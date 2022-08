-¿Estáis listos? (TODOS) -¡Sí, Capitán!

-No os oigo. (TODOS GRITAN) -¡Sí, Capitán!

-¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja. -Absorbe de todo y puede explotar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Si queréis un mundo al revés...

(TODOS) -Bob Esponja. -Limpiad la cubierta...

...y coged vuestro pez. (TODOS) -Bob Esponja.

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

TEJAS

-¡Buenos días, Fondo de Bikini!

¡Qué día tan bonito! Me pregunto si Patricio estará en casa.

-Hola, Bob Esponja, ¿qué haces? -Voy a casa de Arenita.

Esto no parece la casa de Arenita. -No os pongáis nerviosos, chicos.

¡Ya está! -¿Qué es?

-¿No lo ves? Es Tejas. -¿Tejas? ¿Qué es un "tejas"?

-Ya sólo es un recuerdo.

-Muy bien. Vamos a hacer tu cúpula. -Se me han quitado las ganas...

...de hacer castillos de arena. Hasta luego.

-Arenita...

-Bob Esponja. Ahora no me apetece practicar kárate.

-Oh... Ya entiendo. No te apetece practicar kárate, ¿eh?

Lo que tú digas, Arenita. ¡Vaya! Espero que Arenita...

...no me ataque por la espalda.

Arenita.

Vamos a hacer surf. -No, gracias.

-Cazar medusas es muy divertido.

Mira, Arenita, hemos cogido una. -En este momento, no quiero...

...construir castillos de arena, ni practicar kárate ni comer medusas.

(RÍE) -No nos las comemos; las soltamos.

-Vuela, bichillo... -Vamos. Vuelve a casa. ¡Corre!

Vuelve con tu familia; sé que te echarán mucho de menos.

¡Deprisa! Antes de que te olviden. Recuerda,

no hay nada como el hogar. (LLORA)

Arenita, ¿por qué lloras? -No estoy llorando;...

...mi casco tiene una fuga. -Arenita...

-Creo que siento nostalgia. -¿Nostalgia?

Ya casi hemos llegado. -¿Qué es esto, Bob Esponja?

(AMBOS) -Bienvenida a casa, Arenita.

(ARENITA LLORA)

-Arenita... -¡Marchaos!

-No lo entiendo, Patricio. ¿Qué le pasa a Arenita?

-A lo mejor es algo de ardillas.

Ojalá estuviera en Tejas.

Una ardilla aquí no es feliz.

Te quiero, Tejas,

has calado hondo en mí. ¡Oh, sí!

Y te puedo decir...

...siempre estarás en mí.

Me quiero ir a casa. Oh, oh, oh.

(AÚLLAN)

(ARENITA TARAREA)

-Patricio, presta atención. -¡Quítamelos de encima!

-Patricio, escucha. ¿Oyes eso? Es Arenita.

Quiero despertar en Tejas.

Ponte tras su claridad.

Poder mirar el campo y una tarta probar. ¡Oh, sí!

Si lejos estás de mí, me dan ganas de llorar.

(AMBOS LLORAN)

(LLORA)

(ARENITA TARAREA)

Me quiero ir a casa. ¡Oh, oh, oh!

-¿Se sabrá la canción del Hombre Magdalena?

-Patricio, ha cantado esa canción de corazón. Echa de menos a Tejas.

-¡Vayamos a por un poco de Tejas y traigámoslo aquí!

-Patricio, no se puede. ¡Eso es!

Tu talento salta a la vista. -¿Dónde?

-Todo está perfecto. Vamos a buscar a Arenita.

-¡Daos prisa, chicos! No podemos quedarnos así.

La sorpresa de Arenita está en el Krustáceo Krujiente.

-Espera que vea la...

(SISEA) -No estropees la sorpresa. (AMBOS) -Hola, Arenita.

-¿Quieres venir con nosotros al Krustáceo Krujiente?

