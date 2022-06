# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"DE BUENA TINTA"

(Barullo)

Lynn, mira esto.

-¿Quién tiene pesto?

-No, que leas esto de aquí. -No voy a hacer jabalí.

(Barullo lejano)

(A LA VEZ) ¡Ah!

-Menudo escándalo se ha montado. ¿Qué pasa?

-¿Recuerdas que te dije que necesitaba otro reto

para escribir cuando acabe mi novela? -Sí.

-¿Y que me gustaría poder vivir de lo que escribiera?

-Sí. -¡Zasca!

Lo suele decir Lynn hija. En fin, mira.

"La Gacela de Royal Woods" busca redactores

para escribir artículos semanales sobre cómo criar hijos.

-¡Vaya! Te queda que ni pintado. Van a alucinar.

Lo suele decir Leni. En fin, deberías probar suerte.

-Gracias, cielo.

Voy a mandarles mi currículum ahora mismo.

(Barullo)

O dentro de unos minutos.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(CANTURREA) ¿Diga?

-¿Rita Loud? Jesse Hiller, de "La Gacela de Royal Woods".

Te doy un titular,

creo que eres la candidata perfecta para el puesto.

Nuestros lectores querrán saber cómo una madre de 11 hijos

mantiene el control en la nueva columna "Padres perfectos".

-Espere, ¿padres perfectos?

-¿No lo entiende? ¿Algún problema?

(Barullo)

(SUSPIRA) ¡En absoluto!

Si quiere consejos de madres perfectas,

ha conseguido a la persona adecuada. -¡Fantástico!

El último paso es una entrevista oficial y en persona.

-Genial, dígame cuándo le viene bien y me pasaré por su despacho.

-Oh, no. Quiero verte en plena acción.

Al igual que "La Gaceta Vespertina", llegaré a tu puerta a las tres.

(GRITA) -O sea, genial. Hasta entonces.

¡Ah! No pasa nada. Yo puedo con esto.

(Explosión)

Estoy bien. ¿Alguien tiene pegamento industrial?

-No tengo que recordaros lo importante que es esta entrevista.

Quiero este trabajo.

Así que necesito que seáis perfectos.

(SE QUEJAN) ¿Estás de guasa?

Si ya cuesta ser buenos, no sé si podremos ser perfectos.

-Mec, respuesta: no podemos.

-Ah, es preocupante. -Nada práctico.

-Vale, vale. Hagamos esto. Si me dan el trabajo,

os llevaré a cenar al bufé French Mex de Jean Juan

para celebrarlo todos juntos. (TODOS SORPRENDIDOS)

Cuenta con nosotros, mamá.

¡Eso! Le vamos a echar un par de narices y de mocos.

-Ya, no necesitamos un ejemplo.

Vamos, familia, a ser perfectos.

Ya lo sé, un soborno no es de madres perfectas,

pero necesito el trabajo.

(Timbre)

Hola, señora Hiller. Bienvenida a mi hogar.

-Tutéame, por favor. Titular: "Estás preciosa".

Subtítulo: "Tu casa está inmaculada".

(RÍE) -¿Quieres una magdalena de arándanos casera

o una limonada recién exprimida?

-Lo tienes todo más que perfeccionado, ¿verdad?

¡Oh!

-¿Te gustaría conocer a mis angelitos?

Bajad, niños.

Soy Lori. Soy Leni.

Luna, a su servicio.

Soy Luan.

-Lynn Loud hija.

Lincoln.

Hola. Soy Lucy.

-Lana, encantada.

-Lola Loud, todo un placer conocerla.

-Doctora Lisa Loud.

(LILY BALBUCEA)

-Vaya, qué encanto de familia.

Decidme, ¿cómo es tener a una madre como la vuestra?

Una pregunta excelente, tía. Eh, señora.

Creo que podemos contestar cantando.

