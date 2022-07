(TODOS) -Bob Esponja. -Si queréis un mundo al revés.

-¿Estáis listos? (TODOS) -Sí, Capitán.

-¡No os oigo! (TODOS) -¡Sí, Capitán!

-¡Uh!

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja. -Absorbe de todo y puede explotar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Si queréis un mundo al revés.

(TODOS) -Bob Esponja. -Limpiad la cubierta...

...y coged vuestro pez. (TODOS) -Bob Esponja.

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

VIGILANTE DE PASILLO

"La escuela de navegación de doña Puff,...

...donde los alumnos aplicados aprenden la normativa vial."

-Dejad los libros, porque es hora de elegir...

...al vigilante del pasillo del día. Veamos.

El vigilante de esta semana será...

Bart, Jimmy... No.

Tina, Ralph... ¡Ah!

¡Bob Esponja!

Jimmy es el vigilante del pasillo.

-Doña Puff, yo ya he sido.

-¡Pearl! -No, doña Puff.

-Tina, tú serás la vigilante. -¡Eh, ya he sido tres veces!

-¡Oh! ¿Beth? -Ya se ha licenciado.

-Herby, Pera, Clayton...

De acuerdo, supongo que no tengo elección.

El vigilante del día es...

Bob Esponja.

-¡Uh!

Se presenta el vigilante del pasillo, Bob Esponja,...

...voy a asumir mi posición en el pasillo, protegeré a los débiles...

...en el pasillo, se cumplirán las reglas en el pasillo.

-Vale. Coge el sombrero y el cinturón.

-Todavía no, debo dar mi discurso. -¿No puedes ponérmelo fácil?

-¡Compañeros! ¿Quién soy yo para merecer este gran honor?

No sería nada sin doña Puff. -¿Aún respiro?

-Y a mi público, sólo puedo decirle que estoy emocionado.

Y además que cumpliré con mi deber: crimen y castigo,...

...castigo y crimen, en el pasillo. Lo que me recuerda un discurso...

...escrito por el mejor vigilante de todos los tiempos.

Amigos, estudiantes, delincuentes juveniles, prestadme atención...

En resumen, sin tiempo que perder, me pondré este uniforme...

...y asumiré mi deber como...

Vigilante del pasillo. Deséeme suerte, doña Puff.

(Timbre)

Ahora que recuerdo. (TODOS) ¡Al recreo!

-Bob Esponja, ¿estás bien? -Me pasé con el discurso, ¿verdad?

-Me temo que sí. -¡Oh, vaya!

Supongo que ya no necesitaré esto. Ha pasado mi tiempo.

-Bob Esponja. -¿Sí, doña Puff?

-Como excepción, pudo dejar que lo lleves hasta mañana.

-¡Bien! ¡Gracias, doña Puff!

-¿Cuáles serán las consecuencias de lo que acabo de hacer?

¡Oh!

¡Soy vigilante del pasillo!

¡Oh! ¡Un semáforo estropeado!

¿Quién dijo que mis obligaciones acaban al sonar el timbre?

Puedo ser útil en cualquier parte. Éste es un trabajo para...

...el vigilante del pasillo.

(TOCA EL SILBATO)

¿Qué harían en este pueblo sin mí?

(TODOS) ¡Mi cabeza! ¡Ay!

De patrulla, estoy de patrulla.

¡Oh, una ventana abierta!

-¿Más algas, cariño?

-Los muy tontos, no saben el peligro que están corriendo.

Tengo que hacerles ver su error con el ejemplo.

¡Ah!

¡Soy el maníaco de la ventana abierta!

(GRITAN)

-Espero que hayan aprendido la lección.

De patrulla, estoy de patrulla.

¡Ay! ¡Vándalos! ¡Otro delito!

¡Fresa! Debo actuar.

¡Patricio! ¡Patricio!

¡Patricio!

-¡Mi helado está vivo! ¡Ay!

-Patricio, aquí abajo. -Bob Esponja, ¿eres tú?

-Patricio, baja aquí.

-¿Bob Esponja? ¿Bob Esponja?

-Estoy aquí abajo.

-Estás muy gracioso.

Hola, Bob Esponja. -Soy el monitor del pasillo.

