SUPERVIVENCIA

(AMBOS) -¡Ah, Arenita, sálvanos!

-¿Qué es lo que...?

Alto ahí, tranquilos. Contadme qué ha pasado.

-Nos persigue una bestia salvaje. -Seguro que nos va a comer.

-¡Oh, no, no va!

(AMBOS) -¡Ah, ahí está!

-¿Esto tan pequeño? Es solo un inofensivo grillo.

Es una criatura terrestre, como yo.

Pobrecito, debe haberse perdido, pero no os hará daño, ¿lo veis?

Vamos a llevarte a casa, amigo.

¡Allá vas! ¿Ves? No había de qué asustarse, ¿eh, chicos?

(GRITAN) Tengo que irme,...

...llego tarde al campamento de supervivencia.

-¿Campamento de supervivencia? A nosotros nos encanta acampar.

-¿Podemos ir? -No es una acampada cualquiera.

Salgo a la naturaleza, armada solo con mis manos,...

...mi inteligencia, este arpón y 30 kilos de dinamita.

Ahí fuera, se trata de comer o ser comido.

Debes estar dispuesto a cualquier cosa cuando estás solo ahí fuera.

No duraríais ni un día.

-¡Eh! -¡Sí lo haríamos!

-Ayer Calamardo comentó nuestras habilidades de supervivencia.

-¡Es peor deshacerse de vosotros que de las cucarachas!

-¡Gracias, Calamardo!

-¿Por qué no funcionan estas cosas?

-Ni hablar, es un viaje serio para supervivientes incondicionales.

(AMBOS) -¡Pero Arenita...! -¡No!

-Demostraremos que somos tan duros como ella.

Parece que la carretera ha mejorado.

(GRITAN)

Ha estado cerca, casi nos quedamos en la jungla solos, sin Arenita.

Nadie sabría dónde buscarnos.

-Qué raro, ¿aquí también hay una puerta trasera?

-¡No, Patricio, no!

¡Arenita, espera, espera, Arenita!

Al menos hay comida, refugio y agua.

Montaré la tienda mientras preparas la hoguera.

Cuando nos instalemos, prepararé algo de comer.

Ya está todo, tenemos agua fresca, una tienda para refugiarnos...

-Y un buen fuego para mantenernos calientes.

-¿Dónde encontraste la leña?

¡No, has quemado la comida! ¡Rápido, apágalo con algo!

Buen trabajo, ¡Ah!

-¡Oh, oh! Le hemos quemado la comida, estropeado la tienda...

...y perdido toda el agua. Patricio, vamos a tener que usar...

...nuestro rápido ingenio si queremos salir de aquí vivos.

Bien, este es el plan. -No, no, no...

Tú tomaste la última decisión, me toca a mí.

-Claro, Patricio, ¿qué deberíamos hacer?

-Quizás...

-Patricio. -Por todos los santos,...

...Bob Esponja, yo no te metí prisa cuando te tocaba a ti.

-Perdona, tómate tu tiempo.

-¡Uh!

(Trueno)

Oh, córcholis, se me olvidaba lo que iba a decir.

-No hay prisa, Patricio.

-¿Quieres jugar al escondite? -Claro. Vamos a jugar...

...en esa cueva de ahí. Esto me gusta, es acogedor.

Y lo mejor de todo, tenemos esta cueva para nosotros solos.

(Risa)

¡Ratones! Nos quedaremos esta noche y mañana nos iremos a casa.

-¿A casa? Esta es vuestra nueva casa.

Os quedaréis aquí para siempre, igual que yo.

-Qué tiempos. -¿Qué significa que estaremos...

...aquí para siempre? ¿Cuánto llevas aquí?

-Llevo aquí 40 años. No hay modo de salir de este valle.

Estáis aquí conmigo para el resto de vuestras vidas.

-Nos quedaremos aquí para siempre, estamos acabados.

-¿Estás de broma? Este viejo ermitaño lleva años aquí...

...y mírale, está en buena forma. Mira esos brazos musculosos,...

...esos abdominales duros como una roca y esa buena complexión.

Pero si es la viva imagen de la salud.

-Es verdad, pero ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir?

