¿Estáis listos, chicos! Todos: ¡Sí, capitán!

¡Más fuerteee! Todos: ¡Sí, capitán!

¡Uuuuh!

Él vive en la piña debajo del mar. ¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

¡Bob Esponja! El mejor amigo que puedas tener.

¡Bob Esponja! Igual que los peces

él puede flotar. ¡Bob Esponja!

¿Listos? ¡Bob Esponja, Bob Esponja,

Bob Esponja!

¡Bob Espoooonjaaa ya llegó!

¡Jajajajaja!

"Tiburones contra ventosas".

Lalalalala...

Lara...

Quizá podría poner un poco de música par que mi trabajo sea aún

más divertido. ¡La encontré!

¡Ay!

Jefe, dice cerrado, pero "deslice el dinero debajo de la puerta

si le apetece". -Gracias, profesor Luny.

¡Una sorpresa... Sé leer! -¡Vaya, tío!

-Tenía muchas ganas de hincarle el diente a algo.

¡Eh, ahí dentro hay alguien!

¡Mirad cómo se mueve ese chico!

¡Qué potencia! -¡Qué fuerza!

-¿Y qué hay para cenar? -¡Tranqui; ese chico es

un fuera de serie! Tenemos que conseguir

que se una a la banda.

¡Acabo de fregar el suelo contigo!

¡Jajajajaja!

¡Aaah! Adiós crustáceo crujiente.

Ñañañañaaa... ¡Alto ahí, fiera!

Me llamo Cara Tiburón. No dejes que los dientes te intimiden

¡Hola Cara Tiburón, me llamo Bob Esponja.

Hola, Bob Esponja. No eres tan cuadrado como pareces.

Eres un pedazo de porífero.

¿Seguro? Gracias señor Cara Tiburón. ¿Quiénes son sus amigos?

Permíteme presentarte a mis colegas.

Mi mano derecha, Lony. -¡Eh, qué pasa?

Y suave como un pepino de mar... ¡Rony!

-¿Qué pasa contigo?

Y el tarambana de mi hermano; ¡el único e insuperable

Donny! -¿Qué pada contigo amigo?

¡Buaaa!

Y somos... Todos: ¡Los tiburones!

¡Uh, que bordado más bonito! Verás...

Te hemos visto moverte ahí dentro, chaval, y tengo que decirte

que tienes cualidades, esponjo. -Sí, cualidades.

Nos vendría bien un colega como tú en la banda;

desde que perdimos a Johnny... -¡Johnny!

¡Johnny nooo! -¡Johnny!

¡Noooo!

-¡Johnny, nooo! Silencio.

Escucha, tenemos un boquete en nuestra banda

y necesitamos a alguien para rellenarlo. ¿Te gustaría unirte

a los tiburones? ¿Tendré una chaqueta?

¡Claro que sí" ¡Oooh! ¡Bien!

Quiero decir tope, nuevos amigos.

Larguémonos de este garito y arrasemos el vecindario.

¡Son los tiburones! Todas: ¡Aaaah!

¡Oh!, ¿estarán bien? ¡Bah! No te preocupes de esas chatis.

Es una pérdida de tiempo. Ya. Pe... pero...

¿y si se han hecho daño? Te he dicho que no te preocupes.

¡Pero sigues preocupado! -Tranqui, esponja.

-¿Es que no te fías de nosotros? Supongo que sí.

¡Por favor, llevaos lo que queráis; lleváoslo todo, lleváoslo todo!

Ese tío parece tenernos mucho miedo.

Ese tío es un pánfilo.

-Oye, Bob Esponja, no te pongas en plan bebé.

¡Buaaa! ¿Quién es un bebé?

¡Alto ahí! No podéis volver a entrar aquí.

-¡Vamos, no fastidies! -Prácticamente esto es nuestro.

No después de lo que hicisteis la última vez;

¡destrozasteis el garito! Ahora es una zona libre de tiburones.

-Vaya panda de memos. -Sí.

-¿Qué vamos a hacer Cara Tiburón? Los tiburones no podemos consentirlo.

Todos: ¡Eso, eso! Quizás sea mejor que nos vayamos.

El mar está repleto de discotecas.

¡Para el carro! Este sitio es nuestro, Bob Esponja.

¡Eh? Los... ventosas.

¿Los qué!

Son nuestros rivales.

Todos: ¡Los ventosas! -Ventosas.

Tiburones. -Ventosas.

Tiburones. -Ventosas.

Vento...

¡La poli! ¡Uuuh!