-Lo siento, agente. -Lo siento, no es suficiente,...

...acabas de cometer un delito y voy a arrestarte.

-¿Qué delito?

¡Soy una mala persona! ¡Ay!

-¡Extra, extra! ¡Un maníaco ataca Fondo de Bikini!

¡La ciudad paralizada por el miedo! Tomad, armaos de conocimiento.

¡Extra, extra...! -Un maníaco en Fondo de Bikini.

Accidentes, allanamientos... ¿Quién mejor para llevarle...

...ante la Justicia que yo? ¡El vigilante del pasillo!

Pero no puedo hacerlo solo. Patricio, ¿quieres dejar...

...tu vida de delitos? -¡Yo quiero ser bueno!

-Ahora sólo te hace falta un símbolo de autoridad.

-¡Eh!

-Perfecto. Vamos a cogerle y a llevarle ante la Justicia.

Pero, ¿cómo actuar? Dime, ayudante, tú eres un...

...ex delincuente, ¿qué harías?

-Me compraría un helado.

-Bien, ¿y ahora qué?

Esto no funciona, hay que hacer algo más, algo con transmisores.

-¡Bien! -Ahora, el deber nos llama.

Muy bien, ayudante, yo iré por aquí y tú por ahí. ¡Adelante!

(IMITA UNA SIRENA)

(Sirena)

-Buenas tardes, hijo. -Hola, amigos.

-Hijo, estamos buscando al maníaco.

-¿Has visto a este hombre?

-¡Aaah! ¡Es el maníaco! ¡Llévenselo!

-Cálmate, hijo, es sólo un dibujo, no es de verdad.

Ahora te lo mostraremos otra vez y nos dirás si lo has visto,...

...¿lo entiendes? -Sí.

-Ahí va.

(GRITA) -Es horrible.

¡Aaah!

¡Aaah!

¡Aaah!

¡Aaah! ¡Uh! ¡Ay!

-Quédate en casa, hijo. -Y quítate ese cucurucho...

...de la cabeza. (AMBOS RÍEN)

-¡Bob Esponja, contesta!

-Aquí Bob Esponja, Patricio, informa.

-Ya no quiero ser policía, tengo miedo.

-Contrólese, ayudante. (LLORA)

-Me quiero ir a mi casa.

-El pobre. Muy bien, voy de regreso.

-Rápido, Bob Esponja, creo que está... oscureciendo.

-Enciende la sirena, enseguida estoy ahí.

-Nino, Nino...

Nino. ¡Ay, Nino!

¡Aaah! ¡Nino! ¡Nino!

Bob Esponja, le veo. -¿Dónde está, Patricio?

-En la esquina de Concha y Coral.

-Ahí es donde estoy yo. Está encima mía, pero no le veo,...

...¿qué está haciendo? -Está ahí parado...

¡amenazante! ¡Corre, Bob Esponja!

-¡Aaah! -Ése es su alarido de maníaco.

¡Va a atacar!

-¡Ah! -Se ha vuelto loco.

¡Corre! Escóndete detrás de ese edificio.

Bob, rápido, escóndete detrás de esa señal. No, espera,...

...el maníaco se ha metido detrás. Rápido, ponte debajo de la farola.

¡No! Espera, también está ahí. ¡Corre! ¡Corre por tu vida!

-¡Aaah!

(Gritos)

-Repítelo, ayudante. -¡El maníaco está en el buzón!

(GRITA)

-¡Ah! No tiene mal aspecto para ser un maníaco.

Espera un momento, Patricio, yo... soy el maníaco.

-¡Aaah!

(Sirenas)

-Tomaremos eso como una confesión. -Bob Esponja, Bob Esponja...

Aquí estás. Te doy la espalda un minuto y destruyes media ciudad.

Deberías avergonzarte. -¿Conoce a este tipo?

-Por supuesto que sí, he sido quien le ha dado el uniforme.

Es responsabilidad mía.

¡Oh, oh!

-Resumiendo, alumnos: el rojo significa parar,...

...el verde significa pasar. Bob esponja.

-Sí, doña Puff.

-Me gustaría verte después de clase, dentro de seis meses.

LA FIESTA DE LAS MEDUSAS

-¡Ah, los campos de medusas! Aquí encontramos a Bob Esponja...

