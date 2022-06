# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"COMPUESTO Y SIN AMIGOS"

(Continúa la música)

(JADEA) Oye, Lynn...

¡Oh, perdona, tío! Estoy bien.

¿Me prestas tu saco de dormir? La culebra de Lana ha parido en la mía.

Qué asco, sin problema.

Todo tuyo.

¡Aj! Creo que mejor dormiré en el suelo, mañana es la excursión

al Parque Nacional Grandunoso.

¡Oh, sí! La Costa Dorada de Michigan, la más exclusiva de todas las costas.

¡Qué ganas tengo! Es la última excursión de Primaria

y mis amigos y yo vamos a acabar el curso por todo lo alto.

¡Caray! ¿Podrías apartar el saco de dormir?

¡Oh, sí! La recuerdo muy bien.

Qué buenos recuerdos tengo de ella.

¿Quién es la chica que usas de pesa? Mi compi de cuarto Sherry...

No, no, Shirley, ¿o era Toni? Sí, se me han olvidado los nombres

de la gente de la que ya no soy amiga.

Éramos muy buenas amigas en quinto, pero en cuanto pasas a Secundaria

todo cambia, hasta tu grupo íntimo de amigos.

Eso no pasará con mi grupo de amigos, somos casi hermanos,

nos querremos para siempre. Eso será si salís con vida.

Llévate esto para los osos. ¿Osos?

EL DUNOSO DURMIENTE. CAMPAMENTO.

¡Hala!

Qué bonito.

Y qué tranquilo es. (GRITAN)

¡Ay!

Bien, escuchadme, saltimbanquis,

las asignaciones de cabañas están puestas en el tablón de actividades.

¿Eh? (GRITAN)

Vamos, colega. ¿Ha dicho asignación de cabañas?

Pensé que podríamos elegir con quién dormir.

A ver quién me toca. Eh...

¿El director Huggins? ¿Me estás tomando el pelo?

Gracias, chicos, necesito otra capa en una hora.

Vale, que no cunda el pánico por lo de las cabañas,

sacaré a pasear mi magia de Loud y compartiremos cabaña en un pispás.

Pues, la verdad, yo estoy más contento que unas castañuelas

por estar con Trent.

No sé cómo lo ha hecho, pero ha colado un montón de zumos.

(CHISTA)

(EXCLAMAN)

-Yo estoy con Hassan y él se toma la seguridad tan a pecho como yo,

mira lo que se ha traído. ¿Una aspiradora?

(VOZ ROBÓTICA) Amenaza detectada. ¡Ah!

No, lo último en tecnologías de seguridad doméstica.

-Yo estoy con Richie, pero no me importa.

Ha traído un purificador de aire, y ya sabes cómo soy yo con el polen,

lo siento, colega. -Y yo estoy con las chicas,

con Jordan hija. -¡Eh! Mirad lo que hemos encontrado

Lance y yo, alguien se ha dejado una caja con un montón de cosas.

¡Mirad qué gorra!

¡Mola! (EXCLAMAN)

Genial, no voy a estar con ninguno de mis amigos.

Pero en cuanto pasas a Secundaria, todo cambia,

hasta tu grupo íntimo de amigos.

No, eso no nos va a pasar.

¡Daos prisa! Tenéis que reuniros todos para ir

a vuestra primera actividad dentro de 10 minutos.

Bien, por lo menos nos hemos apuntado todos a bodyboarding.

¡No era una gorra! ¡Ah!

(Viento)

¿Dónde están todos?

Pues me lanzaré por mi cuenta.

(Música)

¿Dónde se han metido?

Clyde, ¿no íbamos todos a hacer bodyboarding en la arena?

Bueno, sí, pero Richie quería hacer mermelada de cereza,

¡es una pasada! Si aguantas los pinchazos de los huesos. ¡Au!

Prueba un poco, está riquísima.

¡Puaj! No voy a comer de tu pie. ¡Vamos!

Pues, la verdad, no está tan mal.

¿Stella? ¿Pero no habíamos quedado todos?

Bueno, resulta que Cheryl antes era piloto de carreras, así que...

-Siento que no puedas venir, cariño,

no sé qué pasa, pero los coches todoterreno tienen algo

que le dan ganas de marcha a Cheryl. ¡A correr! ¡Yija!

¡Ay!

