# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"CONTANDO UN CUENTO"

Lana, cambia de canal.

Qué aburrimiento de programa. Ah, no hay nada en la tele.

(A LA VEZ) ¿Eh? -Ay, no, ¿qué he hecho?

-Creo que se ha ido la luz. ¿Se habrá ido en todo el barrio?

-A ver. Sí, un árbol ha tirado un cable de alta tensión en la calle.

(A LA VEZ) Mm...

-Ah, ah, guardadlos, no sabemos cuánto durará este apagón.

Hay que conservar las baterías de los teléfonos. Tú también, Lily.

(HABLAN A LA VEZ) Jo, eso no es justo.

Seguro que se os ocurrirá alguna forma de pasar el rato.

Usad un poco la imaginación.

Demos una vuelta por la manzana para ver cómo están los vecinos.

-Buena idea. Muy bien, peques,

vuestra madre y yo volvemos en un suspiro.

-Ah, estamos perdidos. -Pues sí.

Va a ser la noche más aburrida de nuestras vidas.

No necesariamente. Clyde me ha enseñado un juego nuevo.

Uno empieza a contar una historia

y luego se la pasa a la siguiente persona

y pueden hacer lo que quieran con ella.

Mm... Me vale. -Interesante.

Genial. Empiezo yo.

Érase una vez un vaquero especial flipante que volaba por la galaxia.

"Se llama Tritón.

Lleva meses lejos de su planeta y al fin vuelve a casa

y de repente la nave empieza a temblar".

PELIGRO

(LEE) "Sin electricidad". Porras. Tengo que buscar dónde aterrizar ya.

"Tritón aterriza en un planeta desconocido

buscando cómo cargar su nave cuando ve a...".

Vale, Lola, ahora te toca a ti. Uy, qué bien.

"Pues el rarito espacial...". "No es rarito, Lola, es molón".

"Ah, como sea.

El tío espacial ese busca y encuentra a una joven encantadora

junto a un estanque que se llama Princesa DeLola".

Hola, DeLola, soy Tritón. ¿Qué os trae por mi planeta?

Bueno, mi nave se ha quedado sin electricidad

y he tenido que aterrizar de emergencia.

¿Tú planeta tiene algo para recargar mi nave?

Bueno, lo teníamos.

Había un cristal de poder con suficiente energía

para cargar cualquier cosa, pero se partió en cinco esquirlas

cuando un árbol místico le cayó encima

y el viento las esparció por estas tierras.

Mi deber como princesa es encontrar las cinco esquirlas perdidas

y reconstruir el cristal para devolver la electricidad

a mi reino.

Te ayudaré a reconstruirlo, así los dos usaremos su poder.

Ah, vale. Yo no tengo esquirlas,

pero creo que vi una en el fondo de este mismo estanque.

"Miraron al agua cuando entonces...". Lana, te toca.

-Uy, vale.

"Miraron al agua...". (A LA VEZ) ¡Ah!

-"...cuando una rana gigante salta salpicándolos.

Tiene una gorra chula, roja y se llama Croatalina.

Eso, la rana Croatalina. Tritón y DeLola preguntan...".

-¿Habéis visto un cristal por ahí? -Oh, ¿la piedra que brillaba?

Me la comí. Ahora brillo en la oscuridad.

(A LA VEZ) ¡Ah! -Pero sé dónde hay otra esquirla.

Puedo llevaros donde está

y cuando esta pase por todo mi sistema digestivo,

podréis quedárosla. (A LA VEZ) ¡Aj!

-Seguidme.

Croatalina les llevó a un bosque, pero en ese momento oyeron...

Vale, Luna, toda tuya. Dabuten. Vale.

"La pandi se adentra en el bosque...".

¡Ah! "...cuando, de repente,

oyen los acordes de una guitarra eléctrica".

(RÍE)

Hala, cómo mola eso. Mirad la guitarra que tiene.

Oh, utiliza una esquirla de cristal. Tenemos que recuperarla de inmediato.

Saludos. Esa guitarra es muy guitarrera,

¿pero estaríais quizás interesada en cambiarla por un instrumento mejor?

