¿Estáis listos, chicos?

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

¡Más fuerte!

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

¡U!

# Él vive en la piña, debajo del mar.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# El mejor amigo que puedes tener.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# Igual que los peces, él puede flotar.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja! # -¿Listos?

(TODOS) # ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja ya llegó! #

¡Ja, ja, ja!

"TONTAINAS EN LA LUNA"

Atención, científicos scouts,

última comprobación de las provisiones.

Debemos estar preparados para nuestra acampada en La Luna.

¡Bob Esponja!

¡Seis latas de Bomba Efervescente!

¡Varita mágica!

Camiseta de tirantes de malla,

y espero mi pedido de Burgers Cangreburgers.

No es lo que tenía en mente cuando dije "provisiones".

¿Qué traes tú, Perla?

¡Oh, pompones, megáfono y animación!

(TODOS) ¡Ay!

Ay, ¿por qué siempre tienes que restregarme en la cara

que eres animadora?

¡Porque lo soy!

Scouts, meteos esto en la cabeza,

¡nos vamos a La Luna!

(TODOS) ¡Huy!

¡No, esa luna!

(TODOS) ¡Guau!

Calamarina, ¿tú qué trajiste?

¡Gafas, cómics y figuritas articuladas!

Ay, ¿se puede ser más sosa y empollona?

¡Yo sí puedo!

Guau.

Recordad, scouts, somos científicos, comportémonos como tales. ¿Eh?

¡Ciencia!

Ay...

¡Todo el mundo a bordo para el despegue!

¡Vamos, scouts, a bordo!

Aún no ha llegado el repartidor de Burger Cangreburgers.

La Luna está en una posición perfecta para el despegue.

Tenemos que irnos ya.

¡Hala!

(Llaman a la puerta)

¿Hola? ¡Un pedido!

Ay...

¿Alguien ha pedido una Burger Cangreburger?

"Me vuelves bellotas".

¡Puaj! Menuda panda de catetos.

¡Ay!

¡Lo retiro, pueden llegarme a gustar las canciones de trancones!

Quizá...

Ay... (TODOS) ¡Ay!

Lo siento, solo ha sido un pequeño petardazo.

La seguridad...

es lo primero.

Hombre...

Eh... ¿Va todo bien ahí detrás, Bob Esponja?

Gracias.

Tres, dos, uno.

¡Despegue! "ESTO ES UN LUNCH"

Oh, es verdad.

¡Despegue!

Ay, ay, ay.

¡Ay!

¡Ay!

Ay, ay, ay.

Ay, ay, ay.

¡Estoy muerto!

¡Ay, soy un fantasma!

¡Ay!

Atención, scouts, podéis moveros por la cabina.

¡Oh, estoy volando, estoy volando!

Ay.

El pulso de esta planta de cacahuetes

se mantiene constante a gravedad cero.

¡Nunca me había sentido tan ligera! ¡Ay!

"PELIGRO"

Tengo que arreglar esto.

Superchica articulada vuela

al rescate de Superperro,

mientras Superchico articulado

flota triste en un rincón.

"Oh, no me importa. ¡Oh, no, socorro!"

¡Ten cuidado, orca!

¡Ten cuidado tú, empollona!

(Música country)

Oh, solo puede haber una explicación:

¡he perdido la cabeza!

Tantos años trabajando en el Crustáceo Crujiente

me ha hecho perder todos los tornillos. Ay.

Volverse loco es un alivio.

Ya ha desaparecido todo mi estrés.

¡Ay, ay, ay!

¡Ay, mi estrés ha vuelto!

¡Oh, tenemos basura espacial!

¡Todo el mundo a sus asientos!

¡Bandejas en posición vertical!

¡Cabeza entre las rodillas, vuestras mamás no podrán salvaros!

¡Ay, ay, ay!

(TODOS) ¡Eso! ¡Bravo!

¡Buen golpe!

Tenemos que atravesar unos cuantos cinturones de asteroides más.

Preparaos para el Cinturón Frío.

(TARAREA)

A continuación, el Cinturón Caliente.

Burguercinturón.

¡Ay!

¡Oh, vamos a atravesar el Cinturón de Radiación!

¡Eso podría provocar mutaciones!

¡Cubríos con las mantas de plomo!

¿Mutaciones?

¡Tengo que proteger mi bello rostro!

"MANTA DE PLOMO"

¡Ay!

¿Eh?

(RÍE)

¡Por Neptuno, estoy volviendo a la pubertad!

Atención, scouts, ya estamos a salvo.

Veamos a ver dónde estamos.

Cráteres, cráteres...

¡Eh, un ojo gigante!

Estoy más liada que una abeja en un césped artificial.