(SUSPIRA)

(GRITA)

(Música misteriosa)

(SUSPIRA)

(Pitido)

¡Ah! Espía detectado.

(RÍE) Qué rico. ¡Por fin!

Llevamos un día entero en el parque y esta es la primera vez

que estamos juntos. Esperad, ¿dónde está Rusty?

Llego tarde, lo sé, digamos que me he cruzado con una tortuga hambrienta.

Perdona, Lance. Tranquilo, no...

Espera, ¿acabas de llamarme Lance?

Perdona, tío, se me habrá olvidado tu nombre por un segundo.

-Se me han olvidado los nombres de la gente de la que ya no soy amiga.

(Música tensión)

(RONCA)

¡Ah!

¿Lincoln? ¡Hola, compi!

(CHISTA) Vas a despertar a Richie.

¿Qué estás haciendo aquí? Y perdona el tortazo.

Sabes que no te despertaría ni de broma, pero tengo una emergencia.

¿Se han ido los gatos? ¿Mis padres han vendido la casa sin avisarme?

Es la abuela Gayle, ¿verdad? Peor: ¡nos quedamos sin amigos!

Piénsalo, nadie ha querido compartir cabaña, hemos hecho cosas distintas,

Rusty ha olvidado mi nombre...

Lynn me avisó de esto, en cuanto llegas a Secundaria,

tu grupo de amigos se rompe. ¡Esto sí que es malo!

¿Qué podemos hacer? He pensado en hacer una caminata

mañana, lo pasaremos bien y recuperaremos al grupo.

Pero si todos ya se han apuntado a otras actividades.

Por poco tiempo.

(Música)

Clyde, tacha tú a todos de las otras listas,

yo les apuntaré a la caminata.

(Continúa la música)

EXCURSIÓN A LAS DUNAS

Muy buen trabajo, colega.

Clyde, tienes el puño muy peludo.

Eh... Lincoln, ese no soy yo. (RUGE)

(GRITAN) Espera, el palo de lacrosse de Lynn.

¡Largo! ¡Mueve tu culo peludo, fuera!

¿Qué hacéis fuera de vuestras cabañas a estas horas?

Estaba...

Buscando mi palo de lacrosse. ¡Ah! Pero si está...

Ya podemos dormir tranquilos. (ASIENTE)

¿Listo, Clyde? Ya lo tengo todo. ¡Ah!

¡Oh! ¡Hola, chicos! Pensé que no os habíais apuntado a la caminata.

Yo no me apunté a la caminata, pero aquí estoy.

(HABLAN A LA VEZ)

Bueno, veamos lo positivo, ahora podremos pasar la tarde juntos,

¿nos vamos yendo? ¡Yuju! ¡Vamos allá!

No... ¡Eh! ¿Una ayudita?

Estoy sudando más que un burro tirando de un carro.

-Ya, mi piel tan pálida no puede con este sol tan brutal.

-Odio caminar de esta forma.

-¡Otra vez no! Pero estamos juntos, ¿no?

Tranquilos, debería haber un camino por aquí que nos lleve a las cabañas

o a lo mejor está por ahí. ¿Seguro que sabes dónde vamos?

-Eso, porque aquí todo parece exactamente igual.

Uhm, ahora que lo mencionas,

no estoy del todo seguro de dónde estamos.

Vale, echemos a suertes a quién nos tendremos que comer.

Nadie se comerá a nadie.

Tendremos que ayudarnos para encontrar el campamento.

La buena noticia es... Que siempre recordaremos este momento

que nos unió para siempre. ¿Nos hacemos una foto?

Vale, no es un buen momento.

Liam, tú te ocuparás de la hidratación.

Podéis llamarme el papizumo.

Stella, necesito que busques puntos de referencia,

cualquier cosa que nos lleve al campamento. Clyde, quiero que...

Enseguida te ayudamos. Zach, tú te ocuparás de buscar comida.

Espera, ¿me estás diciendo que Clyde no tiene nada de comida

en ese pedazo de mochilón? -Solo... repelente,

crema solar y bálsamo labial.

-¿De qué sabor es?

Rusty, busca una forma de mandar una señal de socorro.

Desplegando antena peluda SOS.

(Música)

¡Ah! ¿A que es una pasada, Clyde?

Esto lo vamos a recordar siempre. Oye, entre nosotros,

no estamos realmente perdidos. ¿Ah, no?

