Tienen los cordones desatados

-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -Sí, Capitán.

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, Capitán!

-¡Oh!

Él vive en la piña debajo el mar. (TODOS) -¡Bob Esponja!

-Su cuerpo absorbe sin más. (TODOS) -¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -¡Bob Esponja!

-Igual que los peces, él flota. (TODOS) -¡Bob Esponja!

-¿Listos? (TODOS) -¡Bob Esponja!

(TODOS) -¡Bob Esponja!

(TODOS) -¡Bob Esponja! -¡Bob Esponja ya llegó!

TIENES LOS CORDONES DESATADOS

(MAÚLLA) -Ya, Gary.

Estaba buscando el canal de deportes, Gary.

(Puerta)

Adelante.

-Bob Esponja, ¿quieres ver mis zapatos nuevos?

-Son fantásticos, Patricio. Veamos cómo te quedan en los pies.

-¿No prefieres verlos en las manos? -Muy bien. Y también podemos...

...llevar guantes en los pies y sombrero en el trasero.

-Tengo que hacerte una confesión.

No sé atarme los cordones.

(RÍE) -¿Sabes la suerte que tienes de tener un amigo como yo?

-Sí. -Mira, ¿has visto alguna vez...

...una lazada más perfecta que ésta?

-Probablemente no. -Aprendí cuando era un niño...

...y estoy deseando enseñarte lo que sé. Siéntate allí...

...y deja que un profesional te enseñe cómo se hace.

Presta mucha atención, Patricio. Empezamos cogiendo un cordón...

...con cada mano y después...

haces una... especie de...

-¿Estás seguro de que sabes?

-Para atar cordones hace falta paz y tranquilidad. ¿Por dónde iba?

-Aún tienes los cordones desatados. -Supongo que no quieres...

...que te enseñe. -Lo siento.

No volveré a interrumpirte. -¡Ya lo tengo! La primera regla...

...para atarse los cordones es empezar por el pie derecho.

Empieza oficialmente la lección.

(RÍE)

Esto no está bien. (RÍE)

Esto no está bien.

-No. -Dejemos ya de hacer el tonto.

Ya lo tengo.

(RÍE) -¿Qué ha sido eso? ¿Estás bien?

-¿No llegas tarde a algo? -¡Sí!

Tendremos que dejar la lección para después. Adiós.

-No me puedo creer que se me haya olvidado cómo atarme los zapatos.

Llevan atados desde que tengo conciencia.

¡Me acordaré después de un sueño reparador!

(Gallo)

(RONCA)

(Despertador)

¡Ah!

No importa, ya me acordaré antes o después.

¡Atención, estoy listo!

¡Estoy lis...! ¡Estoy lis...!

¡Estoy lis...! ¡Estoy lis...!

¡Estoy lis...! ¡Estoy lis...!

¡Estoy lis...! ¡Estoy...!

¡Estoy...! ¡Estoy...!

¡Estoy lis...! ¡Estoy lis...!

¡Estoy lis...! ¡Estoy lis...!

-Hola, Bob Esponja.

-No puedo permitir que Patricio vea que no me he atado los cordones.

-Bob Esponja, estás más bajito, ¿te has puesto a dieta?

-Una esponja tiene que mirar por su aspecto. Tengo que trabajar.

¡Ay!

¡Oh, Percebe, quizá debería quedarme aquí tumbado!

-¡Esas burgers no se van a hacer solas, Bob Esponja!

-Tiene razón. Tengo que hacer burger Cangreburgers...

...con cordones o sin ellos.

Ahora no tengo que moverme de este sitio.

¡Una burger perfecta!

-¡Muy bien, Bob Esponja, pásamela!

¿Y bien?

-Calamardo, tengo una idea, ¿qué tal si vienes tú a por ella?

-Bob Esponja, es una idea genial, y quizá también podría hacer...

...las Cangreburgers, fregar, llevar pantalones cuadrados...

...y vivir en una piña mientras tú esperas en la cola del paro.

-¡No! -¡Entonces trae esa Cangreburger!

-Vale, Calamardo.

Ya voy. Ya voy.

Te llevaré la Cangreburger. ¡Allá va la Cangreburger!

No hay problema.

Voy a llevar la burger Cangreburger a Calamardo.

