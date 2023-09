Back Out There

# Casi no puedo pasar, tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Qué placer.

# Ropa sucia que escalar, pañales que huelen mal.

# No abandonaré. Resistiré.

# En una casa de locos.

# 10 chicas y yo, verás qué diversión.

# En una casa de locos.

# 10 chicas y yo, no podría ser mejor.

# Ca-sa

# de locos. #

UNA CASA DE LOCOS

"CAMBIO DE AIRES"

(Música animada)

(Campana)

Odio el balón prisionero.

Y yo. Es un asco.

Prefiero ordeñar a una vaca cabreada.

"Tranquis", recordad lo que hablamos. Todos en fila.

¿Vamos a quedar en mi "kelly" hoy? Izquierda.

Claro, ¿hacemos otra pizza de palomitas?

Derecha.

Lo siento, pero no puedo ir. (RUSTY) Derecha.

Lincoln, llevas una semana sin quedar.

Lo sé, es que tengo que ocuparme de una cosa.

(Silbato)

Pasadlo bien. Hasta otra.

Eh, pequeña Jordan, ha sonado el silbato.

Lincoln me empieza a preocupar. No es normal que no quiera quedar.

A lo mejor un extraterrestre ha raptado su cuerpo.

Eso explicaría el pelo blanco.

Chicos, no es un extraterrestre.

Lincoln y yo tenemos una señal para ese caso.

Pues algo no va bien.

Somos sus amigos y tenemos que hacer algo.

¿Respetar su intimidad?

No, vamos a espiarle para enterarnos de lo que está pasando.

¡Oh! Eh, pequeña Jordan, ha sonado el silbato.

¿La antigua casa de Ronnie Anne? ¿Ha ido todos estos días aquí?

Pero ¿no sabe que se han mudado?

Creo que sé lo que le pasa.

Lincoln tiene un clásico B.P.R.

¿Boca un poco roñosa?

No. -¿Buen "pelazo" rollizo?

No. -¿Bien público regional?

No. Lincoln tiene B.P.R o Bajón Post Ruptura.

El pobre echa tanto de menos a Ronnie Anne

que viene aquí cada día para recordarla.

Lo aprendí por los folletos que hay

en la sala de espera de la doctora López.

¿Y qué hacemos? ¿Lo hablamos entre todos?

No, el folleto dice que así entraría en una espiral de negación.

La única forma de anular el B.P.R y que pase página

es que deje de pensar en Ronnie Anne

con un proceso de tres pasos llamado R.P.B.

La R es de risas y juerga.

¡Ah! Mi madre me dijo que volviera antes de que anochezca.

Me parece genial salir por ahí, ¿por qué se os ha ocurrido?

Por tu B.P.R. ¿Mi qué?

Tu buen "pelazo" rollizo. Es tan bonito que hay que enseñarlo.

Venga, Lincoln, antes de nada,

para esta quedada hay que cambiar de trapitos.

Mi padre dijo que nos haría un favor.

Mira qué elegantes los cinco.

Vais a tener que apartar a las chicas con un palo.

Jo, vaya, no he traído el mío.

Muchas gracias. Son una pasada.

Gracias, papá.

Venga, pasadlo bien.

Devolvedme los trajes esta noche y que no tengan ni una mancha

¡o te castigaré un mes entero!

Pasadlo bien. -Oh.

¿A alguien le apetece tomarse unas alitas picantes?

¡Y nachos! ¡Papas fritas!

¡Vamos allá! -Eh, chicos.

Tened cuidado. Zach, servilleta.

Lincoln, cuidado con la salsa.

(SUSURRA) Ha funcionado, Lincoln parece feliz.

Esos folletos nunca me han fallado.

¡Uy! Me encanta esta canción.

¿Sabéis a quién más le encanta?

A Ronnie Anne.

Esto... Lo olvidaba, odio esta canción.

¿Os puedo ir tomando nota de los postres?

Tenemos galleta con forma de corazón, helado enamorado,

y el "bati" echo de menos..

