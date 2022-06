"UN BOLO MIAURAVILLOSO"

(Música)

Luna, colega, ¿te voy a ver en mi concierto de este finde, tía?

Ah, eso espero, pero necesito conseguir algo de pasta

para pagar un pase VIP.

Bueno, puedes tener una oportunidad llamando a tu puerta.

(Golpes en la puerta)

¡Ah! ¡Hola, McBrides! ¿Cómo va todo? ¡Esto es una completa pesadilla!

-Respira hondo, Howie. Tío, ¿qué os pasa?

Íbamos a ir a recoger a la yaya Gayle para la reunión anual de la familia

McBride. Ella y yo hemos ganado 4 años seguidos la carrera de sacos,

una vez la yaya se puso... -Clyde, cielo, abrevia,

llevo 10 kilos de ensalada de patata en el maletero y están amenazando

con pasarse. -Oh, bien.

Resumiendo: nuestro canguro de gato se ha caído en el último minuto.

-Luna, ¿alguien de tu familia podría venir hoy a casa a cuidar

de Cleopata y Nefermiauti? -Pagamos 40 dólares.

No sé, Lori no está, se ha ido pronto a jugar al golf,

y Leni está trabajando, así que no puede.

¡Ah! ¡Oh, ah!

-Luna, colega, deberías coger ese curro, todavía te falta pasta

para ese pase VIP a mi concierto, dicen que Sam ya tiene el suyo.

-¡Vamos, Luna, lo va a petar!

¡Yi!

Familia, yo puedo cuidar de ellos.

¡Ah, Luna! Nos has salvado la vida, esta es la llave de casa.

Hemos dejado todas las instrucciones en la cocina.

¡Ah! Y una sola regla:

te pedimos que no invites a nadie a casa, por favor,

nuestros bebés se ponen nerviosos cuando ven a más de un desconocido.

-La doctora López les lleva sus problemas de confianza.

Tranquis, troncos. Vale, Clyde, ya sabes qué hacer.

(EXCLAMAN)

¡Gracias de nuevo, Luna! Volveremos a las 6 en punto.

¡Dabuten! Y estad tranquilos,

vuestros chiquitines están en buenas manos.

(SILBA)

¡Cleo! ¡Nefe! Ha llegado la tía Luna.

Vale, a ver dónde están esas instruccio... ¡Uau!

¡Oh!

(LEE) "Guía de los McBride de cuidados felinos,

con índice y acotaciones, 6edición revisada".

¡Caray! Es un poco mucho.

(Música)

Pero valdrá la pena. ¡Oh! Bueno, a ver...

"El aperitivo de media mañana está en la nevera. Aviso:

siguen un horario de comidas estricto, la comida debe servirse

a las 10 o se...". (TRAGA) Enfadarán.

¡Oh! Las 10:02, me daré prisa.

(TARAREA)

Aguantad, mininos, solo tengo que abrirlo...

(MAÚLLAN)

¡Ah!

Pues me están comiendo, pero a besos.

"Enganchar las correas a los arneses y sujetar con fuerza,

los gatos pueden... ¡tirar!".

¡Abran paso, que voy sin frenos!

¡Oh!

¡Uf! ¡Ah!

Sombreros, suavizante, ¡suciedad, bingo!

"Si se ensucian los gatos, preparar un baño relajante".

(ECO) Baño, baño...

No, no, no, no, ¡volved!

(Música)

¡Uh! ¡Uf!

(Continúa la música)

¡Venga, troncos!

¡Ajá!

(Continúa la música)

Vamos allá.

(Música, gritos, maullidos)

(Continúa la música)

¡Hola, tesoro! ¿Qué tal el curro?

Mal, no puedo con mis huesos, Mick,

apenas he podido hacer todas mis historias,

y los McBride volverán dentro de unas horas.

Pues ya puedes aplicarte el cuento si quieres ver mi actuación con Sam.

¡Sam! Ella domina los gatos.

Gracias, Mick. Espera, colega,

tampoco nos precipitemos. ¡Ah!

(LLAMAN A LA PUERTA)

Sam, eres la mejor.

¿Cómo has llegado tan rápido? Estaba aquí al lado,

recogiendo a Simon de su reunión del Club de Gamers,

así que no hemos tardado nada. ¿Hemos?

¡Hola, Luna!

-¡Oye, te has pasado!

Perdona, no te lo dije cuando te llamé,

pero no me permiten meter a nadie más, los gatos se mosquean.

A ver, contigo no pasa nada porque los animales te adoran...

(Golpes)

Bueno, no podemos dejar a mi hermano en la calle.