# Nada es mejor en ninguna parte.

# Y todo es por nuestra supermadre.

(Música)

# Me lleva a donde quiero ir.

# Y mis poesías quiere oír.

# Tan cálida como un buen té.

# Es nuestra supermadre.

(Continúa la música)

# Evita daños y dolor.

# Nos estimula un montón.

# Y tendría que verla pilotar.

# Es nuestra supermadre.

# Y siempre está de buen humor.

# Con ella todo es un fiestón.

# Si dejas que pueda escribir, # tendrás a una supermamá. #

¡Sensacional!

(RÍE) Esta crítica os da cinco estrellas.

-Otra actuación impecable, niños.

Ahora, por favor, ¿podéis ir arriba y jugar en silencio?

¿Podemos limpiar nuestros cuartos? (RÍE) Por supuesto.

-Bueno, Rita, ha sido una tarde absolutamente perfecta.

Última hora: estás contratada.

(TODOS) ¡Toma ya!

-Gracias, Jesse. No sé qué decir.

-Guarda tus palabras para la columna.

(TODOS) ¡Enhorabuena! -Estoy listo para cantar.

Oh, no. Me la he perdido.

-Querida Dolida por los deberes,

recuerda que tus hijos, tras los deberes, jugar pudieren.

Una rima sencilla que mejorará su productividad.

Querida Angustias del almuerzo, si tus hijos son quisquillosos,

haz un bonito mosaico con sus verduras

e invítalos a comerse una obra maestra.

Querida Bárbara del baño...

Querido Sofocado del súper...

Querida Obstinada del orinal...

-Disculpe, ¿es usted Rita Loud, la de la columna "Padres perfectos"?

-La misma que viste y calza. -Leo su columna todos los días.

(SUSURRA) Soy la Dolida por los deberes.

Oh, mire qué descontrolados están. ¿Dónde están sus padres?

-Le puedo decir dónde no están. En su casa leyendo mi columna

para saber cómo controlarlos en público.

-Eso está claro. Bien dicho, madre perfecta.

-Venga, venga, vámonos.

¿Y qué hacemos con la compra? ¡Dejarla!

(CARRASPEA) -El limpiaparabrisas no es gratis.

Son 5 céntimos por pasada. -Ah, mejor lo dejo, Flip.

-Perdona, ¿eres Rita Loud de la columna de "Padres perfectos"?

-Ah, sí, lo soy. -¿Me das tu autógrafo?

(Alarma)

Mejor dicho, no, no soy Rita Loud. Soy la hermana de Flip, Flo.

Le puedo firmar, si quiere, el dichoso periódico, jefe,

pero por cinco pavos. -Uh...

¡Yuju! Vamos al cine. (A LA VEZ) ¡Bien!

Tengo un mensaje de mamá.

Ha tenido que ir a "La Gaceta", así que os llevaré yo.

¿Qué? No puedo arriesgarme a que me vean con ellos.

Te he visto la mueca.

UNA SEMANA DESPUÉS

(Barullo)

(GRITAN)

¿Qué es de tu vida?

-¡Oh! Vaya, menudo saludo.

Hace un par de días que no te vemos. Lo sé y lo siento.

He estado un poco ocupada con la columna.

-Pero esta noche la pasaremos juntos. -¿Eh?

-La semana pasada prometiste que, si nos portábamos bien

ante tu jefa, nos llevarías al Jean Juan.

-Nos vamos a poner moradas.

-Ah, eh, niños, lo siento, no puedo. -Jo, nos lo prometiste.

-Ah, a ver...

Vale, tengo una idea. Vayamos ahora. ¿En serio? Son las tres.

Ni siquiera el abuelo cena tan pronto.

El Jean Juan va a estar supervacío. Ojalá.

BUFÉ FRENCH MEX DE JEAN JUAN

(Música mexicana)

Ah, queremos una mesa al fondo. O, bueno, en la cocina.

O en la parte de atrás.

-Cuidado, don Coquito,

que te va a salir la comida por las orejas.

