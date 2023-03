TRABAJO DE VERANO

(Timbre de la escuela) (TODOS) ¡Bien!

-Que tengáis unas buenas vacaciones de verano.

Os veo en septiembre.

Bueno, espero que no a todos.

Por fin les pierdo de vista. ¡Señora Puff!

-¿Dónde están mis llaves? ¡Señora Puff!

-Vamos. Tengo algo para usted.

-¡Ajá! ¡Señora Puff!

-¡Déjame en paz!

(NO ARRANCA BIEN EL COCHE) ¡Señora Puff!

(Motor del coche) -Tengo que salir de aquí como sea.

(SUSPIRA) ¡Menos mal!

¡Señora Puff! (GRITA) ¡Aaah!

¿Le puedo dar una nota?

-¿No entiendes las indirectas? ¡Ah!

¡Ayuda! -Bueno, claro que te ayudaré.

¡Ah!

¡Ah!

¡Señora Puff, no olvide leer mi nota!

-¿Por qué no desapare...? (GRITA) ¡Ah!

¡Aah!

(Golpe) ¡Pum!

¡Oh! Oh, no, otra vez no. Si mi agente de la condicional

se entera no habrá remedio.

(SOLLOZA) Esta vez me condenarán a cadena perpetua.

En buen lío está metida, sé de alguien que estaría

terriblemente avergonzada si la información llegase

a las autoridades. -Por favor,

no se lo diga a la policía.

Si me pillan seré pez muerta, haré lo que sea.

Me costará una fortuna arreglar esto.

Gracias a su... -¡Ah!

¡Ay de mí! Yo no tengo tanto dinero.

No se preocupe, llegaremos a un arreglo.

-¡Ah! ¿Me está proponiendo tener una cita?

Ah... Interesante, pero tengo otra idea.

Sorpresa, Bob Esponja, tienes una nueva compañera.

¡Señora Puff! -¡Ah!

Sustituirá a Calamardo mientras él está...

De vacaciones. ¿No es así, señora Puff?

-Sí, señor. Y trabajará gratis

hasta que Calamardo regrese, ¿verdad?

(TRISTE) -Sí.

Se me olvidó decirte que puedes tomarte todo el verano libre,

pásalo bien, adiós. Por poco.

Esto me parece muy misterioso.

Ah... Pero no es asunto mío, voy a trabajar

con mi señorita buena, la señora Puff, perdón.

¿Conserva mi nota? -Sí, claro que la tengo.

¿Y qué le parece?

(ENFADADA) -¿Qué me parece? Creo que la nota es...

Bueno, digamos que cambió mi vida.

Desde luego. ¿Podrías enseñarle a la señora Puff

las nuevas funciones bis a bis?

Porque a mí eso me importa menos que la baba de un caracol.

¡Muy bien! Voy a enseñarle el oficio, señora Puff.

Mire, es como si yo ahora fuese el profesor.

(RÍE)

Y voy a comenzar a enseñarle ya. -La virtud de la paciencia.

Comenzaremos con la importancia de la higiene en la cocina

o con la historia completa de la burguer Cangreburguer.

-¿Por qué no comenzamos con mis funciones principales?

¿Ansiosa de ponerse manos a la obra? Me gusta.

Repita conmigo:

Esta es mi caja, hay muchas iguales pero esta es la mía.

-Hay muchas iguales, pero esta es la mía.

Como el timón de un barco esta vieja máquina registradora

tiene carácter, cuando pulse la tecla total...

¿Qué está haciendo? -Nada.

¿No está tomando apuntes? Recuerde, las buenas notas...

(AMBOS) Dependen de unos buenos apuntes.

-Ya lo sé, Bob. Yo te enseñé esa frase.

No se preocupe, señora Puff, si quiere puedo prestarle

mi cuaderno. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! La tecla de total

está un poco atascada, así que tiene que pulsarla

con fuerza pero no demasiada.

¿Me entiende? -Fuerte pero no demasiado.

¡Eso es! Por ser tan aplicada le daré una pegatina.

UNA ESTUDIANTE ESTUPENDA

Si llega a 10 le daré una superpegatina.

¿Por qué no practicamos el servicio al cliente haciendo

una dramatización? Yo seré el cliente y usted

lo más amable y eficaz que pueda.

-Muy bien.

Buenos días, señora mía, una dama encantadora.

-Bonito disfraz, Bob Esponja. Con licencia, pero creo que conozco

a ese tal Bob Esponja. Me llamo Duque Pluma de Magdalena

y he accedido a su establecimiento

con la intención de procurarme mi almuerzo.

-Por supuesto, señor Pluma de Magdalena,

¿y qué le gustaría tomar hoy?

Señora Puff, soy yo, Bob Esponja, creo que la cosa iría mejor

si le llamara Duque.

