# Casi no puedo pasar, tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Derrape.

# Ropa sucia que escalar, pañales que huelen mal.

# No abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos.

# Diez chicas y yo. # Verás qué diversión.

# En una casa de locos.

# Diez chicas y yo. # No podría ser mejor.

# Casa

# de locos. #

"UNA CASA DE LOCOS"

"UN SUSTO DE MUERTE"

¡Ah!

¡Odio Halloween!

Adoro Halloween.

Una sangre excelente, Lisa,

añade miel para darle consistencia.

Eh, Lus, mira las calabazas, ¿qué te parecen?

Más sangre aquí.

Más cortes por aquí.

Quítale un diente.

Añade pus a esas costras.

Humedece esta herida.

Halloween es demencial,

con una chica tan espeluznante como tú.

Es verdad. Me alegro de que mamá

te dejara montar el Laberinto de Mazorcas Encantadas.

Yo también. Llevaba esperando toda mi vida.

Sin mencionar mis vidas pasadas.

Un cartel fantástico, Luan,

la cantidad justa de mazorcas y sangre.

¡Calabazas!

Me moría de ganas de hacer un cartel de miedo,

¿lo pilláis, hermanitos?

¡Toma ya, toma ya, esto es un chiste triple!

(TODOS) Ay...

Esperaba más apoyo de mi propia sangre.

¿Lo pilláis?

Gracias por vuestro trabajo.

Este va a ser el mejor Halloween de todos.

Estoy muy emocionada.

Confiad en mí, está emocionada.

(CLYDE) "Lincoln Calabazas, ¿me recibes?"

Hablando del "mejor Halloween de todos",

Clyde y yo también tenemos en mente grandes planes.

Te recibo, Frankestein McBride.

Nos vemos en el punto de encuentro en 15. Corto.

¡Ah! ¡Odio Halloween!

Oh, papá ha encontrado los brazos amputados que escondí.

(Música de intriga)

¿Te ha seguido alguien?

Imposible, con mis maniobras de evasión.

Durante años hemos oído rumores sobre un vecindario

donde la gente regala chocolatinas grandes,

en lugar de las pequeñas.

Clyde y yo hemos decidido encontrar ese lugar mitológico,

y hemos estado investigando.

Hemos estudiado fotos de satélite,

analizado niveles de renta media,

y rastreado los compradores de dulces

de todo el sur de Michigan.

¡Lo hemos encontrado!

Huntington Manor.

Solo nos queda un único obstáculo: entrar.

Espera un segundo, ¿qué tenemos aquí?

Gracias, Wyat, nos vamos a la Real Inglaterra.

Buen viaje, señorito Alister, y señorito Nigel.

Adiós, nos vemos en una quincena.

Parece que acabamos de encontrar nuestra entrada, señorito Nigel.

Efectivamente, señorito Alister.

Mirad por dónde vais, tontainas.

Ay, sangre. Voy a vomitar.

Ay, no vomites, o vomitaré yo.

Lo siento, chicos, sangro cuando estoy asustado.

Escuchad, aconsejadnos,

¿cuál es el mejor sitio para hacer "truco o trato" por aquí?

Sí, dónde hay golosinas grandes.

Eh... Definitivamente no por aquí.

Aquí no regalan chocolatinas grandes.

Eh... Probad en Franklin Avenue, en Royal Woods, son las mejores.

Además hay un laberinto de mazorcas encantadas.

Franklin Avenue, ¿eh?, le echaremos un vistazo.

Sí, qué ganas.

¿Mandarles a tu calle?, no ha estado mal, colega.

Lo tuyo tampoco, nos ha costado encontrar este barrio,

¿por qué compartirlo? ¡Exacto!

La doctora López dice que tengo que pensar en mí.

Se merece cada centavo que le pagas.

(Música de Halloween)

¡Siete minutos y se pondrá el sol!

¡Reunión de hermanos!

Ya casi es la hora del ritual anual de Sustos y Chocolatinas...

¿Cómo lo llaman? ¡Truco o trato!

¡Desde hace ocho golosinas y siete caramelos!

¡Dadme vuestras rendidas, pobres y deliciosas golosinas

que anhelan estar en mi barriga!

Muy patrióticas.

Pero no creo que consigáis muchas golosinas así.

Ah, ¿no?, también vamos de Sirena y Pirata.

¡Y de Salero y Pimentero!

Así podemos ir a cada casa tres veces.

¡Eso significa golosinas por tres!

Sí, conozco el principio de la multiplicación.

Vuestra estrategia es adorable, pero la mía es superior.

¿Yendo de canguro? Lo dudo.

Canguro y cangurín.

¡Exacto!, ese factor "¡Oh!"

incrementará mi beneficio golosinero.