-Oye, menos guasa y más salsa.

-No, no, no. ¡Pilla!

-Pues te pillaré encantada. -Eh, Lincoln, bola va.

¡La tengo!

Hacer la reunión editorial aquí ha sido una gran idea.

-Oh, venga, no me fastidies.

-Dicen que el guacamole es de noticia.

-Niños, hay que irse.

Camarero, la cuenta, por favor.

¡Oh! (A LA VEZ) ¡Oh!

-Fantasma, fantasma, vampira. Ah, ¿ya? Espera.

¡Oh! (A LA VEZ) ¡Ah!

-Por las páginas de la tira cómica, ¿qué pasa aquí?

Oh, hola, jefa de mamá.

¡Oh!

-¿La familia Loud?

Eh, nos confunde con otra familia.

Somos los niños de Flip.

Flossy, ¿qué quieres, pava? Soy Flattery, tía.

¡Eso! Y yo soy, o sea, Flora. Esto, ¿qué?

Ah, no pasa nada, niños. ¡Au!

No hace falta que mintáis por mí.

Hola, Jesse. -¿Qué está pasando, Rita?

¿Es que unos mapaches rabiosos han mordido a tus hijos?

-Ay, ojalá fuera así.

-No. Así es como somos de verdad.

Lo que viste en mi casa fue un montaje.

-Pero las magdalenas, la canción, la ropa a juego...

-Todo un bulo.

Usted buscaba una madre perfecta y yo quería ese puesto,

así que...

No soy una madre perfecta,

hago lo que puedo y a veces me sale bien,

pero hay días que no doy más de mí misma.

Me gusta mucho, me encanta ser madre,

pero es lo más duro que hay.

Siento haberla engañado.

-Yo también lo siento, se ve que no eres apta para la columna.

Última hora: estás despedida.

-Espera, Jesse, a mí me encanta lo que acaba de decir.

-Idem. Ser padre es duro, ojalá saliera eso en la columna.

-¿De verdad? ¿Os parece bien?

-¡Sí! El otro día tardé 40 minutos en meter a mis hijos en el coche.

-Vosotros sabréis mejor que yo, yo ni tengo hijos.

Entonces, ¿mamá no está despedida? Última hora: tu mamá sigue teniendo

su empleo. (EXCLAMAN)

-Rita, olvida lo de ser perfecta,

a partir de ahora tienes que ser auténtica.

-Gracias, Jesse, eso puedo hacerlo. -¡Sí! Remate con burrito, ¡toma!

-Enhorabuena. ¿Les importaría, por favor, celebrarlo en otra parte?

-Tranquilos, nos pasa a menudo.

"UN BOLO MIAURAVILLOSO"

(Música)

Luna, colega, ¿te voy a ver en mi concierto de este finde, tía?

Ah, eso espero, pero necesito conseguir algo de pasta

para pagar un pase VIP.

Bueno, puedes tener una oportunidad llamando a tu puerta.

(Golpes en la puerta)

¡Ah! ¡Hola, McBrides! ¿Cómo va todo? ¡Esto es una completa pesadilla!

-Respira hondo, Howie. Tío, ¿qué os pasa?

Íbamos a ir a recoger a la yaya Gayle para la reunión anual de la familia

McBride. Ella y yo hemos ganado 4 años seguidos la carrera de sacos,

una vez la yaya se puso... -Clyde, cielo, abrevia,

llevo 10 kilos de ensalada de patata en el maletero y están amenazando

con pasarse. -Oh, bien.

Resumiendo: nuestro canguro de gato se ha caído en el último minuto.

-Luna, ¿alguien de tu familia podría venir hoy a casa a cuidar

de Cleopata y Nefermiauti? -Pagamos 40 dólares.

No sé, Lori no está, se ha ido pronto a jugar al golf,

y Leni está trabajando, así que no puede.

¡Ah! ¡Oh, ah!

