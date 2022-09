Abuelocuras

"ABUELO CURAS"

-Y por esto no se deben mezclar el renio y el terbio. Fin.

-Me encantan los finales felices. -Y a mí.

¿Cómo llevas tu proyecto?

Tu madre dice que has avanzado mucho. -Correcto.

Si mi obra sigue progresando a este ritmo, el teletransporte de humanos

será una realidad en 73 años.

-Eso es fantástico, peque, aunque yo ya no estaré aquí para verlo.

Pero sé que lo conseguirás. Oye, ¿y mi abrazo de Lisa?

Buenas noches.

-¿Que no estará aquí para verlo?

Pero si ya lo he apuntado para que sea mi +1

cuando me den el Premio Nobel.

Tengo que conseguir que el abuelo siga aquí dentro de 73 años.

Y la ciencia me ayudará.

Voy a por una caja de chocolate, esto llevará tiempo.

¡Eureka! Mira esto, Lily.

Hay un pueblo italiano cuyos residentes viven más de 100 años.

Esta mujer tiene 126.

¿A que sí?

Ah, entiendo. Solo querías el chupete.

Pero si lo entendieras, estarías impresionada.

Ya solo me falta aplicar los principios básicos

de la saludable vida italiana al abuelo.

-¿Qué quieres hacer, Lisa, ¿comer pretzels, ver una peli?

-Tenía otra cosa en mente.

Una caminata rápida.

-Oh, venga, vale.

-He estado investigando el aumento de la esperanza de vida

y he pensado que podíamos modificar tu estilo de vida.

-Supongo que un paseíto no me hará ningún daño.

-Exactamente.

Ponte esto en la muñeca, por favor, es un pulsómetro.

No tiene sentido hacer una caminata si no se eleva el ritmo cardiaco.

-Vale, peque, marca tú el ritmo.

-¿Estás listo? (RÍE)

(GRITA)

RESIDENCIA DE ANCIANOS SUNSET CANYON

(Música)

Bien... (RÍE)

-Está más jugosa que la ternera de Kobe que me comí en Kioto.

-Y estas patatas saben como cocinadas por ángeles.

Creo que me han dado la comida de otro.

-No, ese pescado crudo es para ti.

He hablado con el chef y te dará un menú especial a partir de ahora.

-Oh... ¿Es por el estilo de vida nuevo?

-Correcto.

Esta comida rica y nutriente aumentará tu esperanza de vida.

Lo comerás en el desayuno, comida y cena.

37 , MODO SAUNA

Lisa, cariño, ¿podemos bajar el termostato?

Me estoy poniendo como un centollo.

-Aguanta. Mi investigación indica que la exposición a un calor extremo

seguida por un frío extremo ayuda a rejuvenecer las células.

-¿A qué te refieres exactamente por frío extremo?

-Yo me largo.

-¿Serás cobarde, Berni? ¡Cobarde!

-No lo tengo muy claro, Lisa. -Por favor, abuelo, es necesario.

-Madre del amor hermoso. Vale, ya estoy.

-30 minutos. -Uno se acostumbra.

-Aquí tienes todo lo relacionado con tu nuevo estilo de vida.

Sigue esta guía, por favor. -Me emplearé a fondo, peque.

¿Y mi abrazo de Lisa? (RÍE)

-Misión cumplida.

CENTRO COMERCIAL ROYAL WOODS

Aquí estamos, Lisa. ¿Te vienes de rebajas?

-No, gracias. No vengo a comprar, vengo a espiar.

(Música suspense)

El abuelo va por buen camino.

Ha convencido a otros coetáneos para que sigan su régimen.

-¡Espera, abuelo!

No importa, disculpen.

(GRITA)

-¡Al, date prisa, que se va el bus! -Espera, que no se ha secado todavía.

-Esa no era la caminata que yo le había prescrito.

Supongo que tendré que vigilarle de cerca pero necesitaré un disfraz.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SUNSET CANYON

Por lo menos va al agua fría.

-¡Bomba va!

-Eh, está más caliente que la del baño.

-Cuidado, soy un tiburón.