Muy bien, Calamardo, te voy a dar la Cangreburger...

...para que se la pueda comer el cliente hambriento.

Cuando te la dé a ti, tú se la darás al cliente.

-Bob Esponja, ¡estoy aquí, muévete ahora mismo!

-Vale. Ahora muevo lentamente la pierna justo...

¡Aquí!

-¡Bob Esponja! -Lo siento, Calamardo.

(HABLA DE FORMA INCOMPRENSIBLE) -Haré otra.

-Bob Esponja... -Espera que...

¡Un momento!

Vale. Calamardo...

-¿Qué es lo que pasa?

(ERUCTA)

-Se me acaba de parar el corazón.

(HABLAN A LA VEZ)

Es culpa... (ERUCTA)

...de Bob Esponja.

Es culpa de Bob Esponja. Es culpa de Bob Esponja.

-He fracasado.

Mi carrera ha terminado.

Lo siento, espátula.

Lo siento, sombrero.

Lo siento, suelo.

Lo siento, Cangreburger.

(LLORA)

-Veamos, una palabra de seis letras para felicidad, dinero.

-Es el peor servicio que he visto en mi vida. Vámonos a Cubo de Cebo.

(TODOS) -Sí. -¡Esperen! ¡No se vayan!

-Sí, definitivamente nos vamos.

-¡Esperen!

Mi dinero está saliendo por esa puerta.

¿Qué significa esto? -Es culpa de Bob Esponja.

-¡Bob Esponja, sal de ahí!

Más.

Más.

¡Sal del todo, chico!

¿Qué es lo que pasa, Bob Esponja? Debería matarte por esto.

-Lo siento, señor Cangrejo, es sólo que...

Que... -¿Sí?

-Que... Yo... Yo... Yo... Yo...

-Sí... Sí... -Yo... Yo... Yo...

-¡Dilo ya, chico! ¿Qué pasa? -No sé atar los cordones.

-¿Eso es todo? -¿Me enseñará cómo se hace?

-Yo no llevo zapatos.

-¿Podrías enseñarme a atar los cordones?

-Aletas. -¿Y tú? ¿Podrías enseñarme?

-Lo haría, pero soy una anguila.

-¿Podría alguien enseñarme a atarme los cordones?

¿Podrías tú, tú o tú enseñarme a hacer un nudo?

¿Podrías enseñarme a hacer un nudo?

Enséñame a atarme los zapatos.

¿Podrías enseñarme a atarme los zapatos?

-Sólo soy el cuadro de una cabeza.

-¿Nadie sabe cómo hacer un nudo? (GRITA)

(Risas)

-¿Alguien ha dicho nudo? -Yo.

-Así que quieres hacer nudos, ¿eh?

Bueno, ¿quieres? -Sí, por favor,

señor holandés errante. -Pues has acudido al fantasma...

...errante adecuado. Estás viendo al ganador del concurso de nudos...

...de los últimos 3.000 años. -¡Hurra!

-Deja de jugar. Y deja de mirarme con esos ojos enormes.

Ahora, apártate y observa. (RÍE)

Atento, chico. Aquí tienes.

El nudo lazo.

El nudo de diamante doble.

El nudo cuadrado.

La constrictor.

El nudo intestino.

El nudo almohada.

El nudo mariposa.

Espera. Hay más. La cadena del mono.

El puño del mono.

El mono. (EL MONO CHILLA)

-Es un nudo de lazada; conocido también como el nudo de popa.

(RÍE) -¡Vaya! Son fantásticos, señor holandés errante.

¿Ahora podría enseñarme a atarme los zapatos?

(RÍE)

-No sé cómo atar zapatos. Hace 5.000 años que no llevo zapatos.

Pero, a veces, me gusta llevar este calcetín en mi cola de fantasma.

(RÍE)

(GARY MAÚLLA) -Ahora no, Gary.

No estoy de humor, Gary. (MAÚLLA)

-Déjame en paz, con mis cordones desatados, Gary.

Vale, Gary. Ya tienes toda mi atención.

(MAÚLLA) -¡Gary!

¡Sabes atar cordones!

¡Almejas saltarinas! ¿Cómo has aprendido a hacer eso?

(Música)

Si un nudo quieres hacer,

es muy fácil de entender.

Siéntate y dime qué ves. ¿Qué ves?