Y lo mejor es que solo tiene un diente,

no tengo que compartir.

¡Espabila, Lana!

¡Lincoln, Clyde, vamos, salid de ahí!

¡Pensaba que ibais a ir de Ace Savvy y Jack "El tuerto"!

Eh... Así es, Ace y Jack, infiltrados,

resuelven el caso de los buñuelos desaparecidos.

Vaya, supongo que no queréis golosinas, ¿no?

Sí, es verdad, quizá no consigamos muchas.

¡Muy bien, a por golosinas!

¿Alguien ha visto a papá?

Cielo... (LLORIQUEA) -¡Ay!

No entiendo por qué no da miedo.

Venga, padre, vamos.

Las bolsas de golosinas no se llenan solas.

Aunque estoy trabajando en un prototipo para eso.

Eh... Lo siento, no puedo ir, creo que tengo la gripe,

o la peste, o quizá calambres.

¡Ay, todos los años igual!

¡Ay, no quiero ir! ¡No quiero ir!

Tu padre está mejor este año.

(TODOS) ¡Dulces, dulces, dulces!

¡Dulces, dulces, dulces!

¡Dulces, dulces!

¡Eh!, ¿a dónde vais vosotros dos?

A ningún sitio. Eh...

Hemos decidido empezar por otro lado distinto este año.

Una idea rara y sin sentido, como vuestros disfraces.

¡Divertíos, chicos! ¡Ay, telaraña!

Es un hilo suelto, de tu camisa.

Bueno, supongo que no puedo acompañaros

con la camisa rota, ¿no? -¡No cuela!

¡Ay!

(Risas)

Franklin Avenue. ¡Ja, dabuti!

(AMBOS) (RÍEN)

Vaya, esas máscaras son aterradoras.

Sí, pero no tienen ni idea de dónde está el barrio bueno,

¿verdad, tío?

Espera que se lo cuente a la doctora López.

¿Debería hacerlo en grupo o esperar a estar solo con ella?

Definitivamente en grupo, podrías inspirar a alguien.

(Música de terror)

Atención, todo el mundo a sus puestos.

Lo clavo.

Eh... No me convence. Hay que amputar un brazo.

¡No, Lucy, no!

Toma, Lynn, no olvides tu motosierra.

Ah...

Un poco de sangre falsa y estarás lista.

Eres una profesional,

debería haberte dejado hacerlo hace años.

No importa, mamá, me alegro de hacerlo este año.

Estoy tan emocionada que no puedo contenerme.

Lo sé, tesoro, se te nota en la cara.

Quiero chuparte la sangre, literalmente.

Eh... Te falta algo.

Colmillos, ven.

¡Ah! Si quieres más realismo,

puede morderte en el cuello.

¡No! Quiero decir, así está bien.

Espera, Luan, necesita más cicatrices.

¡Está muy bien hilado!

¿Lo pillas? -¡No se permiten chistes!

¡Ay!

¡Ay! Estás genial, Leni,

pero no olvides esto.

¡Ah! ¿Por qué tengo que estar tan pálida?

Te acaban de decapitar.

Pues aun así me pondría colorete.

¡A rockanrollear! Oh, dama de la oscuridad.

Baja una octava y prueba en Re Menor,

es la clave más siniestra.

Muy bien, chicos, el Laberinto de Mazorcas Encantadas

queda oficialmente inaugurado.

Arruinemos gargantas, familia.

¿Visitamos unos cuantos de mis sitios

para recoger chucherías?

¿No has leído la Guía de Inglaterra que te envié?

Lo siento, solo he leído las primeras diez páginas.

Señorito Nigel, señorito Alister.

Creí que estaban en Inglaterra.

Cuando llegamos allí, nos dimos cuenta

de que olvidamos dar de comer al pez de Nigel.

Así que volamos de vuelta y pan mascado.

Bueno, adiosito.

¡No tan rápido, chicos!

La próxima vez, yo alimentaré al pez.

¡Gracias! Nos vemos, viejales. Se dice: anciano.

¡Se acabaron los trucos, a por las golosinas!

(AMBAS) ¡Truco o trato!

Ay, pero qué monas están.

(AMBAS) ¡Truco o trato!

Qué adorables.

(AMBAS) ¡Truco o trato!

Bonitos disfraces.

(AMBAS) Gracias.

Y así es como se hace.

Una casa, seis chocolatinas conseguidas.

¡Truco o trato!

Qué mona, ¡un canguro!

Y un cangurín.

Gracias.

Ah, una casa, 87 chocolatinas.

¡Ay, me ha tocado un fantasma!

¡Papi, despierta!

No temáis, hermanitas,

estoy preparada para esta eventualidad.

(Música alegre)

Menudo botín.

Deberíamos llevarlo a tu casa,

para que mis hermanas no se lancen sobre él.

