-¿Estáis listos? (TODOS) -Sí, Capitán.

-No os oigo. (TODOS) -¡Sí, Capitán!

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

Bob Esponja.

Absorbe de todo y puede explotar. Bob Esponja.

Si queréis un mundo al revés. Bob Esponja.

Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

Bob Esponja.

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

TRITONMAN Y EL CHICO PERCEBE

(TV) "-Tritonman fuerte y veloz, con la habilidad de reunir...

...y dirigir a las criaturas de las profundidades.

-Por el poder de Neptuno. -Tritonman con su joven socio,...

...el Chico Percebe, lucha contra las fuerzas del Mal...

...en favor de todas las criaturas que viven en el mar.

(LLORA) -Oh, no, el remolino.

-Tritonman, el campeón de las profundidades."

(AMBOS) ¡Bien, bravo! -Vamos, Chico Percebe,...

...el Mal está al acecho. -Por las gambas sin cáscara,...

...Tritonman, voy detrás de ti.

-Tritonman y el Chico Percebe ven a su enemigo tramando algo malo.

-Bob Esponja. -¿Sabes lo que esto significa?

-Donuts. Oh.

-Por el poder de Neptuno. (AMBOS) Tritonman...

...y Chico Percebe unidos. -Criaturas de las profundidades,...

...reuníos.

Concéntrate, Chico Percebe.

Aquí viene.

Maldición, Reflejo se ha vuelto demasiado poderoso.

-¿Qué es lo que...?

-Si se le quita la luz del Sol, Reflejo se debilita.

-Medusas saltarinas, Tritonman, estás destruyendo el escudo.

-Oh. Rápido, Chico Percebe, volvamos a la guarida.

-Muy bien, Tritonman. -Bob Esponja.

Bob Esponja, abre. -Reflejo nos ha descubierto.

-¿Qué es lo que haría el verdadero Tritonman?

-¿Por qué no se lo preguntáis? -Explícate, vil, desalmado.

-Ellos viven en la residencia que hay...

...al otro lado de la ciudad. -Estarán trabajando de incógnito.

-Ya. Ahora, dejadme en paz. (AMBOS) Tritonman...

...y el Chico Percebe unidos.

ARENAS MOVEDIZAS, RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD

-Disculpe, sé que Tritonman y el Chico Percebe trabajan...

...de incógnito en un caso importante, ¿pero podríamos verles?

-¿De incógnito? Sí, claro.

Veré si tienen un momento. (RÍEN)

Ahí están, justo ahí. (AMBOS) Ah.

-Intenten no sorprenderles. -Patricio,...

...¿te lo puedes creer? -Tritonman y el Chico Percebe...

...de verdad.

-Eh, ¿quiénes son esos tipos? -¿Han venido a arreglar la tele?

-¿Qué queréis? -¿Sois Tritonman...

...y el Chico Percebe? -Bueno, solíamos serlo,...

...pero ahora estamos retirados. (AMBOS) Vaya.

-Pero no podéis retiraros, el Mal está al acecho.

-¿Qué, el Mal? ¡Aaaah!

¡Chico Percebe, ven rápido, tengo al villano!

-Todo lo que he dicho es que el Mal está al acecho.

(GRITA) -¡El Mal!

-¿Puedes dejar de decir eso? -¡El Mal!

¡Oh, Rayo Mortal!

-Vaya, Tritonman y el Chico Percebe.

-Qué pena que ya sean viejos. -¿Qué quieres decir, Patricio?

La gente mayor es la mejor, están llenos de sabiduría y experiencia.

El mundo necesita a Tritonman y al Chico Percebe.

Alguien en algún lugar está en peligro y no descansaré...

...hasta que Tritonman y el Chico Percebe salgan de su retiro.

-Oh, qué luces más bonitas.

-A por la carne.

A por el brócoli.

Asegúrese de darle la ración extra de brócoli a mi joven ayudante,...

...un chico necesita vitaminas. -Aquí tienes, hijo.

-A la mesa. Vamos. -Cuidado, no corras.

-Eh, Tritonman. -Oh, el técnico de la tele.

-¿Qué quieres de nosotros? -Dejad que os mire un momento.

-Mantente alerta, Chico Percebe, está tramando algo.

-¿Podrías dejar de llamarme Chico? -¿Recordáis cuando se acababa...

...la comida de Atlantis? Inventasteis una pistola de rayos..

...que hacía que las cosas multiplicaran su tamaño por seis.

Pero llegó el malo, se llevó el arma y destrozó todas las algas.

Y se esconde en la cúpula marina y empieza a chupar en el cristal.

-¿Adónde quieres llegar, chico? -Sois los mejores héroes,...

...deberíais salir de vuestro retiro.

-Escuchad, villanos, quiero comerme la carne.

Si no sales de aquí por el poder que me ha sido concedido,...

...yo os declaro marido y mujer. -¿Qué pasa aquí?

-Puedes besar a la novia.

-¿Has conseguido reunir a nuestros héroes?

-No, pero estoy casado.

-Uno, dos y tres.

Uno, dos y tres.