¿Un instrumento mejor? Ya. Sí, claro, eso hay que verlo.

Genial, dadnos un momento.

DeLola, Tritón y Croatalina vuelven al bosque, donde...

Ah, vale. Pues se adentran en el bosque,

donde ven un árbol extraño.

"De sus ramas cuelgan todo tipo de instrumentos absurdos".

-Vale, diosa del rock. ¿Y si probáis esto?

¿Mm?

¡Hala, es increíble! Suena mucho mejor que mi guitarra.

"Tía, ella nunca diría eso". "Oye, me toca a mí, no interrumpas".

Está bien, cumpliré mi parte. Tomad el cristal, coleguis.

¡Ah! Fantástico.

Vamos, hay que seguir buscando el resto.

-"Y entonces vuelven al bosque,

cuando oyen a una criatura revolviéndose".

Y luego... Lisa, te toca. -Escuchan a una criatura

y se aproximan cautelosamente a un matorral,

pero descubren que la criatura es en realidad...

(A LA VEZ) ¡Ah! "...un robot.

Tritón salta a la acción".

-Gracias por ayudarme, estaba buscando esquirlas de cristal

cuando tropecé por casualidad con esta zarza.

-¿También las estás buscando? -Efectivamente.

Mi batería está al mínimo

y si no la recargo antes de mañana al amanecer,

dejaré de funcionar. Únete a la misión.

Ya tenemos dos esquirlas del cristal.

Tres con la del estómago de Croatalina.

En cuanto encontremos las otras esquirlas,

todos podremos usarlas. Excelente, en marcha.

Bien, con eso concluyo mi contribución. ¿Lynn?

-Sí, señor, la cosa se va a poner seria de verdad.

"De repente, el grupo se encuentra en una cancha de baloncesto

en los cielos. Algo se les echa encima

tan rápido que ni se dan cuenta de lo que es".

-Toma ya. -¡Hala! Qué buena.

¿Cómo eres tan rápida? -Tengo un arma secreta.

-Esquirlas de cristal. Las necesitamos enseguida.

¿Podemos hacer algo para que nos las entregues?

-Estas zapacristales me dan la velocidad que necesito

para triunfar. Ni en broma os las daré.

(A LA VEZ) Oh...

-¿Qué podemos hacer? Necesitamos las esquirlas.

Mm... Tengo una idea.

Te desafiamos a jugar un partido. El que marque 3 puntos, gana.

Si ganamos, nos quedamos tus esquirlas.

¿Y yo qué ganó?

Mm... Si ganas tú, podrás quedarte con nuestras esquirlas.

(A LA VEZ) ¡Oh!

(RÍE) -Vas a lamentar haberme hecho esa oferta.

Trato hecho. Oh.

Vale, ¿quién sabe jugar al baloncesto?

¡Ay! -Toda tuya, Lucy.

-Entonces, Tritón pensó que debían invocar al espíritu

del mejor jugador del mundo.

Invocamos al fantasma de Dominic Dribleina.

(A LA VEZ) ¡Ah!

-Ay, ay. -Señor Dribleina,

¿podría ayudarnos a ganar a un alienígena

en un concurso de mates? -Lo que sea por mis fans.

-De acuerdo, bípeda deportista alienígena,

que comience la competición.

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Ah! -Buah.

(Bocina)

(HACE ESFUERZOS)

(Bocina)

(HACE ESFUERZOS)

(Bocina)

(RÍE)

(Bocina)

¿Ah? Mm...

(HACEN ESFUERZOS)

¿Ah?

-¿Uh?

(Bocina)

GANA EL EQUIPO VISITANTE

¿Qué? ¿Pero cómo me habéis ganado?

(GRUÑE)

Oh.

-"Tras fijarse en la triste jugona, Tritón se quitó los cordones".

"Espera un segundo, las botas de vaquero no llevan cordones".

"Deja que Lucy termine su parte, apestado".

Toma, quédatelos, son cordones antigravedad.

Oh, gracias, tío.

