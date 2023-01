"CUBRIRSE LAS ESPALDAS"

(Música)

(Risas)

Uh, el fantasma ha huido al baño.

En el próximo episodio, pienso desatascarlo.

(ASOMBRADO) Ha sido... ¡la leche!

Esta noche no voy a dormir nada.

Ni podrás ir al baño.

¡Oh, no! Me he pasado de hora.

Si mis padres se enteran de que no estoy en casa...

Me echarán la culpa y ya no dejarán que seamos amigos,

ni me dejarán ir a tu casa.

No he podido despedirme de Lori, quiero que le digas varias cosas.

Para empezar, gracias a ella he mejorado...

(Portazo)

¡Lori, se me ha pasado la hora!

Te cubriremos las espaldas.

Vale, chicas, hay que cubrir las espaldas a nuestro hermano.

¡A los puesto, ya!

-Hay que ayudar a Lincoln con sus deberes de mates.

-Oh, pues haré eso y más.

(RÍE) ¿Lo pillas? -Ya, sí.

(AMBAS) ¡Es mío, yo lo vi primero!

(PADRE) ¡Niñas! ¡Cómo pegan!

(CLYDE) Dile a Lori que recuerdo cada uno de sus vestidos.

(MADRE) ¡Dejad de pelearos!

-Vale, papá y mamá.

¡Supongo que vais a ayudar a Lincoln a que haga sus deberes!

¡Eh, papás! ¿Sabéis qué estoy montando?

¡Un coro cañero familiar!

¡Un, dos, tres!

(Música rock)

¡Salta con una inclinación de 63 grados!

Corrección, 62 grados.

Hola, progenitores, ¿nos contáis cómo os conocisteis?

¿En serio? Pero vuestro padre ha contado la historia mil veces.

-No me importa, cariño. Si insisten.

Entonces, vuestra madre apareció con un vestido

capaz de parar el tráfico.

-Mi uniforme, era guarda de tráfico.

(Estruendo)

¿Lincoln, estás bien? Vamos a entrar.

(LLORA)

-Oh, cariño, ¿qué te pasa?

Los trenes se cruzarán en un punto a las cuatro de la tarde.

Deberes... ¡Listos!

Parece que no necesitas nuestra ayuda.

Una de las ventajas de tener una familia grande

es que alguien siempre te cubre la espalda.

Puedo contar con mis hermanas para librarme y ellas conmigo.

¿Hace los deberes con casco?

(SUSPIRA)

(MADRE) ¡Bajad, familia!

Espero que no hayáis olvidado qué día es hoy.

¡Exacto! Nuestro día de limpieza primaveral.

¿A que os gusta?

(TODAS SE QUEJAN)

¡Esa es la actitud!

Oye, ¿puedes cubrirme las espaldas?

En el campo de entrenamiento pusieron un lanzabolas,

y si no le doy a la primera bola, gafaré la temporada.

Me encargaré, claro.

Ah, gracias, ya limpiaré lo mío cuando vuelva.

Lincoln, ¿me cubres las espaldas?

Voy a llevar a Lily a un picnic con Bobby

para ver cómo se le dan los bebés.

Ya sabes, para practicar.

Eh... Pues no entiendo nada, pero vale.

(MADRE) Lori, ¿sabes dónde está Lily?

(IMITANDO LA VOZ DE LORI) ¡Voy a ver en su cuna!

Oh, oh, ¿quién ha dejado una sorpresita a su hermanita?

(IMITANDO A LILY) Caca, caca.

¡Lori, qué pelos llevas! ¿Y Lily es como invisible?

Nadie me cuenta nada.

No, Leni, soy yo, Lincoln, estoy cubriendo a Lori y a Lily.

Oh, ¿entonces te importaría cubrirme las espaldas

mientras me voy de rebajas?

Vale, pero cuatro hermanas y ni una más.

Claro, no habrá más.

Oh, una cosa, yo cubría a seis hermanas,

así que tendrás que hacerlo tú. ¿Qué?

No te preocupes, me he apuntado dónde van todas.

Una camiseta florar, ¿12,99?

¡Ah!

Luci está leyendo un poema, Lisa da una conferencia,

Lana ve el primer barro de primavera y... ¿Leni, cómo voy a...?

Gracias, Linqui. Adiós.

(MADRE) Luci, Lynn, ¿cómo va la limpieza?

Pues el baúl. ¡Es la hora!

(IMITANDO LA VOZ DE LUCY) Fregar y fregar,

pero el sufrimiento no se puede limpiar.

(IMITA A LYNN) ¡Voy bien, mamá,

estoy lanzando las pelotillas al quinto pino!