-¿Quieres que te llame señor Duque?

Por supuesto. ¿De qué otra forma me llamaría si no?

Soy un Duque, si no le importa, me gustaría comer.

-Duque, ¿qué quiere tomar? Unos huevos con beicon.

-Muy bien, marchando una de huevos con beicon.

Soy Bob Esponja, informe al Duque

que aquí nos servimos huevos con beicon.

(GRUÑE) Esto es ridículo.

¿Podrías explicarme mis funciones y nada más, por favor?

¿Qué hace gritándole a mis clientes?

El Duque es uno de los clientes más fieles

y no necesito explicarle lo que ocurre cuando un cliente así

deja de venir, ¿verdad?

-Madre mía, mensaje recibido, señor cangrejo.

Espero que no vuelva a ocurrir, señora Puff.

Veo que está teniendo problemas para ponerse en marcha,

pero todo irá como la seda antes de que se de cuenta.

Aquí llega otro cliente, veamos si es capaz

de aplicar mis enseñanzas.

-Bienvenido al Crustáceo Crujiente, ¿puedo atenderle en algo?

¡Sí! -Una burguer Cangreburguer,

por favor. -Un dólar, por favor.

Gracias. Bien hecho, señora Puff,

solo queda pasarle la comanda al cocinero.

-¡Una burguer Cangreburguer! Pero, señora Puff.

-¿Qué? Creo que se le ha olvidado

entregar la comanda por escrito. Es la única forma garantizar

la máxima claridad. -Muy bien,

aquí la tienes, por escrito.

Una burguer Cangreburguer. Señora Puff.

-¿Ahora qué? No puedo comenzar

hasta que pulse el timbre.

Gracias. Aunque la próxima vez

un poco más suave.

-Este niño me tiene harta, maldito niño.

Oído, cocina. Muy bien hasta ahora, alumna.

Ahora entregamos al cliente su comida.

Deprisa, pero con cuidado, si yo fuera usted no iría por ahí.

El otro camino es más rápido.

¡Cuidado con el barril! -¡Te voy a dar barril! ¡Ah!

¡Aaah! Atención a los peatones.

(GRITA) -¡Ah!

(Golpe) ¡Pum!

El socavón. (GRITA) -¡Aaah!

¡Con precaución, señora Puff!

-¡Ah!

¡Acción evasiva!

-¡Aaah!

(GRITAN) ¡Aaah!

¡Ah!

(AMBOS) ¡Aaah!

Y la burguer Cangreburguer llega intacta.

Excelente, señora Puff, su primer cliente satisfecho,

aunque tendré que quitarle puntos por ese aterrizaje.

(GRITA) ¡Ah! Se acabó, no me importa.

(ENFADADA) Esto no merece la pena.

No soportaré humillaciones nunca más.

¡No olvide leer la nota!

(GRUÑE ENFADADA) -¡Aaah!

Por tu culpa estoy metida en este maldito lío.

¡Ah!

-¡No se mueva! ¿Qué tenemos aquí?

La señora Puff.

Vi lo que hizo.

-¿Ver...? ¿Verdad?

¿Lo ha visto? -Sí.

Por favor, se lo juro, no fue mi intención.

-Demasiado tarde para eso. Las pruebas están a la vista.

Tiró basura al suelo y acabará en las rocas solitaria.

-¿Tirar basura?

¡Ah!

Tiene toda la razón, agente.

(RÍE) Desde luego que lo hice, sin ninguna duda.

-Bueno, entonces queda usted arrestada.

-Estupendo, agente.

Lo que necesito una temporada en la Roca Solitaria.

-Eso dígaselo al juez, señora Puff.

(Risas de la señora Puff)

CÁRCEL DE FONDO DE BIKINI

-Me llevo un día aquí y me quedan otros 2528.

(RÍE) Casi siete años sin Bob Esponja.

(CONTENTA) Casi siete años.

-¡Levántese, Puff! El juez dice que tiene

que ir a la autoescuela.

-¡Ah! Vaya, una clase para conductores.

Es como lo que hacía antes pero afortunadamente sin él.

¡Maravilloso!

¡Buenos días, clase!

(GRITA) ¡Aah!

¡Esto tiene que ser una pesadilla!

¿Pero qué hace él aquí?

¿No leyó mi nota, señora Puff? La pegué aquí,

y la guardé por si acaso.

(LEE) Estimada señora Puff, estoy siguiendo sus pasos

y he conseguido trabajo de verano como profesor de autoescuela,

con cariño, Bob Esponja.

(GRITA) -¡Aaah!

¡Saquéenme de aquí!

(LLORA) No, no, no, no, no, no, no, no...

Ahora abramos nuestros manuales de conducción por el capítulo uno.