-Oh, Dios mío, este bolso es tan grande y tan pesado.

-No se preocupe, señora, yo se lo llevaré.

-¡Oh, socorro!

-Funciona. -¡Oh! ¿Viene a rescatarme?

-¡Baja la voz, despertarás a Tritonman y se enfada...

...cuando le interrumpen la siesta! -Tritonman está entrenado...

...para dormir con los ojos abiertos.

-¡Aléjate de él! -¡Deja de chillar, estoy durmiendo!

-¡No soy yo, viejo tonto! -¿Sí?

-Ése soy yo. -¡Estoy aquí!

(DISCUTEN)

-Disculpe, Tritonman. -¿Qué quieres?

-Será mejor que sea importante. -Ya casi terminamos de pintar...

...su nave invisible.

-¡Se supone que debe ser invisible!

¡Se acabó! Debemos dejar nuestra vida de ocio.

Es hora de que salgamos de nuestro retiro. El Mal está al acecho.

-¿El Mal? ¿Dónde?

-Ahí.

Ya sabes lo que eso significa. -¡Donuts!

-Dios mío.

Haz el juramento.

-¡Tritonman y el Chico Percebe unidos!

Lánzale la pelota de agua. (AMBOS) -¡Pelota de agua!

-Maldición, no funciona, Tritonman.

-Las absorbe como si fuera una especie de esponja marina.

(AMBOS) -¡A nadar!

-Es el remolino embravecido. (AMBOS) -¡Sí!

-Los muy villanos se están divirtiendo.

(AMBOS) -¡Otra vez!

-Tritonman, necesitamos ayuda. -¡Criaturas del mar, uníos!

-¿Eh?

(PROTESTAN)

-Parece que las criaturas de las profundidades han perdido fuerza.

-¡Criaturas del mar, atacad!

-Pellízcame, debo estar soñando.

¡Misión cumplida, Patricio! -¡Sí, lo hemos conseguido!

-Lo he conseguido. Me siento como si tuviera cinco años menos.

¡Cómo me alegro de haber vuelto! -Lo conseguimos, viejo tonto.

-¿Quién eres tú?

LAS NUEVAS AVENTURAS DE TRITONMAN Y EL CHICO PERCEBE

(TV) "Nos uniremos a nuestros héroes en una batalla de ingenio."

¡PUM!

¡CLACK!

¡DAMA!

-¡Es el acuófono!

¿Qué pasa, jefe? ¿Oiga?

¡Oiga!

¡CUELGA!

El teléfono está roto. Recuérdame que lo haga reparar.

¡SE SIENTA!

-¿Que te recuerde qué? -¿Que me recuerdes qué?

"¿Arreglarán nuestros héroes alguna vez el teléfono?

Sintoniza con nosotros la próxima semana y averígualo."

-¡Es incluso mejor que antes! -Y todo gracias a ti.

¡GUIÑA UN OJO!

LOS PEPINILLOS

-Bienvenido al Crustáceo Crujiente. Me llamo Calamardo,...

...¿en qué puedo servirle? -Eh...

Tomaré...

Quizá...

Tomaré...

No.

Mejor... -¿Piensa pedir hoy, señor?

-Tomaré una cangreburguer. -Qué original.

-Con un extra de cebolla. -¡Hoy se siente atrevido!

Una cangreburguer con extra de cebolla.

-¡Una llorona en marcha! Primero el pan, la hamburguesa,...

...ketchup, mostaza, pepinillos, cebolla, lechuga, queso, tomate.

Y pan. ¡Una llorona lista! -Lo que hay que aguantar.

¡12 burgers cangreburgers! ¡Tres con pan de trigo!

-Pan, hamburguesa, ketchup, tomate. Pan, hamburguesa, ketchup, tomate.

¡12 burgers cangreburgers listas! -Gracias, señor Chef.

Ha sido un placer servirle. -¿Puede darme sal?

-No nos queda. -Compruébelo.

-No.

Déjeme adivinar, ¿una ensalada? -Me tomaré una triple doble...

...de lujo en una balsa. Estilo 4x4, con extra de culebrilla.

Deja que llore, quémala y que nade.

-Aquí servimos comida, señor. -Ya la tengo, Calamardo.

¡Lubina!

-Bob Esponja.

He oído decir que haces unas cangreburgers muy buenas.

-Yo he oído que eres un quisquilloso.

-Sí. -Entonces... ¡Aquí tienes!

Lubina, ¿qué opinas?

-Está bastante buena. Sólo una cosa,...

...has olvidado los pepinillos. -¡Oh!

(TODOS) -¡Oh! -¡No!

-¿La mejor que existe? No lo creo. ¡Has perdido!

-Los pepinillos deberían estar ahí. Sé que los he puesto.

¿Dónde están los pepinillos?

-Creo que me debes dinero. -¿Dinero?

-Tu garantía.

LE GARANTIZAMOS LA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

-¿No podemos hablar de ello? -No.

-Le haré un descuento en las fichas de los lavabos.

¿Y una docena de vasos de agua gratis?

Incluso les pondré hielo. ¡No, vuelva!

¡Lo siento!