-Me alegro mucho.

Leni, ¿qué tal la limpieza de primavera?

(IMITA A LENI) Bueno, ya sabes que yo hago todo por la primavera.

¡Oigo mucho hablar, pero poco limpiar!

¡Ja! ¡Eso quería oír!

Y decían que no se podía hacer.

A ver, un descanso, familia.

El abuelo está en videollamada y quiere saludaros.

Vaya, aquí mi nieto favorito.

Compartimos la nieve en la azotea, ¿eh?

(RÍE NERVIOSO) Claro, abuelo.

Estamos con las limpieza primaveral, por eso las hermanas han dicho

que venga a saludarte yo. Qué detalle.

Oye, en primavera me encanta oír canciones.

¿Por qué no le dices a Luna que cante?

¡S.O.S, venid a casa ahora!

(DESAFINA) ¡Es lo que yo quiero más! ¡Saltar!

¡Bravo! Ha sido muy buena.

Pues ahora me gustaría que Luan me contara un chiste.

¿Qué es lo que hace un chile furioso?

Picar para que eches chispas. (RÍE) ¿Lo pillas?

(RÍE) ¡Me parto!

Ahora ve a por las gemelas.

¡Quiero hablar con el abuelo primera!

¡No, yo prime!

Niñas, niñas, no os peleéis que hay abuelo para todas.

(RÍEN)

Reíd y hablaremos más tarde.

Tengo al abuelo en una videollamada y os quiere ver a todas.

Pues le saludo ahora mismo. Eh, tú, qué ya he hecho de ti.

Y de ti también, necesito una Lynn y una Leni ya.

Y compré un supertrapito por la mitad y qué raro, no faltaba ninguna mitad.

El abuelo quiere hablar con Lisa.

Pues Lisa aún no está.

Ahora ha llegado. ¡Vamos!

Pero sabía que me faltaba un compuesto importante y era el...

El potasio... "dentraculosis".

¿He visto a Lori ya?

Que vuelva la chistosa.

Olvidé decirle una cosa a Lily.

No, era a Leni. ¿O era a Lisa?

¿Pero tú de quién haces?

Ah... ¿de Lan-cy?

Y entonces, Ace Savvy hizo... ¡Ja! ¡Ja!

¡Y después, Jack el tuerto se puso...!

Ja, ja, guapo abuelo, blanco pelo, un ser verdadero,

no es un camelo, ja, ja.

Chuli que lo flipas,

Bobby iba tan mono que olvidé que nuestro destino es desaparecer.

¡Caca!

Y creo que ya está, se acabó.

No, el abuelo quiere despedirse de todas, juntas, ahora.

Bueno, familia, me habéis alegrado el día. Hasta pronto.

(TODAS) ¡Adiós, abuelo!

¡Caramba!, qué bien ha estado.

La próxima, tengo que ponerme las gafas.

(SUSPIRAN)

(TODAS) ¡Bien!

¡Genial!

Chicas, ya está, lo hemos conseguido.

(CARRASPEA) ¿Nos vais a contar qué está pasando?

(TODAS) ¡Nada!

Buen intento, estáis castigadas.

Papá, mamá, la verdad es que todas teníamos cosas que queríamos hacer.

Así que nos hemos cubierto las espaldas.

Por un momentito.

Pero íbamos a hacer nuestra limpieza primaveral, por mi meñique.

Un segundo...

Vale, aquí está.

Sé que no ha sido lo mejor, pero si lo pensáis,

¿no está bien que nos ayudemos entre nosotros?

Sí, está bien que os ayudéis, pero engañar no está bien.

Esto es lo que haremos.

La limpieza se pasará a mañana

para que podáis hacer hoy las cosas que eran tan importantes.

(CELEBRAN)

Con una condición,

tendréis que seguir vestidas como vais ahora mismo.

Si miráis en el coeficiente de la línea cinco.

(Abucheos)

(Gritos)

Oh, oh, no queremos niñitas en el barro.

-Chicos, si soy yo, Lana.

¡Jo, tío! Si soy yo, Leni.

Nena, te he traído esto. Pero creo que la niña podría atragantarse.

Supongo que nos llevamos nuestro merecido.

Pero yo me he llevado lo fácil.

Solo voy a quedarme en casa viendo ARGGH! con Clyde.

Hola, tío. Como este episodio iba a ser la leche,

pensé en invitar a la clase.

(Risas)

Caca.

"SALVA LA CITA"

(Música)

(Quejidos)

Feliz día de la superhamburgesa, pardillo.

Firmado, Ronnie Anne.