¡Ah! Menudos saltos pego con esto.

Venga, chicos, busquemos otra esquirla.

Te toca, Lori. Vale, esto está superchupado.

"Mientras buscaban ven...". (A LA VEZ) ¡Oh!

"...a la sirena más superpreciosa de toda la galaxia".

Mirad, chicos, está cargando su móvil con una esquirla del cristal.

Disculpad, sirena.

Hemos viajado por todo el planeta en busca de las esquirlas

del cristal de poder y creemos que tenéis la última pieza

que necesitamos. Sin ella no podré volver a casa.

Y mis circuitos dejarán de operar. -Y mi reino seguirá sin electricidad.

¿Podéis darnos vuestra esquirla?

Ay, chicos, me duele mucho todo lo que habéis vivido,

pero no puedo daros mi esquirla del cristal.

(A LA VEZ) ¡Oh!

Lo siento, pero si os doy mi esquirla,

¿cómo voy a seguir conectada con mi amado bosobito?

(A LA VEZ) ¿Y ahora qué vamos hacer? Te toca, Leni.

¿Qué dices? Esta historia se ha puesto, o sea, supertriste.

Mm... Vale, ya estoy.

El grupo se da cuenta de que no puede rendirse.

La sirena solo necesita energía para cargar su móvil.

¿Qué os parece si le ofrecemos una fuente de electricidad alternativa?

¡Eureka!

He aquí un molino de agua.

Convertirá la energía del flujo de agua

en una fuente ilimitada de energía.

Y supongo que queréis la esquirla a cambio de eso.

Bueno, me encanta ayudar a los demás,

así que lo haré. (A LA VEZ) ¡Sí!

Vamos, Lily. Ya solo quedas tú. ¡Ya!

(HACE ESFUERZOS)

Oh. Mm...

-"Popó".

(Música)

¡Sí, lo conseguimos!

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Acaba de volver la luz. Hemos llegado justo a tiempo, ¿eh?

Bueno, familia, ya podéis volver con vuestros cacharros electrónicos.

(A LA VEZ) Mm...

-¿Sabéis? Este programa es un tostonazo.

Bueno, podríamos contar otra historia.

Estupendo. (A LA VEZ) ¡Sí, sí!

(BALBUCEA) -Primer, primer.

La jugona vuelve a la cancha de baloncesto

con aquel fantasmita dispuesta a pedir una buena revancha.

(HABLAN A LA VEZ) "Cambia de tema".

"UNA DE CAL Y UNA DE ARENA"

(Música)

ESCUELA

Mira, si lo pones así, te saldrá mejor.

-Vale, levanta los brazos, Boris.

-Oh, muy bien. -Me encanta.

-Ya estás listo para el más allá.

-Hola, chicos, solo quería recordaros a todos

que mañana es la excursión anual de tercero.

Este año iremos a la playa del lago St. Barron.

(A LA VEZ) ¡Qué bien! ¡Sí!

(A LA VEZ) ¡Oh! -¿A la playa?

-Acordaos de llevar comida y ropa ligera.

Mañana va a hacer más calor que en la cocina de mi mamá.

-Reunión del Club Fúnebre al salir de clase.

Tenemos que tratar esta noticia catastrófica.

(HACE ESFUERZOS)

CEMENTERIO DE ROYAL WOODS

(HACE ESFUERZOS)

Oh. Perdón, ya lo he vuelto a romper.

-Camaradas góticos, no podemos ir a la playa

bajo ningún concepto, tiene todo lo que odiamos.

Sol. (GRITAN)

-Arena. (GRITAN)

-Y deportes. (GRITAN)

Pero la excursión es obligatoria. -Pero, a lo mejor, se puede cancelar.

-Eso. -Vale.

-Chachi. -Vamos, tengo una idea.

(Música)

ESCUELA

¿Director? (GRITAN)

-¿Por qué deberíamos pasar nuestra excursión de tercero en la playa

cuando podríamos ir a un sitio más educativo

como el fantástico museo de rarezas médicas de Royal Woods?

-No pueden perderse la cabra de tres cabezas.

