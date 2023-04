"LA BUENA VIDA"

(Música)

¿Ha llegado?

No.

¡Ahí está!

No.

¡Ahí está!

No.

Este podría ser el mejor día de mi vida.

Me he llevado el primer premio del concurso

"Gana una limusina por un día".

Tuve que comer un montón de mostaza, pero encontré el bote ganador.

(Claxon)

¡Aquí está! ¡Aquí está!

Buenos días, señor, soy Kirby, su chófer para este día.

(Música animada)

¡Cucú, tras! ¡Tras, cucú!

¡Qué bueno! Mirad, esta limusina está atiborrada de mostaza.

Vamos a buscar a mi equipo. O al centro comercial.

Podríamos ir a un cortejo fúnebre.

¡Chicas, chicas! A todas os encanta la limusina de Lincoln,

pero vamos a dejar que la disfrute un rato

y vuelva a buscarnos para dar una vuelta.

¿Verdad, Linqui? Claro.

¿Queréis que os recoja a las cinco

y nos vamos todos juntos al Aero Burger?

(TODAS) ¡Sí!

# ¿Quieres comer? # Pues no busques... #

# Lo puedes hacer # en el Aero Burger, carne de cuarta

# y mucha sal # y buen eructo al terminar. #

(Eructo)

Su experiencia de transporte premium comienza ya, señor.

¿A qué viene lo de señor? Llámeme Lincoln.

Uf, me quitas un peso de encima.

Normalmente llevo a gente muy estirada.

Bueno, ¿a dónde vamos? Tú eliges.

Conozco el sitio ideal.

FRITANGA DE FLIP'S

¡Epa, epa! ¿Dos pajitas? La primera es gratis,

pero la segunda la pagas.

(Bocina)

¡Madre, no puedo hacerle esperar!

¡Aparta!

¡Cliente importante!

Bienvenido a Flip's, acepte esta flipmonada de regalo.

Qué bueno, Flip, pero si tú jamás me has dado nada gratis.

Porque tú nunca habías tenido una limusina.

Estoy con un pasajero de limusinas que acaba de llegar a la ciudad.

Dinos, ¿cómo llegaste a ser tan importante?

Eh...

(Bocina)

Muy buenas, me gusta tu coche. ¿Cómo lo has conseguido?

Con mostaza.

Ah, debes de ser el heredero del imperio de la mostaza,

¿cómo te llamas?

Lincoln Loud, pero no soy el...

Soy Lord Tetherby, heredero de la fortuna del tetherball.

Tenía pensado ir a mi club de campo exclusivo, ¿quieres acompañarme?

¡Kirby, sigue a esa limusina!

Gracias, Kirby.

¡Ah!

Bienvenido al club de campo Tetherby.

¡Uy, qué elegante!

Por supuesto, ¿quieres cenar, mozalbete?

A mí me parece bien... abuelete.

¿Desea alguna otra cosa el señor?

Oh, no tiene que llamarme señor, puede llamarme Lincoln.

Verás, Loud, alguien con limusina no confraterniza con el servicio.

Eso les confunde.

Ahora vamos a la ciudad, como buenos limusinados.

(Bullicio)

¡Cuidado, vienen limusinas!

(Música)

¡Qué pasada! No sabía que la vida pudiera ser así.

Son las 16:45, Loud,

¿vamos a ver cómo están los mercados antes del cierre?

Tranquilo, mi madre se encarga de las compras.

¡Espera! ¿16:45?

Tenía que recoger a mis hermanas para llevarlas al Aero Burger.

¿Al Aero Burger? Sí, ya sabes...

# Carne de cuarta y mucha sal # y un buen eructo al terminar. #

(ERUCTA)

Verás, Loud, eres un hombre con limusina,

no puedes aparecer en un tugurio con el nombre de un eructo.

Es inconcebible.

Pero mis hermanas...

Todos tenemos relaciones vergonzosas,

tengo un primo segundo que hasta coge el autobús.

¿Te lo puedes creer?

Pero no podemos dejar que nos repriman.

Vamos, mozalbete, es hora de largar las velas.

¡Esta vista es increíble!

Mira, delfines, creo que montaré en uno.

¡Espérame, abuelete!

He preparado una pequeña sorpresa.

Esta noche organizaremos una gala en el club

para dar la bienvenida a nuestro nuevo socio, tú.

Vaya, muchas gracias..., "jefete".

De nada, creo que encajarás espléndidamente.

Recuerda, solo de etiqueta.