No. Se me ocurrió que volveríamos a unirnos trabajando en equipo.

Tranquilo, tengo un mapa. ¡Ay!

Tranquilo, ahora mismo lo cojo. (GRAZNA)

¡Oh, vale! Preocúpate, ahora estamos perdidos.

¿Qué quieres decir con "ahora"?

Pues que he fingido que estábamos perdidos

porque lo que quería de verdad es que estuviéramos juntos,

pero ahora estamos perdidos de verdad.

(TODOS) ¿Qué? Lo último no estaba en el plan,

díselo, Clyde.

Clyde, ¿le estabas ayudando? -No sabía que él nos iba a perder,

solo os taché de las listas de actividades.

-¿Nos has tachado de las listas de actividades?

-Eso no mola nada, Lincoln. Puedo explicarlo.

Ya has hecho bastante, me marcho de aquí.

Quien quiera volver a las cabañas, que me siga.

-Mi pelambrera dice que es por aquí. -Mi mamá siempre dice que,

si te pierdes en el calor, la estrella Polar es lo mejor.

-Oye, es de día, tío. -Mi mamá nunca miente.

¡Chicos, esperad! Yo iré por aquí,

da la impresión de que hay menos polen.

¡Deberíamos ir juntos! ¡Stella, vuelve! ¡Rusty!

¡Oh! (GRAZNA)

¡El mapa!

¡Ah!

¡Porras!

¡Socorro! ¡Socorro! (TODOS) ¿Lincoln?

Espero que alguien vea mi señal de socorro, ¡ah!

Conozco muy bien estos calzoncillos.

¡Clyde! ¡Chicos, está aquí!

Aguanta, colega, te sacaremos. ¡Formación de cadena!

(Música Oeste)

¡Le tengo! ¡Subidme!

(SE ESFUERZAN) ¡Ah!

¿Estás bien, colega? Mejor ahora que estáis aquí.

Siento haberos hecho esta jugarreta,

Lynn me dijo que en Secundaria uno pierde a todos sus amigos

y yo me temía que nos pasara eso. ¡Puf! De eso nada.

Pero si este finde hemos ido cada uno por su lado.

Estábamos probando cosas nuevas, eso no significa dejar de ser amigos.

-Pues claro. Siempre estaremos más juntos que un rebaño de cisnes.

Gracias, chicos, ¡dadme un abrazo!

No quiero chafar el momento, pero creo que seguimos perdidos.

Aquí estáis, cangrejitos míos.

Montad, os llevaré de vuelta a casa.

-Pero no cabemos todos. -¡Yo tengo la solución!

(Música triunfal)

¡Cómo me alegro de que estemos en paz! ¡Ahora somos inseparables!

¡Ah!

¡Chicos, esperad!

"COCHE ORQUESTA"

(Música)

COCHES REY

No puedo creer que Lori vaya a comprarse un coche

para la uni. ¡Ah!

Recuerdo cuando ibas en tu triciclo como si fuera ayer,

¡con el pañal lleno hasta arriba!

Ay, papá, para.

En serio, nos están mirando.

Recuerda, cariño, lo único que necesitas es algo razonable

con lo que puedas ir y venir de la universidad.

-Vendrás los fines de semana.

¡KMK! ¡No puede ser!

¡Es la cosa más superbonita que he visto nunca!

Hum...

Es mono, pero baila un poco raro, ¿no?

No, esto no.

Esto. Qué preciosidad.

Y va a juego con tu color.

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(CHILLAN)

¡Ah!

¡Hala!

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Pitidos)

(A LA VEZ) ¡Ah!

Puedo dejar mi té helado aquí, mis palos de golf detrás...

¡Es como si este coche estuviera hecho a mi medida!

¿Te imaginas llegando a la universidad de Fairway

con este coche? ¡Ah!

(Música animada)

Sí, estoy agotada, llevo aquí toda... Oh.

-¡Es tan bonito que se lo aparcaré gratis!

(RÍE) ¡Uh, uh!

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Caray, menudo dineral!

Por ese precio podríamos ir toda la familia a Fiyi.

-Es un coche bonito, pero ¿estás segura

de que no quieres algo que entre en tu presupuesto?

¡No, es el coche de mis sueños! Tengo que tenerlo.

