-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

LA VENTA

(Estruendo)

-Aquí vienen, chicos. -¡Hurra!

-¡Fantástico! (TODOS GRITAN)

-Muchas gracias, señora.

Me siento tan vivo.

Chin, chin, chin, chin...

Dinero, dinero, cuánto te quiero.

Chin, chin, chin, chin...

De céntimos a euros, cualquier cantidad quiero.

Chin, chin, no es solo querer,...

...no hay nada en el mundo mejor que él.

Ni las mejores fotos son mejores que él.

No haría nada si estuviera todo el día con él.

Chin, chin, chin...

Gary, no hay nada mejor que la avaricia.

No hay nada en la Tierra,...

...no hay nada mejor que la avaricia.

(RÍE)

-¡Por favor, no lo vuelva a cantar! -El taburete de cristal...

...puede ir aquí y el expositor de banderines deportivos...

...de madera puede ir por ahí. -Hola, amigos,...

...¿puedo ayudarles en algo? -¿Puedo hablar con el dueño?

-¿Quién quiere hablar con él? -Permítame que me presente.

Howard Insulso, presidente de franquicias Insulso.

-¿Howard Insulso? ¿Se refiere a ese Howard Insulso?

¿El que planeó la adquisición implacable de las empresas...

...familiares de Fondo de Bikini? ¿Ese Howard Insulso?

Yo le idolatro. (LLORA) -Compórtese, hombre.

-Perdón, solo que... Usted es rico. (RÍE)

Soy el señor Cangrejo. ¿A qué debo el honor de tenerle...

...en el Crustáceo Crujiente? -¿Cuánto me costaría comprar...

...el Crustáceo Crujiente? -¿Comprar el Crustáceo Crujiente?

No está en venta. Puede que no gane tanto...

...como su cadena de restaurantes, pero es la sangre, sudor...

...y lágrimas del trabajo duro de cada día. No se trata de dinero.

Me gusta cómo piensa, Insulso, pero le hará falta...

...más que un maletín de dinero para comprarme Crustáceo Crujiente.

-Hay mucho más que eso. El resto está ahí fuera.

-¡Por el rey Neptuno! Ah... Vendido, deme el dinero.

-Solo una cosa. ¿Si pudiera firmar este contrato? Solo dice...

...que renuncia al Crustáceo, sus empleados, mercancías,...

...logo y caja registradora. -¿Me quedo el dinero?

-Sí. -Pues vale. Ya está.

Ahora deme, deme, deme... ¡Oh! (RÍE)

Hasta luego.

(Tumulto)

-¿Qué está pasando? Señor Cangrejo.

Señor Cangrejo, están poniendo banderines en el Crustáceo.

¿Qué está pasando? -Me retiro.

-¿Se retira? -Soy libre y haré lo que quiera.

Podría aprender a montar en la bicicleta que me compré...

...hace 30 años o ir al museo de anzuelos de la ciudad...

...o pintar cuencos de fruta. ¿No te alegras por mí?

-Por supuesto que sí. -Hasta luego, chicos.

-Que se divierta, señor Cangrejo. (LLORA)

-Por mí que haga lo que quiera. -Hola, soy Carl,...

...seré su nuevo jefe. -¿Nuevo jefe?

-Encontrarán en el trabajo en el Cangreburger del lunes...

...una experiencia de aprendizaje muy agradable.

-¿Cangreburger del lunes? -No necesitarán esto.

Aquí tienen los nuevos uniformes. Estos son los manuales...

...de empleados. Les veo mañana a primera hora.

(TIEMBLAN)

-Ah... El nuevo olor de cada día.

Primera parada: el nuevo museo de anzuelos.

Después que... ¿El Cangreburger del lunes?

No es el nombre que hubiera elegido, pero queda atrás.

-El anzuelo de tres dientes fue visto por primera vez...

(BOSTEZA)

-Espera un momento, yo odio el golf.

Bueno, ya he hecho todo lo que tenía que hacer...

...y aún no es mediodía.

-¿Viste los zapatos que llevaba puestos? Son del año pasado.

(RÍE) Espera. Sí, papá.

-¿Qué tal? -Bien.

-¿Qué haces? -Hablando por teléfono.

-¿Ah, sí? -Pues sí.

-Oh... -Papá, ¿no tienes nada que hacer?

