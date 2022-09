BORDANDO EL TRABAJO

(Música)

CENTRO COMERCIAL ROYAL WOODS

Oh.

Chicos, la paliza de la señora Carmichael

ha sido tal que pensé que no llegaríamos a la comida.

-Ya te digo, tengo un hambre brutal. ¿Dónde vamos a comer hoy?

Uy, ¿y si vamos al sitio de los Dim Sum?

DIM YUM

-Lo llevas claro.

La cola llega hasta la tienda de chanclas de rebajas,

no vamos a tener tiempo.

Ya sabéis cómo se pone si llegamos tarde.

-Ah.

Entonces deberíamos buscar otra cosa para comer.

Vale, hamburguesas. No, batidos. ¡Cuánta presión!

¿Por qué no podemos tener ambos?

-Aj. Oficialmente es la peor idea de Miguel.

Sí, estos batidos de hamburguesas con beicon son chiclosos.

Lo siento, me asusté, no quería que se enfadara la señora Carmichael,

es una controlatodo.

Una mandona. Me lo he inventado. ¡Es alucinante!

Vas aprendiendo.

-La señora Carmichael es superquisquillosa.

SUDADERAS

-Fiona, el saludo de sudaderas semanales,

Hip-Hip-Hur-Rayon. Estas son de algodón.

Tienes que cambiarlas y volver a empezar.

Bien, a ver ese saludo.

-Hip-Hip-Hur-Rayon.

-Bien hecho, Miguel, pero ahora hay que poner a los maniquíes

sus atuendos de media mañana y antes de eso tienes que plancharlos

hasta los bolsillos interiores.

No queremos que la imagen de nuestra tienda esté arrugada, ¿no?

-¡Ah! -Daos prisa,

hay que vaciarlas para ayer, y no rompáis las cajas,

quiero usarlas para la mudanza de mi hermana.

-La señora C le quita toda la gracia, ¿no estás de acuerdo, Leni?

Entiendo ambos lados.

A ver, vuestras quejas son válidas, pero la señora C

no siempre es tan exigente.

(Mensaje móvil)

-Ah, es ella.

(LEE) "Reunión en cuanto fichéis después de comer".

-Como vuelva a mencionar las cajas, voy a gritar.

(Mensaje móvil)

(LEE) "Y si veis alguna caja vacía al volver de la zona comercial...".

(Grito)

Bien, grandes noticias.

Voy a representar a nuestro distrito

en la conferencia de doblado de calcetines de este fin de semana.

Uno de vosotros me cubrirá como encargado provisional

en mi ausencia. Felicidades. -¡Ah! Mola.

(RÍE)

¿Quiere que sea yo la que lea el nombre del encargado

del portapapeles?

Mm... ¡Oh, vaya! ¿Soy yo?

¡Ah, es como un sueño hecho realidad!

Mientras no pierdas de vista el calendario de eventos

y la lista de tareas lo harás bien.

Me voy mañana. Empezarás entonces. -¡Sí!

-Oh, vaya, toma. Felicidades, Leni.

Sé que vas a ser mejor jefa que la señora Carmichael.

(RÍEN) Oh.

ÚLTIMO DÍA DE REBAJAS

Hola, Leni. Perdón el olor, acabo de dejar al equipo de Lynn.

Uf, ¿qué tal el curro? Ah, genial,

la señora Carmichael me ha nombrado encargada provisional.

Vaya, no pareces muy contenta. No, lo estoy.

Es que Miguel y Fiona creen que la señora C

es una controlatodo,

no quiero que piensen lo mismo de mí.

Quiero hacer un buen trabajo y ser una buena amiga.

¿Eso es posible? Claro que sí.

Mira, mientras saques el trabajo adelante,

puedes ser tan enrollada como quieras.

Oh, vaya, Lori, tú sí que sabes de todo.

(RÍE) Desde luego que sí.

Espera, ¿controlatodo?

Y le dije: "Yo no salgo con nadie que lleve bermudas multibolsillo".

-¿Verdad?

A ver, ¿para qué necesitan tantos bolsillos?

¿Qué están escondiendo?

Espera, ¿qué es todo esto?

-¿Bollitos de jamón y cebolleta con queso de cabra?

¡Mi desayuno favorito!

-¿Un chai latte helado con leche de coco orgánica?

¿Estamos en el cielo de las tiendas?

Buenos días, modistos. Leni, ¿ha sido cosa tuya?

Es un detallito para que mis amiempleados favoritos

tengan un buen día.

(LEE) "Encarguay".

¿Qué es un "encarguay"? Pues lo que tienes ante ti,

una encargada, pero guay.

Voy a hacer que el trabajo sea la bomba.

Pues has empezado con buen pie. -Ya lo creo.

(RÍE) -¿Qué?

-Nada.

-Vale, van dos, ya solo quedan otras 500 más.

-Bueno, por lo menos no tenemos a la controlatodo dándonos la...

Eh, chicos, no lo estáis haciendo bien.

Como encarguay creo que tendríais que pasarlo mucho mejor,

con un concurso de doblado y hay un premio.

(A LA VEZ) ¡Ah!

-¡Es un peluche de edición limitada del lémur Cloris!

-Miguel, te vas a enterar de lo que vale un peine.

-Allá vamos. No tengo nada que perder.

(RÍEN)

Bienvenidos al show de moda para maniquíes

con nuestro mejor estilista Miguel.

Y aquí está Tanya de punta en blanco para las noches de Royal Woods.

Es la reina de la fiesta con ese mono rosa fandango

y esas botas de vinilo.

Selfi en la pasarela. Ven aquí, Tanya.

¡Buah!