-Señor Cangrejo, sé que puse pepinillos en esa burger.

-Ese dinero saldrá de tu paga. -¡Espere!

-Vuelve al trabajo, tenemos pedidos pendientes.

-¡Necesito una cangreburger! -Esta vez lo haré bien.

Veamos. Pan, ketchup, mostaza...

¿Y los pepinillos? ¿Dónde están los pepinillos?

A ver, pan, mostaza, ketchup,...

...lechuga, mostaza, ketchup, ¿y la hamburguesa?

¿Dónde va la hamburguesa? Pan, ketchup, mostaza,...

...¿dónde está la hamburguesa? Aquí.

¡No! Bob, piensa. No es así.

Pan debajo, zapato, mostaza, cazo... ¡No! ¡Ay!

Señor Cangrejo, estoy tan confuso que no me acuerdo de nada.

-Tómate el resto del día libre. -¿Y quién hará...

...las burguers cangreburguers? -No te preocupes, está Calamardo.

-¿Qué? -Tiene razón, tengo que despejarme.

Era pan, hamburguesa, ketchup... ¡Ah!

¡La puerta! ¿Dónde está la puerta?

¡Señor Cangrejo, la puerta no está!

¡Oh!

Lo siento, señor Cangrejo,...

...eso de los pepinillos me tiene trastornado.

Será mejor que vaya a casa a descansar un poco.

¿Por dónde vivo?

¡Ah, claro! (RÍE)

No. Era pan, hamburguesa, pan... Veamos, era tomate, pepinillo, pan.

¡No! Pan, pan, zapato...

¡Estoy tan confuso!

Quizá dormir toda la noche ayude a despejarme la cabeza.

Era colchón, colchón, sábanas, almohada y después Bob Esponja...

¡Piensa, Esponja!

¡Ah, sí! Era colchón, Bob Esponja, colchón, sábanas y almohada.

Buenas noches, Gary.

Así no está bien.

Buenas noches, Gary.

Espera, así tampoco es.

No. No.

Negativo.

Vamos, hazlo bien.

Mal. Mal.

Mal. No. Así no.

¡No!

(Despertador)

Ya casi lo tenía.

El despertador... ¿Cómo se apaga esta cosa?

¡Piensa! ¡Piensa! ¡Piensa!

¡Gary!

-Las burguers ya están.

-¡Ha quemado mi burguer cangreburguer!

-Y también mis patatas.

-Ha quemado mi batido.

-¡No! ¡Vuelvan!

Tengo que hacer que vuelva Bob Esponja.

¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-Señor Cangrejo, hola, ¿es tal qué?

-¿Por qué hablas tan raro, hijo? -Yo bien nada agotes...

...por pepinillos. -Tonterías.

Pronto estarás haciendo cangreburguers como antes.

-No creo preparado estar para volver al trabajo.

-¿Estás bien, hijo?

Quizá no. Todo lo que hay que hacer es devolverte la confianza...

...en ti mismo. Así podrás hacer más dinero.

Quiero decir, más hamburguesas. -¿Hago como eso?

-Es como montar en bicicleta, nunca se olvida.

Yo te ayudaré.

Si vuelves a hacer una burguer cangreburguer,...

...tu vida volverá a la normalidad.

-Cangrejo señor, no sé si... -Tómate tu tiempo.

-¡No!

(RONCA)

-¡Ya lo tengo!

Ahora ya lo tengo todo claro. -¿Ah, sí?

-Sí. Me he dado cuenta de que no puedo hacerlo.

¡No puedo hacerlo, soy un fracaso! -No digas eso.

-¡No puedo hacer una burguer cangreburguer doble!

No puedo poner una hamburguesa sobre un pan con lechuga, queso,...

...cebolla, tomate, ketchup, mostaza, pepinillos y otro pan.

-Es el momento.

-¡Ha vuelto Bob Esponja!

(TODOS) -¡Sí, está aquí!

-He oído que ha vuelto Bob Esponja.

-Estoy aquí, Lubina.

-Pensé que te había hecho huir de la ciudad.

-Mi lugar es éste.

-Dame una normal. Y esta vez no te olvides de los pepinillos.

-No lo hice.

-No tiene pepinillos.

¿Lo veis?

Has vuelto a fracasar otra vez, Bob Esponja. (RÍE)

-¡Esperad un momento!

¡Mirad, ha estado escondiendo los pepinillos debajo de la lengua!

-Y los pepinillos de la última vez. -Y también las llaves de mi coche.

-¡Me voy!

-Tres hurras por el regreso de nuestro cocinero Bob Esponja.

¡Hip, hip! (TODOS) -¡Hurra!

-¡Hip, hip! (TODOS) -¡Hurra!

-¡Hip, hip! (TODOS) -¡Hurra!

-Y tres hurras por el cocinero que ocupó mi lugar...

...mientras yo no estaba.

¡Hip, hip! (TODOS) -¡Oh!

-¡Hip, hip! (TODOS) -¡Oh!

-¡Hip, hip! (TODOS) -¡Oh!

-¡Hip, hip! (TODOS) -¡Oh!

-¡Apestas!