(SUSPIRA) Supongo que es de naturaleza humana

resistirse al cambio, pero tiene que haber una forma

de prolongar la vida del abuelo

que no requiera tanto esfuerzo de su parte.

(Música suspense)

Contempla, hermanita, mi nuevo método para prolongar

la vida de nuestro abuelo.

Es muy sencillo.

Estos sensores controlarán su temperatura,

mejorarán su tono muscular, y mucho más.

Mientras lo lleve puesto, vivirá una vida larga.

Pero supongo que es un poco antiestético.

Menos mal que tengo a Leni para la estética.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SUNSET CANYON

No tienes que ocultar la prueba de tu delicia helada, abuelo.

He hecho algunos ajustes a mi plan y ya no tendrás que limitarte

a la dieta de pescado crudo.

-Oh, me alegro. ¿Por qué has cambiado de opinión, peque?

-Comprendí que el régimen era muy agotador,

así que di con una alternativa. -Oh.

-Dentro lleva sensores que aumentarán tu esperanza de vida

sin tener que cambiar para nada tu día a día.

-¿O sea que podré vivir mi vida como antes?

-Siempre que lleves el traje. -Trato hecho.

-Objetivo a la izquierda, abuelo.

-Los veo. ¡Bum! Vaya. Qué buen traje.

Estás elegantísimo con él. -Gracias, ¿os gusta?

Me lo han hecho mis nietas.

-Vamos a la farmacia para comprar la lotería

y ver qué cotilleos hay, ¿te apuntas? -Claro, es una buena...

-No, no tan rápido. El traje se está quedando sin batería.

Ven, he instalado una estación de recarga en tu cuarto.

Discúlpennos, caballeros. (GRITA)

¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí metido?

-El traje necesita tres horas de carga.

Mejor mojo un poco el gaznate.

-Ah, no, debes quedarte completamente quieto.

Los sensores no pueden desconectarse. -Oído.

Espero que no hay que cargar esto muy a menudo.

-Solo cinco veces al día.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SUNSET CANYON

(SUSPIRA)

Oh, fantástico, el traje ya se ha cargado.

¿Qué hacemos ahora, abuelo?

(Huesos)

¿Y si jugamos al tejo con mis amigos? -Oh, lo siento, abuelo.

No podemos salir.

Los rayos del sol podrían dañar los sensores del traje.

-Oh, supongo que tendré que jugar al tejo por las noches.

-Bueno, siempre que sea luna nueva.

La luz de la luna no es más que la solar reflejada en la misma.

(Pitido)

Creo que debería volver a casa para la cena.

-Espera. ¿Y mi abrazo de Lisa? -No, no. No puedes tocar a nadie.

-¿Qué?

-Las grasas de la piel podrían dañar los sensores.

A partir de ahora debes evitar todo contacto físico.

-Se acabaron los abrazos...

Y chocar los cinco con Seymour... Y bailar con Mirtel.

Lisa, tenemos que hablar.

Gracias por hacer el traje, me parece una idea estupenda,

pero creo que no puedo seguir llevándolo.

-¿Y eso? ¿Por qué?

-Me alegra que quieras que yo viva mucho tiempo, pero...

Quiero poder jugar al tejo por las mañanas,

comer patatas fritas cada día, una vida sin tus abrazos

no es una buena vida.

-Entiendo...

¿Quieres decir que de qué sirve tener más tiempo

si no se puede disfrutar de él?

-Exactamente.

Además, todavía me quedan muchos años por delante,

y pasar el tiempo con mis nietos es lo que más ilusión me hace.

-A mí también me ilusiona mucho. ¿Una abrazo?

(Pitido)

"Detectado contacto físico". -Qué risa.

Tengo algo de tiempo antes de la cena.

¿Y si tiramos el traje y vamos a la pista del tejo?

-Yo encantado.

-¿Te apetece jugar? -Ya lo creo.

(RÍE)

-¡No! -¡Sí!

Qué bien poder menear el esqueleto con mi chica.

-Oye, abuelo, ¿puedo pedirte una cosa más?

-Claro.

-Sigue siendo tú mismo. -No me lo pidas dos veces.

¿Qué tal si echamos otra partida?

(GRITA) ¡Voy a vivir para siempre!