Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

-¿Estáis listos? -¡Sí, Capitán!

-¡No os oigo! -¡Sí, Capitán!

¿Quién vive en la piña debajo del mar?"

(TODOS) -Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? (TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja. -¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

VECINOS TRAVIESOS

-Calamardo, éste es el mejor soufflé que hayas hecho nunca.

Enhorabuena.

(Risas)

-Hola, Patricio. (RÍE)

-Hola, Esponja. (RÍE)

-Patricio, eres el mejor amigo que tengo en el vecindario.

-Patricio, eres el idiota más tonto que he tenido la desgracia...

...de conocer.

-¿Lo dices en serio, Bob Esponja?

-Por supuesto, Patricio, cualquiera que tenga ojos puede verlo.

-¡Pues yo creo que tú eres feo! ¡El amarillo es feo!

-¿Patricio, de qué estás hablando?

-Bob Esponja, ya no quiero ser tu amigo;...

...das mala fama a los habitantes del fondo del mar.

Si me dieran una moneda por cada cerebro que te falta,...

...tendría una moneda.

(RÍE)

Patricio, he oído que hay una oferta de trabajo...

...en la tienda de animales como periódico.

-¡Eres un gran tonto!

-Eso significa que tú también.

-Tú eres un pavo. -¿Qué es eso?

-Es lo que eres. -Pues tú eres uno, pero más grande.

-Tú sigues siendo amarillo, ¿y sabes qué otra cosa es amarilla?

-¿Qué? -Tú.

-No me importa lo que me llames porque no quiero volver a verte.

¡Salsa tártara!

(RÍE)

-Calamardo, te estás ahogando.

Sé lo que hay que hacer,...

...pero debería lavarme las manos primero.

¡Allá voy!

Lo conseguí.

-¡Patricio, me has salvado la vida! -¿Sí?

-Sí, eres un verdadero socorrista, amigo.

-¿Amigo?

¡Amigo!

-Sí, Patricio, somos amigos. Sólo amigos.

-¿Qué vamos a hacer esta noche, amigo?

-Iba a practicar mi solo de clarinete.

-¡Clarinete! Me encanta la música.

-¿Quién les necesita? Ni siquiera son divertidos,...

...¿verdad, Gary? ¿Gary?

-Esta noche, Calamardo interpretará su versión de Soledad en Mi menor.

-¡Mi menor, muy bien!

(Clarinete)

(RONCA)

(Clarinete)

-¿Por qué me preocupo?

Tengo montones de amigos, podría nombrar a tres ahora mismo.

Ya están todos aquí.

(LLORA)

-¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

¡Ah!

¡Mi espalda! ¡Me he destrozado la espalda!

¡Qué dolor! -Vaya, es mi oportunidad.

-¡Bob Esponja, no! ¡Atrás! -No te preocupes, Calamardo,...

...ya voy. -¡No, aléjate de mí!

-¡Espera, yo te salvaré!

-¡No!

-¡Espera!

-¡No! ¡No!

¡Ay! Estoy...

¡Me siento genial!

Gracias, Bob Esponja, eres un verdadero amigo.

-¡Amigo!

-¡No me refería a eso!

-No te preocupes, Calamardo, para eso están los amigos.

Así que el tonto de Patricio se durmió. Vaya un amigo.

Un verdadero amigo tocaría para ti. -¿Tú tocas?

-¿Estás de broma? Llevo años tocando el contrabajo.

Dame una nota, amigo.

(TOCA EL CLARINETE)

Calamardo es mi mejor amigo en el mundo.

Calamardo es mi mejor amigo en el mar.

-¡Ah!

¡Calamardo!

"Prefiere a Patricio antes que a Bob Esponja."

-¡Y Patricio es un sucio, apestoso y podrido ladrón de amigos!

Puedo arreglarlo.

Entonces, nos vemos mañana, Calamardo. ¡Llámame!

-Esto ha sido asqueroso. Siento que necesito refregarme de... ¡Ah!

-Eh, amigo, la he calentado para ti.

-Patricio, ¡sal de ahí y ponte algo de ropa encima!

-¿Qué pasa, Calamardo, amigo?

Así es que esto es lo que veo,...

...y mi mejor y mi ex mejor amigo y... ¡muñecos de goma!

(DISCUTEN A LA VEZ)

-¡No puede estar pasándome esto!

-¡Calamardo, amigo! -¡Calamardo!

-Calamardo, ¿dónde estás? -Oh. Te quiero.

-Esto es una locura.

Necesito un plan para que vuelvan a estar juntos y me dejen en paz.

-Calamardo.