(RÍE)

¡Bob Esponja!

¡Mirad, aquí dentro hay una pequeña ardillita!

¿Cómo te metiste ahí, bolita de pelusa?

Quiero a mi amigo,

pero si su cerebro fuera dinamita, no me importaría.

Ay, ay, ay...

¡Hemos parado! ¡Se acabó todo!

¡He vuelto a casa!

¡Un momento! Eso de ahí es La Tierra.

Y eso de allí abajo es La Luna. Ay...

La cúpula del árbol ha venido volando hasta aquí.

¡Ay, por Neptuno, estoy cayendo!

Espera, si recuerdo bien

de la clase de Ciencias en el instituto,

en La Luna peso mucho menos que en La Tierra.

Lo que significa que no me haré daño cuando caiga.

Ay, ay...

(TARAREA)

Ay, ay, ay.

Ay, ay, ay.

¡Gambas!

¿Dónde estoy ahora?

Quizá sea esta la salida.

¡Ay!

Quizá sea esta.

¿Estáis para unas bellotas, catetos?

(PÚBLICO) ¡Sí!

¡Ay!

A la tercera va la vencida.

Un pequeño paso para una ardilla...

¡Guau!

(TODOS) ¡Ay!

Y un gran salto para la "esponjeidad".

(TODOS) (GRITAN)

Atención, scouts espaciales, todo el mundo tiene una tarea.

Perla, tú medirás la gravedad de La Luna.

# Ra, ra, lunita, vencerá. #

Calamarina, tú recogerás rocas lunares.

¡En un periquete, señorita exploraArenita!

¡Gravedad!

Bob Esponja, tú puedes buscar vida inteligente.

¡A la orden!

Sabes cómo reconocer vida inteligente, ¿verdad?

Por supuesto, abrirles las cabezas para ver si tienen cerebro.

Si encuentras algo, di: # tu tu. #

Yo estudiaré los efectos gravitatorios de La Luna

en mis bellotas.

# ¡Yo soy la una, tú eres la dos,

# te venceré y te arrastraré! #

¡No hay nadie que arrastre a Calamarina!

¡Fallaste! (RÍE)

¡Ay!

¡Ciencia, sí!

Bueno, quizá esta vez La Luna no esté tan mal.

Al fin y al cabo, Bob Esponja

está a más de 383 000 kilómetros de distancia.

¡Ay!

Esta luna...

¡es zona libre de Bob Esponja!

¡Y aquí yo soy el hombre de La Luna!

¿Alguien ha dicho "hombre en La Luna"?

¿Hola?

¿Vida inteligente?

¿Alguien medio listo?

¡Me conformo con sentido común!

Oh, huellas inteligentes.

¡Yuju, la encontré, la encontré!

¿Qué has encontrado Bob Espacial?

Vida inteligente.

No sé si creerte, si fuera inteligente,

se habría comido esta Burger Cangreburger.

Hablando de comer...

Tienes razón, es la hora del almuerzo.

¿Te importa traer el almuerzo que he cocinado?

¡Enseguida, Bob Almuerzo!

¡Pulsa el botón que dice "Almuerzo"!

# Ni Bob Esponja por aquí ni Bob Esponja por allí.

# Ni Bob Esponja por aquí ni Bob Esponja por allí.

# Ni Bob Esponja por aquí ni Bob Esponja... #

¡Guau! El lado oscuro de La Luna.

¿Bob Esponja? ¿Estás aquí?

¡No hay ningún Bob Esponja!

Tengo una extraña sensación que se apodera de mí.

¿Podría ser que soy... feliz?

Almuerzo, almuerzo, ¿dónde está?

¡Ah, ahí está!

(ALTAVOCES) (HOMBRE) "¡Listos para el despegue!"

¡No, despegue no! ¡Almuerzo!

(Música de tensión)

¡Ay! ¿Qué está pasando?

¿Cómo voy a saberlo?

¡Esperad aquí!

¿Eh? ¿Bob Esponja?

¡Bob Esponja!

¡Arenita! ¡Hola, chica!

Estoy corriendo, volviendo a casa.

Se me olvidaron mis gafas de cerca.

No importa, Bob Esponja, la culpa es mía

por poner los botones de "Almuerzo" y "Despegue" tan cerca.

¡Oh, no, La Luna ha salido de su órbita habitual!

¡Podría tener efectos desastrosos para las mareas terrestres!

Hoy el agua está un poco seca.

El último despegue nos ha dejado

sin combustible. (HOMBRE) (RÍE)

Qué raro.

¡Siento mucho que seas animadora!

¡Y yo que seas una empollona!

(AMBAS) ¡No quería decirlo así!

Oh, abrazos lunares, hacedme sitio.

