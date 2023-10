"EL TRIDENTE TRAVIESO"

(TODOS) Escuchad, somos el coro griego

y vamos a narrar este relato épico de la estupidez.

(Música)

(TODOS) Contemplad a Neptuno, dios del mar,

con su poderoso tridente.

Un arma tan poderosa que nada escapa a su alcance.

Contemplad al cráter.

(RUGE)

(TODOS) -Un monstruo repugnante.

(Música tensión)

(GRITA) ¡Ah!

-¡Ah!

(TODOS) Contemplad a Neptuno triunfante.

Qué tipo tan fenomenal.

Contemplad a este pequeñajo y prestad atención

a los problemas que traerá al tridente.

¿Qué? Perdón.

(TODOS) ¿Lo veis?

(TODOS) ¡Comida, comida!

-¡Comida, comida!

Eh, todavía estaba leyéndolo.

Olvida ese estúpido cómic, aquí tenemos un problema.

¡No tenemos más burguer cangreburguer

y estos animales están intentando comernos a todos!

Eh, ¿quién es el responsable de esto?

Ponte a hacer burguer cangreburguer

antes de que nos convirtamos en el almuerzo.

Enseguida, señor Cangrejo.

PLENO

Uh, los complementos no están listos.

Ojalá la lechuga y el tomate se cortaran solos.

(Música suspense)

¡Adelante!

-Eso, córtame bien, amigo. -¡Ah, ah!

Creo que al final corté los complementos.

¡37 burguer cangreburguer, rápido!

¿37 burguer cangreburguers? ¿Tantas burguer cangreburguers?

¿Tiene mi espátula tres puntas?

(TODOS) ¡No!

Y eso no es una espátula.

¡Esas burguer cangreburguer rápido, Bob Esponja!

Ojalá las burguer cangreburguers pudieran servirse solas

para poder seguir cocinando.

(Música)

¡Bien!

-¡Bien!

(GRITAN)

Hombre, mi espátula nunca había hecho eso.

(HAMBURGUESAS) ¡Burguer cangreburguer!

¡Burguer cangreburguer! ¡Burguer cangreburguer!

(RÍEN)

(RÍE)

No sé cómo estás haciendo esto, pero sigue así.

La gente pagará lo que sea

por ver bailar a las burguer cangreburguers.

Mira qué monas son.

(Música)

Se nos acaban las burguer cangreburguers danzantes.

¡Rápido, chaval!

Veamos, bailad, vamos, bailad.

Estoy intentándolo, señor Cangrejo, estoy intentándolo.

¡Vamos, funciona!

(TODOS) Oh, la esponja ha enfurecido al tridente.

Se avecinan problemas.

Ay...

(Música suspense)

(GRUÑE)

(GRITAN)

(GRITAN)

¡No! ¡Esto va a costarme dinero!

Señor Cangrejo, ojalá no tuviera que preocuparse del dinero

en un momento así.

Tienes razón, chaval. ¡Toma esto, cógelo!

¡No puedo parar!

¿Qué me está pasando?

¿Qué está pasando aquí?

¿Eh? ¿Qué es esto?

Hombre, mi espátula es mágica.

(TODOS) Mágica, mágica, mágica.

¡Esto es genial!

Usaré esta espátula para ayudar a todo el mundo.

(Música triunfal)

(Música)

Dos para mí, por favor.

(LLORA)

¡Ah! ¡Te ayudaré, bebé!

(Música tensión)

(Música suave)

¿Qué te pasa, hierba? Quiero que crezcas, háblame.

(Música tensión)

-Haremos algo más que hablarte.

Veamos si te gusta que te sieguen. -¡Ah!

No hay problema que no pueda resolver

porque soy Bob Esponja, ¡emperador del mar!

(Música)

Largo de aquí, medusa pesada.

(TODOS) Vaya, echa el freno.

Solo Neptuno, el auténtico señor del mar,

puede controlar el tridente.

(RÍE)

-Le dije: "Zeus, o me subes el sueldo, o Neptuno se larga".

(RÍE)

¡Ah!

-Es ese, mamá, es ese el hombre que me pegó.

(LLORA)

-No llores, bebé, mamá se ocupará de esto.

(RUGE)

-¡Que comience la batalla! ¡Toma esto!

-¿Eh?

Solo admite limpieza en seco, monstruo.

-¿Eh?

(LEE) "Propiedad de Bob Esponja".

(RUGE)

(GRITA) -¡Ah!

Hola. Hola, Bob Esponja.

Hoy pareces muy reluciente.

Por supuesto,

porque soy Bob Esponja, emperador del mar.

(Música)

Oh...

¡No, mi helado!

¿Por qué el mundo está tan "llenisísimo" de dolor?

No temas, mi "mejorcicísimo" amigo, tendrás todo el helado

que seas capaz de comer.

(TODOS) No, vas a empeorarlo.

¡Hala! ¡Es el mejor día de mi vida!

No, el peor de mi vida.

(TODOS) ¿Lo ves?

Yo lo arreglaré.

¡Hurra!

¡Bu!

Creo que sé la forma de haceros felices a los dos.

(TODOS) Claro que no. ¿Es que aún no te has dado cuenta?

¿Un géiser de helado?

(Música)

¡Ay, qué frío!

No puedo comer nada.

Nunca había estado más desilusionado.

(Música tensión)

(Gritos)

Uh, quiero un...

El de deliciosa crema horrorosa.

¡Sálvanos, Bob Esponja, sálvanos! No, espera...

Ahora ya, vale.

¡Alto, helado! ¡Alto, helado!

(Música tensión)

(GRITAN)

¡No, lo he empeorado!

Patricio, lo he destrozado todo.

Oh, Bob Esponja, yo no diría eso.

¡Nuestro bebé!

-¡No volveré a segaros!

-¡Coged mi dinero!

Ay, Bob Esponja, lo has destrozado todo.

Ninguna esponja debería tener tanto poder.

(TODOS) Te lo dijimos.

No me ayudáis. Quizá yo pueda.

Creo que tengo algo tuyo. ¡Mi espátula!

Pero ¿qué es esto? ¡Eso es mi tridente!

Pues quédatelo, ya no lo quiero.

Alto, no he sido yo.

(TODOS) Demasiado tiempo alejado de su auténtico dueño,

el tridente se ha desbocado. -Qué bribón.

(RÍE)

Hombre, lo siento, perdón. ¡Está clavado!

(Música)

¡Haz que pare!

¡Ah!

(Música triunfal)

Has sido un tridente travieso.

Oh, no puedo seguir enfadado contigo.

Veamos si podemos arreglar todo esto.

(Música)

Devolvedme mi dinero.

(Música)

(TODOS) ¡Siéganos!

-Como ves, Bob Esponja,

tu espátula es tan poderosa como mi tridente.

¿De verdad? (RÍE) ¡Ja! Ni de lejos.

Pero es bastante buena. Gracias por sacarme de este lío.

Si hay alguna cosa que pueda hacer para ayudarte, dímelo.

Hay una cosa...

¡Ahí están!

-¡Ah!

¡A por ellos!

(GRITAN)