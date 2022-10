Una casa de locos - Conexión perdida

Conexión perdida

¡Hora de mi llamada a las cuatro con Bobby!

¡Literalmente, el mejor momento del día!

-¡Roberto, ven rápido!

¡Se ha vuelto a averiar el congelador!

-¡Ya voy, abuelo!

Mmm, qué raro. ¿Por qué no lo coge?

-¿Podrías ocuparte tú, Lalo? ¡Tengo que llamar a Lori!

¡¿Por qué hay una serpiente donde las medias?!

¡Agh! ¡Necesita un sitio cálido para sus huevos!

¿Por qué no contesta?

¿No se habrá mosqueado porque no se lo cogí...?

¡Hola, nena! -¡Hola, Bobbito!

-Perdona que no contes... -Perdona que no contes...

Ah, empieza tú... -Ah, empieza tú...

¡Tengo que contarte una historia sobre el congelador de la...!

¡Aah! ¡Otra vez no!

Oh, creía que te gustaban mis historias.

¡No, no, no es por eso!

Creía que me había sentado en una serpiente,

pero es una goma de pelo. ¡Agh! ¡Ha sido una idea pésima!

¿Qué? ¡Eh, no lo hice aposta! ¿Eh? No... ¡No! tú no, nena!

Es Lalo que ha echado la papilla. Ya lo limpiaré luego.

¿De qué hablábamos? ¿Del refrigerador?

¡Ah, sí! Eh... La verdad...

No te interesará, es una tontería. ¡Háblame de tu día!

Ah, vale. ¡No te vas a creer lo que me pasó en mates... la verdad...

Es una tontería.

(Los dos) Bueno, entonces mejor... Lo siento, ve tú...

Espera, ¿tienes que irte? Eh, bueno, vale... Te quiero. ¿Adiós?

Vamos a cenar. Voy a probar algo con bacalao...

Vamos a cenar. La abuela ha hecho, bueno, de todo...

Tío, ¿estás llorando?

¿Qué te pasa, hija?

(Los dos) ¡Bobby y yo hemos tenido una conversación superincómoda!

-Quédate aquí, ¡iré a por ayuda!

-Eh, yo no debería meterme pero... -¡Nosotros sí!

¿Por qué nos costaba hablar? ¿Nos afecta la distancia?

(Los dos) ¡¿Nos estamos distanciando?!

¡Sí! Noo, no hay remedio.

Deja que Lori encuentre a un hombre de verdad.

-Eh, Carl, eh, ¿y si usas el orinal antes de ir a cenar?

Tranquilo, Bobby.

¿Sabías que tu tía y yo nos queríamos a distancia

cuando ella iba a bellas artes?

-Uy, tu padre y yo pasamos un mes separados por la enfermedad del beso.

-¡Esos malditos micros del karaoke están atiborrados de gérmenes!

¡Papá, que asco!

Pero aunque estéis a kilómetros de distancia,

aún podéis mantener viva la llama de vuestros corazones...

-¡Tía Frida! ¡Agh!

-Tienes que esforzarte para que sepa que te importa.

¿Pizzería Royal Woods?

Quiero encargar una pizza especial para una mujer especial...

¡Hola! ¡Traigo un pedido para...!

-¡Uy! ¡Pizza!

¿Por qué tiene forma de corazón?

-Eh, yo creo que es un culo. -¡Es verdaaad!

Y que la cabecera diga "Bobbibito y la Nena son la pareja del año".

¡A Bobby le va a encantar!

No me he suscrito a ningún periódico.

Las noticias las prefiero a la antigua: ¡Por cotilleos!

¡Entrega especial!

¿Por qué no me ha dicho nada de la pizza?

¿Por qué no me ha dicho nada del periódico?

(Los dos) ¿No le haría gracia?

¡Agh, soy una novia asquerosa! ¡Agh, soy un novio asqueroso!

(Los dos) ¡Tengo que espabilar más!

¡Hola, nena! ¡Estoy haciendo un vídeo de mi vida en la tienda

para que te sientas como si estuvieras conmigo!

¡Mira, he puesto las patatas con las salsas! Mucho mejor, ¿verdad?

Ah, y este es el altar de Lori, al lado de los billetes de lotería,

¡porque das buena suerte!

Ronnie Anne, ¿me prestas un sello?

¡Mi vida, tu belleza es mi inspiración!

-¡Hola, cariño! ¡Acabo de lavar tu pijamita chucuchú!

¡Ah! ¡Mamá!

Paso del tema.

¡Hola, nena!

¡Creo que sé por qué has llamado! ¿Una noche virtual?

¡Ah! Odia tanto el vídeo que no quiere ni mencionarlo.

¡Ah, eh! Da igual. ¿Qué es una noche virtual?

¡Ah! ¡Vemos la misma peli juntos mientras estamos al teléfono!

Será como una cita real, aunque estemos separados.

¿Por qué te ríes? ¡Han matado a Nina!

¿Qué? ¿Nina muere? ¡Ay, cachis, ya se ha quedado pillado!

¡Olvida lo dicho! ¡Lo pausaré hasta que llegues!

(Tele) ¿Tienes picor en las ingles?

¡Agh! ¡Asco de anuncios¡ ¡Un segundo!