-Hola, Bob Esponja. Hola, Patricio. -¿Qué haces con esas maletas?

-Me vuelvo a mi casa en Tejas. -¿Qué? Ahora no puedes.

-Es hora de que me vaya a casa. -Espera, Arenita. No puedes...

Vamos a... En el Krustáceo Krujiente está...

Y ésa no es la dirección. Espera. Si no, no podemos hacer...

No te irás sin tomarte una burger Cangreburger...

...en el Krustáceo Krujiente. -No quiero más comida de peces.

-¿No quieres despedirte de tus amigos del Krustáceo Krujiente?

-No puedo, Bob Esponja, sería demasiado triste.

-¡No, espera! ¡Arenita!

Oh... No puedo creerme que se haya ido.

-¡Pues sí! ¿Qué tiene de fantástica esa estúpida Tejas?

-¿Qué has dicho? -Tejas es estúpida.

-¡No te atrevas a tomar el nombre de Tejas en vano!

-Entonces no podemos decir nada malo de esa estúpida Tejas.

-¡No! -Pero podemos decir que la gente...

...de Tejas es estúpida. -No.

¡No podéis decir nada malo de Tejas!

-Entonces no deberíamos decir nada malo sobre Tejas.

-Te estoy avisando, Bob Esponja. -Mira, Patricio, soy Tejas.

(TARAREA) -Yo también soy Tejas.

(CANTA) "Cómprate un perro. ¿Qué tal, amigos?

Cómprate un perro. ¿Qué tal, amigos?

Cómprate un perro, vaquero. Cómprate un perro."

-Será mejor que os calléis.

"Las estrellas por la noche son tenuas y sin brillo,

siempre que tienen que estar encima de la estúpida Tejas."

-Patricio, ¿quién soy? -Eh... ¿estúpido?

-No, soy Tejas. -¿Y qué diferencia hay?

(RÍEN)

-Ya os podéis disculpar u os vais a enterar.

-Primero tendrás que cogernos. (RÍEN)

Lo hemos conseguido, ha picado.

-Krustáceo Krujiente, ¡allá vamos!

Arenita, ¿podemos decir que las plantas de Tejas son estúpidas?

¿Podemos decir que los zapatos de Tejas son estúpidos?

-Vale, Patricio, es suficiente. -¿Por qué?

¿Crees que esa tortuga de Tejas va a...? Oh.

¡Ah!

-¡Corre más rápido, Patricio!

(GRITAN)

-¡Ah, Bob Esponja!

-¿Vas a retirar lo que has dicho?

-¡No!

Ya casi estamos aquí.

¡Ah!

-¡Bob Esponja, has estado jugando con el toro,

pues aquí tienes los cuernos!

-Arenita, ¡no!

(TODOS) ¡Hola, amigos!

-¿Qué, qué es esto?

-Es una fiesta. -¡Para ti!

-¿Para mí?

-Es tu propia porción de Tejas. Míralo, Arenita,

tenemos un cuadradillo. -¡Ah!

-"Barbaqúes" gigantes. -¡Auh!

-Y pasteles caseros.

Y tenemos nuestros propios sombreros de diez galones.

¿Qué piensas, te vas a quedar?

(LLORA)

No llores más, Arenita, voy a por tus maletas.

(Cisterna)

-No estoy llorando. Me estoy riendo.

Aprecio lo que intentáis hacer, Bob Esponja,

pero un hogar no va de barbacoas o pasteles.

El hogar es donde está rodeado de gente que se preocupa por ti.

¿Qué es lo que estoy haciendo? Estuve todo el tiempo en casa,...

...y acabo de darme cuenta. -¿Significa eso que te quedas?

-Me quedo. (TODOS) ¡Bien, hurra! ¡Sí!

-¡Muy bien, muy bien! ¡Bien!

(RÍE) -Sí, ¿a quién le hace falta la estúpida Tejas?

