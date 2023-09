Favorecidos

The Loud House10 min, 44 sec

A tale of two tables

131912

The Loud House

5810086

A tale of two tables

Lincoln quiere demostrar que ya es bastante maduro como para cenar en la mesa de adultos y dejar la mesa de los niños.

10 min, 44 sec

02-10-2023 01:00:00

en

https://www.rtve.es/api/videos/5810086/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/casa-locos-ingles/video/tale-two-tables/5810086/

https://www.rtve.es/v/5810086/

The Loud House - A tale of two tables