¿Una cena? Me encantaría.

¿Me has echado de menos? -Entra. Estás estupendo.

-Prefiero cenar contigo que con... Ah, ¿qué significa esto?

No me siento junto a ese maniático. -Ni yo. Esto ha sido una trampa.

-Creí que erais mis mejores amigos. (AMBOS) -Yo soy tu mejor amigo.

-¿Queréis un refresco, amigos? -Sí, por favor.

Gracias, amigo. -Y un poco para tu mejor amigo.

-Gracias, mejor amigo.

-¿Puedo tomar yo ahora, amigo? -Espera, quiero más.

-Yo aún no he tomado. -Ya está. Más, por favor.

-Calamardo. -Calamardo.

-Calamardo. -Calamardo.

-Calamardo. -Calamardo.

-Calamardo.

Calamardo. -Está lleno.

-Es verdad. -Calamardo.

-Calamardo. -Calamardo.

-Calamardo. -Calamardo.

-Calamardo. -Calamardo.

-Calamardo. -Calamardo.

-Lo siento, chicos, se ha acabado. Voy a por más.

¿Por qué no os quedáis aquí y charláis un rato?

(SILBA)

(HIPA)

(ERUCTA)

(RÍE)

(RÍEN)

-¡Sí!

Ah.

-Debería irme ahora mismo.

Ay.

¡Uh, qué sorpresa! Les invito a casa y les dejo solos.

Bien, Calamardo, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy?

-¿Sabes una cosa, Calamardo? -Bob y yo volvemos a ser amigos.

-Id a haceros amigos a otra parte. -¿Te ayudamos a limpiar esto?

-¡No, fuera!

-Creo que está celoso. -Patético.

-Ay, mi espalda.

LA ESCUELA DE NAVEGACIÓN

(RONCA)

(Silbato)

-Hoy es el gran día, Gary. (GARY MAÚLLA)

Hoy es el examen de navegación. Nunca me he sentido tan capaz.

(GRITA)

Estoy listo, estoy listo, estoy listo...

¡Calamardo, Calamardo! -Qué.

-Estoy listo. -¿Para mudarte?

-No, estoy listo para aprobar mi examen de navegación.

(CONTENTO) Estoy listo, estoy listo, estoy listo.

Estoy listo, listo, listo. Estoy listo, estoy listo.

Estoy listo. Bueno, amiga, ya no me harás falta.

Estoy listo, estoy listo, listo, listo. Estoy listo, estoy listo...

-¡Iuhu!

He conseguido el carné. -Eh, voy a conseguir el mío ahora.

-Eh, lo dudo. -Vale, nos vemos en la carretera.

Estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo.

Ya estoy aquí, señora Puff. Estoy listo.

Estoy listo, estoy listo, estoy listo.

Listo, listo, listo... -¡Oh, no!

-...Listo.

¡Hola, señora Puff! Hoy aprobaré mi examen de navegación.

-Eso ya lo veremos, Bob. Primero tenemos que ver si...

-Primero el examen oral.

Confío en mis habilidades para pasarlo.

-Lo sé. Número 1, ¿cómo se llama la parte delantera de un barco?

-La proa. -¿Parte trasera?

-Popa. -Número 3, ¿la parte derecha?

-Estribor, babor, capitán, cubierta, cocina, quilla, timón.

-Has aprobado el examen oral. Qué sorpresa.

Es hora de pasar una vez más a la parte práctica del examen.

Muy bien, Bob Esponja, sube al barco.

-¿A este barco de aquí?

¿Ya es la hora? -Sube al barco.

-Sí, claro.

-Sólo debes ponerte en el carril.

Muy bien, Bob Esponja, ¿qué debes hacer primero?

-¿Irme a casa? -No.

Lo primero que debes hacer es arrancar el barco.

Bob Esponja, relájate. Es sólo un barco.

-¿El barco? -¿Qué hay que hacer a continuación?

-Pisar a fondo. -No, Bob, no pises a fondo.

-Pisar a fondo. -¡No pises a fondo!

-¡Muy bien, pisar a fondo! -¡No, no..!

Oh. Pobre Esponja, ¿por qué?

-No sé por qué, Gary.

Estoy cansado de suspender el examen de navegación.

Ya me he presentado 37 veces. (MAÚLLA)

Bueno, 38. (MAÚLLA)

No, Gary, no iré andando. -Bob, aquí el policía estrella.

-¿Qué pasa, Patricio? -Tengo una sorpresa para ti.

-Oh, Patricio, no estoy de humor. -Sal de la cama.

-Vale. ¿Y ahora qué, Patricio?