Si lo llevamos a mi casa, mis padres lo guardarán

y solo me darán una chuche a la semana.

Necesitamos un Plan C.

Nuestro trabajo ha dado sus frutos. ¡El mejor Halloween de todos!

Bueno, quizá no para todo el mundo.

Chicas, ¿qué ocurre?, ¿por qué están las calles desiertas?

¿Y por qué estáis desmontando todo?

No ha venido nadie, todo el trabajo para nada.

Ni un solo grito.

Ay...

¿No ha venido nadie?, ¿por qué no?

¡Porque han venido dos matones aquí y lo han arruinado todo!

Sí, han llenado los árboles de papel higiénico

y han aplastado las calabazas.

¡Y lo peor de todo es que han robado todas las golosinas!

Y con la cantidad de golosinas que tenía,

hablamos de hurto mayor.

¿Dos matones?,

no serán a los que les dijimos que vinieran, ¿no?

De ninguna manera. Hay muchos matones

en nuestro barrio. Cierto.

Jamás borraré de mi cabeza sus risas tontorronas.

Espera, ¿ellos no tenían risas tontorronas?

Clyde, hay mucha gente

con risas tontorronas. Cierto.

¡Yo no olvidaré esas máscaras de bebé tan espeluznantes!

Espera, esos grandullones... ¡Vale, Clyde, han sido ellos!

Ay, la Noche de los Muertos, llamada Halloween,

ha muerto para siempre.

(Música triste)

¡Es culpa nuestra, Clyde,

llevamos a esos matones hasta mi calle!

(AMBOS) ¡Hemos arruinado Halloween!

¿Por qué la doctora López no me dijo las consecuencias de pensar en mí?

¡Debemos arreglarlo, Clyde!

Estoy contigo, ¿pero cómo?

Bueno, no podemos desaplastar las calabazas,

y es tarde para hacer que la gente venga al laberinto,

pero podemos recuperar las golosinas de la gente.

¿De manos de esos dos matones

que podrían convertirnos en pretzels humanos

y mojarnos en salsa?

¿Qué otra elección hay? Tienes razón.

Espero que sea de mostaza de miel.

Primero debemos encontrarlos, pero no será fácil.

No sabemos por dónde empezar a mirar.

¿Qué te parece si seguimos ese rastro?

Podría funcionar.

¡No, el rastro!

¡Y ahora qué hacemos!

(Risas)

(AMBOS) ¡Las risas tontorronas!

Los hemos desplumado, tío.

Sí, tío, no volverán a piar.

Me refiero a las golosinas, tío. -Oh, cierto.

(AMBOS) (RÍEN)

No sé qué es peor, que roben o que ensucien.

Necesitamos un plan.

Ya sé, entrenamos a las ardillas para que los ataquen,

mientras están enfadados, recuperaremos las chuches.

Me gusta lo de los animales,

pero sería mejor que un castor se comiera el árbol.

O podríamos hipnotizarles a ellos para que se durmieran.

O, partiendo de ahí, que escuchen las nanas

que mis padres me han puesto en el móvil.

Pero tendría que utilizar tampones, para no dormirme yo.

Ay, he comido demasiadas golosinas.

Será mejor que no vomites, o me harás vomitar a mí.

Creo que me voy a quedar dormido.

Ah, tío, si tú te duermes, yo también.

(SUSURRA) Creo que su plan ha funcionado mejor que el nuestro.

¿Qué?

Tenía los tapones puestos.

(Música de intriga)

(Música de suspense)

Ay, ay...

Lincoln, deja de respirar tan fuerte,

me estás empañando las gafas.

Eh, Clyde, estoy aquí abajo.

(AMBOS) Ay...

Supongo que su salsa favorita es la basura.

Patear traseros me ha abierto el apetito,

vamos a acabar con las golosinas.

Nos vemos el próximo Halloween, tontainas.

Decidle a vuestros vecinos que nada de chocolate amargo,

nos gusta con leche.

Clyde, no podemos dejarles

que arruinen los Halloween de la gente.

Lo sé, ¿pero qué podemos hacer?

¡La próxima vez nos convierten en dientes de ajo

o en buñuelos!

¡Clyde, se te va el coco!

Lo sé, respiraré hondo, antes de sangrar por la nariz.

Inspira...

Expira... ¡Un momento! Sangrar por la nariz...

¿Recuerdas la primera vez que nos encontramos con ellos?

"¡Mirad por donde vais, tontainas!"

"¡Ay, sangre, voy a vomitar!"

"¡Ay, no vomites, o vomitaré yo!"

Ahora lo entiendo. ¡Sangre! Es su punto débil.

¡Exacto! Y sé dónde podemos encontrar mucha.

Vale, empezaré a pensar en ello.