-Luna, colega, deberías coger ese curro, todavía te falta pasta

para ese pase VIP a mi concierto, dicen que Sam ya tiene el suyo.

-¡Vamos, Luna, lo va a petar!

¡Yi!

Familia, yo puedo cuidar de ellos.

¡Ah, Luna! Nos has salvado la vida, esta es la llave de casa.

Hemos dejado todas las instrucciones en la cocina.

¡Ah! Y una sola regla:

te pedimos que no invites a nadie a casa, por favor,

nuestros bebés se ponen nerviosos cuando ven a más de un desconocido.

-La doctora López les lleva sus problemas de confianza.

Tranquis, troncos. Vale, Clyde, ya sabes qué hacer.

(EXCLAMAN)

¡Gracias de nuevo, Luna! Volveremos a las 6 en punto.

¡Dabuten! Y estad tranquilos,

vuestros chiquitines están en buenas manos.

(SILBA)

¡Cleo! ¡Nefe! Ha llegado la tía Luna.

Vale, a ver dónde están esas instruccio... ¡Uau!

¡Oh!

(LEE) "Guía de los McBride de cuidados felinos,

con índice y acotaciones, 6edición revisada".

¡Caray! Es un poco mucho.

(Música)

Pero valdrá la pena. ¡Oh! Bueno, a ver...

"El aperitivo de media mañana está en la nevera. Aviso:

siguen un horario de comidas estricto, la comida debe servirse

a las 10 o se...". (TRAGA) Enfadarán.

¡Oh! Las 10:02, me daré prisa.

(TARAREA)

Aguantad, mininos, solo tengo que abrirlo...

(MAÚLLAN)

¡Ah!

Pues me están comiendo, pero a besos.

"Enganchar las correas a los arneses y sujetar con fuerza,

los gatos pueden... ¡tirar!".

¡Abran paso, que voy sin frenos!

¡Oh!

¡Uf! ¡Ah!

Sombreros, suavizante, ¡suciedad, bingo!

"Si se ensucian los gatos, preparar un baño relajante".

(ECO) Baño, baño...

No, no, no, no, ¡volved!

(Música)

¡Uh! ¡Uf!

(Continúa la música)

¡Venga, troncos!

¡Ajá!

(Continúa la música)

Vamos allá.

(Música, gritos, maullidos)

(Continúa la música)

¡Hola, tesoro! ¿Qué tal el curro?

Mal, no puedo con mis huesos, Mick,

apenas he podido hacer todas mis historias,

y los McBride volverán dentro de unas horas.

Pues ya puedes aplicarte el cuento si quieres ver mi actuación con Sam.

¡Sam! Ella domina los gatos.

Gracias, Mick. Espera, colega,

tampoco nos precipitemos. ¡Ah!

(LLAMAN A LA PUERTA)

Sam, eres la mejor.

¿Cómo has llegado tan rápido? Estaba aquí al lado,

recogiendo a Simon de su reunión del Club de Gamers,

así que no hemos tardado nada. ¿Hemos?

¡Hola, Luna!

-¡Oye, te has pasado!

Perdona, no te lo dije cuando te llamé,

pero no me permiten meter a nadie más, los gatos se mosquean.

A ver, contigo no pasa nada porque los animales te adoran...

(Golpes)

Bueno, no podemos dejar a mi hermano en la calle.

Hace muy buen tiempo. ¡Luna!

Vale, vale, está bien.

Solo hay que procurar que no lo vean los gatos.

¡Mola! ¿Qué es este sitio?

La sala de juegos de los McBride.

Puedes quedarte aquí mientras Sam y yo cuidamos de los gatos.

¡Venga ya! ¡Un sistema de realidad virtual Dreamwalker 3!

Oye, prométeme que vas a tener cuidado, ¿vale?

Es de Clyde. Prometido.

-De acuerdo, vamos a ocuparnos de los gatos.

(Música)

99 y 100, ¡allá voy!

(Continúa la música)

¡Te pillé!