Agh, aún sigue pillado... Déjalo. Esta idea ha sido lamentable

¡No es verdad! (Tele) ¿Tienes picor en las ingles?

¡Mira, mejor hablamos mañana, Bobby!

¡Ah, vale, Lori!

(A la vez) No ha funcionado. ¡Tenemos que estar juntos!

Buenas, mi vida. Te habrá llegado mi vídeo.

Deja que te explique lo del pijama chucuchú.

(Móvil)

¡Bobbibito! ¡Adivina dónde estoy! ¡Nena! ¡Adivina dónde estoy!

¡Cachis! ¡Cachis!

¡Quédate ahí! ¡Me volveré contigo, tenemos que estar juntos!

¡Mi vida! ¡Olvídale! ¡Yo soy un hombre de verdad!

-¡Carl! ¡Ya te he cortado el perrito caliente!

¡Bobbibito! ¡Nena!

¡Me muero de ganas de enseñarte las cosas románticas

que he pensado para hoy!

¡Yo también! He hecho unas llamadas por el camino.

¡Vámonos!

¡Sorpresa! ¡Quería recrear contigo la primera vez que te pedí una cita!

¿Recuerdas cuando puse brownies en tu taquilla?

¡Claro que sí! ¿Pero cómo vamos a entrar? Es sábado.

No lo había pensado. Tranqui. Seguro que hay otra entrada.

(Sirena)

¡Aaah! ¡Corre!

Nena, estamos a diez kilómetros de la escuela, ve más despacio.

¡No puedo! ¡Reservé un viaje en globo romántico

y se va a ir sin nosotros!

¡Espere! ¡Vuelva! ¡Ya lo he pagado!

Tranquila, nena, ha sido una idea muy buena...

¡Bobbibito!

¡Ay...! ¡Perdón! Siempre me pasa.

Te va a encantar la siguiente sorpresa.

¿Recuerdas nuestra primera cita?

¡Por supuesto! Llevabas corbata,

viniste dos horas antes y me llevaste al...

¡Ay, el bufé frans-mex de Jean Juan!

¿Cerrado por infracciones de sanidad? ¡Venga ya!

Tranquilo, Bobbibito. ¡Me gustaba la idea!

Además, ¡yo también tengo un sitio!

¡Se supone que es el restaurante más romántico del pueblo!

¡Comes todo completamente a oscuras!

¡Uh, moderno!

¡Oye, nena, he encontrado una mesa libre!

-¡No me toques!

-¡Lo siento, señor! ¡O señora con voz grave!

Espera, Bobbibito, creo que he encontrado el interruptor.

¡Aaah! ¿Pero que haces?

Agh, lo siento mucho, Bobbibito. Oye, no le des importancia.

¿Y si cogemos unos nachos donde Flip? Y también unas toallitas.

Queso con chile y jalapeños, el favorito de Lori.

Frutos del bosque con cola, el favorito de Bobby.

(A la vez) ¡Agh,no hay manera!

Nena, no sé lo que nos ha pasado... ¡Yo tampoco!

Pero si nos cuesta tanto, a lo mejor...

hay que asumirlo y pensar en...

(Los dos) ¡¿Dejarlo?!

¡Eh, vamos, lloricas, a limpiar!

Debería lavarme antes de volver.

El abuelo se va a enfadar si la camioneta huele a queso,

o lo que quiera que sea esto.

Lleva diez minutos. ¿No va a volver?

¿Es que no quiere volver a verme? ¿Bobby?

Eh, oye, que la puerta del baño está rota, y no puedo salir.

¡Ah! ¡Espera, voy a por Flip!

Ah, es un poquito temperamental, hay que tratarla con educación.

Maldición. ¡Uno de los dos me debe un pomo!

Vale, Bobbibito, he llamado a los bomberos.

Espero que lleguen pronto...

Sabes que me aterran los sitios pequeños.

Tranquilo, no pienso irme.

Me quedaré al teléfono hasta que lleguen.

¡Ah! Gracias, nena. ¿De qué quieres hablar?

Eh... Bueno, ¿puedo contarte la tontería que me pasó en mates?

¡Ah, sí, me encantaría oírla!

¡Ah! Y la semana pasada, mi padre hizo bacalao para cenar...

Guay, ¿en plan palitos o en plan filete?

Vale, ¿dejarías de comer todos los quesos o todos los postres?

Caray, mmm, es difícil... ¿A que sí? Porque qué hay de...

(A la vez) ¿La tarta de queso?

Ha estado bien. ¡Ha sido fácil!

¿Por qué pensamos que era tan difícil?

¡No tengo ni idea!

Supongo que esa llamada incómoda me puso muy nervioso.

¡Idem! A lo mejor queríamos arreglar algo que no estaba roto.

O sea, nos queremos los dos... ¿verdad?

¡Por supuesto! Eres lo mejor que me ha pasado en la vida.

¡Ay, Bobbibito...!

¡Buena idea lo de pedir que nos lleven, nena!

¡A que sí! ¿No te parece superromántico?

Sí... Oye, ¿y si terminamos la peli esa cuando volvamos?

Aunque sé que Nina muere...

-¡Agh! ¡Vamos, hombre! ¡Esos espoilers!