"LA CASA ESTÁ LOCA LOCA LOCA"

(Música animada)

Dinero.

En la casa de los Loud no hay mucho dinero con el que vivir.

¡Puaj!

¡Menuda guarrada!

Y por eso, cuando te encuentras con dinero,

aunque solo sea un poquito,

hay que quedárselo sin más.

¡Premio!

¡Muac!

¡Hemos oído dinero!

¡Una de 10! ¡No, de 25!

Es imposible. El dinero no hace ruido.

¿No has oído la expresión "El dinero habla"?

(RÍE)

Y esa moneda me ha dicho: "¡Voy a tu bolsillo!".

¡Es mía!

Chicas, podemos repartirla en dos partes iguales.

¡No! ¡No os la vais a llevar!

¡La encontré en el sofá y es mía!

Un momento.

Si ahí dentro había una moneda, a lo mejor hay más.

(HABLAN A LA VEZ)

(MADRE) ¿Por qué se pegan esta vez?

¿Por cinco centavos bajo la mesa?

(PADRE) No, por 25 bajo el sofá.

(MADRE) Deberíamos intervenir antes de que se muerdan.

(Mordisco)

(PADRE) Ya es tarde.

(SILBA)

(PADRE) ¡Ya vale! ¡Todo el mundo arriba a limpiar el ático!

¡Castigadas por pegaros por dinero!

(A LA VEZ) ¡Jolines!

(HABLAN A LA VEZ)

-Pelear nos ha salido caro.

(RÍE)

-¡Al ático!

Pero ese era bueno.

(PADRE) "Y quiero que esté todo reluciente".

"Hasta la esquina del fondo".

(Grito)

-Pero la esquina del fondo era mi sitio oscuro secreto.

-¡Lincoln tiene la culpa de todo, así que tendría que ir él!

(PADRE) "Y cuidado con el tablón suelto".

Pero ¿qué tablón suelto?

(Golpe)

Este dichoso tablón suelto.

¡Eh! ¿Esto qué es?

(LEE) "A los futuros inquilinos de la avenida Franklin 1216.

Mi familia se peleaba por el dinero,

y decidí dejaros mi fortuna para que la compartáis.

Si queréis una pista sobre dónde está, mirad qué imagen dais.

Firmado: señora Sharon Demonet, la dueña original".

¡Ah!

¡Chicas! ¡Mirad esto!

¡He encontrado una carta de la dueña original!

¡Dice que ha escondido dinero en la casa!

Ya, claro, Lincoln, no pierdas el tiempo,

no te vas a escapar de limpiar el ático.

(A LA VEZ) ¡Eso!

¡Vale! ¡Pues lo buscaré por mi cuenta,

y cuando lo vea, será todo para mí!

(Golpe)

¿Dónde están todas?

¡Lisa! Pero ¿qué haces?

Eh... Calibrando mi detector de humanos tontos.

(Pitidos)

Calibrado.

(SUSURRA) -Lucy, ¿ves algo?

Lynn, ¿qué estás haciendo? (LUCY GRITA)

(Golpe)

¿Quién? ¿Yo? Echando la colada por el conducto.

La colada no grita tanto al caer.

¡Pero sí los hermanos curiosos!

Vale, vale.

¡Perdona, Lucy! -No pasa nada.

He encontrado un nuevo sitio oscuro secreto.

¿Buscas algo, Lola?

Eh... No.

Solo practicaba para... Eh...

el desfile de Miss Limpiachimeneas.

(RÍE)

(SUSURRA) -Aquí no hay nada.

-¡Tiene que haberlo!

¡Tú busca! ¡Busca!

-"Pásame la linterna".

¡Rápido, escóndete!

¡Ay!

(SILBA)

¿Qué estás tramando?

Nada. Eh... Practico la percusión.

(GOLPEA)

Ahora me imagino qué siente una campana.

¡Ah!

"¡Aj, qué asco! ¿Qué es eso?".

"Oye, guapa, no me des prisas". Te daré un cate si no vas deprisa.

Esto es asqueroso de la muerte.

¡Aj! ¿Por qué no nos diría la señora Demonet dónde está el dinero?

No lo sé. Preguntémosle.

(GRITA) (GRITA)

¡Espera! Solo es una decoración que sobró en Halloween.

¡Eh! Pero ¿qué es lo que hacéis?

Eh... Limpiar el polvo.

Espera, creía que buscábamos el dinero.

¡Lo sabía!

Vale, reconocedlo, estáis buscando el dinero, ¿verdad?

Eh... Obviamente.

Claro que sí. Toma tu primera pista, Sherlock.

Vosotras ni os creíais que existía el dinero.

¡Debería ser para mí!

¡De eso nada! ¡Me lo voy a quedar yo solita!

No si lo encuentro la primer.

Ya, vosotras soñad.

¡Es mío!

(HABLAN A LA VEZ)

(SILBA)

Está claro que no habéis aprendido la lección.

¡Volved al ático!

(Música suave)

La respuesta tiene que estar por aquí. Lo sé.

(LEE) "Mirad qué imagen dais".

¿Eso qué significará?

(Música suave)

¡La imagen! ¡Claro!

Solo voy a pasarme para...

limpiar la...

la suciedad.

¿Qué es eso? ¡Ah! Nada.

¡Lincoln ha encontrado otra carta!

¡Uhm! (AMBAS) ¡Ay!

(GRITAN)

¡Vale, muy bien! ¡Calmaos!

(LEE) "Muy bien. Habéis encontrado la pista.

Pero, cuidado, si os peleáis, como hizo mi familia,

no podréis echar la vista atrás".

Chicas, deberíamos hacerle caso y dejar de pelear.