Buscaré la forma de comprarlo.

Ah, y tenemos que ir pensando en un nombre.

¡Ah! ¿Qué te parece Lydia? ¡Me encanta!

¡Ay! ¡No me puedo creer que vaya comprarme un coche!

Oye, Loud, si necesitas coche, yo tengo aquí un clásico

que me gustaría vender si consigo un buen precio.

¿Mm?

Gracias por la oferta, señor Quejica,

pero ya he encontrado mi coche perfecto.

Sé que es un poco caro, pero ya he pensado cómo pagarlo.

Buscaré un segundo trabajo junto al del restaurante de papá.

Qué buen plan, Lori.

¡Ay, no, señor Quejica, su coche!

¿Eh? ¡Que se escapa! ¡Oh!

-Qué chulo. -¡Genial!

-Necesito una para mi habitación. ¡Tachán!

Aquí tenéis a la nueva conductora de Rutas Reales. Fijaos.

(CANTA) "Gracias te damos a ti, gracias por montar aquí".

(A LA VEZ) Ah...

Te has ido de tono. Qué profesional.

Y con esto podré ver cuánto dinero estoy ahorrando para mi coche nuevo.

"Servicio en el centro comercial de Royal Woods".

¡Ah, mi primerísimo cliente!

Vale, ¡adiós!

(JADEA)

¿Y furgodzilla? ¡Tengo un ensayo con Kotaro!

-Déjame, papá.

-¡Ah! ¡Ah, ah!

CENTRO COMERCIAL ROYAL WOODS

¡Hola, Scoots! ¡Ah!

Uy, un segundo.

¡Ah!

(CANTA) "Gracias te damos a..."

No tengo tiempo para andarme con nanas.

Acelera, rubita. ¿Ah?

(Sirenas)

Nos sigue la bofia, despístalos.

Dígame que ha comprado esa máquina de pudin.

¡Tú conduce!

(Música animada)

(Bocinas)

(RÍEN)

¡Acelera, me da en la nariz que hay prisa!

(RÍEN)

(Pitidos)

¿Mm?

Servicio en el cementerio de Royal Woods.

¡Uh! ¿El cementerio?

Bueno, será más dinero para mi coche nuevo.

Oh, tranquilos, os dejaré en vuestra fiesta después.

(Graznidos)

CEMENTERIO DE ROYAL WOODS

¡Hola, soy Dinky! -Saludos, Dinky.

(RÍE)

(GRUÑE)

(RÍE)

(GRITA)

Venga, chicos, intentad llevaros bien,

no tardaremos mucho.

(RÍEN)

Los payasos asustan a Boris.

(GRITA)

(Continúa la música)

AEROPUERTO

Hola, Liam, hola, mamá de Liam. ¿Traéis algún equipaje?

No, pero Virginia, Clarence y Carol Anne sí que traen.

¡Vale, todos a bordo,

que nadie saque los dientes o las garras!

¡Ah, pavo!

Oh, no te preocupes por Clarence,

le duele que se acaben sus vacaciones.

(CANTA)

Hola, ¿qué tal tu primer día, has ganado mucho?

No lo sé, vamos a verlo.

(Música triunfal)

¿30 ?

¡Los de Rutas Reales se llevarán un montón de mis beneficios!

A este ritmo vas a tardar millones de años

en ahorrar el dinero, creo. Lisa debería repasar mis números.

(Motor)

(Música animada)

Ah...

No, necesito tener ese coche ya.

¡Ah, ya sé!

Tendré que buscarme unos cuantos trabajos más.

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Hala! Oye, ¿qué es todo esto?

Bueno... Además de hacer de conductora,

también reparto comida a domicilio y hago de niñera móvil.

¡Ah! ¿Cuidas de los teléfonos de otras personas? Mola.

No, Leni, cuido de los niños de otros.

En el coche.

(Pitidos)

"Recogida de comida en Eruc Burguer".

Hora de hacer mi primer reparto. Deseadme suerte.

Adiós, Lori.

(A LA VEZ) Hasta luego.

¿Y furgodzilla? ¡Oh! ¡Necesito levadura!

¡Y también un extintor! -¡Voy!

(GRITA)

ERUC BURGUER

(Pitidos)

"Niñera solicitada en calle Charles con Oakhurst".