-Ve a tu armario. Es una sorpresa.

-Muy bien. Ya estoy en el armario.

-Escucha, ¿qué puede ser rosa y cuadrado al mismo tiempo?

-No lo sé, Patricio. -Yo con tus pantalones cuadrados.

-Pat, no hagas eso. Estoy muy preocupado.

-¿Cuál es el problema? -No consigo aprobar mi examen...

...de navegación. Lo he intentado 37... 38 veces.

Sé todo lo que hay que hacer hasta que me pongo al timón.

Necesito algo que me haga pensar con claridad.

-Pensar es lo que yo hago. Tú conduce y yo pensaré por ti.

-¿Cómo vamos a hacer eso?

-Adelante, Bob. Hola, hola.

-Sí. Te oigo dentro de mi cabeza. Esto es genial.

Mientras hago el examen, tú me dices las respuestas.

Espera un momento, Patricio, ¿no pareceré un poco tonto...

...con una antena saliendo de mi cabeza?

-Hala. Ya está.

Patricio a Esponja, Patricio a Esponja.

Probando, probando, probando.

Probando, probando, probando. ¡Probando, probando! (GRITA)

¿Me recibes? -Esponja a Pat.

Te recibo alto y claro. Cambio. -¿Tienes la manzana?

¿Y los calzoncillos de la suerte?

Espera, espera. Bingo. Los calzoncillos, la manzana y yo.

Estás listo para conseguir ese carné.

Aquí viene la señora Puff. Sé natural.

(MUGE)

No, hombre. No. Sube al barco.

Dale la manzana.

-Aquí tiene, señora.

-Acabemos con esto. (SUSPIRA)

¿Qué es lo primero que hay que hacer?

-Arranca el barco.

-¿Qué? ¿Qué? -Reprima sus ansias, Sra. Puff.

-¿Qué? -No pasa nada, es sólo el barco.

-¿El barco? ¿Tú? ¿Has arrancado el barco?

-Eso creo. -Bueno.

¿Y qué es lo siguiente que hay que hacer?

-Irme a casa. -No, no. Meter la marcha.

-Meter la marcha. -Sí, sí. Meter la marcha.

¿Y qué es lo siguiente? -Pisar a fondo.

-¡Nooo! -Alto, amigo.

Con el dedo gordo.

-Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué? ¿Qué?

Todavía no nos hemos estrellado. -Muy bien.

Estás llegando a la primera curva. -Oh, no. La primera curva.

Por favor, dime que sabes qué debes hacer en la primera curva.

-A la izquierda, a la derecha.

-Dios mío, es espléndido. Bob Esponja, lo haces muy bien.

Espléndido. Maravilloso.

Ahí está la línea de meta. Esto es increíble.

Has experimentado la mejora más espectacular que haya visto nunca.

¿Cuál es tu secreto? ¿Una pequeña radio en la cabeza?

(RÍEN)

¿Debajo de ese sombrero habrá alguna especie de antena?

(RÍEN)

¿Y alguien a unos kilómetros de aquí, te da las respuestas?

(RÍEN)

Sí, pero eso sería hacer trampa.

-¡Trampa!

-Estoy haciendo trampa, Sra. Puff. -¿Sí, mi alumno estrella?

-Creo que estoy haciendo trampas. -¿Qué dices?

-¡Creo que estoy haciendo trampas! -Has soltado el timón.

-Tengo una antena bajo el sombrero y alguien me da las respuestas.

Es todo verdad. Estoy haciendo trampas.

-¿Qué?

(LLORA)

-Lo siento, Sra. Puff. -¿Qué? ¿Qué?

-Lo siento. -¡Bob Esponja, coge el timón!

-¡Soy un tramposo!

-No pasa nada. Hoy puedes hacer trampas.

-¡Soy un tramposo! -¡Por ahí, Bob Esponja!

-Estoy haciendo trampas. -Haz trampas por ahí.

-Tramposo, tramposo. -Hoy se puede hacer trampa.

-Soy un miserable tramposo. -Por ahí. Haz trampa por ahí.

Oh, Bob Esponja, ¿por qué?

-Sra. Puff, creo que he hecho trampa.

Siento haberla defraudado otra vez, Sra. Puff.

-No importa, Bob. No lo has hecho a posta.

Bien, chicos. Podemos irnos.

-No se preocupe, Sra. Puff. El próximo semestre lo haré mejor.

(LA SRA. PUFF GRITA)

Será fantástico.

Pero ahora ni siquiera tengo mi bici.

Gary. Mi bici.

La has encontrado. Esta esponja todavía tiene movilidad.