(GRITAN) -¡Uy!

¡Ah!

-Hola de nuevo. -Uy.

-Había pensado que, en vez de cavar en la árida arena playera,

podríamos cavar el frío barro del cementerio.

(GRAZNA) -¡Ah!

-¿Y se lo puede creer? No conseguía quitárselo de la nariz.

-Otra opinión sobre la excursión.

¿Por qué ir a un lugar ruidoso y brillante

cuando hay sitios tranquilos y oscuros como una morgue?

-Oh. -¡Ah!

-Lo siento, chicos, agradecemos todas vuestras alegres sugerencias,

pero la excursión ya está cerrada.

Y tenéis que dejar de salir de esa forma.

Vais a darle a vuestro pobre director un infarto.

(A LA VEZ) Ay.

-Ay, no seáis así, chicos, os lo pasaréis bien.

Además, un poco de vitamina D os vendrá bien.

-¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Dónde está mi pelo?

-Vale, el plan A ha fallado.

¿Qué otra forma hay de parar esta pesadilla?

¿Qué aleja a los normalitos de la playa?

(A LA VEZ) Mm...

-Oh, ¿una plaga de tiburones hambrientos?

¡Uh! -En el lago no hay.

¿Una tormenta eléctrica?

-Podría hechizar a Patchy Drizzle, el hombre del tiempo,

y cambiar sus pronósticos, pero necesito una uña de sus pies.

-Mm... Podría haber una forma más fácil.

(TARAREA)

¿Qué?

Cheryl, ¿estás viendo esta tormenta? No podemos irnos a la playa.

-Cielo, ¿no se le habrá caído algún tornillo?

-Funciona. (SILBA)

-Oh, oh, he cogido la manguera de Norm sin pedírsela.

Rápido, modo cadáver.

-Da igual, Cheryl, habrá sido un chaparrón momentáneo.

-Todos a bordo. Próxima parada, La playa de lago St. Barron.

-Bien. -Sí, vamos, vamos.

(CANTAN) "Cavaremos en la arena, nadaremos en la orilla.

Vamos a la playa, vamos a la playa".

-No desesperéis, todavía me queda una idea para poder detener esto.

-Venga, siniestritos, para adentro.

(RÍEN)

¿Estáis listos? Como hemos ensayado.

(GRITAN)

¡Ah!

¡Ah, ah! ¿Qué? Ey, devuélveme mi pelo.

-Supongo que ya nadie puede llevarnos hasta la playa.

Ay, habrá que cancelar.

(Claxon)

Que no os asusten unos bichitos, miedosos, aquí la amiga os llevará.

Antes conducía camiones.

-Vuelve aquí, rata voladora.

¿Eh? ¡Cheryl!

-Dichosa Cheryl y su actitud positiva.

(Música)

Vamos. -Yupi.

-Yo, primera. ¡Yo, primera!

-Y comienza la pesadilla.

(RÍEN)

-Ah, su entusiasmo me produce dolor.

-¿Cómo vamos a poder sobrevivir a esta excursión?

-Sé que pinta negro, pero tenemos que aguantar.

Estaremos a salvo si nos cobijamos aquí,

lejos del sol, la arena y los deportes.

(A LA VEZ) Oh.

-Ah... Tengo que ir a por él.

-Espera, toma, llévatelo por seguridad.

-Colmillitos, Colmillitos.

-"Cuidado". -¡Uy!

(A LA VEZ) ¡Bien!

-Vaya, qué puntería, Lucy.

No sabía que se te daba tan bien el vóley.

-¿Quieres jugar con nosotras?

-Bueno, yo diría que ha sido sorprendentemente catártico.

Lo siento, no puedo. Venga, Colmillitos. Vamos.

No te vuelvas a escapar.

No deberíamos estar aquí. La oscuridad es nuestro sitio.

(A LA VEZ) ¡Ah! -¿Estás bien?

-Ha vuelto Lucy. -¿Cómo está la cosa ahí fuera?

-Ha sido horrible, había luz, sol

y la gente estaba lanzándose una especie de pelota de deporte.