Un lazo en los cordones has de hacer.

Que se crucen al revés y nudos tendrás y son...

...al ritmo de esta canción. Y hay que girar, ya verás,

del cordón hay que tirar. Así sabrás... siempre atar...

...tus cordones sin parar. Y nudos tendrás y son...

...al ritmo de esta canción.

Y nudos tendrás y son al ritmo de esta canción.

EL DÍA LIBRE DE CALAMARDO

"Oh, la maravillosa primavera.

Una época de diversión y regocijo para la mayoría,

pero no para este pobre vago."

-¡Qué día tan bonito! Y aquí estoy yo,

atrapado en esta prisión de alto colesterol.

(SUSPIRA) Los domingos nunca viene nadie.

¿Por qué no puede el señor Cangrejo dejar que nos vayamos a casa?

(Timbre)

Bob Esponja, ¡deja de tocar esto! -Sólo la estaba probando.

-Tocaré yo cuando haya un pedido, pero...

¡no hay clientes! No ha habido ni uno en todo el día...

...y no lo va a haber.

-¡Una Cangreburger! ¡Marchando! -¡No!

-Eso suena como si mi dinero se estuviera cayendo.

¿Qué está pasando aquí? ¡Mis pequeñas...! ¡Apártate, bárbaro!

¿Ves lo que has hecho? Mi bonito y limpio dinero, ¡sucio!

Yo me encargaré de vosotras. Dejad que papi os limpie.

¡Despejad el camino! ¡Oh, no! No lloréis más, pequeñas.

-¿Qué ocurre, señor Cangrejo?

-¡Mi moneda!

(SUSPIRA)

¡No!

¡Ya te tengo! ¿Qué es lo que...? ¡Estoy enganchado!

Ayúdame, Bob Esponja. -Tendrá que soltar la moneda.

-Se me ocurren 10 buenas razones para nunca soltar una moneda.

Tiene que haber otra manera. ¡Cógeme del trasero y tira!

¡Ah! ¡Mis brazos! -¡Oh, no! Otra vez, no.

-Esperen. Calamardo, te dejo al mando de todo hasta que vuelva.

-Puede contar conmigo, señor.

Cuídese y recupérese pronto. Pensaremos en usted.

Hacen falta más músculos para fruncir el ceño que para sonreír.

Bien. Bob Esponja. Hablemos claro.

Mi primer acto oficial como nuevo gerente es ascenderte.

-¿En serio? -Te encargarás...

...de la caja registradora. -¿La caja registradora? ¡Guau!

¿Quién trabajará en la cocina? -Tú. Es parte del ascenso...

...del que te hablaba. Ahora llevarás dos gorros,

tomarás los pedidos y... también los harás.

-Oh... Es el mejor día de mi vida. -El mío también.

-Espera. Si yo me encargo de todo, ¿qué vas a hacer tú?

-Tengo unos recados de jefe muy importantes. ¡Hasta luego!

-¡Calamardo! -¿Qué?

-Has olvidado a enseñarme a utilizar la caja registradora.

-Aprietas el botón y metes el dinero dentro. Te quedas solo.

-No me puedo creer que esto esté sucediendo.

Hoy empiezo a vivir. -Bien, Calamardo,

esta vez sí que te has superado. Un hermoso día para relajarse...

...y mimarse. ¡Y con paga! Creo que me siento un poco mal...

...por el pobre Bob Esponja, allí solo. Se me pasará.

Probablemente esté delante de la caja,...

...con esa estúpida sonrisa que tiene en su cara.

-Hola, Bob Esponja. -Hola, Patricio.

-¿Podrías darme cambio de un cuarto de dólar?

-No hay problema.

Aquí tienes. -Gracias.

-¡Ah! ¡Se me olvidó decirle cómo dar el cambio! ¡Bob Esponja!

-Hola, Calamardo, ¿ya has terminado con esos recados?

-No, sólo recordé que tenía que cambiar un dólar.

¿Tienes cambio? -¿Quieres 4 cuartos de dólar...

...o 10 centavos o 20 de 5 o 100 centavos o un cuarto,

3 de 10, 7 de 5 y 10 centavos? O si me das un billete de 5 dólares...

-De acuerdo, adiós.

Esto es genial, mi día libre. Sin preocupaciones, sólo relax.