No, Clyde, tú no.

Dígame.

Lucy, ¿te gustaría

poder disfrutar del laberinto después de todo?

¿Estás bien, tío?

Siendo sincero, estoy muerto de miedo,

pero como dijo alguien una vez:

"Ni flojearemos ni nos rendiremos, llegaremos al final".

Winston Churchill, estaba en la guía de estudio.

Lo siento, si sobrevivimos, leeré el resto.

(Música de acción)

Bueno, allá vamos.

Bien, Alister, camarada,

hemos tenido un éxito aplastante con las chucherías esta noche.

Ciertamente, y menuda selección,

todas de chocolate con leche.

Tío, ¿has oído eso?, ¡más chocolatinas!

Creo que no puedo comer más golosinas.

Esa es buena. -Ah, lo sé.

¡A por ellos, tío!

(Música de acción)

¡Ah!

¡Mi estómago!

Ay, tío, si te duele el estómago, a mí también.

¡Los estamos perdiendo!

¡Espera, no queremos perderlos!

¡Vamos a hacer footing!

Estoy bien.

¡Vamos!

(Música de acción)

¡Ya son nuestros!

¡Funcionó, ya están dentro!

Como Winston Churchill dijo una vez:

"Nunca, nunca, nunca te rindas".

Me sentía fatal, así que mientras hacíamos footing,

eché un ojo a la guía.

Esto está muy oscuro.

¡Oh, vamos, tío, quiero chocolatinas!

¿Qué es eso?

Cuando cae la oscuridad, en esta casa,

en cada rincón un nuevo horror pasa.

Os aconsejo que no perdáis la cabeza.

# Aunque corras sin pensar.

# No lo vais a evitar.

# Y tienen hambre y sed.

# Que quieren saciar.

# Muévete, escóndete, si los oyes, pírate.

# Todos van a por ti. ¡Y a por él!

# ¡Lárgate!

# ¡Lárgate!

# ¡Lárgate! Tu sangre quieren beber.

# Como te atrapen, nada podrás hacer.

# Sed, sed, sed.

# Tienen sed.

# Buscan cuerpos que morder.

# Motosierras encender.

# Estáis muertos, lo sabéis.

# Las cabezas rodarán.

# En trocitos os cortarán.

# Venga, busca a mamá.

# Morderán, chuparán, cortarán, comerán.

# Quieren sangre y la tendrán.

# Quédate. Tienen sed.

# Tienen sed.

# Tienen sed. Tu sangre quieren beber.

# Como te atrapen, nada podrás hacer.

# Sed, sed, sed.

# Tienen sed. #

Los crímenes que habéis cometido esta noche,

no quedarán sin castigo.

Cada uno recoge lo que siembra.

¡Sangre! -¡Voy a vomitar!

¡No vomites, o vomitaré yo!

(AMBOS) ¡Ah!

¡No volveremos aquí!

# ¡Tienen sed! #

¡Ha sido una pasada! ¡No me lo puedo creer!

Gracias, chicas.

Creo que les hemos enseñado una lección a esos dos matones.

No, gracias a ti por traerlos aquí, me has alegrado este Halloween.

Nunca he sido tan feliz.

Confía en mí, está feliz.

Esperemos que el año que viene,

el laberinto tenga más de dos visitantes.

Creo que no tendremos que esperar al año que viene.

¿Todavía está abierto?

Tía, esto es una pasada.

Todos en sus puestos.

Supongo que hemos salvado Halloween, Clyde.

Pero es una pena que nadie tenga golosinas.

¿Estás pensando lo mismo que yo?

¡Vamos a por las palas!

¡Vamos, corre!

¡Truco o trato! -Aquí tienes.

¡Truco o trato! ¡Y esto es para ti!

¡Truco o trato!

(TODAS) ¡Truco o trato!

¡Oh! -¿Chocolatinas grandes?

¡Qué pasada! -Vaya.

¿De dónde habéis sacado estas magníficas muestras?

Es una larga historia.

Digamos que el próximo Halloween

tenemos un sitio genial a donde ir a por más golosinas.

Pero tenéis que pasaros por ingleses.

Truco o trato.

(AMBAS) ¡Truco o trato! No cuela.

Truco o trato.

¡Ya están todos! ¡Genial!

Y el resto de las chocolatinas es para nosotros.

Bueno...

Solo queda esta.

Eh... No pasa nada,

repartirlas ha sido tan divertido como conseguirlas.

¿La compartimos? ¡Claro!

¡Gracias, Lincoln Calabazas, feliz Halloween!

¡Feliz Halloween, Frankestein McBride!

Ay, menos mal que se ha acabado.

¡Ay!, ¿qué ha sido eso?

¡Ah!

¡Odio Halloween!

(Música animada)