(RÍE)

Nadie quiere postre. Vamos a jugar a algo.

Yo quería postre.

Juguemos al Dance-Dance Revolution.

Mejor no. -Mejor vamos a ver la tele.

Oh, oh.

Esos son los luchadores favoritos de Ronnie Anne: Dolor y Sufrimiento.

Ah, qué sitio más cutre.

¿Quién se apunta a un montaje musical para ir de fiesta?

(Música animada)

La quedada de hoy ha sido la bomba, chicos.

Me alegra oírlo, Lincoln.

¿Crees que has pasado página

y que eres más optimista con tu futuro?

Ah... Eso es muy concreto, pero supongo que sí.

(Alarma)

¡Ay, ostras! Lo siento, tengo que ocuparme de esa cosa.

Oh, no me lo puedo creer.

Pues sí que estamos buenos.

Ha vuelto a la casa de Ronnie Anne.

Oh, mirad, está "coladísimo" por ella.

"Tranquis", es un contratiempo. El folleto dice que puede pasar.

Si la R del R.P.B no funciona, podemos pasar a la P:

pibas guapas.

Esa es mi P favorita.

(Claxon)

¡Proteged los trajes, todos en fila!

No vais a ganar a Rusty tan fácilmente.

(GRITA) ¡No!

Jo, ¿y ahora qué le diré a mi padre por los trajes?

Ah, tú tranquilo. La caca de pájaros se quita,

la de burro es la que da más problemas.

Ya viene Lincoln. ¿Sabéis qué hay que hacer?

Hola, chicos. Hola, colega.

¿Ya has hecho esas cosas? Sí.

Gracias por quedarte con nosotros.

Mira, ¿te has fijado, Zach?

¿La que está allí, en la tienda de comics,

no es tu amiga Renne, colega?

Pues tienes razón, Liam.

Probablemente Renne habrá ido porque es una fanática de Ace Savvy.

Oye, Lincoln, tú también eres fan de Ace Savvy.

Deberías hablar con ella. Yo no...

Me alegro de conocer a alguien a quien le gusta Ace Savvy.

Lo mismo digo.

Oye, ¿esa no es la edición limitada de Navidad

con la portada alternativa? ¿"Repartiendo manos"?

Llevo toda la vida buscándola. Y yo.

(AMBOS) Es la única copia.

¡Dámela! ¡Ni hablar!

Parece que tendremos que buscar a otro "pibón" y también hielo.

Oye, Liam, ¿esa no es tu prima Hattie?

¡Truenos, rayos y centellas! No había visto su caballo aparcado.

Lincoln, siéntate con ella.

Le gusta la ciencia ficción mucho más que a ti.

¡Oh! Muy buenas tardes.

Soy Hattie.

(CHISTA)

(SUSURRA) Yo Lincoln.

¿Habías visto esta película? ¡Oh! Me encanta

cuando el extraterrestre se vuelve humano.

(TODOS) ¡Uh!

Esto es un spoiler. Si no cuento nada.

Si al final resulta que todo acaba siendo un sueño.

(Abucheos)

Rusty, tú conocerás algunas pibas. -Bueno, la verdad...

Sí, siempre estás presumiendo de que eres un gran ligón.

Con tan poco margen va a costar.

Venga, tío, es por Lincoln.

(RÍE NERVIOSO) Vale, conozco a alguien.

Ah. Aquí viene la encantadora señorita.

Hola, Rusty.

Tengo muchas ganas de conocer al hombre de pelo blanco

del que me hablaste.

Rusty, ¿quién es esa?

Mi profe de piano.

Tíos, dejadme en paz.

Llevo una temporada en el dique seco.

Oh. ¿Qué vamos a hacer, tíos?

No estamos llegando a ninguna parte.

¡Ah! ¡Ya!

Esperad, chicos. A lo mejor en vez de buscar a alguien

a la que le guste lo que a Lincoln, debería conocer a alguien

a la que le guste lo que Ronnie Anne. -¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Ah!

