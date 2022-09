"A CARA DE PERRO"

(Continúa la música)

(Música animada)

(RÍE) ¡Sí!

¡Epa!

Charles, busca.

(LADRA Y JADEA)

¡Ah!

(TOSE)

Cachis, lo siento.

(LADRA)

-¡Mm! Aquí huele de maravilla.

Ay.

-Vaya, vaya, pero si es Lana Loud en su hábitat natural.

-¡Ah, hola, Lacey! No sabía que tenías perro.

-Oh, Victorie es más que eso,

es un maltés de pura raza de un linaje de campeones.

-¡Oh, encantada, Vicky! Oye, Charles, ven a saludar.

-¡Ah! Victorie, no te acerques a alguien tan vulgar.

-¡Eh, no hables de esa manera de mi Charles!

-Yo me refería a ti.

Pero tu perro es igualito. -¡Oh!

-Las mascotas se parecen a sus dueños, ¿no?

(GRUÑEN)

No tienes ni idea de lo que dices, Charles es un buen perro.

No, ¡el mejor del mundo! -¿Quieres demostrarlo?

El concurso canino es este fin de semana

y el campeón se lleva un trofeo dorado.

Lo sé porque la caseta de Victorie tiene tres ahora mismo.

-Pues no pienses en el cuarto

porque este año se lo va a llevar Charles.

(RÍEN)

O sea, buena suerte.

Vamos, Victorie, que llegamos tarde para rizarte las pestañas.

-Tranqui, esa pija se va a enterar y su perrita también.

Vale, encontré un vídeo del concurso del año pasado.

Con él deberíamos saber cómo podemos ganar a Vic... Vi...

Tú ya sabes lo que quiero decir.

(Redoble)

"Bienvenidos al concurso canino anual de Royal Woods número 75.

Hoy la 'crème de la crème' canina

competirá por el codiciado título de campeón.

Para ganar deberán dar una actuación asombrosa

en la clase de agilidad,

mostrar sus grandes galas en la clase de vestuario

y portarse perfectamente en la clase de clase".

-Vale... Vaya, no sé qué me esperaba,

pero podemos con esto, ¿verdad, Charles?

(RONCA)

-Oh, oh.

Primero, la clase de agilidad.

Oye, oye, he hecho una réplica del circuito del año pasado.

Recuerda, es todo velocidad y precisión.

Y... ya.

(Tictac)

Eh... Vale. Te haré una demostración.

(LADRA)

¡Uh, 7 segundos! ¿Podrás superarlos, Charles?

(LADRA) -¿Charles?

(LADRA)

-Fuera, largo.

(RÍE) Y... ¡Ya!

(LADRA Y JADEA)

-Hoy no toca columpiarse, tío, tienes que saltar a través.

Ven, probemos con el túnel.

Si puedes correr de un lado al otro, te haré carantoñas en las orejas.

(LADRA) -Oh.

(LADRA Y JADEA)

-Vale, para lo del disfraz había pensado

que llevaras un disfraz de Halloween de Lily.

¡Mira! Este no está mal.

(GRUÑE Y GIMOTEA)

-Venga, pruébate el lazo.

(LADRA)

-¡Ay!

(GRUÑE)

-Bueno, chico, voy a enseñarte cómo comportarte

en la clase de clase.

Yo haré de perro y Lincoln de dueño.

¿Lo ves? El dueño va con traje

y representa que no está montando un pollo.

El mío es para el simulacro de funeral de Lucy.

¿Empezamos?

Lana, "sit".

(Música suave)

Muy bien. Y patita.

Habla. (LADRA)

Buena chica.

(MASTICA RUIDOSAMENTE)

¿Lo ves, Charles? Está chupado.

¿Quieres probar a sentarte cuando diga "sit"?

(LADRA)

-Oh, ¿tú otra vez? ¡Largo, mariposilla!

Oh, bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, vale. Charles, patita.

¡Oh!

¡Vamos, sé que puedes hacerlo!

(CARRASPEA) Charles, habla.

¡Uh! ¡Ah, ah! ¡Ah!

(LADRA)

-No tiene gracia.

Si no empiezas a portarte como en el concurso,

no vamos a ganar a Lacey y a Victorie.

¿No quieres darles una lección?

(RESOPLA)

-Ah, ah... ¡Ah!

Oh, Lana, justo a ti te estaba buscando.

Mi motor ha empezado a hacer ruidos raros, en plan...

(HACE RUIDOS)

Oye, ¿qué te pasa?

-Quiero que Charles gane una competición lujosa,

pero no hay manera. Déjame que vea el motor.

-¡Ah, no, no, no, no! ¿Has dicho "competición lujosa"?

Qué interesante, cuenta.

-Bueno, Lacey St. Clair piensa que su perro es mejor que Charles

porque ha ganado unos cuantos trofeos,

así que le dije que Charles podía ganar uno,

pero tiene que ir en plan elegante y muy digno y... Bueno...

(GRUÑE)

-Lo dicho, no hay manera. -Puede que la haya.

He visto transformaciones milagrosas en mi carrera como modelo.