Sí... Eso es verdad. En cuanto terminemos de limpiar,

deberíamos unirnos para encontrar el dinero juntas.

¡Eh! ¡Lori va a por el dinero!

(GRITAN) ¡Esperad!

(Golpe)

Voy a mirar aquí. -¿No me ves?

-¿Has mirado esta habitación? -Pero ¿qué haces?

-Aquí no está. ¡Chicas, la carta!

Recordad lo que dijo Sharon Demonet.

¡Que zurzan a Sharon Demonet!

¡Esto es la ley de la selva!

(HABLAN A LA VEZ)

(GRITA)

¡Huele el dinero, chico! ¡Ahora busca más!

¡Oh! ¡Escúpelo, Charles!

¡Te juro que recuperaré ese dólar

aunque tenga que esperar a que salga por el otro lado!

(LUCY) Yo te invoco desde el más allá.

Señora Sharon Demonet, dime dónde está tu fortuna.

Comunícate.

Oh, espíritu.

Vamos, tía, ¿dónde has metido la pasta?

¿Qué ha dicho Sharon?

¡Que te largues de nuestro cuarto!

(GRITA)

(Música acción)

Eh, mira, me he ganado el pan.

(RÍE)

Y tiene cheddar y lechuga y... ¿especias?

¡Aj! Normal que alguien lo tirara.

¡Eh! ¿Qué...?

¡Fuera! ¡Es nuestro territorio!

(Guitarra)

¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Ese dólar es mío!

¿Lo has encontrado?

¿A ti qué te importa? ¡Busca por tu parte!

¡Ah, mi cuarto! ¡Eso es!

(Música acción)

(HACE ESFUERZOS)

¿Dónde lo ha metido?

(HABLAN A LA VEZ) ¡Atrás! ¡Quitad, bichos!

"¡Lo encontré!". (TODOS) ¿Eh?

(A LA VEZ) ¿Encontraste el dinero?

No, la zapatilla floreada que perdí.

(SUSPIRAN)

-El dinero no está aquí.

¡A lo mejor en la otra planta!

-¡Primer!

(HABLAN A LA VEZ)

(JADEAN)

¡Al comedor!

(HABLAN A LA VEZ)

¡En el salón!

(HABLAN A LA VEZ)

¡El cuarto de Lily!

(SE CALLAN) (LILY RONCA)

(Silencio)

¡Hemos buscado por toda la casa y nada!

¿Cómo? ¿Que mi zapatilla no es nada?

Quizá no has leído bien la carta.

(HABLAN A LA VEZ) ¡Quita!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Dejadme!

¡Has roto la carta! -¿Qué has hecho?

Tío, ¿cómo encontraremos el dinero?

¡No lo haremos! ¿Por qué?

-¿De qué estás hablando? Porque solo nos hemos pegado por él,

y es exactamente lo que nos advirtió Sharon Demonet.

(Música melancólica)

Hagamos esto:

A partir de ahora, cuando encontremos dinero,

sea una fortuna o esta monedita, lo compartiremos a partes iguales.

Eso. -Vale.

-Será lo mejor. Me parece bien.

Sí, va a ser lo mejor.

Yo compartiré hasta el dólar que he rescatado de Charles.

-¡Aj! Mejor no.

¡Uy, qué asco!

(LILY RÍE) ¡Oh! ¡Lo sentimos, Lily!

¿Tus hermanas y hermanos ruidosos te han despertado?

Oye, ¿qué tiene Lily pegado en el pañal?

Es... ¡Un mapa!

(LEE) "Si estáis leyendo esto, es que os habéis reconciliado

y habéis echado la vista atrás.

¡Enhorabuena, os falta poco!".

(A LA VEZ) ¡Bien!

¡Esperad! ¿Cómo podía saber que el mapa estaría detrás de Lily?

¿Qué más da? ¡Encontraremos el dinero!

(HABLAN A LA VEZ)

(Música acción)

La equis marca el lugar.

¡Uy! ¡Me encanta la equis!

(A LA VEZ) ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava!

-Yo tengo experiencia desenterrando.

(A LA VEZ) ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava!

-¡Cuidado con aflorar las cuentas ocultas!

(RÍE) ¿Lo pilláis?

(A LA VEZ) ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava! ¡Cava!

-A ver todos, apartaos.

Luna, ¿un temilla para animar?

Oído cocina.

(TOCA)

(EXHALA)

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Tiene un candado!

Anda, trae.

(A LA VEZ) ¡Oh!

¿Qué? En mi cabeza tengo algo más que aire, ¿sabéis?

¡Oh! (A LA VEZ) ¡Oh!

(Música celestial)

¡Quinientos dólares!

(A LA VEZ) ¿Qué?

Si lo compartimos a partes iguales, entonces, nos llevaríamos...

45,454545 dólares cada uno.

(A LA VEZ) ¡Bien!

-¡Bien! ¡Bien! ¡Yuju!

¡Movida!

(A LA VEZ) ¡Yuju!

(MADRE) Ha sido un detallazo que regalaras tu paga extra.

¿Les vas a contar que eres Sharon Demonet?

(PADRE) No.

(MADRE) Reconozco que me alegro de verles compartiendo el dinero

y no pegándose por él. (PADRE) Sí.

Forma parte del plan de Sharon.

(MADRE) ¿Destrozar la casa era parte del plan de Sharon?

(PADRE) No, no lo era.

(MADRE) Bueno, pues, Sharon, a limpiar.

(Música suave)

Dinero. No hay mucho en la casa de los Loud,

pero cuando llega, está bien saber que a partir de ahora lo compartirán.

¡Uy! ¡10 centavos!

Voy a... guardármelo por aquí.