-La verdad que esperaba que pudiéramos hacer algo juntos.

-¡Fuera! Se acabó, papá. Búscate un trabajo, hobby...

...o amigos porque no lo aguanto más.

(Portazo)

-Dice: "Búscate amigos, encuentra un hobby,...

...búscate un trabajo".

¡Oh!

(LEE) "Se necesita empleado."

(Música)

-Hola, amigos, bienvenidos al Cangreburger del lunes.

-Es mi cumpleaños. -Para empezar, puedo ofrecer...

-¿No le cantará la canción de cumpleaños a mi hombre especial?

-¡Feliz, feliz cumpleaños!

¡Feliz, feliz cumpleaños! -Calamardo, ¿puedo hablar contigo?

¿Cuál es el lema en el Cangreburger del lunes?

-Servicios sinceros con una sonrisa.

(RÍE) -Bueno, sí, pero con el espíritu...

...del Cangreburger del lunes. Bien, Calamardo, ¿no querrás...

...hablar con Recursos Humanos?

¿Verdad?

Así que, ¿cuál es nuestro lema? (TEMBLANDO) -Servicios sinceros...

...con una sonrisa.

-Ya lo vas cogiendo.

(TARAREA)

-Buenos días, Bob Esponja. -Señor Cangrejo,...

...¿qué está haciendo aquí? -La jubilación no es divertida,...

...así que soy el nuevo ayudante. (SILBA)

Vale, hijo, estás empezando a ponerme nervioso.

-Sabía que volverías, señor, sabía que lo harías.

-Bien, chico, a trabajar. -Sí, señor.

-Ya no soy tu jefe. Llámame Eugene.

-Muy bien, Eugene. (RÍE)

-Hola, Calamardo. -Hola, Eugene,...

...¿serías tan amable de limpiar esta mesa?

-Claro, Calamardo. ¿Sabes? Nunca te había visto tan feliz.

-Nos están vigilando.

-Ese tipo es un pesado, Calamardo. (RÍE)

-Eugene, creo que debería mirar la página 20 del manual...

...de empleados. -No necesito las reglas estúpidas.

-De verdad, creo que debería mirarlo.

-¿Qué es esto? ¡Oh, socorro!

-Eh, chicos, ¿qué pasa aquí? -Hola, Carl, solo le recordaba...

...a Eugene el artículo 24, sección 3 del manual de empleados.

-Corta la charla y coge una bandeja. Buen trabajo.

-¿Qué habéis hecho con el verdadero Calamardo?

-Cuanto menos sepas, Eugene, mejor.

-¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde está Bob Esponja?

-¿Dónde está el amor? -Bob Esponja, ¿qué ha pasado...

...con la burger cangreburger? -Intenté decírselo,...

...pero no me escucharon.

-Esto es obsceno. Carl, tengo que hablar contigo.

-Su cambio es un dólar y 75 centavos.

-Cajas registradoras automatizadas. ¡Oh!

Eh, Carl, ¿qué habéis hecho con mi restaurante,...

...burger cangreburger en cadena, registradoras automáticas...?

-Mira a su alrededor. Los clientes están contentos...

...con lo artificioso y mediocre. (ERUCTA)

-Eso es porque no saben lo que están comiendo.

Disculpe, señora, ¿sabe lo que hay en esa hamburguesa?

-No.

(GRITA) -¿Lo ves?

Sin todo su humo y espejos, nadie se tragaría esta basura.

-¿Qué ha dicho? -¿Basura?

(GRITAN)

(RÍE) -Eugene, está violando...

...su contrato. -¡Reglas! Yo tengo una regla...

...para usted: la gente no come taburetes de cristal de colores.

(Cristales rotos)

Yo enseñaré automatización. -Señor Insulso, código rojo,...

...un pensador libre.

-Señor Cangrejo, ¿algún problema? -Ya puede creer que lo hay.

Yo solía besar el suelo que pisaba, Insulso,...

...pero después de ver esto, no escupiría en su dirección.

Se supone que las burger cangreburger se hacen a mano,...

...de una en una,...

...no en una cinta transportadora.

(Alarma)

-¡Oh, cielos!

¿Significa esto que no habrá aumento, señor?

-Estoy arruinado. -Tendremos que venderlo,...

...tendremos suerte si conseguimos una fracción de lo que pagamos...

...por él. -Yo les daré el precio completo.