Oh, bien pensado, tío.

Deberías escribir folletos, colega.

Por fin me he quitado las palomitas del pelo y...

Oye, habíamos pensado en hacer karate en grupo.

¿Chicos? ¿No has dicho que en grupo?

Oh. ¿Quieres ser mi sparring? No, esto...

(GRITA) ¡Ah!

Creo que lo de las chicas no está funcionando.

Bueno, entonces es el momento de pasar

a la última letra del B.P.R, R de reposo.

Según el folleto, Tahití y Hawái son buenas.

Se nos pasa un poco de pasta.

¿El parque acuático Hazeltucky?

Sí, tres días de reposo. Y tienes la maleta hecha.

Chicos, os lo agradezco, pero ¿por qué hacéis todo esto?

Porque, tío, es la única cura para el B.P.R.

¿Tengo la boca un poco roñosa y no me lo ha dicho nadie?

No, un bajón post ruptura.

Sabemos que Ronnie Anne te rompió el corazón cuando se mudó

y queremos ayudarte a recomponerlo.

Sí, te hemos visto ir a la puerta de su casa

como un gato que se ha quedado sin cuenco.

Venga, ¿lo habéis hecho por eso?

Chicos, os habéis equivocado. No la echo de menos.

Esa es la espiral de negación.

No, en serio. Solo estaba en la puerta de su casa...

(CONDUCTOR) ¡Todos a bordo!

Ya nos lo agradecerá.

Sí, ojalá entienda que tiene suerte de tenernos como amigos.

(Teléfono)

¿Eh? Se le habrá caído a Lincoln.

¿Ronnie Anne?

¡Ah! Es increíble.

Aún le está atormentando. Yo me ocupo.

Hola, Ronnie Anne. Soy Clyde, el mejor amigo de Lincoln.

Sé quién eres, Clyde. ¿Dónde está Lincoln?

¡Tienes que dejarle en paz!

Sí, necesita tiempo para olvidarte. -¿Olvidarme?

Sí, desde que te fuiste,

el pobre se ha tirado todos los días en la puerta de tu antigua casa.

Sí, porque le pedí que esperara un paquete que me han enviado allí.

¿Qué has dicho? (TODOS) Oh, oh.

"¿Ya estáis de nuevo con las tonterías?".

Tenemos que parar el autobús.

¡Todos en fila! Reducirá la resistencia del viento.

(TODAS) ¡Ah!

Menos mal que te bajaron.

Sí, nunca había visto a Clyde correr tan rápido.

Echó la pota.

Estarás cabreado por todo lo que te han hecho.

No, solo querían ser buenos amigos.

Además, creo que ya están sufriendo lo suyo.

Jo, la caca de pájaro no se quita -Quizá me equivoqué.

A ver si la caca de burro es la que se quita fácil

y la de pájaro es la que cuesta de quitar.

La buena noticia es que ya ha llegado tu paquete.

¡Mola! Oye, ¿podrías abrirlo, por favor?

Quiero saber si está roto.

(RÍE)

Jo, tío, me ha costado 20 pavos, pero ha valido la pena.

Hasta otra, pardillo.

(SUSPIRA) Ronnie Anne.

¡Ah!

Creo que tenían razón.

La echo de menos.

"PALABRAS MAYORES"

(Música animada)

Me encantan nuestros paseos nocturnos, Colmillitos.

Chicos, qué bien está quedando.

Deberíamos ser interioristas, tías.

Hola, chicos. (TODOS) ¡Ah!

¿Por qué pintáis el baño con mi color menos favorito?

Obvio, porque lo votamos en la reunión fraternal,

¿te acuerdas?

Según la pintura que quedaba en el garaje, tenemos dos opciones:

rosa o negro.

¿Votos a favor del rosa? (TODOS) ¡Yo!

¡Sí! Genial. Todos a favor. Rosita.

(SUSPIRA) Bueno, yo no asistí,

pero claro, como siempre, nadie se fijó.