-Y ha puesto un corazón.

(TODOS) ¡Uh!

(TODOS) Lincoln tiene novia.

¿Qué? No la tengo.

¿Y para cuándo es la boda? (RÍEN)

Ja, ja, muy graciosos.

(TODOS CANTAN) Ronnie Anne y Lincoln ya van a salir,

van a darse un pico en toda la nariz.

¡Chicos, Ronnie Anne no es mi novia!

Es vasta y sucia, y una repelente.

Prefiero lamer el baño que besar a una fricaza como ella.

¡Ronnie Anne!

Vaya, Lincoln, creo que la has ofendido de verdad.

¡Venga ya, Clyde! Ronnie Anne es la más dura del cole.

No le pasará nada.

¡Eres un monstruo! ¡Au! ¿A qué ha venido eso?

¡Has hecho llorar a Ronnie Anne! ¿Llorar? No era mi inten...

Espera, ¿cómo lo sabes tú?

Me lo dijo Bobby, antes de decirme que íbamos a cortar. (LLORA)

Pero a él qué más le da.

Le importa porque Bobby es el hermano de Ronnie Anne.

Dijo que no podía salir con alguien

cuyo familiar hizo daño a un familiar suyo.

O algo parecido.

¿Ronnie Anne tiene un hermano? ¿No la habían criado unos trols?

(FURIOSA) ¡Ah! De eso estaba hablando, Bobby.

(GRITA)

Vas a hacer las paces con Ronnie Anne.

Vale, vale, la llamaré y me disculparé.

¡No, nanay! Una acción es la mejor disculpa.

Bobby tiene que ver que eres bueno con ella.

Es la única forma de que él vuelva conmigo.

Así que tendremos una cita doble. ¿Qué?

Está organizada.

Tenemos reserva en el bufé mejifrancés a las seis.

¡Y tú harás que ella se sienta la chica más especial del mundo!

¡Puaj! Prefiero lamer el suelo... ¡Vale, voy a arreglarme!

Clyde, necesito ayuda. ¿Qué pasa, Lincoln?

Tengo que ir a una cita doble

con Ronnie Anne en el bufé mejifrancés.

Uh, me encanta la cocina de fusión. Pero ¿Por qué?

Lo que tú dijiste, la he ofendido antes.

Se lo dijo a Bobby y ha roto con Lori.

Y ahora Lori quiere que...

¿Clyde? ¿Clyde?

(CANTA) Clyde y Lori ya van a salir.

Ahora, Bobby se va a arrepentir.

BUFÉ MEJIFRANCÉS DE JEAN JUAN

Hola, Bobby.

Hola, nena. Perdón, Lori.

Hola, Ronnie Anne.

Oye, esta tarde estás muy guapa.

Las fricazas nos aseamos también. Acabemos cuanto antes.

Buenas tarde, monsieur y chamaquitas.

Bienvenidos al bufé mejifrancés.

Clyde, ¿pero qué haces tú aquí?

¡Oh, caramelos!

He venido a ayudarte, colega.

Sé lo que estás intentando. No me chafes las cosas, porfa.

Tranquilo, ni sabrás que he estado aquí.

¿Una mesa para tres?

-De hecho, somos cuatro.

-Muy bien, tres. Acompáñenme.

Madansita.

Qué bueno, con manteles. Romántico, ¿verdad?

Qué bueno, ¿a que sí? O sea, pues vale, da igual.

Eh, gracias, hombre. ¡Oiga, espere!

¡Oh là là, frijolitos! ¿Necesitáis una ranchera?

No, no, nada de música.

He oído que la quiche ranchera es excelente.

Dos aguas del grifo y una con gas, chispeante como tus ojos.

-¿Me pone un agua? ¿Y una silla?

Bueno, dime, ¿qué tal fue le examen?

Bueno, "necesita mejorar" no es mala nota.

Si me permite, un detalle especial para una chica especial.

Nachobrulé, por cortesía de la casa.

(AMBOS) Mejor creo que iré al bufé.

Hemos dicho la misma cosa en el mismo momento.

Esto es cosa del destino, ¿verdad?

Esto es cosa del destino, ¿verdad?

(RÍE) Mira que son cursis.

Sí, más cursis que mezclar brie con queso panela......

¿Recuerdas cuando Bobby pensó que las flores de una tienda

era "poco personales" y buscó otras?

Sí, y resultó ser hiedra venenosa. Lori se hinchó como un pavo relleno.

(RÍEN)

Eh, mira, se llevan bien. Entonces ya...

Nena, ha sido una tortura.

Oh, Bobbybito bobo mío.