(Continúa la música)

(Grito)

(Continúa la música)

# Dormid, mis gatitos, # que vais a soñar.

# Con latas de atún # y mil ovillos de lana.

# Ahora, descansad, mañana veréis.

# Que el día os recibe con un...

# Alegre miau. #

¡Uf! Sam, te debo una bien grande.

¡Por favor! Yo encantada de poder ver a Mick contigo.

Voy a escaparme antes de que vuelvan los McBride.

De acuerdo, ¡nos vemos!

(TARAREA) (SUSURRA) ¡Simon!

(Música tensión)

A mí tu ensalada de patatas me ha parecido deliciosa.

-¿Y por qué han ido a la de la tía Brenda?

Se supone que ella no tenía porqué haber traído ninguna,

dijo que llevaría postres. ¡Hola, familia! ¡Bienvenidos!

¡Luna! ¿Cómo te ha ido con nuestros preciosos angelitos?

¡Dabuten! Han comido, han corrido, esto... Paseado...

Hasta hemos jugado. ¡Simon! Dice...

Jugado a "Simon dice".

Bueno, te agradecemos que nos hayas sacado del atolladero.

-¡Muchas gracias, Luna!

Esperad.

Oye, ¿va todo bien?

-¿Quieres llevarte una ración de ensalada de patatas para la vuelta?

Es que... Es que me he dejado una... púa de guitarra en la casa.

¡Oh, bueno! Estaremos ojo avizor y ya te la llevará Clyde.

No, no, no, no, es la de la suerte, no puedo tocar sin ella.

Si la buscamos entre todos, la encontraremos enseguida.

¿Podéis buscar en el baño, mientras yo miro por aquí?

Luna, ¿han visto a Simon? Aún no, intenta rodear la casa

hasta la puerta de atrás, yo lo encontraré y te lo mandaré.

Voy.

¡Oh!

-¿Oh? ¡Bah!

(Música)

¿Qué pasa?

(A LA VEZ) ¿Has dicho algo? No he sido yo.

¿Estás seguro? ¿Qué? No importa.

-Jo, vamos, Luna, iba a vencer al jefe supremo.

(CHISTA) Lo siento, tío, tienes que pirarte.

Papás, ¿habéis visto mis gafas de realidad virtual?

-Mira en la cocina, cariño.

-¡Hola, Luna! ¡Ah! Ahí están.

(Ruido)

Estaba buscando si había termitas.

Es una cosa que hago en mis... servicios de canguro.

¡Guay!

(Música tensión)

Perdona, tío, tienes que irte, pero ya.

Se ha atascado.

Luna, ¿dónde estás? He encontrado tu púa.

-Está en la cocina, papá. -No he dicho nada,

era un trozo de tortilla... ¡Ah!

Y por eso están aquí Sam y su hermano.

Siento mucho haber faltado a vuestra regla, tomad.

No me los merezco.

Gracias por tu sinceridad. -Pero tenemos que decir

que hemos ido a ver a nuestros pequeñines

y nunca los habíamos visto tan dormiditos.

Ha sido cosa de Sam,

es toda una encantadora de gatos. Espera, Luna,

reconoce que la idea de cantarles una nana ha sido tuya,

por eso se han dormido los pobres tan plácidamente.

-Bueno, osito, no sé tú, pero yo estoy impresionado.

-Más bien "miauravillado".

Parece que hacéis un buen equipo como canguros,

así que... -Repartíos los 40 dólares.

-Bueno, yo ya sé lo que voy a hacer con mi parte.

¿A qué estás esperando? Corre a comprar ese pase VIP.

¿Estás segura?

¡Yuju!

(MAÚLLAN)

¡Mecachis! Perdón.

Tranquilos, señor y señor McBride, haremos que se vuelvan a dormir.

# Dormid, mis gatitos, # que vais a soñar.

# Ahora, descansad, mañana veréis.

# Que el día os recibe con un...

# Alegre miau. #