo.

Te voy a presentar a la mascota de la oficina.

¡Vaya! ¿Y qué es?

¿Una piraña? ¿Una barracuda? ¿Un tiburón blanco?

No exactamente. Se llama Fisher.

Rita, te necesito. Un caso de manzana caramelizada.

Volveré, Lincoln. ¿Puedes dar de comer a Fisher?

No hay problema.

Caramba, es un raro pez dental de la Patagonia.

Estos pequeños son conocidos por su ferocidad.

Como no tenga cuidado al alimentarlo, adiós, meñique.

¡Vaya! Creo que he echado algo más que la gamba que le tocaba comer.

¡Fisher! (GRITA)

(GRITA)

Supongo que Lincoln Loud 1, pececito 0.

¿Tirolinas?

(SUSPIRA) ¿A quién intento engañar?

Este sitio nunca será tan bueno como el de papá.

Pero unos buenos recreativos sí.

Estaremos media hora más, cielo.

Había más caramelo del que pensábamos.

¿Podrás entretenerte mientras tanto?

¿Estás de broma? Quiero decir, ya encontraré algo que hacer.

Ah, ¿y te importaría cuidar de mi cuaderno?

No quiero que se peguen las páginas.

Sin problema, colega. No le quitaré el ojo de encima.

Mientras paso esta media hora liquidando zombis a montones.

(Burbujas)

¡Cállate, Fisher! Ni sabrá que me he ido.

¡Esto es pasárselo bomba!

(Alarma)

¡Ah! ¡Oh, oh! He de irme.

Hola, cielo. ¿Cómo estás?

¡Genial! Estaba disfrutando de mi buen amigo Fisher.

Calla.

Malas noticias. El doctor Feinstein se ha sentado sobre una jeringa

y no siente nada de cintura para abajo.

¿Puedes seguir cuidando de mi cuaderno?

¿Cuaderno?

(Alarma)

¡Ah! ¡Oh, oh! He de irme.

Eh... sí. De acuerdo.

Esto, ¿tenías muchas cosas del trabajo ahí?

(SUSURRA) ¿Puedes guardarme el secreto? No es del trabajo,

¡estoy escribiendo una novela!

¡No me digas!

Espero que este libro me abra un mundo de oportunidades.

Y era tu única copia, ¿verdad?

Quiero decir, es tu única copia. Porque no le ha pasado nada.

Sí. Hay siete años de trabajo duro entre esas dos tapas.

Oye, gracias por portarte bien hoy.

¿Qué te parece si cuando termine nos vamos a los recreativos

que hay al lado?

(Puerta)

(SUSPIRA) Rita, necesito que me lleves

a mi cita de las 16:00.

Sí, la he liado bien. Pero lo recuperaré.

¡No está!

(GRITA)

¡No, espera!

VENTA DE PATINES

Qué oportuno.

(GRITA)

(GRITA)

¡Arre!

¡Oiga! ¡Oiga, deténgase!

¿Me echas una carrera? Pues a correr.

¿Qué? ¡No, vuelva aquí!

Vamos, chico, a por él. (GRITA)

¡So, so!

(Claxon)

¿Eh?

¡Lo tengo!

No, no, no.

(GRITA)

Oye, ¿tú has oído a Lincoln?

¡Lana, céntrate! ¡La compañera de papá

está en el cuarto de la fotocopiadora!

¡Reza lo que sepas, Margie!

(GRITAN)

Odio el día de "Lleva tu hija al trabajo".

(GRITA)

¡Sí!

Lincoln Loud, ¿dónde has estado? ¿Y qué tienes en los pies?

Es una larga historia. (SUSPIRA)

Pero lo que importa es que tengo tu cuaderno.

(GRITA) ¿Qué ha pasado?

(SUSPIRA) Cógete una piruleta.

Salté al foso de cemento y cogí el cuaderno.

Pero supongo que ya era tarde.

Lincoln, me has mentido. Te has escaqueado

y has arruinado todo mi trabajo.

Lo siento muchísimo, mamá. Pero creo que me has hecho un favor.

¿Qué te he hecho un favor?

Lo que estaba escribiendo iba

sobre una ayudante de dentista aburrida

que habla con su pez mascota.

Pero sinceramente, no iba a conseguir nada.

¡Me has dado una idea mejor!

Voy a escribir sobre un aventurero intrépido

con pelo blanco.

¿El doctor Feinstein?

No, bobo. ¡Tú!

¡Toma! Qué pasada.

Perdona por no haberme portado bien.

Pero lo de traerme aquí ha sido todo un detalle.

No pasa nada, cielo. Venga, vamos a casa.

¡Tengo ganas de escribir!

Eh... mamá.

Ah, es verdad, perdón.

Coge una piruleta.

Podría pellizcarte un poco.

(Taladro)

Vuelve a contarme cómo perseguiste al camión de la basura.

Tengo una idea mejor.

Otro increíble día de "Lleva a tu hija al trabajo",

¿verdad, niñas?

(TODAS) ¡Sí!

¡Margie es buenísima, papá!

Por cierto, ¿qué significa una excedencia?

Me pregunto dónde están vuestra madre y Lincoln.

(SUSPIRA) Lo siento por ellos. Seguro que han tenido el día

más aburrido del mundo.

(Relincho)