¡Que se diviertan en la sala de zombis,

señor y señora Fox! Luego les llevo a sus niños.

Vale, solo me queda entregar la hamburguesa y...

(GRITAN)

(Música rock)

¡Niños, bajad de ahí!

Lori, date prisa, ¿para qué te estamos pagando?

¡Ah! ¡Toma!

Ah...

"Recogida de comida en recreativos de Gus. En marcha".

-Espera, ¿vas a aceptar esto? ¿Y nosotros qué?

Tranquila, os llevaré justo después. No tardaré nada.

¡Ja, ja! Más te vale,

porque necesito dos horas de flexiones antes del partido,

tengo que mantener mis bíceps en condiciones.

(GRITAN)

(Música tensión)

(JADEA)

Ah, por fin, tengo una casa llena de invitados hambrientos y enfadados.

¡Oye, faltan la mitad de las pizzas!

Tu jefe se va a enterar cuando le vea.

(Gritos)

Lo siento muchísimo, haré que le devuelvan todo el dinero.

(GRITAN)

(GRITAN)

Oh, genial, eres mi conductora.

Creo recordar que ya me atropellaste una vez.

¡Eh! No te dejes mis cosas.

(Música tensión)

¿Hablas en serio, Flip? Si quieres propina, gánatela.

(GRUÑE)

¡Ah! ¡Oh!

(Música animada)

¡Santos nachos!

¡Vete despidiendo de tus cinco estrellas!

(Pedo)

Y de tu tapicería.

(A LA VEZ) ¡Puaj! ¡Qué asco!

No sabes lo que me alegra que hagas "manipedis" a domicilio,

es muy cómodo.

-Para nosotros no. ¿Cuánto vais a tardar?

Y... listo. Vale, ponga los pies en la ventana.

(Música animada)

¡Ah! ¡Oh!

(Pitidos)

(JADEA)

Ah... Había pedido un plato de pescado en salsa

con una barra de pan, pero tú eres una ricura.

(RÍE NERVIOSA)

(Continúa la música)

(CANTA DESAFINADO) "Gracias te damos a ti,

gracias por montar". ¡Au!

Hum... No hay cárcel.

Este club punky seguro que debe ser tope clandestino.

-¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿Dónde están mis niños?

-Documentación.

Pasad.

(Bullicio)

Lori, ¿qué te pasa?

Que me han despedido de todos los trabajos que había cogido.

Y lo peor de todo es que después de todo el esfuerzo

que he hecho, solo he conseguido ahorrar 500 .

¡Oh! Es imposible comprar el coche de mis sueños con ese dinero.

Debería haber sido más realista.

500ya son algo.

Podrías comprar medio coche o coger el bus cinco veces... Creo.

Lisa tiene que ver mis números. Ay, ay, ay...

Uh, ay, ay, ay.

Bueno, aquí lo tenéis.

(TOSEN)

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Señor Quejica, este coche tiene muchísimo potencial!

No te sorprendas tanto.

¿Cómo crees que hice para que la señora Q

saliera conmigo en su época?

(CHASQUEA LA LENGUA)

Ahí va, se me ha ocurrido un nombre para tu coche.

Es toda una... Eliza. ¡Ay, me encanta!

¿Crees que Lana estará dispuesta a arreglármelo?

¿Un V8 de 4000 cm³, 220 caballos y cuatro marchas?

Pues sí, estará funcionando en cero coma.

(GRITAN)

¡Uy, una zarigüeya! ¡Me lo tomaré como el pago!

-Oye, Loud, ¿quieres el coche o qué?

Me estoy perdiendo mi programa de juicios.

¿Cuánto dinero pide por él?

Son 750 y no pienso bajar nada de ahí.

Oh, lo único que tengo son 500.

¿Mm? Podríamos llegar a un acuerdo.

(Música animada)

(SORBE) ¡Mm!

Bueno, ¿adónde quiere que le lleve ahora, señor Quejica?

Eh... Llévame a la barbería, tengo que cortarme el bigote.

Luego iremos al salón de bingo y después pasaremos por la bolera.

No hay nada como tener un chófer.

¡Ay!

Pero ¿dónde te han dado el carné, en el "internete"?

Y enciende el aire, estoy sudando más que un camello en el desierto.

Y haz algo con el sol, que me da en la cara.

¿Falta mucho? Necesito ir al baño de quejicas.