-¿Qué has dicho?

-¿Tengo que empezar a correr?

INSIGNIFICANTE

(RÍE)

-¡Atención, domingueros, están en propiedad privada!

Tienen 17 minutos para sacar sus huesos del futuro emplazamiento:...

...El Megacubo de Cebo.

-¿Has oído algo?

(Megafonía distorsionada)

-Muy bien, allá vosotros.

No me importa pasar por encima de vuestros cadáveres.

-Mira, mamá, alguien se ha dejado aquí su tractor de juguete.

-Deja eso, Billy, tendrá gérmenes.

:-( -Oh, mamá.

-Os vais a enterar. ¡Os vais a enterar!

Debo limpiar de domingueros cretinos el futuro emplazamiento...

...del Megacubo de Cebo.

Pero hay una cosa que cada vez es más obvia,...

...y ya no puedo negarlo.

:-( Que soy pequeño.

Necesito a alguien grande para que despeje la playa por mí.

Necesito a...

¡Bob Esponja!

Voy de paseo. Voy de paseo.

Voy de paseo. Voy de paseo.

-Sí. A él.

(RÍE)

-Tomaré un... -Dos, por favor.

Gracias.

-Uno, por favor.

-Disculpe.

-Uno, por favor. -Lo siento, chico, se han acabado.

-¡Ay, percebes!

(Llanto)

-¡Plankton! ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás llorando?

-Hola, Bob Esponja.

¿Yo? Porque me he comprado estos dos helados,...

...y sólo necesito uno.

(LLORA)

No sé qué hacer con el otro.

-Yo me comeré uno de los helados.

-Bob Esponja, ¿harías eso por mí?

-Claro.

-Bob Esponja.

¡Bob Esponja!

:-O ¡Bob Esponja! -Sí.

-¿No es fantástico conseguir las cosas que se desean?

Como este helado, por ejemplo.

Puedes tener todo lo que quieras con un poco de práctica.

-¿Práctica? -¡Sí!

Sólo tienes que aprender a ser más enérgico,...

...y puedo enseñarte cómo.

-Enérgico, ¿eh?

-Eso es.

-Todo lo que quiera.

¡Suena genial!

-Maravilloso.

(RÍE)

(RÍE)

-Bob Esponja, no dejes que ese tipo se te siente encima.

Lección primera de seguridad en ti mismo: dile que se levante.

-Eh... Disculpe, está sentado encima de mi cuerpo,...

...que es también mi cara. -No, sé enérgico.

-Vamos...

-Tan suave no.

Bob Esponja, has perdido la oportunidad.

Debes ser agresivo para conseguir lo que quieres, eres muy blando.

-Soy una esponja... -Ni lo digas.

Ahí está el tipo que te robó el helado,...

...¿no quieres que te lo devuelva? -¡Helado!

-Escucha, mi amigo tiene algo que decirte.

-¿Quién ha dicho eso? ¿Has sido tú?

-Vamos, Bob, imponte.

-Ése es mi helado. -Genial, dale lo que se merece.

-Te lo puedes quedar. -Gracias.

-¡No! Te enseñaré cómo hacerlo.

(PLANKTON) Eh, cuello pino.

Sí, tú, deslízate hasta aquí.

Entrega ese helado o cada instante de tu vida se convertirá...

...en una pesadilla.

(LLORA) -Eh, ese tipo estaba llorando.

-Eran lágrimas de alegría. Estaba contento porque has sido enérgico.

-¡Sí!

-¿Ves lo maravillosa que es la vida cuando eres un maníaco?

-Pensé que era enérgico. -Lo que sea.

-Bueno, si ha hecho que consiga este helado, entonces me gusta.

-¡Oh!

-He hallado algo.

-Disculpe, mi detector de metales se ha roto, ¿puedo usar el suyo?

-Claro. -Ésta es tu siguiente lección:

¡Sé agresivo! Dile a ese tipo que se vaya a paseo.