-Vendido, ya no necesitamos su contrato.

Encantados de hacer negocios con usted.

-El placer ha sido mío. Ahora salgan de aquí. (RÍE)

Bueno, lo hemos conseguido, el Crustáceo Crujiente es nuestro.

¿Sabéis? Puede que en el golpe de ira maníaca haya destrozado...

...el restaurante y nos llevara a la bancarrota...

...porque he devuelto cada céntimo que me dieron por este montón...

...de escombros, pero valió la pena porque recuperé...

...a mis amigos. -¿En serio, señor Cangrejo?

-No, la verdad es que no, a trabajar.

LA CAJA DE LA RISA

(RONCA)

-¡Eh, Calamardo!

-¿Y ahora qué quieres, Bob Esponja?

-Hora de ir al trabajo. Otro día, otro euro.

-Querrás decir un céntimo. (RÍE)

-Muy buena, Calamardo.

(RÍE) Otro día, otro céntimo.

(RÍE) -No es tan gracioso.

-Es gracioso porque es verdad. (RÍE)

-Se acabó el ir juntos.

-Céntimo. (RÍE) (GRUÑE)

-Aquí está su comida. (RÍE)

Esto no es tan gracioso. ¡Por favor, para ya!

(RÍE)

(RÍE)

-Bueno, Calamardo, hasta mañana. (RÍE)

-Y comprueba siempre que lleves cambio.

-Oh... -Otro día, otro céntimo. (RÍE)

Dos burger cangreburger. -Gracias, chico.

-Otro día, otro céntimo. (RÍE)

(RÍEN) -Acaba ya, torturador de la risa.

(RÍE) -¡Ay! (RÍE) ¡Ay!

(RÍE) ¡Ay! (RÍE) ¡Ay!

(RÍE) ¡Ay! -Esta podría ser mi oportunidad.

(RÍE)

Bob Esponja, no tienes buen aspecto.

-¿No? -No. Deberías sentarte.

-Pero... (CHISTA) -Estás ardiendo.

-Sí. -Dime, ¿te duelen los lados?

-Sí, un poco. -Y tu temperatura es de 80 grados.

-¿Eso es malo? -No, no, a menos que estuvieras...

...riéndote mucho. -Me he reído un montón últimamente.

(GRITA) -Tendrás que tener cuidado, agotarás tu caja de la risa.

-¿Mi caja de la risa? -Sí, es la parte de tu cuerpo...

...que permite que te rías. Si la utilizas en mucho tiempo...

...sin darle un descanso, se agota y no puedes reírte...

...nunca más. -¿Es lo que te pasó a ti?

-Sí... ¿Qué? No, escucha, Bob Esponja. Esto es serio.

Si agotas tu caja de la risa, pasarás el resto de tu vida...

...sin volver a reírte.

-Patricio, ¿quieres oír un chiste? -Claro, Arenita.

-Sí, me encantaría reírme un poco.

-¿Qué tiene cuatro ruedas y moscas?

Un camión de la basura. (RÍEN)

(LA MÁQUINA RÍE)

-No quiero agotar mi caja de la risa.

-Lo más importante es dejar de reírse una temporada.

Cualquier risa podría ser peligrosa.

-¿Cuánto tiempo debo evitar reírme?

-Bueno, yo diría que al menos lo que queda de día,...

...pero para estar seguros, mejor que sean 24 horas.

-Muchas gracias, Calamardo, no sé qué haría sin ti.

Un día sin risas no es nada con tal de salvar mi caja...

...de la risa de la destrucción total. Debo estar vigilante.

Nada gracioso por allí, nada gracioso por allí.

-Hola, Bob Esponja, ¿qué tal? -Patricio, piel de plátano, no.

-¿Qué decías? -Oh, no.

-Eh, qué... -Espera un momento, Patricio.

Por favor, para. -Con el pie derecho...

-Espera, Patricio, no debo reírme. -¿No puedes? Ya sé lo que hacer.

(HACE BURLAS) (RÍE)

Eso suele hacerle gracia. (HACE BURLAS)

(RESPIRA ACELERADAMENTE) -Contente, Bob Esponja,...

...lo tienes bajo control.

(Pedorreta)

(GRITA) Aléjate de los globos chillones.

(Pedorreta)

¡Están por todas partes! ¡Por todas partes!