(LEE) "Y reponer las riñoneras". Requetesí.

¡Hemos acabado con la lista de la señora C!

(A LA VEZ) ¡Uh! -La mañana se ha pasado volando.

No me creo que sea la hora de comer. Nos vamos, ¿Leni?

Deberíais iros sin mi.

Como encarguay tengo que defender el fuerte.

Bueno, si tú lo dices...

Vámonos, Fiona, solo tenemos media hora

y no pienso repetir lo de las batiburguesas.

No, esperad, habéis trabajado mucho esta mañana

y habéis resuelto todo, deberíais tomaros un largo descanso

y así podríais probar el sitio de los Dim Sum.

-¡Oh! -Madre mía.

Leni, eres la mejor jefa con diferencia del mundo mundial.

-Lo secundo. Y la tercera.

-Ya sabemos que has ganado el lémur, no me lo restriegues.

-Jolín, ¿alguien está enfadada?

(TELÉFONO) "Hola, Leni". Madre mía, Lori, seguí tu consejo.

He sido una encarguay. Esta mañana ha sido la bomba.

Hemos hecho todo el trabajo

y Miguel y Fiona siguen siendo mis amigos.

Tú sí que sabes absolutamente de todo.

"Desde luego que sí.

Espera, ¿encarguay? Leni". Adiós.

(Música)

(Claxon)

Mm... ¿Qué es eso?

Qué bien, una visita sorpresa del abuelo y de Myrtle.

¿Pero qué es lo que está pasando aquí?

Sábado, sábado, sábado.

Oh, no, hoy son las rebajas anuales de la tercera edad.

Se me ha olvidado el día más fuerte del año.

Tanya he estado tan liada animando a Miguel y Fiona

que ni he visto el calendario. ¿Qué hago?

Lo sé, pero si les pido que vuelvan corriendo de comer

seré una mala amiga.

Ah, tienes razón, como siempre. Les llamaré.

"Leni".

-"Vamos a hacer realidad nuestros sueños empanados

gracias a ti". -"Te quiero, Lenita".

-"Eres la mejor encarguay. Bueno, ¿qué pasa?".

Da igual, solo quería saludar a mis mejores amiempleados.

Adiós. Mm...

Ah, no me mires así.

Tendré que cubrir la avalancha de ancianos yo sola.

Hola, peque Leni. (HABLAN A LA VEZ)

-A ver, atenta, necesito que compruebes el saldo

de todas estas tarjetas de regalo. Lo haré encantada.

Menos charlar y más comprobar.

-Hola, Leni. Hola, abuelo. Hola, Myrtle.

Tu abuela nos ha apuntado a una maratón 5K,

lo que no sé es cómo vamos a hacer 5000 km.

(RÍE) -Qué cosa boba. Son 5000 m, no kilómetros.

Leni, necesitamos ropa deportiva a juego.

Vale, a ver qué hay en el almacén.

Ah, socorro, estoy atrapado en este sombrero.

¡Ah!

¡Ah! Tanya, no. Podemos arreglarte.

Señorita, deje de jugar con ese maniquí,

necesito que esto esté envuelto para ayer.

Ya voy.

Ay, jopetas. No te olvides de mis tarjetas,

que yo llegué primero. Yo me encargo.

¡Ah!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Ah!

Tanya tenía razón, no puedo hacerlo sola.

Tendré que pedirle a Miguel y a Fiona que vuelvan.

Me tomarán por una controlatodo y ya no querrán ser mis amigos,

pero la señora Carmichael me ha nombrado encargada

y la tienda es lo primero.

(Móvil)

Leni, estás hablando con dos fantasmas

porque hemos muerto y estamos en el cielo de los Dim Sum.

"Lo siento mucho, chicos, pero tenéis que volver a la tienda".

(RÍE)

-Ay, Leni, has clavado la imitación de la señora Carmichael.

Va en serio, estamos a rebosar de ancianos.

Tanya se ha quedado sin cabeza. Os necesito de vuelta ahora mismo.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Chicos!

Miguel, te necesito en el mostrador de cosméticos.

Hay 10 ancianos que necesitan tu pericia maquillando.

Fiona, necesito tu creatividad en el mostrador de papel de regalo.

(HABLAN A LA VEZ)

-¿Quién lo iba a decir? Es sorprendentemente ligero.

-Ay, muchísimas gracias, Leni.

Me pasaré cuando tenga una emergencia de boda.

-Tengo que decir que el servicio no está tan mal,

y viniendo de mí son palabras mayores.

Siempre es un placer. Adiós, señora Scoots.

Ha sido brutal. -A que sí. Como mi hambre.

¿Queréis comer algo? -Por encima de todas las cosas.

Bueno, gracias por vuestra ayuda, chicos, os lo digo de verdad.

Que aproveche, os veré mañana. ¿No nos acompañas?

¿Queréis que vaya con vosotros?

¿Por qué no, Leni?

Es que pensaba que ya no querríais ser mis amigos.

Leni, ¿de qué estás hablando?

He sido una controlatodo como la señora C.

Os he hecho volver cuando yo tenía que ser la encarguay.

Oye, era el día de la tercera edad,

claro que tenías que llamarnos para que volviéramos.

-Ha sido un día fantástico.

Has equilibrado el trabajo con el placer.

-Aún pensamos que eres la mejor jefa del mundo.

-Yo también lo creo. Uy, sois lo mejor que hay.

Bueno... ¿Comemos? Se me ocurre a dónde ir.

Ah, nuestros sueños empanados se van a hacer realidad

porque estamos todos juntos.

-¿Les voy tomando nota?

¿Puede ser el combo de empanadillas para compartir?

Por supuesto, no hay ningún problema.