-No sé tú, pero tengo todas las comodidades de casa aquí mismo.

-Patricio tiene razón. Ya que estoy aquí, buscaré la mejor manera...

...de llevarlo, me construiré una casa.

Ya está. Igual que mi piña de Fondo de Bikini,...

...solo que más pequeña. Ah, qué cómodo.

Sano y salvo en mi propia casita. -¿A salvo?

Nunca se está a salvo en la naturaleza salvaje.

Si yo fuera tú, mantendría vigilado a ese grandullón.

-¿Patricio?

Si Patricio es mi mejor amigo, nunca me haría daño.

-Es un chico grande, espera a que tenga hambre.

Aquí fuera es comer o ser comido.

-¡Ah! Ha probado la carne fresca.

Hola, Patricio. -Hola, Bob Esponja.

(Tripas)

-Parece que tienes hambre. -Sí que la tengo.

¡Tengo tanta hambre! Me comería lo que fuera,...

...podría comerme un esponjoso... -¡Ah!

-...bizcocho. Solo iba a compartir mi bizcocho con él,...

...con un delicioso relleno de crema.

-Es todo verdad, Patricio va a comerme, ¿qué hago?

-Tienes que protegerte. Lo que necesitas es un fuerte.

-Esta réplica del crustáceo crujiente me protegerá...

...de ese desalmado de Patricio. ¡Ah! Viene a por mí,...

...me esconderé. Estoy a salvo. Patricio no me cogerá aquí dentro.

No necesito salir, tengo todo lo que necesito.

Espátula.

Ahora sólo necesito unos bollos.

Qué crujiente.

¡Basta! ¡No aguanto más!

¡Necesito comida de verdad!

-Recuerda, chico, es comer o ser comido.

-Sí, sí. Me comeré a Patricio antes de que él me coma a mí.

-Algo huele muy bien. ¿Qué estás cocinando, Bob Esponja?

-Voy a cocinarte y a comerte. -¡Ah! ¿Por qué quieres comerme?

-Sé lo que estás haciendo. Estás haciéndote el tonto,...

...pero no te va a funcionar, porque voy a comerte antes...

...de que tú me comas a mí. -No, si yo te como primero.

-¡No lo harás!

¿Dónde se ha metido? Sal, Patricio, no podrás esconderte para siempre.

¿Qué es esto, agua caliente? -Parecías un poco tenso,...

...así que te he preparado un baño caliente.

-Gracias, Patricio, he sacado de quicio una nimiedad.

-Oh, se me han olvidado las sales del baño.

-Gracias, Patricio, eres un gran amigo.

Estas sales son un poco raras, parecen zanahorias.

¡Zanahorias! ¡Estás haciendo sopa conmigo!

-¡No es así! Se suponía que era estofado.

Me estoy cansando. -¿Por qué no te echas una siesta...

...en esta cama blandita? Eso es, así.

TE arroparé con esta bonita y suave mantita.

¿Y qué es una manta sin un poco de ketchup?

-¡Esto no es una cama! -Espera, vuelve,...

...no estás bien sazonado.

-¿Qué? Dame ese ketchup. -¡No!

¡Te tengo! -¡Yo te tengo a ti!

-No, te tengo yo.

(Palmas)

-Enhorabuena, lo habéis conseguido. -¿El qué?

-Ganar vuestras medallas de supervivientes, por supuesto.

Solo un verdadero superviviente perdería el control y casi...

...se comería a su mejor amigo. -¿Y a ti qué te importa...

...si somos supervivientes? -Porque no soy ningún...

...viejo ermitaño. Soy Arenita Mejillas,...

...superviviente extraordinaria. (AMBOS) -¡Arenita!

-Solo probaba vuestras habilidades de supervivencia.

(AMBOS) -¿Tú has planeado todo esto?

-Sí. Y ambos habéis aprobado. Aquí tenéis vuestras medallas.

(AMBOS) -¡Hurra! -Es genial que hayamos ganado...

...las medallas, pero sigo teniendo hambre.

-Yo también... -Chicos. ¿Qué estáis haciendo?

Amigos. (AMBOS) -¡Comer o ser comido!

-La próxima vez traeré más cereales.