-Ah, lo siento mucho. -Pobre Lucy.

-Tranquila, aquí estás a salvo. ¿Un ojo? Su retina es de chocolate.

(CHILLA)

-¿En serio, Colmillitos?

Pero, bueno, ¿qué te acabo de decir de escaparte? Ahora vuelvo.

¡Ah!

(Música)

Oh, no. -¿Eh?

-Mi castillo de arena. Jo, llevo toda la mañana montándolo.

-Te doy mi pésame.

(Llanto)

Ay.

Deja, a lo mejor, te puedo ayudar a reconstruirlo.

Cavo muchas tumbas, así que la pala se me da bien.

-Vaya, gracias, Lucy.

(A LA VEZ) ¡Oh! -Guau.

-Qué bonito. (RÍE) -Está chulísimo.

Oye, ¿querrías hacer una nave espacial de arena con nosotros?

-¿Ah?

Lo siento, no puedo. Colmillitos, haz el favor de venir aquí.

Ya sé que lo estás pasando bien, pero te lo he dicho,

la playa no es nuestro sitio.

(HABLAN A LA VEZ) -Madre mía, ¿te encuentras bien?

-Gracias, chicos. Voy a tranquilizarme con música.

A ver si puedo olvidarlo todo.

(Música)

Ay.

(Risas)

¿Mm?

(CHILLA)

-Ah, Colmillitos, malo. Otra vez no. Tendré que salir a buscarle otra vez.

-Oh, tranquila, te ayudaré. Seguro que le gusta mi sangre.

-No, es decir, no es necesario. Puedo con esto.

-¡Adelante! -¡Venga!

-¡Vamos! -¡Así!

-Tú puedes. Vamos, vamos.

-¡Vamos! -¡Sí, sí!

-¡Muy bien! -¡Así, sigue!

-¡Toma ya! -¡Muy bien!

A ver hasta dónde podéis bajar, chicos.

(Crujido)

¡Hala! -¡Mira!

-¡Muy bien, Lucy! ¡Tenemos una ganadora!

-Lucy se ha ido hace un rato, empieza a preocuparme.

-Deberíamos ir a buscarla. -¿Se habrá derretido?

Mejor será que lleve un cubo por si acaso.

(RÍE)

¡Venga, vamos, Lucy!

-¿Lucy?

(A LA VEZ) ¡Ah!

Ay...

¡Uf! -¿Qué está pasando?

¿Es que te has pasado todo el día surfeando?

-¡Ay! -Ah, eso y más.

Lucy ha estado haciendo de todo con nosotros.

-Deberíais haberla visto en el voleibol.

Esta chica sí que sabe jugar.

-¡Ah! -¡Oh! ¿Ahora eres... una normalita?

(Música lúgubre)

Venga, chicos, vámonos.

-¡Esperad, parad, no lo entendéis!

(Música dramática)

Ay.

Siento haberos mentido,

pero me preocupaba que, si me veíais pasándolo bien,

os molestara. -Bueno, molestos estamos.

A ver, ¿qué clase de gótica eres? Llevas un estampado de delfines.

-Para empezar, me lo ha prestado Cheryl.

En segundo lugar, soy la misma gótica desde que nací,

pero hoy me dado cuenta que ser gótica no significa

que no pueda disfrutar de la playa.

Y creo que, si le dais todos una oportunidad,

a lo mejor, os gusta.

(GRITAN)

Oye, pues no está tan mal.

-Hum... Cuando era pequeño, mojé un dedo en el mar Muerto.

La verdad, fue bastante refrescante.

(Música animada)

(RÍE)

(RÍEN)

(RÍEN)

¿Eh?

¡Ah! ¿Es de helado de naranja sanguina?

(CHILLA)

-Gracias, chicos. ¡Mm!

-Tenías razón, Lucy, la playa está bien.

¿Habrá otras cosas de los normalitos buenas,

como las pegatinas o el centro comercial?

-¡Cuidado! -¿Oh?

-¡Vaya! Se te da de muerte.

-¡Devuélvemelo, es crin auténtica!