Soy el jefe, me lo merezco.

(PIENSA) "Todo irá bien, de todos modos no habrá ningún cliente.

Probablemente esté allí aburrido. ¿Bob Esponja aburrido?"

-Me estoy aburriendo.

(RONCA)

(SOPLA)

-¿Qué es lo que hago? Estoy malgastando un valioso tiempo...

...de descanso. ¿Qué posibilidades hay? ¿Bob Esponja incendiando...

...al Krustáceo Krujiente? (RÍE)

-¿En qué puedo ayudarle? -Soy yo, burro.

-Ah, hola, Calamardo. ¿Cómo van esos recados?

-¿Qué significa eso? Estoy muy ocupado.

-Seguro que sí. -No me gusta tu tono.

-Estoy seguro que sí. ¿Qué tal así?

-Tú haz sólo tu trabajo. -A sus órdenes, señor tentáculos.

No hay duda de por qué el señor Cangrejo le dejó al mando.

-Debo relajarme.

Mírate, estás perdiendo tu brillo azul.

Deja de preocuparte tanto. Ahora repite conmigo:

"No volverás al Krustáceo Krujiente".

-Destruiré el Krustáceo Krujiente.

-¡Ah!

¡Bob Esponja! -¿Has terminado?

-No, ya está, se acabó. No importa que malignas fantasías...

...pasen por mi mente, no volveré a ese restaurante.

-¿Has terminado con esos recados?

¿Has terminado con esos recados?

¿Has terminado con esos recados?

¿Has terminado con esos recados?

¿Has terminado con esos recados?

¿Has terminado?

Recados, recados, recados.

¿Has terminado con esos recados?

¿Has terminado con esos recados?

-¡No he terminado esos recados y no lo haré nunca!

¡Así que deja de controlarme! Ya sé lo que pretendes.

Obligarme a volver aquí cada vez que la lías.

-Pero yo no... -Quizá no la hayas liado,

pero lo harás y cuando lo hagas yo estaré ahí.

Estaré ahí. (RÍE)

-Vaya, desde luego Calamardo trabaja duro.

Hace que me sienta orgulloso de llevar estos gorros.

-Ya está, ahora tendré que quedarme aquí y disfrutar.

No pensaré en ya sabéis quién, ya sabéis dónde haciendo no sé qué.

(RÍE) Voy a relajarme. Dejemos que comience.

Dejemos que comience el día libre de...

Calamardo. "¡Ah!"

¿Qué ha sido eso?

Es Bob Esponja, está espiándome para ver si es verdad...

...que estoy haciendo recados. Pero ha dejado su puesto...

...y por fin le he cogido liándola. Eh, Bob Esponja.

Pero es una rama.

Aquí está el pato de goma que el señor Cangrejo quería que comprara.

¡Te tengo! El señor Cangrejo descubrirá que eres...

...un artículo de tocador. Calamardo, te estás desquiciando.

Cálmate. Si me dejo llevar, terminaré corriendo...

...hacia el Krustáceo Krujiente yendo hacia ese dolor de cabeza...

...amarillo que me dirá... -Hola, Calamardo.

¿Has terminado con esos recados? -¡Eh!

Sé que estás aquí.

¡Ah! Ha vuelto al Krustáceo Krujiente.

Le cogeré allí.

Ya te tengo, Bob Esponja.

-Eh, póngase algo de ropa. -¡La verdad se sabrá!

-¡Adelante, Calamardo! -Bien, señor Cangrejo, descanse...

...y si algo no va bien vuelva. -Gracias, doctor.

-¡Bob Esponja, no puedes vencerme!

¡Te cogí! No pensabas que sabría que eras una rama...

...o una taza de mi cuarto de baño. Y después estuviste en mi bañera.

Y yo... Y después nadas hasta el desagüe...

...y llegaste antes que yo al restaurante...

...Krustáceo Krujiente. Yo creía que tú estabas...

-¿Significa eso que...? -Sí, Bob Esponja,

he terminado con esos recados. Supongo que quiero recuperar...

...mi puesto detrás de la caja. De verdad que sí, Bob Esponja.

-Entonces quizá quieras ponerte esto.

Eh, Calamardo, olvidamos cambiar...

...el cartel de cerrado a abierto.

Casi podíamos habernos tomado el día libre.