-¡Cuidado con ese camión de tartas!

(GRITAN)

(RÍE)

-Tengo que salir de aquí.

ESTÁ SALIENDO DE FONDO DE BIKINI

No hay nada gracioso aquí arriba, así estaré seguro.

(Pollo)

¡Ah! Lo conseguí, 24 horas sin reírme.

(INTENTA REÍR) Qué extraño.

(INTENTA REÍR) He perdido mi risa.

¡He perdido mi risa! (GRITA)

-Hola, Bob Esponja. -Es terrible, Patricio,...

...ya no puedo reírme. -¿Qué ha pasado?

-Me pasé un día entero sin reírme y ahora la risa ha desaparecido.

-Deja que eche un vistazo. Aquí dentro está oscuro,...

...será mejor que encienda una cerilla.

(TOSE)

(Alarma)

(Puerta)

-Entre.

(LLORA) -Señor Cangrejo. -¿Qué pasa, chico?

-He perdido la risa.

-Has venido al sitio adecuado. Sabes que hay una cosa...

...que siempre me hace reír.

(RÍE) ¿No sientes un cosquilleo? -La verdad que no.

-Esto pide medidas drásticas. Con normalidad, no lo hago,...

...pero pareces desesperado. Tócalo.

-Nada. -Es peor de lo que pensaba,...

...después de todo es la última fuente de la alegría.

-Quizás debería preguntarle a Arenita que es científica.

-Es fácil desde el punto de vista científico. ¿Qué es la risa?

-La cosa que daba un significado y una meta a mi vida,...

...pero ahora se burla de mí con su cruel indiferencia.

-Pero la provoca tu epiglotis cuando estrecha la laringe...

...causando una entrada de aire irregular y un trastorno...

...respiratorio. -Suena doloroso.

-La ciencia hace que todo parezca doloroso, Bob Esponja.

Aquí tienes libros: "Teoría del humor", "Mecánica de la risa".

-Gracias, Arenita.

-¡Ay, qué maravilla! Qué paz se respira desde que Bob Esponja...

...está triste. -He leído todos los libros...

...y aún nada. Creo que no volveré a reír nunca más. (LLORA)

-La verdad que odio ver a ese chico tan triste,...

...pero no tanto como verle feliz. (RÍE)

MÁS TARDE, ESA MISMA NOCHE

(Llantos)

-Creo que encontré algo que odio más que su risa.

Estoy seguro que pronto se cansará de llorar.

(LLORA)

(TIEMBLA) ¿Qué es lo que he hecho? (LLORA)

¡Ay, se acabó! Esta tontería tiene que terminar.

-Hola, Calamardo. -Este lloriqueo infernal...

...debe acabar. -Pero he roto mi caja de la risa.

(LLORA)

-Bob Esponja, la caja de la risa no existe,...

...me lo inventé para descansar un poco de tu insípida risa.

-¿Me estás diciendo que mi caja de la risa no está rota...

...y que todo fue una mentira que me llevó a una depresión?

-Eh... Viéndolo así, suena un poco crudo, pero sí, yo creo... Sí.

-¿He podido reírme todo el tiempo? -Sí.

(RÍE) (RÍE)

Te lo habías tragado. -Sí, sí. (RÍE)

(RÍEN) -Y el truco del termómetro...

...en la freidora. (RÍE) -La verdad que no es gracioso.

-Es muy divertido. (RÍE) -Hasta luego.

(RÍE)

-¡Romperse la caja de la risa! Pobre infeliz. (RÍE)

Ah...

(Sirenas)

-Mirad quién se está despertado. -¿Dónde me encuentro?

-Estás en el hospital, rompiste tu caja de la risa.

-El médico dijo que era la caja más pequeña, seca y usada...

...que había visto en su vida. -Así que la extirparon.

-¿Extirpada? -Sí. ¿Quieres verla?

Es divertido agitarla y ver cómo rebota.

-No. Dame, dame. Ya no podré reírme más.

-Tonterías, su risa debe ser más fuerte que nunca.

-Pero si me extirpó la caja de la risa.

-Sí, pero uno de sus amigos nos permitió...

...que le transplantáramos parte de la suya.

-No. -No me pagaban.

-Te vas calentando.

-Bob Esponja... (RÍE) (RÍE) -Eh, tu risa es igual...

...que la mía. (RÍEN)

(RÍE)