Hace muy buen tiempo. ¡Luna!

Vale, vale, está bien.

Solo hay que procurar que no lo vean los gatos.

¡Mola! ¿Qué es este sitio?

La sala de juegos de los McBride.

Puedes quedarte aquí mientras Sam y yo cuidamos de los gatos.

¡Venga ya! ¡Un sistema de realidad virtual Dreamwalker 3!

Oye, prométeme que vas a tener cuidado, ¿vale?

Es de Clyde. Prometido.

-De acuerdo, vamos a ocuparnos de los gatos.

(Música)

99 y 100, ¡allá voy!

(Continúa la música)

¡Te pillé!

(Continúa la música)

(Grito)

(Continúa la música)

# Dormid, mis gatitos, # que vais a soñar.

# Con latas de atún # y mil ovillos de lana.

# Ahora, descansad, mañana veréis.

# Que el día os recibe con un...

# Alegre miau. #

¡Uf! Sam, te debo una bien grande.

¡Por favor! Yo encantada de poder ver a Mick contigo.

Voy a escaparme antes de que vuelvan los McBride.

De acuerdo, ¡nos vemos!

(TARAREA) (SUSURRA) ¡Simon!

(Música tensión)

A mí tu ensalada de patatas me ha parecido deliciosa.

-¿Y por qué han ido a la de la tía Brenda?

Se supone que ella no tenía porqué haber traído ninguna,

dijo que llevaría postres. ¡Hola, familia! ¡Bienvenidos!

¡Luna! ¿Cómo te ha ido con nuestros preciosos angelitos?

¡Dabuten! Han comido, han corrido, esto... Paseado...

Hasta hemos jugado. ¡Simon! Dice...

Jugado a "Simon dice".

Bueno, te agradecemos que nos hayas sacado del atolladero.

-¡Muchas gracias, Luna!

Esperad.

Oye, ¿va todo bien?

-¿Quieres llevarte una ración de ensalada de patatas para la vuelta?

Es que... Es que me he dejado una... púa de guitarra en la casa.

¡Oh, bueno! Estaremos ojo avizor y ya te la llevará Clyde.

No, no, no, no, es la de la suerte, no puedo tocar sin ella.

Si la buscamos entre todos, la encontraremos enseguida.

¿Podéis buscar en el baño, mientras yo miro por aquí?

Luna, ¿han visto a Simon? Aún no, intenta rodear la casa

hasta la puerta de atrás, yo lo encontraré y te lo mandaré.

Voy.

¡Oh!

-¿Oh? ¡Bah!

(Música)

¿Qué pasa?

(A LA VEZ) ¿Has dicho algo? No he sido yo.

¿Estás seguro? ¿Qué? No importa.

-Jo, vamos, Luna, iba a vencer al jefe supremo.

(CHISTA) Lo siento, tío, tienes que pirarte.

Papás, ¿habéis visto mis gafas de realidad virtual?

-Mira en la cocina, cariño.

-¡Hola, Luna! ¡Ah! Ahí están.

(Ruido)

Estaba buscando si había termitas.

Es una cosa que hago en mis... servicios de canguro.

¡Guay!

(Música tensión)

Perdona, tío, tienes que irte, pero ya.

Se ha atascado.

Luna, ¿dónde estás? He encontrado tu púa.

-Está en la cocina, papá. -No he dicho nada,

era un trozo de tortilla... ¡Ah!

Y por eso están aquí Sam y su hermano.

Siento mucho haber faltado a vuestra regla, tomad.

No me los merezco.

Gracias por tu sinceridad. -Pero tenemos que decir

que hemos ido a ver a nuestros pequeñines

y nunca los habíamos visto tan dormiditos.

Ha sido cosa de Sam,

es toda una encantadora de gatos. Espera, Luna,

reconoce que la idea de cantarles una nana ha sido tuya,

por eso se han dormido los pobres tan plácidamente.

-Bueno, osito, no sé tú, pero yo estoy impresionado.

-Más bien "miauravillado".

Parece que hacéis un buen equipo como canguros,

así que... -Repartíos los 40 dólares.

-Bueno, yo ya sé lo que voy a hacer con mi parte.

¿A qué estás esperando? Corre a comprar ese pase VIP.

¿Estás segura?

¡Yuju!

(MAÚLLAN)

¡Mecachis! Perdón.

Tranquilos, señor y señor McBride, haremos que se vuelvan a dormir.

# Dormid, mis gatitos, # que vais a soñar.

# Ahora, descansad, mañana veréis.

# Que el día os recibe con un...

# Alegre miau. #