Vamos, Arenita, únete a nosotros.

Tranquilos, scouts, solo tenemos que ver la forma

de regresar a La Tierra.

Arenita, hemos oído unas risas extrañas

que vienen de...

¡ahí!

(HOMBRE) (RÍE) (TODOS) ¡Ay!

¡Calamardo!

¿Eres el hombre de La Luna?

¿Bob Esponja? Como no...

Y por qué no.

¿Bob Esponja?

Debería haberme imaginado que tenías algo que ver con esto.

¡Papi Noel!

Bueno, como dice el refrán: donde va Bob Esponja...

Lo sé, "los problemas le acompañan".

Iba a decir "la risa le acompaña".

Señor Noel, ¿qué hace usted en la cara oculta?

La cara oculta de La Luna

es el único lugar lo bastante oscuro para que pueda dormir algo.

Estaba durmiendo como un bebé.

Y estaba en medio de un sueño con fruta escarchada,

cuando este travieso se estampa contra mi trineo

y me despierta.

Creo que voy a quedarme sin regalos de Navidad... otra vez.

¡Noche de Paz, Bob Esponja!

¿Has encogido La Tierra?

Buena pregunta, señor.

En realidad estamos más lejos de La Tierra.

Si no nos hubiéramos quedado sin combustible,

habríamos devuelto La Luna a su órbita normal.

Una explosión controlada podría devolver La Luna a su sitio.

¡Qué lista eres! ¿Y cómo hacemos eso?

¡Con la Bomba Efervescente!

"Una explosión de burbujas en cada lata".

¡Yija! ¡Vivan mis scouts científicos!

Imposible, La Luna pesa demasiado.

Creo que algunos niños

van a necesitar unos cerebros para Navidad. (RÍE)

¡Perfecto!

¡Tenemos que esperar una racha de viento!

Un hecho científico interesante,

en La Luna no hay atmósfera, así que tampoco hay viento.

¿Y si empujamos La Luna para que vuelva a su sitio?

Todos deberíais ser monstruos marinos,

porque cantáis más que las sirenas.

¿Lo entendéis? ¡Sirenas!

¡Papá Noel, deberías hacer algo más que reírte de nosotros!

¡Podrías hurgar en ese saco de juguetes

y encontrar algo para ayudarnos!

¡Es que estoy pasándomelo en grande!

Tienes razón, estoy siendo travieso, no bueno.

¿Todo el mundo tiene puesto el cinturón?

¡Todos, Papá Noel! ¿Pero por qué Bob Esponja está contigo?

Eso, ¿por qué estoy contigo? No es que no sea un placer.

Te quiero cerca, para no perderte de vista.

¡Eres un peligro!

¡Ay!

Primero moveré el cohete para ponerlo a salvo.

Bob Esponja, dame esa caja sorpresa.

¡Caja sorpresa!

¡Déjame probar!

Ten cuidado, no le des demasiada cuerda.

Pero tiene que ser tan fuerte como para mover La Luna. (TARAREA)

¡La has roto! ¡Y era la última que tenía!

Espera, creo que oigo la última nota intentando salir.

¡Vamos, muñeco, tú puedes! ¡Yo creo en ti!

¡Ay!

¿Qué ha pasado?

Perdón, la culpa es mía.

Oh, perdone, lo siento.

¡Ay!

Jo... Jo... Jo.

¿"Jo, jo, jo"?

La hemos liado.

¡Ah!

Papá Noel, ¿tienes pistolas de agua en tu saco?

Sí, el saco está repleto de ellas.

¡Escucha, Papá Noel, dispárame! ¡Ya lo entiendo!

¡Oh, sigue disparando!

(Música de acción)

Lo restos de la Bomba Efervescente son un combustible estupendo,

scout científica Calamarina.

¡Sí, el cohete nos ha lanzado de un eructo!

¡Caramba! ¿Te importaría enseñarme cosas de empollona científica?

Claro, si tú me enseñas

algunos pasos de animadora cabezahueca.

¿Quieres unirte a los scouts científicos, Calamardo?

¡No, gracias! La ciencia es una locura

y está llena de lunáticos.

Hablando de lunas, no sé cómo estará mi amigo Bob Esponja.

¡Buenas noches, Tierra!

Hala, se me ve el trasero.

Hola, señora, está bellísima a la luz de la luna.

¡Hola, señor! Le veo la calva.

No os alarméis, solo estaré aquí hasta diciembre,

cuando Papá Noel os traiga a todos una luna nueva por Navidad.

Perdón, os he estropeado la sorpresa, ¿verdad?

¡No importa! ¡Feliz Navidad adelantada!

¡Jo, jo, jo! ¡Eres un peligro!