¿No se la quitas a la ropa?

(RÍE) Oh, Loud. Pero qué ocurrente.

Perdón, no es mi casa.

¿Dónde te has metido, chaval?

-Hemos estado tiradas en la acera tres horas.

Los de la basura querían echar a Lana al camión.

Lo siento mucho, tuve un día muy ajetreado

con el millonario Lord Tetherby y no podía dejarle.

¡No puedo creer que hayas estado con un ricachón cualquiera

en vez de llevar a tus hermanas al Aero Burger!

Un limusinado no puede aparecer

en un tugurio con el nombre de un eructo.

Es inconcebible.

Tú no eres un limusinado.

Solo eres un niño que ha comido mucho.

En cuanto te quedes sin limusina, la fantasía que te has montado

se acabará de sopetón.

No me digas...

¿Y por eso me van a hacer socio de su club esta noche?

Ahora si me disculpáis, tengo que ponerme de gala.

¡Ya lo verás, Lincoln, no eres mejor que nosotras!

¿No eres mejor que nosotras? ¿Cómo se atreve?

Soy una persona importante, tengo que ir a lugares importantes.

Hablando de ir, ¿por qué no nos movemos?

(Tráfico)

Esto es inaceptable, ¿no los puedes rodear?

No puedo hacer nada, lo siento, Lincoln,

¡No me llames Linconl, sino señor!

Tetherby tenía razón. Si confraternizas con el servicio,

solo les confundes.

Te lo dejaré clarito, Kirby, yo tengo la limusina,

tú solo conduces la limusina.

(Alarma)

¿A qué vienen esos pitidos?

Es el reloj, señor.

Se acabó el día, has dejado de tener limusina.

¿Qué?

¡Pues te he engañado porque me he llevado tu mostaza!

¿Dónde me he metido?

Buenos chicos, ¿queréis mostaza picante?

Yo prefiero la de toda la vida.

¡Os he engañado, no son zapatos, solo son deportivas pintadas!

¡Pues os he engañado porque...!

Oh, a quién voy a engañar, tan solo a mí.

¿Hola? ¿Tetherby? Soy yo, Loud. Vengo por mi gala.

¡Vaya, Loud! ¿Pero qué te ha pasado?

Y lo más importante, ¿dónde está tu limusina?

Ya no la tengo.

Pues sin limusina no podrías entrar en el club, es inconcebible.

Pero oiga, amiguete, creía que encajaba espléndidamente.

¡Encajabas con tu limusina! Ahora, si me disculpas,

tengo que pinchar 800 globos con tu cara.

¡Ah!

Estoy con un expasajero de limusina.

Dinos, ¿cómo pudo caer tan bajo alguien que llegó tan alto?

Bueno, empecé a pensar que yo era mejor que los demás

y me puse como un bobo.

Pero lo cierto es que solo soy un chico que comió mostaza.

Pues esto que llevas pegado es más de kétchup.

¡Aero Burger! ¡Eso es! ¡Ya sé cómo hacer las paces!

¿Podéis llevarme? ¿En la furgoneta?

Es inconcebible.

¡Venga ya! ¿Es que también os gusta el kétchup?

(GRITA)

Ah, es Lincoln y su limusinita de la mostaza.

-Creía que solo la tenía por un día.

¿Tenemos que seguir aguantando que siga tan bobo?

¡La limusina no es para mí! Es para vosotras.

Siento mucho cómo me comporté ayer.

Hice muy mal faltando a la promesa de llevaros Aero Burger.

¿Quieres comer? Pues no... -Calla, se está humillando. Continúa.

Vale, llamé a Kirby para pedirle disculpas.

Ha aceptado llevarnos a un último viaje,

sé que estaréis muy enfadadas conmigo y...

Creo que me han perdonado.

AERO BURGER

Bienvenido a Aero Burger, ¿cuál es su pedido?

¡11 hamburguesas con patatas, nena! No olvides una para Kirby.

(KIRBY) Gracias, señor. Perdón, Lincoln.

La única cosa mejor que tener una limusina...

es disfrutarla en familia.

Vaya, Loud, me alegro de volver a verte con limusina.

¿Te apetece abandonar a esa chusma y volverte al club?

¿Pues sabes qué, Tetherby?

Podría decirte... ¡Qué te den mostaza, tío!

# ¿Quieres comer? # Pues no busques,

# lo puedes hacer en el Aero Burger. # Carne de cuarta y mucha sal

# y un buen eructo al terminar. #