Quietos ahí, chavales. Acabad con este disparate ahora mismo

-¡Vosotros, ventosas, largaos de aquí!

¡Esto no se queda así!

-Nos vemos en el duelo, medusillas. ¡Jajajajaja!

¡Aquí estaremos, y no somos medusillas!

-No tan rápido, chico. No va a haber ningún duelo.

Sabéis que este es nuestro territorio -¡Fuera de nuestro territorio!

¡Es la última advertencia!

Policía, siempre echándonos el aliento en las agallas.

Me alegra que todo se haya aclarado. Tienes razón, Bob Esponja.

¡Tenemos que prepararnos para el duelo!

¿Es que no lo has oído? El amable agente dijo que no habrá duelo.

Olvida a los polis. ¡Tenemos que acabar con los ventosas!

Y lo haremos porque te tenemos a nuestro lado, chavalín.

Yo no soy muy aficionado a los duelos.

Pensé que eras uno de los nuestros. -¡Eso, un tiburón!

Me dejé llevar por el momento. Solo me encanta hacer amigos.

¡No... te escurras como una gamba!

El duelo es el parque infantil. ¡Esta noche...

te veremos allí ¿verdad! Claro.

Allí nos veremos. Adiós... tiburones.

No nos decepciones chaval.

¡Un duelo! ¡No puedo luchar en un duelo!

Tendré que entrar en el programa de testigos protegidos.

Tendré que dejar el trabajo en "El crustáceo crujiente";

Nunca más le daré la vuelta a una suculenta "cangre burguer".

¡Eh, qué es esto? "Esponjo, colega; hemos estado en tu cueva

y se nos ocurrió llevarnos a tu amada mascota "Gary".

Si quieres volver a verlo más te vale arrastrar

tu poroso furgón de cola hasta el duelo. Atentamente,

Cara Tiburón y los otros tiburones". ¡Garyyy!

¡Tengo que salvar a Gary, tengo que ir al duelo!

Tengo que prepararme para luchar.

(Grasa de la burguer candyburguer)

¡Aaah!

Estoy listo.

Estoy listo, estoy listo...

¡Estoooy listo! ¡Atrás ventosas,

no me obliguéis a haceros daño! Todos: ¡Eh?

¡Bob Esponja!, ¿qué estás haciendo aquí?

¡Calamardo! ¡Oh, no! Me uní a estos pandilleros por error

y tengo que luchar en un duelo porque tengo que salvar a Gary

y no quiero entrar en el programa de testigos protegidos.

¡Pero no puedo pelearme contigo! ¿De qué estás hablando,

cerebro de medusa! Somos una troup. ¿Una troup? ¿Qué quieres decir?

Un grupo de baile, cabeza de percebe Es un duelo de baile.

¡Nadie va a pelearse!

¿Y esas chicas que gritaban y se desmallaron?

¿Esas? Solo son nuestras fans. Siempre están gritando y desmayándose

¿Y el frutero? Os dio toda la fruta y salió corriendo.

Es un obseso de la salud. Siempre está preocupado

por si no comemos suficiente fruta. -Es buena para la tripa.

¿Y la discoteca? El portero dijo que habíais destrozado el lugar.

Todo fue un accidente. Así fue como perdimos...

a Johnny.

Johnny pensó que podría hacer una cuádruple pirueta.

Perdió el control y se cayó. Dejó la pista muy arañada.

No podrá bailar en varios días, ¡quizá una semana entera!

Johnny, nooo...

Qué pena me da. ¡Pero secuestrasteis a Gary!

¿Nosotros? Nunca haríamos algo así.

-Solo le sacamos de paseo Gary es nuestro DJ.

¡Bien! No soy miembro de una banda criminal.

¿Puedes dejarte de chácaras de una vez?

Tienes razón, Calamardo. Gary... dale marcha.

¡Oh, no. Es la poli!

Os dijimos que salierais de nuestro territorio.

Lo siento agente; solo estábamos bailando.

¿A eso le llamas bailar? Apartad chiquillos;

esta es nuestra ronda.

¡Oh, no son los de Asuntos Internos!

-Vamos a liquidar al club de polis bailones.

-Vais a quedar todos... finiquitados.

¡Se acabó! Nadie puede vencer a Asuntos Internos.

¡Uh! Dejádselo a Bob Esponja. ¡Atentos colegas!

¡Y los ganadores son...!

¡Bob Esponja y los tiburones!

¡Sí, hemos salvado los columpios!

¿Qué columpios? Todos somos ganadores.