¡Marchando unos tamales!

Ah, y los motes. Ya te digo.

Y no empecemos a hablar de los besos. Qué asquerosos. ¿De qué van?

¡Sí! ¿Y qué me dices de los selfis?

No saques mi cara mala, Bobby. No tienes mala cara, nena.

Clic, clic, clic.

(RÍEN)

Por cierto, siento mucho lo que te dije en el colegio.

No pasa nada, siento lo de la hamburguesa.

¿Sabéis quiénes se han reconciliado?

(AMBOS) ¿La nena y Bobbybito bobo?

¡Sí! ¡Oui! Selfi de reconciliación.

(VOMITA)

-Luego volveré a buscaros. -Vale, mamá.

Pero ¿qué haces, Lincoln?

Esto, eh... Se me ha caído algo.

¡Ah! ¡Lincoln! ¿Pero adónde vas?

Ah... Al baño.

Espero que nadie haya probado el chile con caracoles.

(SUSPIRA) Me quedaré aquí hasta que se marchen.

¡Música!

No, no, nada de música.

Dese prisa, que voy a enchilar.

Uno, dos, "trois".

-Bueno, voy a hacer pis.

-Hola, ¿doctor López?

Sé que no debo llamarle a su casa, pero es una emergencia lorimental.

Clyde, tienes que sacarme de aquí.

¿Qué? ¿Por qué?

-Tíos, hay una banda dentro del baño.

No puedo dejar que esos me vean saliendo con Ronnie Anne.

Acabo de convencerles de que no es mi novia.

Tranquilo, compi, quédate ahí y yo te sacaré de aquí.

Doctor López, ya le llamaré.

¡Eh, garzón!

-Rayos.

-Uh, ¿qué es lo que tiene nata montada?

-Lo siento, es para llevar fuera.

¿Ve? Está fuera.

-¡Música!

No, nada de música, silencio.

Lincoln...

¿Cómo vamos a sacarte de aquí? Necesitamos un disfraz.

Yo pienso con la cabeza, ¿cierto?

Hasta ahorita, pues. "Au revoir".

Gracias, mano, "Merci".

Vale, Clyde, menos hablar y más andar.

Casi hemos salido.

Necesito la cuenta, ¿dónde está ese camarero tan mono?

¿Cree que soy mono? Tengo que irme.

¡Clyde, no, espera!

Hola, Lincoln, ¿qué haces en el bufé mejifrancés?

He venido con la familia. Perdón, amigos.

Perdón, amigos de la familia.

¿Esa no es Ronnie Anne?

No. Perdón, puede. No sabía que estaba aquí.

Eh, te has arreglado. ¡Oh, vas vestido de cita!

-Lo sabia. Ronnie Anne es tu novia.

(RÍEN)

¡Que no es mi novia!

Ya os lo he dicho, chicos, es vasta y sucia, y una repelente.

Prefiero lamer el baño que besar a una fricaza como ella.

(FURIOSA) ¡Lincoln!

Corto contigo, nena. O sea, Lori.

(LLORA)

Espera... ¡Música!

No, no, nada de música.

Ronnie Anne, espera.

Tengo que contarte algo.

¿Pueden atenderme, por favor?

Dije unas cosas horribles a una chica que se merece algo mejor.

Ronnie Anne, eres muy buena y graciosa,

y esta noche me lo he pasado genial quedando contigo.

Uf, pero como dijo una vez mi hermana Lori,

una acción es la mejor disculpa.

De modo que, en vez de decirte lo buena que creo que eres, pues...

(AMBOS) ¡Sí!

-Hola, ¿doctor López?

(TODOS CANTAN) Ronnie Anne y Lincoln ya van a salir.

Van a darse un pico en toda la nariz.

Sí, es verdad, es un plomazo,

pero es el precio a pagar

para que nos llevemos bien Ronnie Anne y yo.

Tú.

(TODOS) Uh.

(Tortazo)

Lincoln Loud,

¿cómo te atreves a besarme ante todos en el bufé mejifrancés?

Eres bruto y sucio y un tío repelente.

Prefiero lamer el baño a besar a un frikazo.

-Lo siento, tío. -Ha sido muy dura.

-Las tías son complicadas. -Soltero se vive bien.

-Estamos para lo que quieras, tío.

-"A ver si así dejan de meterse contigo. Firmado, Ronnie Anne".

Y ha puesto un corazón.

Siento lo de Ronnie Anne, sé cómo te sientes.

Los corazones rotos son la historia más vieja del mundo.

Pero creo que tengo algo que te animará.

A mí me ayuda.

¡Música!

(Música)