Mm... Tiene la estructura ósea, solo necesita concentración

y autodisciplina. -¿Y cómo le enseño todo eso?

-Veamos, tú encárgate de reparar el motor

y yo entraré a Charles.

-¿De verdad? -Pero te lo aviso,

me tomo las competiciones muy en serio,

no me corto un pelo. -Lo que sea para ganar a esas pijas.

-Dame 48 horas.

Ven conmigo, Charles, ahora atenderás a la "coach" Lola.

-¡Uf! Debería despertarle antes del funeral.

-La verdad... -¡Ay!

-Es que así me vale.

CENTRO DE CONVENCIONES DE ROYAL WOODS

ESCENARIO

(Música)

Venga, Lola, ¿dónde estás?

-Cálmate, hemos parado para un raspado de lengua.

¡Oh! ¿Charles?

(TITUBEA) ¿Eres tú?

-Vamos, Charles, patita.

-¡Oh!

Buen trabajo, chico. Eso se merece unas carantoñas.

(Frenazo)

Correcto, Charles, no nos conviene despeinarnos.

-Vaya, vaya, pero si es Lana Loud y su chucho Charles. ¡Oh!

Espera, ¿has cambiado de perro? -No, este perro es mi Charles.

-¡Oh!

-Bien, os conviene practicar esa cara para cuando os gane.

(RÍE)

-Vamos, Victorie, hay que repasarte el flequillo.

¡Hum!

(A LA VEZ) Lo tenemos en el bote.

CONCURSO CANINO DE ROYAL WOODS

Una vuelta impecable de nuestra campeona vigente,

Victorie St. Clair.

(Aplausos)

Y una delicia, como siempre.

El siguiente, ¡oh!, un recién llegado, Charles Loud.

(Aplausos)

¿Estás nervioso? ¿Quieres un abrazo?

(LADRA)

-Oh.

(Redoble)

Prepárate, Charles, y... adelante.

(Música suave)

(Aplausos)

Y un aterrizaje perfecto, muy bien.

-¡Así se hace, chico! Ah, sí, sí, el pelo.

-Vente, Charles, ahora, la clase de vestuario.

(RÍE) -A ver si eres capaz de ponérselo.

(Música suave)

(Murmullos de asombro)

(Aplausos)

¡Oh! -¡Maravilloso!

-Charles, "sit".

(Murmullos de asombro)

Charles, patita.

Charles, habla. (LADRA)

(Murmullos de asombro)

¡Oh! -Asombroso.

-Qué perfección. -Simplemente asombroso.

(MURMURA)

-Eh... Charles, ¿sirve el té?

(Murmullos de asombro)

Magnífico. -Quién lo diría.

-Este perro está dando clase a la clase de clase.

(Aplausos)

Los jueces han contado sus puntos

y el campeón del concurso canino de este año es...

¡Oh! En un giro de los acontecimientos,

tenemos un empate entre Victorie St. Clair y Charles Loud.

(TODOS) ¡Ah!

¿Cómo se decide el ganador, con un enfrentamiento?

¿Un combate? ¿Yo contra Lacey?

-¡Oh, no! Con un desfile.

Ambos perros darán un último desfile ante los jueces.

Victorie, al ser la campeona vigente, serás la primera.

-¡Hum!

-¿Un desfile? ¡Oh!

Va a hacer falta un poco más de laca.

Llevo en la guantera. Ahora vuelvo.

-Está chupado, Charles. Un desfile más para ganar el trofeo

y luego podremos celebrarlo como tú quieras.

¿Quizás buscamos sándwiches en la basura? ¿Qué te parece?

(TOSE)

-Oh, vale.

¿Y si buscamos un buen charco de barro?

(GRUÑE)

-¿No? Si te encanta...

(Música triste)

(GRUÑE)

-¿Qué te pasa? Esas cosas te hacían muy feliz.

Oye, sé que te he hecho ir tan elegante por el concurso,

pero sigues siendo mi amigo del barro, ¿verdad?

(GRUÑE)

(SORBE)

(LLORA) ¿Qué he hecho?

¡No puedo creer que haya perdido a mi Charles

para demostrarle algo a una pija!

(SORBE)

Ya sé que ahora no te gustan los abrazos,

pero necesito uno.

¿Qué pasa, chico?

¡Oh, tu pelota de tenis, te has acordado!

Ay, sabía que mi perro seguía ahí dentro.

-Lana, Charles, el público os espera.

-La verdad es que lo vamos a dejar. -¡Ah!

-Pero ¿no quieres que tu perro sea un campeón?

-No, solo quiero que sea él mismo. ¿Quieres que nos vayamos, chico?

(GRUÑE) -¡Ay!

(RÍE)

Gracias por tu ayuda, Lola,

pero Charles y yo tenemos una cita en el parque.

-Espera, ¿vas a abandonar un trofeo? ¿Quién hace eso?

(LADRA)

(JADEA)

(RÍE)

-Vaya, vaya, pero si son Lana Loud y su perro sarnoso

de vuelta a sus ordinarieces.

-Sí, y las prefiero por encima de todo.

-¡Ah!