Ay, venga ya. Qué exagerada eres.

¡Cachis! Perdón, no te había visto.

Oh, espíritus, yo os invoco.

(GRITA) ¡Ah!

¿Cómo? No, no es verdad.

Oh, espíritus, yo os invoco.

(GRITA) ¡Ah!

Vale, primero mandamos a los halcones

para analizar a las fuerzas enemigas.

Oh.

Oh, espíritus.

(LYNN) Ojo, por estribor.

Y remad, remad, remad.

¡Ah!

(Bullicio)

Chicos, ¿podéis bajar la voz? Intento contactar con...

Alucinante.

El último pedazo, ¿quién lo quiere?

(GRITA) ¡Ay!

Eh, he levantado la mano.

No me creo que no lo quisiera nadie.

Oh, vaya.

(Bullicio)

(LUCY) Me pido el reposabrazos.

"En este episodio de 'Vampiros melancólicos'...".

Griselda, sé que sales con ese hombre lobo

para ponerme celoso. -¡Va!

"A continuación en la prueba...".

Eh, yo tenía el mando.

Lo siento, "tron".

En la reunión también votamos lo que veríamos en la tele.

¡Ah!

¿Podéis pasarme mi diario de poesía?

Tengo que expresar unos sentimientos muy fuertes.

Uy, qué torpe soy.

(LUCY) ¡Ah!

¿Habéis oído algo?

Ah. Edwin, haga lo que haga, mis hermanos me pasan por encima.

Al menos cuando me va todo mal, puedo ir a mi escondite,

que han llenado con sus cosas.

Típico.

(SUSPIRA) Ay.

(SE ESFUERZA)

Oh, mira, este baúl era de la bisabuela Harriet.

Era una señora muy buena, ¿lo ves?

Uh, ¿qué es esto?

Libro ancestral de hechizos.

¡Vaya!

Si no me quieren hacer caso, puede que se lo hagan a la magia.

O sea, ¿que Carol se hace las extensiones

y ahora va de diva por la vida?

Lo sé. ¡Lo sé!

Vale, ¿te gusta interrumpir mis sesiones

con tus llamadas inútiles?

Pie de rana, ojo de tritón, pon fin a esta conversación.

¿Whitney? ¿Whitney?

¿Hola? ¿Qué? No, no puede estar pasando.

¿Te gusta poner tu culo embarrado en mi asiento favorito?

Ala de búho, pata de reptil, véngame con picores mil.

¡Uy!

(TARAREA)

No puedes dejar de tirar tus compuestos en mis cosas.

Bilis de cabra, trozo de tejo, haz esas manos no tengan manejo.

¡Protones!

Qué atípico.

(RÍE)

Encima me dan ganas de hacer pipí.

Vale, chicos,

ahora que me he encargado de mis hermanos molestos,

volvamos a probar.

Oh, espíritu de Goldie, nuestro difunto pez,

¿quién te echó por el váter?

Chicas, me alegro de no tener móvil

porque esta conversación tenía que ser en persona.

¡Ah! Muy bien pensado.

Jo, tío.

Los colmillos de Edwin rascan de maravilla.

Devuélvemelo, devuélvemelo ya.

¡Ah!

Oh, genial. Acababa de quitarme el sillín del váter.

No sé qué hacer, bisabuela.

Aun con los hechizos no consigo que cambie nada.

Es tan frustrante.

Oh, este es demasiado perfecto.

Tiene que funcionar.

Gracias por darme una señal.

La próxima que parpadeen las luces.

(TARAREA)

Oye, Lucy.

Oye, ¿qué?

Ven, vamos a ver al abuelo.

Hemos votado dónde te toca en Furgosila, el asiento sucio.

Marchaos sin mí. Estoy con algo importante.

Ahora veremos quién se sentará en el asiento sucio.

Polvos hechizados reparto

yendo a cada uno de sus cuartos.

Al amanecer se tendrán que callar

y por fin me van a escuchar.