-¿Quieres dar un paseo conmigo? -Sí.

-¡Mira lo que has hecho! Dile a ese tipo que se tire a una zanja.

-Eh, mira en esa zanja.

(Pitido)

-¡Es un tesoro! Gracias.

-¿Has visto eso, Plankton? Ha encontrado un tesoro.

-Bob Esponja, nunca lo harás bien. Dile que sabes kárate...

...y que le harás un nudo si no te devuelve el detector de metales.

-¡Eh, voy a hacerte un nudo en el zapato si no me devuelves eso!

-Pero si llevo sandalias... -Vale, no importa.

No pasa nada, lleva sandalias. ¿Qué pasa?

-Nada, Bob Esponja, creo que es una pérdida de tiempo.

-No lo es. -Olvídalo,

no tienes lo que hay que tener para ser un tipo hecho y derecho.

-¿Y la comida de los aviones? -¿Qué?

-La comida de los aviones, ¿qué pasa con esa porquería?

Gracias, buenas noches. Puedo ser un tipo hecho y derecho, ¿verdad?

-Nunca conseguirás lo que quieres, la gente siempre te pisará.

Eres como unas escaleras. -Espera, dame otra oportunidad.

-Vale, pero es la última.

Mira a esos domingueros, están absorbiendo tus rayos de sol.

¿Tienes lo que hay que tener para broncearte?

-Obsérvame.

(TOSEN)

-¡Vaya, esto sí que tiene arena!

-Para ya. -¡Oh!

-Eh, mi plan está empezando a funcionar,...

...están abandonando la playa. Bob Esponja, esto ha estado genial.

¿Ése es un bronceado total? -Bueno, no del todo.

-¡Perritos calientes! -¡Oh!

-Mira qué cola tan larga hay en el quiosco.

Ponte delante de todo el mundo. -Haré algo mejor que eso.

(TODOS) ¡Oh!

-Vámonos. -Increíble.

-¡Eso ha sido genial! Mira ésos de las cometas que bloquean la vista.

-¿Qué? -Cortan el viento.

(RÍE)

-Bob Esponja, pásanos la pelota. -¡Tírala ya!

(BARRITA)

-¿Qué hacemos ahora? -Supongo que irnos a casa.

-Plankton, ¿has visto eso? He sido un macho perfecto.

¿Plankton? ¿Eh?

Plankton, mi agresividad ha hecho que se vayan todos.

-Exacto. -No me dijiste que se irían.

-Eh... -¡El Megacubo!

Me has utilizado para quedarte con la tierra.

Eso no ha estado bien.

-¿Aún no te has enterado? Los buenos siempre son los últimos.

¡Sólo la gente agresiva conquista el mundo! (RÍE)

-Vaya... ¿Y qué hay de la gente agresivamente buena?

-¿Qué?

¿Qué estás haciendo?

-¡Qué rico! -¡Bien!

-¡Espera, Bob, para!

(LLORA)

-Por el amor de Dios, no lo puedo soportar...

¡Es demasiado amable! ¡Es asqueroso!

(LLORA) -¿Qué ha pasado?

-He estrellado mi tabla contra un arrecife.

-No te preocupes. -¡Oh, vaya! ¡Genial!

-¡Bob Esponja, para antes de que sea demasiado tarde!

Tu amabilidad está haciendo que vuelva todo el mundo.

¡Han vuelto!

¡Esperad! ¡No!

-¡Vamos!

Gracias, tío, ha sido fantástico. (TODOS APLAUDEN)

-¡Oh!

-Plankton, siento lo del cubo de cebo.

-Olvídate de eso, no puedo soportar tanta amabilidad.

Necesito... ¡Oh, no!

-¿Voleibol, chicos? (TODOS) ¡Bien!

-¡Servicio! (RÍE)

-¡Toma! -¡Venga!