...acechando una vez más a las medusas salvajes.

¡Bob Esponja! ¡Hola, Bob Esponja!

Se supone que está por aquí. ¡Ajá!

-La seguridad ante todo.

Por fin te tengo.

No hay nada mejor que el sabor de la miel natural de una medusa.

Hasta luego.

¿Eh?

¡Oh, mis gafas! Gracias, amiga. Adiós.

Ya no puedo jugar más, medusa, tengo que irme a casa.

No, no te puedes venir a casa.

Medusa, tienes que quedarte aquí.

¡Eh!

Quédate.

Quédate.

Medusa, por última vez, no te puedes venir a casa.

¡Oh, qué diablos!

¡Calamardo! ¡Calamardo!

¡Calamardo!

Calamardo, mira mi nueva mascota. -Eso no es una mascota,...

...es un animal salvaje. -No lo es, mira esto.

Busca.

¿Cuántos dedos tengo? (EMITE SONIDOS CONTANDO LOS DEDOS)

-Hazte el muerto.

-Yo no la dejaría entrar en mi casa ni aunque utilizara el retrete.

Eso no me hacía falta verlo. -Bueno,...

...nos vamos a mi casa a pasarlo bien.

-¿Cómo puedes pasarlo bien con una medusa?

(Música)

-Bob Esponja es el único bicho que conozco...

...que puede divertirse con una medusa durante 12 horas.

-¡Me gusta! Sí que te gusta bailar.

Bueno, por hoy es suficiente.

Es hora de irse a la cama.

(Música)

-¿Eh?

¿No lo has entendido?

¡Cama, repite conmigo, cama!

Te dejaré aquí. (MAÚLLA)

-Deja de preocuparte, Gary, estará bien aquí.

Buenas noches a todos.

(HABLA EN SU IDIOMA)

(MAÚLLA)

(RÍEN)

(MAÚLLA)

(Canto del gallo)

-Buenos días, Gary; buenos días, medusa. ¿Medusa?

¡Medusa, aquí!

¡Medusa!

Ay...

(MAÚLLA) -¡Medusa! (GRITA)

(Música)

-¿De dónde habéis salido vosotras?

Muy bien, se acabó, la fiesta ha terminado.

Os habéis aprovechado de mi hospitalidad,...

...esta música está muy alta. ¡Ay!

Muy gracioso...

¡Hablo en serio!

(Música)

-¡Ay, 18 horas!

Le voy a enseñar a ese Bob Esponja a comportarse.

(Teléfono)

-Escúchame, cabeza cuadrada,...

...ya he tenido suficiente.

Fresa...

¡A esto pueden jugar dos! (TOCA EL CLARINETE)

-Vamos, chicas, ya está bien.

¿Eh?

Ah...

Oh...

Tranquilas, ay... Hablaré con él.

(TOCA EL CLARINETE) -Calamardo,...

...¿sería posible que tocaras un poco mejor el clarinete?

Creo que a las medusas no les gusta.

-¿Que a las medusas no les gusta?

Claro, amigo, puedo tocar mejor.

-Bien, ha dicho que tocará mejor.

(TOCA EL CLARINETE)

-Oh, oh, esto no es mejor.

¡Eh, cuidado con eso! Oh...

-¡Esperad, puedo bajarlo!

¡Ay, ay...!

¡Ay, ay!

Todo el mundo me critica. No volveréis a oírme tocarla más.

-Eso no ha estado bien.

(EMITE UN RUIDO) -Muy bien,...

...basta, todo el mundo fuera.

Ay...

Ah...

¡Oh!

Esperad, tranquilas...

(GRITA)

Vamos, Gary. ¡Salvados!

Gary, tenías razón, esto no hay quién lo aguante.

(TIEMBLAN)

-¿Eh?

Han parado.

(TIEMBLA) (ZUMBAN)

(TIEMBLA)

-Gary, no dejes de dar golpes.

(Ojos chocando)

(Burbujas en el cofre)

(Cadena del ancla)

(CHILLA)

(Música)

"Hoy Bob Esponja ha aprendido una de las lecciones más duras,...

...los animales salvajes pueden montar fiestas muy salvajes."