Buenas noches, bisabuela Harriet.

¡Ah!

¡Oh! Lynn.

Podría tardar menos este hechizo.

Hola, chicos.

¡Sí!

Ahora voy a empezar a cambiar las cosas.

Siguiente punto del día: repintar el baño.

Los que no quieran negro, que digan: "Yo".

¿Nadie?

Negro será.

Ñam, ñam, ñam.

No me creo que no lo quisiera nadie.

Griselda, has vuelto. Veo que has entrado en razón.

No, es que soy alérgica al pelo del lobo.

Gracias, bisabuela Harriet.

Ha sido un día estupendo gracias a tu libro de hechizos.

(MADRE) Lynn, ¿qué te pasa?

Venga, vamos, peque.

Tu entrenamiento no habría ido tan mal.

¡Remad, remad, remad, remad!

¿Te han echado, literalmente, del equipo?

No es justo.

(PADRE) Lincoln, ¿has dejado que lo mataran?

Comandante Loud, ¿qué hacemos?

¿Quieres que hagamos una tarta?

Creo que quiere que ataquemos. Yo voy a atacar.

¡Rusty Spokes!

¡Rusty, no!

Oh, oh. -Una emboscada.

"¡Oh, el horror!".

(MADRE) Lori, cielo, seguro que no es el fin del mundo.

"¿Por qué no nos dices nada, Lori?".

"¿Te crees mejor que nosotras?".

"Pues vale, ya no somos amigas".

Tranquila, siempre puedes salir con tu madre.

Vente a mi club de literatura.

He metido la pata, bisabuela Harriet.

No quería arruinar sus vidas.

Espero que haya una forma de deshacer el hechizo. ¡Oh!

Para que un hechizo pierda su poder, debes traspasar los efectos a tu ser.

¡Vaya!

Vale, tranquilos todos.

No os he convocado para imponeros más decisiones,

solo quiero confesaros algo.

Me estaba exhortando

porque no dejabais de pasarme por encima,

así que os he dejado sin voz con un hechizo.

Lo siento, pero tranquilos, puedo arreglarlo

transfiriéndolo a mí misma.

Así no volveré a hablar, pero me lo merezco porque...

¿De qué os reís?

Eh... ¿Quieres que te haga una tarta?

¿Yo no os he quitado vuestras voces?

Entonces, ¿por qué no podéis hablar?

(Vítores)

(TODOS) ¡Sí!

(TODOS) ¡Abuelo, abuelo!

¿Os quedasteis sin voz en el partido de tejo del abuelo?

¿Y qué pasa con los otros hechizos?

Lori, rompí tu móvil.

(Pitidos)

Oh, se quedó sin batería.

Pero Lana, ¿y el que usé para que te picara el culo?

¿Has vuelto a rodar sobre una hiedra venenosa?

¿Y qué pasa contigo, Lisa?

¿No hice que tuvieras los dedos pegajosos?

No he entendido nada de nada.

"Día 1482".

"He volcado accidentalmente mi fórmula nueva,

pero resulta ser un adhesivo excelente".

"Atentar de inmediato".

Vale, bueno, os pido perdón igualmente por los hechizos.

Aunque no funcionaran,

debería haberme esforzado por mostraros mis sentimientos.

También lo sentimos.

Procuraremos no pasarte más por encima.

Eh... Vale, gracias, Leni.

¿Qué?

Ah, ¿mi serie?

¿También queréis verla?

Estupendo. Bajo enseguida.

Antes tengo que cerrar una cosa.

Bueno, bisabuela Harriet,

supongo que el libro de hechizos no ha funcionado,

pero no pasa nada

porque he conseguido un resultado igual de mágico.

# Nunca falta diversión

# porque somos un montón en la casa.

# Casa.

# Siempre una complicación.

# Qué familia, qué follón en la casa.

# Casa.

# ¿Esta vez qué será? Ya veremos al final

# si se puede conseguir, solo debo resistir.

# Todos estamos aquí

# intentando convivir en la casa. #